Диего Коста: возвращение блудного сына

Диего Коста – снова в деле! «Соккер.ру» радуется возвращению эмоционального форварда в большой футбол, но сомневается в том, что бразильский испанец сохранил запал.

Один из самых главных трансферов этой зимы состоялся еще полгода назад, как ни парадоксально. Речь, конечно, о переходе Диего Косты из «Челси» в «Атлетико». Это многострадальный трансфер, целая драма и эпопея, история, чуть ли не достойная экранизации: таинственная смс от Антонио Конте, обвинения в предательстве, неудачная попытка бегства в Китай, исполнение роли невинной жертвы, давление на жалость и эмоции «Атлетико», порывистый жест добрый воли от мадридцев, которые сами оказались под баном со стороны ФИФА. Многое пришлось пережить всем участникам сделки ради одного: чтобы Коста уже в январе смог снова выйти на поле в форме «Атлетико», а мадридцы получили машину для забивания голов и починили сбои в атаке. Но окажется ли возвращение блудного сына успешным?

За. Диего Коста соскучился по футболу

Коста чрезвычайно харизматичный и яркий форвард, очень злой как по-хорошему, так и по-плохому. Его лишили самого главного в жизни – футбола, поэтому все эти полгода, что он с голодом тренировался и смотрел на игры со стороны, у Косты копилась невероятная злость и мотивация. Так что Диего Симеоне теперь имеет в своем составе настоящую эмоциональную заряженную бомбу, которую нужно только бросить на поле – разрыв противников гарантирован. Диего Коста так соскучился, что будет рвать и метать. Дополнительных дров в топку его эмоций подкинул наставник сборной Испании Хулен Лопетеги, который отметил, что у Косты полно времени, чтобы доказать, что он достоин вернуться в национальную команду к чемпионату мира.

Против. Диего Коста утратил игровой тонус

Есть и обратная сторона медали длительного отсутствия игровой практики. Футболист, особенно очень чуткий к проявлению собственных эмоций, к психологическому состоянию, может банально перегореть, оказавшись вне игры на длительный срок. Он много энергии потратил на всевозможные заявления, обличающие «Челси» и возвышающие «Атлетико», он много тренировался, но не имел возможности поддерживать тонус через главный механизм – игру. Одна только тренировка без футбола выбьет охоту и игровой тонус из кого угодно. Возвращаться в футбольную колею очень сложно.

За. Диего Коста вернулся в уже знакомую обстановку

Большим плюсом для Косты будет то, что в «Атлетико» его знают, любят и ценят. После объявления о трансфере форварда чуть ли не каждый игрок «матрасников» с визгом выражал радость по поводу этого перехода и потирал руки, предвкушая, как с января «Атлетико» с Костой на острие будет таранить защиту любого оппонента. И это были не дежурные фразы, которые обычно произносят, комментируя переход новичка в команду. Трансфер Косты воодушевил игроков «Атлетико» по-настоящему. Так что можно смело заявлять, что Диего с первого дня чувствует себя в Мадриде комфортно, а игроки постараются сделать все, чтобы Коста как можно скорее начал реализовывать себя. Это не говоря уже о том, что чисто с психологической и физической точки зрения знакомая обстановка действует расслабляюще и позволяет сконцентрироваться на задачах.

Против. «Атлетико» не стоял на месте без Косты

Впрочем, определенное время прошло, пока Косты не было. Появились и другие исполнители, кое-что изменилось в самом почерке «Атлетико», хотя Диего Симеоне, конечно, остался прежним. Вышел на новый уровень Антуан Гризманн, пусть он и не так ярок в нынешнем сезоне. Да и сам Коста не стоял на месте, уйдя из «Атлетико». Хотя бы возраст его неумолимо менялся. Словом, встреча «Атлетико» и Косты – это, конечно, свидание хорошо знакомых друг другу товарищей, но уже не тех, что раньше.

За. Игрока типажа Косты не хватало «Атлетико»

В нынешнем сезоне стало бросаться в глаза неумение «Атлетико» переключать игровой режим в более наступательный и агрессивный. А ведь именно эти две ценности несет в себе Коста. Это человек, который способен продавить, который за счет хитрости, агрессии, жесткости и напора может решить судьбу эпизода, будет бороться до последнего и сможет превратить неприлично большое количество ничейных матчей «Атлетико» в победные. Вероятно, такого игрока не хватало мадридцам, которые зачастую упирались в простецкую оборону и сами стукались неловко об нее. С появлением Косты можно будет не робко стучаться в закрытую дверь, а выламывать ее суровым ударом ноги.

Против. Характер Диего Косты

Не секрет, что Коста очень своенравный малый. Собственно, столкновение его характера с не менее своенравным Антонио Конте привело к вылету игрока из «Челси». Коста всегда оказывался в гуще событий, участвовал в каких-то инцидентах и шумных разборках, которые так или иначе завязаны на его персоне. С таким неоднозначным персонажем, конечно, живется весело, но не всегда легко. Ситуацию смягчает, что он все же окунулся в знакомую обстановку, пришел к знакомому тренеру. Однако нельзя исключать каких-то «закидонов» и в Мадриде, а любые дестабилизирующие факторы негативно будут сказываться на качестве игры и минимизировать пользу от футболиста. Имея дело с Костой, всегда стоит настраиваться на что-то неожиданное.

Безусловно, возвращение Диего Косты вернет его в информационное поле, из которого он выпал, пока занимался только тренировками в первой части сезона. Наблюдать за игрой яркого форварда будет интересно, еще интереснее узнать ответы на вопросы о том, сохранил ли Коста хватку, по-прежнему ли он способен приносить много пользы и голов команде, вернет ли Симеоне его к жизни.