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Трансфер года. «Реал» заменит Роналду

сегодня, 13:26

Перес забрасывает сети, а блогер «Соккер.ру» Neomorph рассуждает на злободневную футбольную тему. Неужели время Криштиану в «Реале» подходит к концу?  

Роналду – заслуженный ветеран

Никто не забыл, сколько всего Криштиану сделал для «Реала». С ним выигрывали трофеи, нападающий придумал много мячей. Но говорим о человеке, которому 5 февраля стукнет 33 года. Для футбола немало, поэтому нет смысла заявлять, что Роналду будет на вершине еще лет пять. И пора спросить, а разве «Реал» сделал для португальца меньше? Его пять «Золотых мячей» - результат командных действий, как и в случае с Месси.

Следствие статуса «Реала» в мире футбола. Роналду, играя все эти годы за МЮ, например, не увидел бы столько персональных наград. Даже Евро-2016 выиграл тренер Сантуш и вся команда Португалии при помощи звезды, а не он лично. Футбол – командный спорт, в котором важно единство и верность. Помним, что Криштиану пережил ряд сложных кризисов в «Реале», не ушел, когда команда долго не могла зацепиться за серьезные стадии Лиги чемпионов. Но теперь к былому списку причин для ухода добавилась еще одна.

Неймар в ПСЖ не задержится

Причина в чемпионате Франции, который слишком просто выиграть, набрав такой состав, как сейчас у парижан. Неймару нужен «Золотой мяч», а Перес специально заявил в интервью, что в «Реале» его получить проще, отвечая на вопрос именно о бразильце. Неймар подходит по позиции для замены Роналду, а условная атака Салах – Кейн – Неймар позволяет «Реалу» мечтать о перезапуске в качестве серьезного конкурента для «Барселоны», которая промахнулась летом, когда упустила бразильца, но затаривается сейчас.

«Реал» поступит аналогично. Даже слух о Неймаре в МЮ за 500 млн евро – которых у англичан нет, ведь надо вписаться в финансовый «фэйр плей», может быть частью подготовки представителей бразильца к еще одному трансферу. В команду, которая может предложить ПСЖ то, что важнее денег. А именно замену для такой большой фигуры, как Неймар. Скажете, парижанам невыгодно отпускать молодого и забирать старого? А мы не знаем условия, на которых Неймар вообще согласился на ПСЖ. Быть может, ему обещали не мешать уйти через пару лет.

Роналду может стать королем ПСЖ

Даже если вы терпеть не можете Криштиану и являетесь его хейтером, не будете спорить – как футболист португалец не хуже, чем Ибрагимович. А помните, как легко и непринужденно Златан завоевал статус короля футбола во Франции? Париж – правильное место для пенсии. Хотя, судя по отзывам самих французов, в Париже жить так себе.

Многие великие столицы мира потеряли шарм из-за глобализации, так что вряд ли Роналду мечтает жить среди туристов, раз наматывает на лицо шарф, чтобы его не узнали. Но особняк рядом с Парижем устроит его и большую семью, а в Лиге 1 португалец никогда не выиграет «Золотой мяч», но сможет выступать в ЛЧ и забивать много слабым защитникам клубов-соперников.

Криштиану не помогает на поле

Разозлится, наберет форму и выдаст пару сильных матчей, возможно, в плей-офф Лиги чемпионов, как привык. Но дальше что? Криштиану слишком много лет, чтобы верить в мощные сезоны один за другим. Возьмите матч против «Вильярреала». Роналду пробил по чужим воротам 11 раз – больше, чем весь «Вильярреал». Но у него четыре гола за 18 туров, и он вчера не забивал.

Зато терял мяч на фланге, бил в защитника, отдавал неточные пасы, сталкивался на стандартах со своими же напарниками, не смог обыграть один в один защитника. Это просто набор последовательных действий португальца на поле. «Реал» и тактически перестроить с Роналду сложно, поскольку он себя в жертву не принесет ради нового стиля команды. Так что Перес может сыграть на опережение и поменять Криштиану на нового лидера.

Неймар намного перспективнее

Ставка будет дорогой и рискованной, зато резонансной. Плюс Роналду точно будет капризничать, требовать больше денег и привычную порцию внимания в команде. Возможно, Криштиану даже ушел из «Реала» в день погрома от «Барселоны». В раздевалке начал сплетать про чемпионство, но ему не поверили ни Рамос, ни другие. Вчера Кроос адекватно заявил, что борьбу будут вести за второе-четвертое места. «Реалу» надо думать, как не повторить судьбу «Арсенала», который скатился с четвертого места и не попал в Лигу чемпионов.

