Трансфер года. «Реал» заменит Роналду

Перес забрасывает сети, а блогер «Соккер.ру» Neomorph рассуждает на злободневную футбольную тему. Неужели время Криштиану в «Реале» подходит к концу?

Роналду – заслуженный ветеран

Никто не забыл, сколько всего Криштиану сделал для «Реала». С ним выигрывали трофеи, нападающий придумал много мячей. Но говорим о человеке, которому 5 февраля стукнет 33 года. Для футбола немало, поэтому нет смысла заявлять, что Роналду будет на вершине еще лет пять. И пора спросить, а разве «Реал» сделал для португальца меньше? Его пять «Золотых мячей» - результат командных действий, как и в случае с Месси.

Следствие статуса «Реала» в мире футбола. Роналду, играя все эти годы за МЮ, например, не увидел бы столько персональных наград. Даже Евро-2016 выиграл тренер Сантуш и вся команда Португалии при помощи звезды, а не он лично. Футбол – командный спорт, в котором важно единство и верность. Помним, что Криштиану пережил ряд сложных кризисов в «Реале», не ушел, когда команда долго не могла зацепиться за серьезные стадии Лиги чемпионов. Но теперь к былому списку причин для ухода добавилась еще одна.

Неймар в ПСЖ не задержится

Причина в чемпионате Франции, который слишком просто выиграть, набрав такой состав, как сейчас у парижан. Неймару нужен «Золотой мяч», а Перес специально заявил в интервью, что в «Реале» его получить проще, отвечая на вопрос именно о бразильце. Неймар подходит по позиции для замены Роналду, а условная атака Салах – Кейн – Неймар позволяет «Реалу» мечтать о перезапуске в качестве серьезного конкурента для «Барселоны», которая промахнулась летом, когда упустила бразильца, но затаривается сейчас.

«Реал» поступит аналогично. Даже слух о Неймаре в МЮ за 500 млн евро – которых у англичан нет, ведь надо вписаться в финансовый «фэйр плей», может быть частью подготовки представителей бразильца к еще одному трансферу. В команду, которая может предложить ПСЖ то, что важнее денег. А именно замену для такой большой фигуры, как Неймар. Скажете, парижанам невыгодно отпускать молодого и забирать старого? А мы не знаем условия, на которых Неймар вообще согласился на ПСЖ. Быть может, ему обещали не мешать уйти через пару лет.

Роналду может стать королем ПСЖ

Даже если вы терпеть не можете Криштиану и являетесь его хейтером, не будете спорить – как футболист португалец не хуже, чем Ибрагимович. А помните, как легко и непринужденно Златан завоевал статус короля футбола во Франции? Париж – правильное место для пенсии. Хотя, судя по отзывам самих французов, в Париже жить так себе.

Многие великие столицы мира потеряли шарм из-за глобализации, так что вряд ли Роналду мечтает жить среди туристов, раз наматывает на лицо шарф, чтобы его не узнали. Но особняк рядом с Парижем устроит его и большую семью, а в Лиге 1 португалец никогда не выиграет «Золотой мяч», но сможет выступать в ЛЧ и забивать много слабым защитникам клубов-соперников.

Криштиану не помогает на поле

Разозлится, наберет форму и выдаст пару сильных матчей, возможно, в плей-офф Лиги чемпионов, как привык. Но дальше что? Криштиану слишком много лет, чтобы верить в мощные сезоны один за другим. Возьмите матч против «Вильярреала». Роналду пробил по чужим воротам 11 раз – больше, чем весь «Вильярреал». Но у него четыре гола за 18 туров, и он вчера не забивал.

Зато терял мяч на фланге, бил в защитника, отдавал неточные пасы, сталкивался на стандартах со своими же напарниками, не смог обыграть один в один защитника. Это просто набор последовательных действий португальца на поле. «Реал» и тактически перестроить с Роналду сложно, поскольку он себя в жертву не принесет ради нового стиля команды. Так что Перес может сыграть на опережение и поменять Криштиану на нового лидера.

Неймар намного перспективнее

Ставка будет дорогой и рискованной, зато резонансной. Плюс Роналду точно будет капризничать, требовать больше денег и привычную порцию внимания в команде. Возможно, Криштиану даже ушел из «Реала» в день погрома от «Барселоны». В раздевалке начал сплетать про чемпионство, но ему не поверили ни Рамос, ни другие. Вчера Кроос адекватно заявил, что борьбу будут вести за второе-четвертое места. «Реалу» надо думать, как не повторить судьбу «Арсенала», который скатился с четвертого места и не попал в Лигу чемпионов.

Так что Роналду, увлеченный фотографированием на балконе с «Золотыми мячами», возможно, не понимает, как изменился «Реал». И не признает, что меняется сам. А все это – причина провернуть один из самых заметных трансферов не только года, но и в истории. Если Перес заманит Неймара в «Реал», отдав Роналду и доплату в ПСЖ, то упрочнит свои пошатнувшиеся позиции президента. Это будет сделка, за которую помнят.

Для Роналду уход может быть выгодным

Правильно о сильных переходах говорить в день трансфера Гравесена – 14 января. Фанаты со стажем помнят ту попытку Флорентино заменить Макелеле на датчанина, и как идея провалилась. «Реал» ведь на вершине не потому, что он «Реал», а благодаря составу из мастеров, как Кроос, Рамос или Модрич. Неймар им пригодится для перестройки, ведь всем названным не двадцать четыре. Кроме всего прочего, бразилец в «Барселоне» привык делиться властью и положением, он не настолько эгоистичный.

А это значит, что с Неймаром будущий тренер «Реала» сможет обновить команду и вернуть королевский клуб в большую борьбу. С Роналду, возможно, ждут разовые кубковые успехи, но и раньше на чемпионат ему и команде терпения не хватало. Теперь подавно, ведь португалец постарел, есть смысл подумать о будущем. Да и кто сказал, что Роналду выгодно оставаться в «Реале»? Если в каждом матче в Мадриде будут свистеть, как вчера, а зарплату Месси предлагают только в ПСЖ, то португальцу тоже пора подумать о будущем.