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Мельгарехо и другие скрытые резервы РФПЛ

сегодня, 12:17

Кто-то на виду, постоянно играет в основе, лидирует в снайперских и ассистентских рейтингах, но «Соккер.ру» покопался в составах и нашел игроков, способных на большее.

«Спартак». Лоренцо Мельгарехо (Парагвай)

По ходу прошлого сезона парагвайца нещадно критиковали за то, что он не усиливал игру, выходя на замены. Лоренцо принял участие в 21 матче и забил два мяча, один гол на 410 минут. Мельгарехо принес «Спартаку» выездную победу над «Уралом», добил третьим голом «Уфу», еще в список добрых дел можно занести участие в голевой атаке, которая привела к победному голу в ворота «Зенита» в апрельском матче. В нынешней кампании парень из Парагвая выглядит куда убедительнее: у него 6 результативных действий (2 гола и 4 результативных передачи) за 384 минуты (24% от максимально возможного игрового времени на поле). То есть каждые 64 минуты пребывания в игре Мельгарехо непосредственно участвует во взятии чужих ворот. Лоренцо помог Луису Адриано открыть счет в битве за Суперкубок России с «Локомотивом», а если убрать его результативные действия из матчей РФПЛ, то «Спартак» лишится четырех очков, особенно важны два гола – спасительный в матче с «Анжи» и победный  вчера против «Ахмата»

«Зенит». Юрий Жирков (Россия) и Кристиан Нобоа (Эквадор)

«Зенит» тащат те, кто и должен, но двоих игроков из ротационного списка стоит выделить, ведь Жирков и Нобоа всегда готовы прийти на помощь. Юрий сыграл всего лишь 34 минуты в РФПЛ и успел за это время забить гол, а Кристиан отметился тремя результативными передачами, получив считанное количество шансов отличиться. Эквадорский полузащитник провел на поле 227 минут, если брать в расчет только время в РФПЛ и в основном раунде Лиги Европы. 

«Локомотив». Александр Коломейцев (Россия)

Ни разу не выходил в стартовом составе «Локомотива» в нынешнем сезоне, даже в кубковом матче с «Крыльями Советов» Семин выпустил Александра только на замену. Между тем, Коломейцев стабильно помогает железнодорожникам, появляясь по ходу вторых таймов, а в матче со «Спартаком» полузащитник даже забил гол, который привел к важной волевой победе.

«Краснодар». Рикардо Лаборде (Колумбия)

Колумбиец отметился дублем в ворота «Рубина» в первом же туре РФПЛ, но после своего бенефиса провел только 10 минут на поле в матчах чемпионата. Да, почти месяц пропустил из-за травмы, но потом несколько раз оказывался в заявке, однако тренер Шалимов его методично игнорировал, хотя раньше Рикардо регулярно усиливал «Краснодар», выходя на замены. 

ЦСКА. Константин Кучаев (Россия)

У ЦСКА слишком ограниченная обойма, каждый футболист на счету. Мог бы претендовать на звание скрытого помощника Георгия Миланова, но болгарин все чаще бесполезен, поэтому авансом выделяем 19-летнего Кучаева, который может прибавить и дорасти до основы. Парень сыграл 11 минут в Лиге чемпионов (4 против «Бенфики» и 7 с МЮ) и отметился голом. Так держать!

«Ахмат». Беким Балай (Албания)

В «Ахмате» выделяем того, кто себя в этом сезоне никак не проявил, но может стать усилением. В первой части прошлого сезона Балай забивал голы в темпе Смолова, однако в начале нынешней кампании грозненский клуб отправил албанского форварда на лечение, так как он год играл с болевыми ощущениями. Когда Беким полностью восстановится и наберет форму, то сможет стать серьезным усилением для команды Кононова.

«Ростов». Александр Зуев (Россия)

В «Ростове» может смениться состав и главный тренер, а тащить команду будут все те же несгибаемые парни – Гацкан и Калачев. Но им не обойтись без помощи. Есть мнение, что не в полной мере реализует себя Зуев. То он выходит в основе, то снова оказывается в запасе, но на счету Александра есть победный гол в ворота «Амкара», помощь «Ростову» в Кубке России, заработанные пенальти. Нужно выходить на стабильный уровень и превращать скрытые возможности в явные свершения.

«Урал». Алексей Евсеев (Россия)

Доверие Александра Тарханова действует: опытный тренер нашел для молодого игрока новую позицию, а Алексей оправдывает доверие. В предыдущих трех матчах «Урала» Евсеев появлялся в основе, то есть он близок к полноценному переходу из скрытого резерва к статусу игрока основы. За 403 минуты на поле Евсеев дважды забил и дважды ассистировал партнерам – чуть больше 100 минут на результативное действие. 

«Амкар». Михаил Гащенков (Россия)

Всегда готов засветить новое лицо и Гаджи Гаджиев. Гащенков раньше играл в ФНЛ, но цепляется за свой шанс закрепиться в элите. 25-летний полузащитник принял участие в восьми матчах «Амкара» в РФПЛ, всего однажды появился в стартовом составе, но оправдал этот выход полностью – забил «Локомотиву» на первой же минуте мяч, оказавшийся единственным во встрече. Кроме того, сравнял счет во встрече с «Краснодаром». Смотрите, каких соперников выбирает Михаил! 206 минут в РФПЛ – два гола. Пока в основном нападает из тени, но в «Амкаре» можно и полноценно заиграть, Гаджиев точно не станет вставлять палки в колеса.