Так что Роналду, увлеченный фотографированием на балконе с «Золотыми мячами», возможно, не понимает, как изменился «Реал». И не признает, что меняется сам. А все это – причина провернуть один из самых заметных трансферов не только года, но и в истории. Если Перес заманит Неймара в «Реал», отдав Роналду и доплату в ПСЖ, то упрочнит свои пошатнувшиеся позиции президента. Это будет сделка, за которую помнят.

Для Роналду уход может быть выгодным

Правильно о сильных переходах говорить в день трансфера Гравесена – 14 января. Фанаты со стажем помнят ту попытку Флорентино заменить Макелеле на датчанина, и как идея провалилась. «Реал» ведь на вершине не потому, что он «Реал», а благодаря составу из мастеров, как Кроос, Рамос или Модрич. Неймар им пригодится для перестройки, ведь всем названным не двадцать четыре. Кроме всего прочего, бразилец в «Барселоне» привык делиться властью и положением, он не настолько эгоистичный.

А это значит, что с Неймаром будущий тренер «Реала» сможет обновить команду и вернуть королевский клуб в большую борьбу. С Роналду, возможно, ждут разовые кубковые успехи, но и раньше на чемпионат ему и команде терпения не хватало. Теперь подавно, ведь португалец постарел, есть смысл подумать о будущем. Да и кто сказал, что Роналду выгодно оставаться в «Реале»? Если в каждом матче в Мадриде будут свистеть, как вчера, а зарплату Месси предлагают только в ПСЖ, то португальцу тоже пора подумать о будущем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:16
команда привычно играет на лидера
лидер перестал забивать
результата нет
нужны перемены
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил 070maks
сегодня в 18:42
070maks:
В свете увиденного в кубковом матче Барсы против Сельты. Без насмешек и сарказма: люди, которые сравнивают Месси и Роналду - либо лицемеры, либо душевнобольные. Серьёзно. Роналду прекрасный футболист. Спортсмен, который почти идеально выполняет свою функцию на поле - завершать атаки. Но по сравнению с Месси Роналду просто португальская моча. Потому что функция Роналду в команде - это САМОЕ ПРОСТОЕ, что есть в футболе. У этой функции минимальная ответственность (можно ошибаться и промахиваться из самых убойных позиций, что Роналду собственно часто и делает, и это мало отразится на результате, потому что великолепные партнёры создадут ещё несколько таких моментов), минимальные требования с способностям (сильный удар и хорошая реакция - этого достаточно), минимальный риск (в случае неудачи или потери мяча у чужой штрафной партнёры подстрахуют). У любого другого футболиста на любой другой позиции больше чего-то из вышеперечисленного. У вратарей, защитников и ОПЗ больше ответственности и риска, у футболистов атаки больше требований к способностям. А учитывая тот факт, что Роналду почти никогда не участвует в конструировании атак и почти не помогает в обороне - его функция на поле упрощена до нелепости. Да, он в этой своей функции лучший в мире и, возможно, в истории. Но ничего проще этой функции в футболе нет. И давать ему при этом награду ИНДИВИДУАЛЬНО лучшего футболиста - это всё равно, что давать премию "Лучший предприниматель года" секретарше самой финансово успешной компании. Даже если это лучшая секретарша в истории секретарского искусства - это всего лишь секретарша. Ну а Месси на чужой половине поля делает всё. У него намного больше ответственность (потому что если он не будет создавать или реализовывать опасные моменты, команда без его участия с этим далеко не всегда справляется), намного больше риск (опускаясь за мячом в середину поля, он рискует его потерять, и его уже не успеют оттуда подстраховать - вспомните год ПСЖ в Париже в прошлом году после такой потери), и у него МАКСИМАЛЬНЫЕ требования к способностям (потому что в плане способностей ничего сложнее, чем функция плеймейкера, в футболе нет). Ну и как, будучи в здравом уме и трезвой памяти, можно сравнивать этих ребят?
Слушай, такие как ты повылазили, когда Роналду уже на пороге пенсии... Многие в 33 уже завершают карьеры или на пороге этого.. До этого же момента Рон привёл ко множеству успехов.. И 2017 год тому доказательство.. Он порвал всех и вся весной. Как бы тебе это легко не казалось, но не всякий на такое способен. Когда Мессии стукнет 33-34 , он тоже уже будет примерно как Руни сейчас.. И появятся те, кто будет говорить - И это лучший игрок мира??? Да у нас в Шиннике Петя Иванов больше в этом месяце забил, чем он...

