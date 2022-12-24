«Зюдтироль» — «Модена». Прогноз на матч Серии В (26.12.2022)

1671876893

вчера, 13:14

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Модены» будет стоить 3.4, а ничью можно поставить по 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.05.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.68 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Несмотря на то, что «Зюдтироль» пришел в Серию В только в этом сезоне, команда уже успела себя зарекомендовать как крепкий и боеспособный коллектив. На данный момент клуб занимает седьмое место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Два последних матча «Зюдтироль» завершились выездной победой над «Читтаделлой» (2:0) и ничейным результатом с «Тернаной» (0:0).

«Модена» не может уже выиграть несколько туров и остается в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. В активе клуба 22 очка, а отставание от зоны плей-офф составляет всего четыре пункта. В случае успеха в следующих встречах, у футболистов будет шанс заметно продвинуться по турнирной таблице. В прошлом туре «Модена» разошлась миром с «Беневенто» (1:1), а ранее крупно проиграла «Бари» на выезде (1:4).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Модены» во всех турнирах завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей «Зюдтироль» завершились ничейным результатом

«Зюдтироль» выиграл три матча из пяти последних с «Моденой»

Шесть из девяти поединков между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зюдтироль» играет на своем поле и в предстоящем поединке болельщики ждут от команды только победного результата. Предполагаем, что хозяева смогут выиграть, а поставить на них можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.