Мнение иностранцев об Акинфееве

«Соккер.ру» рассказывает, как оценивают вратаря сборной России и ЦСКА за рубежом. Ведь не стоит путать шутки и серьезные оценки – разные жанры.

2006 год. Акинфеев получал комплименты от видных звезд футбола на протяжении всей карьеры. Особенно когда в ЛЧ 2006/07 выдал серию из «сухарей» в группе с «Арсеналом», «Порту» и «Гамбургом».

Игру голкипера ЦСКА прокомментировал Венгер, причем в год своего выхода в финал Лиги чемпионов, когда Арсен был в форме: «Мне очень понравилось, как сегодня сыграл Акинфеев. Он был лучшим футболистом в составе противника. Этот парень очень молод, и у него большое будущее. Признаться, я бы хотел видеть его в своей команде».

2008 год. Поскольку сборная России много пропускала от Испании в двух матчах, то персонально Игоря специалисты с мировым именем выделяли редко. А Гус Хиддинк еще до начала турнира заявил, что очень уважает вратаря и считает, что тому по силам стать одним из открытий турнира.

И после Евро-2008 болельщики со всего мира проголосовали именно за Акинфеева в опросе УЕФА, включив его в список героев крупного форума. Иностранцы посчитали, что успех команды Хиддинка зависел от надежной игры Игоря в матчах с Грецией и Швецией, когда победили с сухим счетом.

2009 год. Алекс Фергюсон после двух матчей МЮ с ЦСКА в Лиге чемпионов тоже хвалил Акинфеева. После дебютной встречи вспомнил: «Вратарь прекрасно провел первый матч в Москве. И вообще, он очень хороший футболист».

А после второго матча сэр Алекс оценил Игоря еще выше: «Их вратарь просто творил чудеса. Он хорошо сложен, находится в прекрасной форме и замечательно распоряжается мячом. Я впечатлен, он провел прекрасную игру».

Чуть позже скупой на похвалу шотландец даже вынужден был опровергать слухи о покупке Игоря в МЮ – напомнил, что доволен своими вратарями. При этом легендарный тренер добавил: «Акинфеев фантастически хорош».

2011 год. Оливера Кана, который не всегда отвечает мягко на подобные вопросы, попросили назвать сильнейшего в паре Нойера и Акинфеева: «Трудно сказать. Мануэль набрался опыта на чемпионате мира и в ЛЧ. Хотя и Акинфеев в еврокубках много играл. Не знаю, мне нравятся оба».

2014. После победы ЦСКА над «Зенитом» в марте 2014-го Расмус Эльм напомнил, что вратарь не раз помогал «армейцам»: «Акинфеев выручал нас много раз и до сэйва на последних минутах. Так что ничего особенного, его обычная работа».

Даже в непростые для Акинфеева времена иностранцы реагировали на его ошибки спокойно. Фабио Капелло платили за то, чтобы он доверял российским футболистам, поэтому тренер заявил после Южной Кореи, что против Бельгии будет играть Игорь, поскольку «он один из лучших в мире».

Кафу тоже добродушно ответил: «Над Акинфеевым сейчас смеются, но подобные вещи часто случаются даже с хорошими вратарями. Касильяс тоже чудил на этом турнире».

А вратарь Вальтер Дзенга вообще заступился за коллегу: «Да, Акинфеев допустил ошибку. Но где были нападающие сборной России? Они не показали того, чего от них ждали».

Такой подход тоже имеет право на существование. Допустим, Акинфеев совершает одну грубую ошибку. Но почему команда не забивает на гол больше, чем «привез» голкипер? Вопрос к полевым игрокам, даже когда с виной вратаря все понятно.

Вот и Мануэль Нойер согласен: «Акинфеев крайне неудачно сыграл на ЧМ-14, но это ничего не значит. Мы обсуждали его действия с Анатолием Тимощуком и сошлись во мнении, что Игорь остается хорошим вратарем».

А большой и ужасный Карл-Хайнц Румменигге (босс «Баварии» и двукратный обладатель «Золотого мяча») вообще сделал дерзкий прогноз: «Акинфеев не сказал своего последнего слова. Чемпионат мира в твоей стране – особенное ощущение, так что я убежден, что в 2018 году Акинфеев покажет на мундиале свою лучшую игру».