Было ожидаемо, что Рон раньше сбавит, чем Месси.
Sandr2011
Sandr2011 ответил 3 к 1
сегодня в 16:28
3 к 1:
Ты прав, друг. Именно игра интересна зрителю. А какой может быть интерес от футболиста, который 95% времени либо ходит пешком, либо бегает трусцой? Спортивная ходьба - немного другой вид спорта, мы же на футбол хотим посмотреть. Почему интересно смотреть Сити или Ливерпуль? Потому, что они играют. Барселону смотреть сейчас не интересно, Месси, в частности. А то, что он что-то решает на поле скажи Баварии, ПСЖ, Ювентусу, Чили...
Роналду и Месси - уже приятное прошло)))
Sandr2011
Sandr2011
сегодня в 16:24
Роналду спел свою песню)))
3 к 1
3 к 1 ответил Apsny
сегодня в 16:15
Apsny:
Стата ж важнее чем сама игра от того кто действительно несет самую наибольшую ответственность за построение игры))). Сложнее забивать после выверенных передач чем выводить на позиции))).
Ты прав, друг. Именно игра интересна зрителю. А какой может быть интерес от футболиста, который 95% времени либо ходит пешком, либо бегает трусцой? Спортивная ходьба - немного другой вид спорта, мы же на футбол хотим посмотреть.
Почему интересно смотреть Сити или Ливерпуль? Потому, что они играют. Барселону смотреть сейчас не интересно, Месси, в частности. А то, что он что-то решает на поле скажи Баварии, ПСЖ, Ювентусу, Чили...
магистрат Калавий
магистрат Калавий
сегодня в 16:10
Перес решил ослабить конкурента по ЛЧ на следующий сезон? Для этого Реалу ещё надо пробиться в эту самую ЛЧ.
Artuom
Artuom ответил ДобряK
сегодня в 16:07
ДобряK:
Самую наибольшую ответственность за результат матча должен нести футболист, который является обладателем 5-ти Золотых мячей, я о Роналду и Месси), естественно, если эти мячи-не Липа, именно они должны играть везде и всюду, несмотря на какой позиции они играют, именно в самые тяжёлые для команды минуты, они должны брать всю игру на себя, быть лидерами, и абсолютно по фиг, на какой позиции они играют. Какой это лидер, какой это обладатель Золотого мяча, если команда разваливается на глазах, а он, после только что полученного З.М, кстати пятого, стоит у ворот, и ожидает, когда же его партнёры выложат ему мяч на блюдечке, который он, в очередной раз, отправит мимо ворот). Кто бы, чтобы, не говорил о Месси, я о хейтерах Месси, персофанах - Роналду, но, вся игра, практически всё начало атаки, завершения атаки - идёт через Месси. И, если он, как максимум не забивает, то, как минимум - участвует. Вот в этом и есть существенная разница между Месси, и Роналду, который в 90% только и делает то, что надеется - партнёры зарешают, а я сливки сниму).
Не соглашусь немного... насколько бы ни был крутым игрок атаки и сколько бы наград не выиграл - не они самые главные. Даже сейчас монстр Месси ничего не смог бы сделать, играй слабо Бускетс и специально поменявший стиль игры Иньеста, ну и другие полузащитники. Уже не один раз были такие игры в прошлом сезоне и раньше(да и вначале этого), когда полузащита проваливалась и даже гений Месси не вытаскивал.

