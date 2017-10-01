От Саморы до Хави. Сборная Каталонии всех времён

Сегодня Каталония проводит референдум о независимости, который не признают в Мадриде. «Соккер.ру» не лезет в политику, но предлагает взглянуть на лучших каталонских игроков.

Вратарь

Рикардо Самора (1901 – 1978)

Карьера: «Эспаньол», «Барселона», «Реал», «Ницца».

Вы наверняка слышали, что приз вратарю, который пропустил меньше всех голов в среднем за игру в чемпионате Испании, называется «Трофей Рикардо Саморы». Назвать индивидуальную награду могли только именем очень сильного голкипера и настоящей легенды. Самора, поигравший за «Эспаньол», «Барселону» и «Реал», по праву считается первым великим вратарем испанского футбола. Каталонец Самора входит в сотню лучших футболистов XX века по версии «World Soccer».

Защитники

Карлес Пуйоль (родился в 1978)

Карьера: «Барселона».

Гордый сын Каталонии, получивший прозвище «Львиное сердце», не был наделен природным талантом, но Карлес сделал себя сам за счет характера, бесстрашия, истинной преданности футболу. Пуйоль, кстати, родом не из самой Барселоны, а из сельской местности, что нередко становилось поводом для насмешек и еще больше мотивировало Карлеса достичь такого положения, чтобы его все уважали. Пуйоль сделал это, став одним из символов самой успешной эпохи в истории «Барсы», также он причастен к большим победам сборной Испании на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Жерар Пике (родился в 1987)

Карьера: «Манчестер Юнайтед», «Сарагоса», «Барселона».

Пике не скрывает своих взглядов, он выступает за независимость Каталонии и призывает жителей прийти на референдум, а в случае необходимости оказывать мирное сопротивление полиции. Серхио Рамосу как капитану сборной «твит» Жерара не понравился, но у центральных защитников «Красной Фурии» вообще слишком разные взгляды. Между тем, Жерар является чемпионом мира и Европы, а вызовы в сборную Испании вызывают у него гордость и дают отличную мотивацию.

Хоан Капдевила (родился в 1978)

Карьера: «Эспаньол», «Атлетико», «Депортиво», «Вильярреал», «Бенфика».

Большая часть карьеры уроженца Тарреги прошла вдали от Каталонии. Хоан дважды присоединялся к «Эспаньолу» с разницей почти в полтора десятка лет, зато его отлично помнят в Ла-Корунье и левантийском Кастельоне, где Капдевила оставил яркий след. А еще Хоану повезло оказаться самым внятным левым защитником Испании «нулевых». Капдевила играл в основе команд Арагонеса и Дель Боске, побеждавших на Евро-2008 и ЧМ-2010. Позже статус сильнейшего левого защитника Испании отошел к другому каталонцу – Жорди Альбе.

Полузащитники

Серхио Бускетс (родился 1988)

Карьера: «Барселона».

Полузащитник, который стал во всех смыслах символом «Барселоны». Во-первых, воспитанник академии «блаугранас» оказался важным винтиком в «тике-таке» Хосепа Гвардиолы, заняв позицию ближайшего к своим воротам полузащитника. Во-вторых, «Барсу» часто обвиняют в немужественном футболе и симуляциях, а на счету Серхио есть один эпизод, который при всем желании не удастся стереть из памяти. Но игрок-то шикарный!

Хосеп Гвардиола (родился 1971)

Карьера: «Барселона», «Рома», «Брешиа», «Аль-Ахли».

Тренер-революционер, воспевающий комбинационный футбол в высшей форме, был прекрасным футболистом, частью «дрим-тим» под предводительством Йохана Кройфа. Хосеп выделялся своим интеллектом на футбольном поле. Вне всяких сомнений, речь об одном из сильнейших полузащитников в истории каталонского футбола, а прямо сейчас Гвардиола – лучший каталонский тренер всех времен.

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Хави (родился 1980)

Карьера: «Барселона», «Аль-Садд».

Иньеста не каталонец, поэтому уроженцу Таррасы Хави придется обходиться в символической сборной Каталонии без своего верного товарища. Естественно, оставить эту команду без Эрнандеса было невозможно. Величайший хавбек с мощнейшим компьютером в голове стал архитектором футбола с обилием передач накоротке и удушающим контролем мяча.

Карлес Рексач (родился 1947)

Карьера: «Депортиво Кондаль», «Барселона».

Звезда «Барселоны» второй половины XX века, на счету Карлеса 17 сезонов в составе «блаугранас». Рексач или Решак, как его еще называют, выигрывал трофей Пичичи лучшему бомбардиру испанского сезона и забивал голы за «Барсу» в важных матчах, когда на кону стояли трофеи.

Сеск Фабрегас (родился 1987)

Карьера: «Арсенал», «Барселона», «Челси».

Лучшее поколение каталонских игроков выросло и возмужало как раз в начале XXI века, поэтому не стоит удивляться, что в средней линии этой команды избранников столько хавбеков, которые продолжают выступления за «Барселону», как Бускетс, или носили сине-гранатовую футболку еще недавно, как Хави и Фабрегас. Сеск – классный и стабильный футболист, он с 17 лет выступает на высочайшем уровне.

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Нападающие

Рауль Тамудо (родился 1977)

Карьера: «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Райо Вальекано», «Пачука», «Сабадель».

А вот в атаке сыграет легенда «Эспаньола» и один из лучших нападающих, когда-либо рожденных Каталонией. Лучший бомбардир в истории «попугаев» Рауль Тамудо заслуживает того, чтобы забивать с передач Гвардиолы, Хави и Фабрегаса, хотя стоит признаться, что каталонские нападающие не так прославлены, как каталонские полузащитники.

Паулино Алькантара (1896 - 1964)

Карьера: «Барселона».

Так вот, с форвардами у Каталонии не полный порядок, поэтому в атаке сыграет натурализованный футболист – каталонец с филиппинскими корнями Паулино Алькантара, который является одним из лучших нападающих в истории «Барселоны». Сын филиппинки и каталонца действительно был всем сердцем за малую родину отца и в начале XX века провел несколько матчей в составе сборной Каталонии.

Скамейка запасных: Виктор Вальдес, Антони Рамальетс, Марк Бартра, Серхи Роберто, Жорди Альба, Серхи Бархуан, Альберт Луке, Луис Гарсия, Серхио Гарсия.