«Рубин». Максим Лестьенн (Бельгия)

Учитывая проблемы «Рубина» в атаке, возможно, Курбану Бердыеву стоит больше доверять Лестьенну? Максим провел на поле 333 минуты из 1260 возможных с учетом кубковой встречи, то есть бельгиец вовлечен в матчи «Рубина» на 26%. При этом отметился тремя голами и результативной передачей – 83 минуты на каждое результативное действие. 

«Арсенал». Федерико Расич (Аргентина)

В «Арсенале» сейчас нет человека, несправедливо обделенного игровой практикой. Джорджевич по делу выигрывает конкуренцию, но в прошлом сезоне мы видели, что Расич тоже умеет забивать – 6 голов в 13-ти матчах в весенней части прошлого сезона. Куда все это делось?

«Уфа». Дмитрий Сысуев (Россия)

Дмитрий – вполне определенный джокер в обойме Сергея Семака. Полузащитник принял участие в 11 из 12 матчей «Уфы» в нынешнем сезоне, но лишь дважды появлялся на поле с первых минут. Оба свои гола Дмитрий забил, выйдя на замену, причем его мячи оказались победными в поединках с «Ахматом» и «Тосно».

«Тосно». Евгений Марков (Россия)

Маркова нельзя назвать скрытым резервом в полной мере, ведь он отвоевал место в основе, но применительно к «Тосно» чаще хвалят Заболотного, который уже и в сборной России отметился, однако его коллега забил даже на гол больше. Четыре мяча на счету Маркова в этом сезоне, дважды расписывался на чужих воротах, появляясь на поле по ходу игры. 

«СКА-Хабаровск». Венцислав Христов (Болгария)

Один из двух лучших бомбардиров СКА в нынешнем сезоне не имеет твердого места в стартовом составе. Венцислав Христов лишь раз появился в основе, да и тогда был заменен в перерыве, а в сумме наиграл в РФПЛ всего лишь 150 минут, тем не менее, успел отметиться двумя важными мячами. 75 минут на гол – может, стоит больше доверять болгарину?

«Динамо». Вандерсон (Бразилия) и группа россиян

В «Динамо» все неявно, но попробуем угадать. Вандерсон, успешно выступавший за «Краснодар», может раскрыть свои сильные качества и помочь «бело-голубым» в атаке, если его правильно использовать. У предыдущего тренерского штаба не особенно получалось, Дмитрий Хохлов попытается сменить пластинку в «Динамо». Резервы-то есть, важно ими правильно распорядиться. Катрич, Ташаев, Цаллагов, Морозов тоже были не особенно востребованы в последнее время.

«Анжи». Хуан Лескано (Аргентина) 

Аргентинец круто прописался в РФПЛ, едва не забив «Зениту» в первом туре в составе СКА, потом перебрался в «Анжи» и принес махачкалинцам одну из двух побед в сезоне. Травма отодвинула Лескано от футбола на полтора месяца, но скоро Хуан вернется, и он может стать серьезным оружием «Анжи» в борьбе за выживание. Ничьи со «Спартаком» и «Зенитом» подтвердили, что команда из Махачкалы не безнадежна, а креативный парень в атаке явно может «делать разницу» в играх с прямыми конкурентами. 
 

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:34
Не буду говорить о всех перечисленных Александром Чистяковым игроках резерва, выделю только одного Константина Кучяева. Парень талантлив и перерос резерв думаю, что закрепится в основе. Удачных игр ему.
Алексстелс
сегодня в 13:06
Во,сразу дизлайк от него,не спит-трудяга=)))Следит за моим творчеством больше-чем я за его=)))
Ваня лучший ответил Serge Boykov
сегодня в 13:05
Serge Boykov:
Жирков это скрытый резерв?! Не смешите,считаю что Зениту надо от него избавляться,хоть зарплатную ведомость разгрузят! Вообще скрытый резерв РФПЛ это игроки ну хотя бы до 30 лет,но вообще до 25 лет! А так получается это резерв для Пенсионного Фонда России! ПФР-автор лиги перепутал)
Тогда в Зените в "скрытый резерв" можно внести еще Анюкова, Смольникова, Новосельцева, Ладыгина и других в прошлом игроков сборной России. А был бы лимит например 4+ 7 (россиян) Смольников и Новосельцев играли бы точно и не пропали бы для нашей сборной.
Алексстелс
сегодня в 13:03
Я один сначала смотрю автора?Если Горин-сразу нафиг,если другой-читаем=)
Serge Boykov
сегодня в 12:40
Жирков это скрытый резерв?! Не смешите,считаю что Зениту надо от него избавляться,хоть зарплатную ведомость разгрузят!
Вообще скрытый резерв РФПЛ это игроки ну хотя бы до 30 лет,но вообще до 25 лет!
А так получается это резерв для Пенсионного Фонда России! ПФР-автор лиги перепутал)
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