Ну а то что обладатель 5 ЗМ должны тащить и брать игру на себя - это да. Роналду этого сейчас не делает - что и влияет частично на игру современного Реала.
D.vil
D.vil
сегодня в 15:42
Пора Рону сменить клубную прописку и выиграть ЛЧ!) Вот он бы после 4-0, не проср..., не проиграл бы Барсе 6-1!!!)))
Барсеножкин
Барсеножкин
сегодня в 15:27
А как Неймару не делиться властью в Барселоне если там царь царей Месси. Рядом с Лионелем и ваш Роналду с Неймаром детишки.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 15:15
Если это случится, Перес заменит Роналду на Неймара, то
это будет не трансфер года, а трансфер века.
Только автор не упоминает шейхов Катара, а вот и зря.
Перес просто помельче будет. (хотя он-монстр, но шейхи-космос)
ДобряK
ДобряK ответил Artuom
сегодня в 15:06
Artuom:
Самую наибольшую ответственность за построение игры несут центральные полузащитники и опорники. Рассуждать в этом плане о игроках атаки вроде Роналду, Месии и т.п. не правильно.
Самую наибольшую ответственность за результат матча должен нести футболист, который является обладателем 5-ти Золотых мячей, я о Роналду и Месси), естественно, если эти мячи-не Липа, именно они должны играть везде и всюду, несмотря на какой позиции они играют, именно в самые тяжёлые для команды минуты, они должны брать всю игру на себя, быть лидерами, и абсолютно по фиг, на какой позиции они играют. Какой это лидер, какой это обладатель Золотого мяча, если команда разваливается на глазах, а он, после только что полученного З.М, кстати пятого, стоит у ворот, и ожидает, когда же его партнёры выложат ему мяч на блюдечке, который он, в очередной раз, отправит мимо ворот).
Кто бы, чтобы, не говорил о Месси, я о хейтерах Месси, персофанах - Роналду, но, вся игра, практически всё начало атаки, завершения атаки - идёт через Месси. И, если он, как максимум не забивает, то, как минимум - участвует.
Вот в этом и есть существенная разница между Месси, и Роналду, который в 90% только и делает то, что надеется - партнёры зарешают, а я сливки сниму).
d_fincher
d_fincher
сегодня в 14:55
Хм, посмотрим, как Месси будет играть в 33) С его-то мягкотелостью, и уже без скорости и реакции. Сравним. А срвнивать 33-х летнего Роналду и 30-летнего Месси попросту глупо.

