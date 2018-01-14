Никита Корзун покинет киевское «Динамо»

1515922249

14 января 2018, 12:30

По данным источника, полузащитник киевского «Динамо» в ближайшее время должен покинуть команду.



Сообщается, что украинский клуб планирует отдать белорусского футболиста в аренду. Команда отправилась на зимние сборы в Испанию без 22-летнего хавбека. Отмечается, что сейчас руководство подбирает для Корзуна подходящий вариант.



Напомним, что недавно Руслан Ротань стал игроком киевского «Динамо».