Мельгарехо и другие скрытые резервы РФПЛ

Кто-то на виду, постоянно играет в основе, лидирует в снайперских и ассистентских рейтингах, но «Соккер.ру» покопался в составах и нашел игроков, способных на большее.

«Спартак». Лоренцо Мельгарехо (Парагвай)

По ходу прошлого сезона парагвайца нещадно критиковали за то, что он не усиливал игру, выходя на замены. Лоренцо принял участие в 21 матче и забил два мяча, один гол на 410 минут. Мельгарехо принес «Спартаку» выездную победу над «Уралом», добил третьим голом «Уфу», еще в список добрых дел можно занести участие в голевой атаке, которая привела к победному голу в ворота «Зенита» в апрельском матче. В нынешней кампании парень из Парагвая выглядит куда убедительнее: у него 6 результативных действий (2 гола и 4 результативных передачи) за 384 минуты (24% от максимально возможного игрового времени на поле). То есть каждые 64 минуты пребывания в игре Мельгарехо непосредственно участвует во взятии чужих ворот. Лоренцо помог Луису Адриано открыть счет в битве за Суперкубок России с «Локомотивом», а если убрать его результативные действия из матчей РФПЛ, то «Спартак» лишится четырех очков, особенно важны два гола – спасительный в матче с «Анжи» и победный вчера против «Ахмата».

«Зенит». Юрий Жирков (Россия) и Кристиан Нобоа (Эквадор)

«Зенит» тащат те, кто и должен, но двоих игроков из ротационного списка стоит выделить, ведь Жирков и Нобоа всегда готовы прийти на помощь. Юрий сыграл всего лишь 34 минуты в РФПЛ и успел за это время забить гол, а Кристиан отметился тремя результативными передачами, получив считанное количество шансов отличиться. Эквадорский полузащитник провел на поле 227 минут, если брать в расчет только время в РФПЛ и в основном раунде Лиги Европы.

«Локомотив». Александр Коломейцев (Россия)

Ни разу не выходил в стартовом составе «Локомотива» в нынешнем сезоне, даже в кубковом матче с «Крыльями Советов» Семин выпустил Александра только на замену. Между тем, Коломейцев стабильно помогает железнодорожникам, появляясь по ходу вторых таймов, а в матче со «Спартаком» полузащитник даже забил гол, который привел к важной волевой победе.

«Краснодар». Рикардо Лаборде (Колумбия)

Колумбиец отметился дублем в ворота «Рубина» в первом же туре РФПЛ, но после своего бенефиса провел только 10 минут на поле в матчах чемпионата. Да, почти месяц пропустил из-за травмы, но потом несколько раз оказывался в заявке, однако тренер Шалимов его методично игнорировал, хотя раньше Рикардо регулярно усиливал «Краснодар», выходя на замены.

ЦСКА. Константин Кучаев (Россия)

У ЦСКА слишком ограниченная обойма, каждый футболист на счету. Мог бы претендовать на звание скрытого помощника Георгия Миланова, но болгарин все чаще бесполезен, поэтому авансом выделяем 19-летнего Кучаева, который может прибавить и дорасти до основы. Парень сыграл 11 минут в Лиге чемпионов (4 против «Бенфики» и 7 с МЮ) и отметился голом. Так держать!

«Ахмат». Беким Балай (Албания)

В «Ахмате» выделяем того, кто себя в этом сезоне никак не проявил, но может стать усилением. В первой части прошлого сезона Балай забивал голы в темпе Смолова, однако в начале нынешней кампании грозненский клуб отправил албанского форварда на лечение, так как он год играл с болевыми ощущениями. Когда Беким полностью восстановится и наберет форму, то сможет стать серьезным усилением для команды Кононова.

«Ростов». Александр Зуев (Россия)

В «Ростове» может смениться состав и главный тренер, а тащить команду будут все те же несгибаемые парни – Гацкан и Калачев. Но им не обойтись без помощи. Есть мнение, что не в полной мере реализует себя Зуев. То он выходит в основе, то снова оказывается в запасе, но на счету Александра есть победный гол в ворота «Амкара», помощь «Ростову» в Кубке России, заработанные пенальти. Нужно выходить на стабильный уровень и превращать скрытые возможности в явные свершения.