Кстати. Я верю в Роналду. Он еще всем покажет. Такие как он никогда не сдаются - по-любому он вернет себе форму и выступит на ЧМ круто. А уже в след. сезоне уйдет.
Artuom
Artuom ответил Apsny
сегодня в 14:42
Apsny:
Стата ж важнее чем сама игра от того кто действительно несет самую наибольшую ответственность за построение игры))). Сложнее забивать после выверенных передач чем выводить на позиции))).
Самую наибольшую ответственность за построение игры несут центральные полузащитники и опорники. Рассуждать в этом плане о игроках атаки вроде Роналду, Месии и т.п. не правильно.
Apsny
Apsny ответил 070maks
сегодня в 14:24
070maks:
В свете увиденного в кубковом матче Барсы против Сельты. Без насмешек и сарказма: люди, которые сравнивают Месси и Роналду - либо лицемеры, либо душевнобольные. Серьёзно. Роналду прекрасный футболист. Спортсмен, который почти идеально выполняет свою функцию на поле - завершать атаки. Но по сравнению с Месси Роналду просто португальская моча. Потому что функция Роналду в команде - это САМОЕ ПРОСТОЕ, что есть в футболе. У этой функции минимальная ответственность (можно ошибаться и промахиваться из самых убойных позиций, что Роналду собственно часто и делает, и это мало отразится на результате, потому что великолепные партнёры создадут ещё несколько таких моментов), минимальные требования с способностям (сильный удар и хорошая реакция - этого достаточно), минимальный риск (в случае неудачи или потери мяча у чужой штрафной партнёры подстрахуют). У любого другого футболиста на любой другой позиции больше чего-то из вышеперечисленного. У вратарей, защитников и ОПЗ больше ответственности и риска, у футболистов атаки больше требований к способностям. А учитывая тот факт, что Роналду почти никогда не участвует в конструировании атак и почти не помогает в обороне - его функция на поле упрощена до нелепости. Да, он в этой своей функции лучший в мире и, возможно, в истории. Но ничего проще этой функции в футболе нет. И давать ему при этом награду ИНДИВИДУАЛЬНО лучшего футболиста - это всё равно, что давать премию "Лучший предприниматель года" секретарше самой финансово успешной компании. Даже если это лучшая секретарша в истории секретарского искусства - это всего лишь секретарша. Ну а Месси на чужой половине поля делает всё. У него намного больше ответственность (потому что если он не будет создавать или реализовывать опасные моменты, команда без его участия с этим далеко не всегда справляется), намного больше риск (опускаясь за мячом в середину поля, он рискует его потерять, и его уже не успеют оттуда подстраховать - вспомните год ПСЖ в Париже в прошлом году после такой потери), и у него МАКСИМАЛЬНЫЕ требования к способностям (потому что в плане способностей ничего сложнее, чем функция плеймейкера, в футболе нет). Ну и как, будучи в здравом уме и трезвой памяти, можно сравнивать этих ребят?
Стата ж важнее чем сама игра от того кто действительно несет самую наибольшую ответственность за построение игры))). Сложнее забивать после выверенных передач чем выводить на позиции))).
Apsny
Apsny
сегодня в 14:21
Просто замыкатель, командности в нем 0.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответил 070maks
сегодня в 14:12
070maks:
В свете увиденного в кубковом матче Барсы против Сельты. Без насмешек и сарказма: люди, которые сравнивают Месси и Роналду - либо лицемеры, либо душевнобольные. Серьёзно. Роналду прекрасный футболист. Спортсмен, который почти идеально выполняет свою функцию на поле - завершать атаки. Но по сравнению с Месси Роналду просто португальская моча. Потому что функция Роналду в команде - это САМОЕ ПРОСТОЕ, что есть в футболе. У этой функции минимальная ответственность (можно ошибаться и промахиваться из самых убойных позиций, что Роналду собственно часто и делает, и это мало отразится на результате, потому что великолепные партнёры создадут ещё несколько таких моментов), минимальные требования с способностям (сильный удар и хорошая реакция - этого достаточно), минимальный риск (в случае неудачи или потери мяча у чужой штрафной партнёры подстрахуют). У любого другого футболиста на любой другой позиции больше чего-то из вышеперечисленного. У вратарей, защитников и ОПЗ больше ответственности и риска, у футболистов атаки больше требований к способностям. А учитывая тот факт, что Роналду почти никогда не участвует в конструировании атак и почти не помогает в обороне - его функция на поле упрощена до нелепости. Да, он в этой своей функции лучший в мире и, возможно, в истории. Но ничего проще этой функции в футболе нет. И давать ему при этом награду ИНДИВИДУАЛЬНО лучшего футболиста - это всё равно, что давать премию "Лучший предприниматель года" секретарше самой финансово успешной компании. Даже если это лучшая секретарша в истории секретарского искусства - это всего лишь секретарша. Ну а Месси на чужой половине поля делает всё. У него намного больше ответственность (потому что если он не будет создавать или реализовывать опасные моменты, команда без его участия с этим далеко не всегда справляется), намного больше риск (опускаясь за мячом в середину поля, он рискует его потерять, и его уже не успеют оттуда подстраховать - вспомните год ПСЖ в Париже в прошлом году после такой потери), и у него МАКСИМАЛЬНЫЕ требования к способностям (потому что в плане способностей ничего сложнее, чем функция плеймейкера, в футболе нет). Ну и как, будучи в здравом уме и трезвой памяти, можно сравнивать этих ребят?
Маладца! Конкретно, лаконично, очень реально и всё по-чесноку написал своё виденье ситуации, в части королей сегодняшнего Большого футбола. И свои мысли красиво изложил. Респект! Отличный пост. Плюсую.)
egoos
egoos ответил 070maks
сегодня в 14:10
070maks:
В свете увиденного в кубковом матче Барсы против Сельты. Без насмешек и сарказма: люди, которые сравнивают Месси и Роналду - либо лицемеры, либо душевнобольные. Серьёзно. Роналду прекрасный футболист. Спортсмен, который почти идеально выполняет свою функцию на поле - завершать атаки. Но по сравнению с Месси Роналду просто португальская моча. Потому что функция Роналду в команде - это САМОЕ ПРОСТОЕ, что есть в футболе. У этой функции минимальная ответственность (можно ошибаться и промахиваться из самых убойных позиций, что Роналду собственно часто и делает, и это мало отразится на результате, потому что великолепные партнёры создадут ещё несколько таких моментов), минимальные требования с способностям (сильный удар и хорошая реакция - этого достаточно), минимальный риск (в случае неудачи или потери мяча у чужой штрафной партнёры подстрахуют). У любого другого футболиста на любой другой позиции больше чего-то из вышеперечисленного. У вратарей, защитников и ОПЗ больше ответственности и риска, у футболистов атаки больше требований к способностям. А учитывая тот факт, что Роналду почти никогда не участвует в конструировании атак и почти не помогает в обороне - его функция на поле упрощена до нелепости. Да, он в этой своей функции лучший в мире и, возможно, в истории. Но ничего проще этой функции в футболе нет. И давать ему при этом награду ИНДИВИДУАЛЬНО лучшего футболиста - это всё равно, что давать премию "Лучший предприниматель года" секретарше самой финансово успешной компании. Даже если это лучшая секретарша в истории секретарского искусства - это всего лишь секретарша. Ну а Месси на чужой половине поля делает всё. У него намного больше ответственность (потому что если он не будет создавать или реализовывать опасные моменты, команда без его участия с этим далеко не всегда справляется), намного больше риск (опускаясь за мячом в середину поля, он рискует его потерять, и его уже не успеют оттуда подстраховать - вспомните год ПСЖ в Париже в прошлом году после такой потери), и у него МАКСИМАЛЬНЫЕ требования к способностям (потому что в плане способностей ничего сложнее, чем функция плеймейкера, в футболе нет). Ну и как, будучи в здравом уме и трезвой памяти, можно сравнивать этих ребят?
Согласен. Если футболист не может выдавать шедевральные ассисты он не должен считаться лучшим игроком, чем тот, кто этим элементом владеет. Игра в центре вообще требует больших сил, навыков и интеллекта. Ну а если по справедливости- награждать лучших нужно во всех линиях (коробка, защитник, полу-защитник, атакующий)....я так думаю
070maks
070maks
сегодня в 14:04
Португалец настолько плох, что имеет худший процент реализации среди 66 игроков чемпионата, которые забили 3 и более гола. Криш реализовал только 4,3% всех шансов.
070maks
070maks
сегодня в 13:56
В свете увиденного в кубковом матче Барсы против Сельты.

