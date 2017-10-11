Налево пойдешь – в тренеры попадешь. Три пути для маэстро Пирло

Несколько дней назад прямиком из Нью-Йорка прилетела новость об очередном объявлении легендой мирового футбола о своих намерениях завершить карьеру. На этот раз очередь дошла до Андреа Пирло. Выступающий на просторах чемпионата MLS итальянец сказал себе «хватит». Конечно, он не моментально после своего высказывания повесил бутсы на гвоздь. Несмотря на большое, по его словам, желание закончить уже сейчас, он, как настоящий профессионал, доработает свой контракт с клубом из Нью-Йорка до конца. Срок соглашения истекает зимой.

Не зря издание Bleacher Report после того, как вышла в свет эта новость, прокомментировало сие событие таким образом: «Таким, как 2017 не будет ни один год, ведь в этот период закончили карьеры Дирк Кюйт, Филипп Лам, Хаби Алонсо и Франческо Тотти».

Если есть люди на территории России, активно наблюдающие за выступлениями команды «Нью-Йорк Сити», то они поймут, почему Пирло вдруг так категорично решил, что достаточно себя мучать. К сожалению, сейчас его физическое состояние не годится для Major League Soccer, которая по своей грубой игре порой может напоминать привычную для европейского зрителя АПЛ. И, появившись на поле лишь 15 раз за сезон, маэстро отличился лишь одной голевой передачей. Но, если начать строить из себя какого-то эксперта и детально углубиться в подробности, то, увидев хотя бы три игры «НЙ Сити», нетрудно увидеть, что присутствие Пирло на поле отмечается лишь в протоколах составов команд. Через него уже даже редко идут те распасовки и невероятно точные длинные передачи, за которые мы все его и полюбили.

Интересно также отметить, что решение о завершении карьеры стало одной из самых обсуждаемых среди спортивных изданий Соединенных Штатов. Правильно сейчас уйти или нет – решение только самого Андреа, и никто в прессе не имеет права обсуждать или размышлять на тему верности такого поступка. Вышеизложенная мысль – это не пустой шаблон, ведь, один американский блогер в своем Твиттере предположил, что Пирло завершает, поскольку больше не видит перспектив в MLS, а в другие страны не зовут. И самое старшое – его сообщение ретвитили и ставили лайки. Но, скорее всего, сие мнение было изложено лишь ради очередной публикации.

На деле же Пирло подарил многое европейскому футболу. Его вклад в развитие позиции полузащитника невозможно переоценить. Однако, за достаточно короткий срок пребывания на территории США маэстро подарил лиге массу качественных пасов и ярких моментов, радовавших местную публику Большого Яблока. С задачей популяризировать Major League Soccer итальянец также справился на отлично. Вызов в сборную MLS All Stars, частые интервью, разговоры о его персоне в подкастах, появления в обзорах и превью, публикации на фото, связанных с лигой – это все, благодаря чему определенная часть европейских болельщиков обратила внимание на чемпионат США.

За все его достижения настоящей легенде мирового футбола стоит сказать огромное спасибо. Когда Пирло поделился своими намерениями завершить карьеру, он также сказал, что пока не знает, чем будет заниматься, но сообщил, что зимой вернется в Италию. Теперь в сети мелькают слухи о возможном продолжении поддержки связи с футболом. Одни говорят о том, что итальянец присоединится к спортивным директорам «Милана», другие утверждают, что он пойдет учиться на тренера, третьи говорят, что он пока на неофициальном уровне приедет к Антонио Конте для того, чтобы некоторое время понаблюдать за его работой и набраться опыта.

Что будет на самом деле, покажет время, но увидеть его у руля наставника какой-либо команды было бы круто.