Никита Корзун покинет киевское «Динамо»

14 января 2018, 12:30

По данным источника, полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун в ближайшее время должен покинуть команду. 

Сообщается, что украинский клуб планирует отдать белорусского футболиста в аренду. Команда отправилась на зимние сборы в Испанию без 22-летнего хавбека. Отмечается, что сейчас руководство подбирает для Корзуна подходящий вариант. 

Напомним, что недавно Руслан Ротань стал игроком киевского «Динамо». 

«Вест Хэм» претендует на Феллаини
14 января 2018
Спортивный директор «Интера» вылетел в Каталонию на переговоры
14 января 2018
Месси советует руководству «Барселоны» приобрести Одриосолу
14 января 2018
«Манчестер Юнайтед» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды
14 января 2018
В «Вест Хэме» видят в Смолове замену Сахо
14 января 2018
«Наполи» согласовал трансфер хавбека сборной Италии, послезавтра игрок пройдёт медосмотр
14 января 2018
 
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
14 января 2018 в 13:28
Я думаю туда не надо было ехать играть преспективы нет
нечитайло
нечитайло
14 января 2018 в 12:56
Главное хороший клуб найти
Гость