Без насмешек и сарказма: люди, которые сравнивают Месси и Роналду - либо лицемеры, либо душевнобольные. Серьёзно. Роналду прекрасный футболист. Спортсмен, который почти идеально выполняет свою функцию на поле - завершать атаки. Но по сравнению с Месси Роналду просто португальская моча.

Потому что функция Роналду в команде - это САМОЕ ПРОСТОЕ, что есть в футболе. У этой функции минимальная ответственность (можно ошибаться и промахиваться из самых убойных позиций, что Роналду собственно часто и делает, и это мало отразится на результате, потому что великолепные партнёры создадут ещё несколько таких моментов), минимальные требования с способностям (сильный удар и хорошая реакция - этого достаточно), минимальный риск (в случае неудачи или потери мяча у чужой штрафной партнёры подстрахуют).

У любого другого футболиста на любой другой позиции больше чего-то из вышеперечисленного. У вратарей, защитников и ОПЗ больше ответственности и риска, у футболистов атаки больше требований к способностям. А учитывая тот факт, что Роналду почти никогда не участвует в конструировании атак и почти не помогает в обороне - его функция на поле упрощена до нелепости. Да, он в этой своей функции лучший в мире и, возможно, в истории. Но ничего проще этой функции в футболе нет. И давать ему при этом награду ИНДИВИДУАЛЬНО лучшего футболиста - это всё равно, что давать премию "Лучший предприниматель года" секретарше самой финансово успешной компании. Даже если это лучшая секретарша в истории секретарского искусства - это всего лишь секретарша.

Ну а Месси на чужой половине поля делает всё. У него намного больше ответственность (потому что если он не будет создавать или реализовывать опасные моменты, команда без его участия с этим далеко не всегда справляется), намного больше риск (опускаясь за мячом в середину поля, он рискует его потерять, и его уже не успеют оттуда подстраховать - вспомните год ПСЖ в Париже в прошлом году после такой потери), и у него МАКСИМАЛЬНЫЕ требования к способностям (потому что в плане способностей ничего сложнее, чем функция плеймейкера, в футболе нет).

Ну и как, будучи в здравом уме и трезвой памяти, можно сравнивать этих ребят?
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:45
Брулин
Брулин
сегодня в 13:43
ПСЖ будут полными идиотами, если разменяют на стремительно стареющего португала, играющего всё хуже и хуже, игрока в самом расцвете сил, к тому же явно входящим в условный "топ-10" игроков.
амурец
амурец
сегодня в 13:38
если Роналду будет себя вести как сейчас, то может и есть смысл заменить его на Неймара, Роналду сам задрал планку на такую высоту и вполне справедливо, что от него требуют соответствующей игры
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