«Урал». Алексей Евсеев (Россия)

Доверие Александра Тарханова действует: опытный тренер нашел для молодого игрока новую позицию, а Алексей оправдывает доверие. В предыдущих трех матчах «Урала» Евсеев появлялся в основе, то есть он близок к полноценному переходу из скрытого резерва к статусу игрока основы. За 403 минуты на поле Евсеев дважды забил и дважды ассистировал партнерам – чуть больше 100 минут на результативное действие.

«Амкар». Михаил Гащенков (Россия)

Всегда готов засветить новое лицо и Гаджи Гаджиев. Гащенков раньше играл в ФНЛ, но цепляется за свой шанс закрепиться в элите. 25-летний полузащитник принял участие в восьми матчах «Амкара» в РФПЛ, всего однажды появился в стартовом составе, но оправдал этот выход полностью – забил «Локомотиву» на первой же минуте мяч, оказавшийся единственным во встрече. Кроме того, сравнял счет во встрече с «Краснодаром». Смотрите, каких соперников выбирает Михаил! 206 минут в РФПЛ – два гола. Пока в основном нападает из тени, но в «Амкаре» можно и полноценно заиграть, Гаджиев точно не станет вставлять палки в колеса.

«Рубин». Максим Лестьенн (Бельгия)

Учитывая проблемы «Рубина» в атаке, возможно, Курбану Бердыеву стоит больше доверять Лестьенну? Максим провел на поле 333 минуты из 1260 возможных с учетом кубковой встречи, то есть бельгиец вовлечен в матчи «Рубина» на 26%. При этом отметился тремя голами и результативной передачей – 83 минуты на каждое результативное действие.

«Арсенал». Федерико Расич (Аргентина)

В «Арсенале» сейчас нет человека, несправедливо обделенного игровой практикой. Джорджевич по делу выигрывает конкуренцию, но в прошлом сезоне мы видели, что Расич тоже умеет забивать – 6 голов в 13-ти матчах в весенней части прошлого сезона. Куда все это делось?

«Уфа». Дмитрий Сысуев (Россия)

Дмитрий – вполне определенный джокер в обойме Сергея Семака. Полузащитник принял участие в 11 из 12 матчей «Уфы» в нынешнем сезоне, но лишь дважды появлялся на поле с первых минут. Оба свои гола Дмитрий забил, выйдя на замену, причем его мячи оказались победными в поединках с «Ахматом» и «Тосно».

«Тосно». Евгений Марков (Россия)

Маркова нельзя назвать скрытым резервом в полной мере, ведь он отвоевал место в основе, но применительно к «Тосно» чаще хвалят Заболотного, который уже и в сборной России отметился, однако его коллега забил даже на гол больше. Четыре мяча на счету Маркова в этом сезоне, дважды расписывался на чужих воротах, появляясь на поле по ходу игры.

«СКА-Хабаровск». Венцислав Христов (Болгария)

Один из двух лучших бомбардиров СКА в нынешнем сезоне не имеет твердого места в стартовом составе. Венцислав Христов лишь раз появился в основе, да и тогда был заменен в перерыве, а в сумме наиграл в РФПЛ всего лишь 150 минут, тем не менее, успел отметиться двумя важными мячами. 75 минут на гол – может, стоит больше доверять болгарину?

«Динамо». Вандерсон (Бразилия) и группа россиян

В «Динамо» все неявно, но попробуем угадать. Вандерсон, успешно выступавший за «Краснодар», может раскрыть свои сильные качества и помочь «бело-голубым» в атаке, если его правильно использовать. У предыдущего тренерского штаба не особенно получалось, Дмитрий Хохлов попытается сменить пластинку в «Динамо». Резервы-то есть, важно ими правильно распорядиться. Катрич, Ташаев, Цаллагов, Морозов тоже были не особенно востребованы в последнее время.

«Анжи». Хуан Лескано (Аргентина)

Аргентинец круто прописался в РФПЛ, едва не забив «Зениту» в первом туре в составе СКА, потом перебрался в «Анжи» и принес махачкалинцам одну из двух побед в сезоне. Травма отодвинула Лескано от футбола на полтора месяца, но скоро Хуан вернется, и он может стать серьезным оружием «Анжи» в борьбе за выживание. Ничьи со «Спартаком» и «Зенитом» подтвердили, что команда из Махачкалы не безнадежна, а креативный парень в атаке явно может «делать разницу» в играх с прямыми конкурентами.