2015 год. Помните инцидент в матче Черногория – Россия, когда фанаты метнули петардой, попали в Игоря, а потом в УЕФА выдали сопернику сборной техническое поражение? Тогда один из черногорских миллионеров предлагал Игорю из уважения моральную компенсацию – бесплатный отдых.

Но Акинфеев, конечно же, отказался. Так что необязательно спрашивать Фергюсона или фигур его масштаба, про Игоря многие иностранцы знают и считают его легендой российского футбола. Что является правдой, учитывая все рекорды и сухие матчи.

2016 год. На Евро-2016 Акинфеев был единственным из сборной России, у кого хватило смелости пойти к болельщикам, и Ян Дюрица, много лет игравший в России, удивлялся, что другие игроки поступили иначе: «Акинфеев – молодец. Тяжело извиняться, но нужно суметь найти в себе силы сказать пару слов. Не знаю, почему русским это так сложно. Нужно уметь взять на себя ответственность и хотя бы извиниться, но это личное дело каждого».

На Евро-2016 Игорь сыграл так, что его включили в пятерку лучших вратарей группового этапа, невзирая на вылет команды Слуцкого. А вот так комментировал его игру знаменитый британский журналист и автор множества книг о футболе Пирс Морган: «У Акинфеева сэйвы в стиле Бэнкса!» Про легендарного Гордона многие вспомнили после ничьей с Англией. Известные издания писали, что Игорь реанимирует во Франции свою репутацию. Употребляли словосочетания «живая легенда», и «невероятно, что творит Акинфеев».

Итальянский вратарь Дино Дзофф пошутил, что, к сожалению, смотрел матчи команды Слуцкого, но добавил: «Вот Акинфеев был хорош, сыграл лучше, чем на ЧМ-14. Но его усилий оказалось недостаточно».

Вратарь сборной Германии и «Байера» Бернд Лено тоже реагировал на футбольную судьбу Акинфеева взвешенно: «Игорь очень хороший опытный вратарь. Кажется, уже в возрасте 17 – 18 лет выступал за ЦСКА. Брал с клубом Кубок УЕФА, на чемпионате Европы-2008, когда Россия вышла в полуфинал, тоже был основным. Он мне тогда очень понравился.

А ошибки бывают у каждого, все допускают промахи… Но Акинфеев все равно отличный голкипер европейского уровня».

Леонарду Жардим, наставник «Монако», тоже высоко оценил вратаря ЦСКА и специально его отметил после матчей с французами в ЛЧ: «Хочу адресовать свои комплименты Игорю Акинфееву. Два-три раза он спас ЦСКА от гола».

И правильно сказал осенью 2016 года Понтус Вернблум: «Не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов. Считаю Игоря одним из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что он пропускает в турнире так много, это вина всей команды».

2017 год. Чемпион мира Йоахим Лев того же мнения о Акинфееве, что и Мануэль Нойер: «Хочу выделить вратаря. Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю».

Гильермо Очоа уже после вылета России на Кубке Конфедераций поддержал коллегу: «Акинфеев является вратарем мирового уровня. Он провел хороший турнир, но иногда голкиперам не сопутствует удача».

Массимо Каррера тоже не скупился на комплименты Акинфееву: «Лучшие игроки для меня – мои! Но если брать футболистов других команд, то трудно не выделить Смолова, а вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег».

А если вы думаете, что зарубежные СМИ не праздновали «сухарь» Акинфеева в Лиге чемпионов, то ошибаетесь. Многие в слегка ироничном, но добром стиле отреагировали на примечательное событие. Авторитетное издание ВВС использовало слово «вау», остальные тоже комментировали событие восторженно, словно сняли с человека проклятие.

А Гари Линекер даже специальное слово придумал по этому поводу - «glovely», скрестив английские слова «перчатка» и «прелестно», как в случае с маркой крема для рук.

Дэвид Симен, бывший голкипер «Арсенала» и сборной Англии, тоже высоко оценил Акинфеев: «Он хорош! Даже очень хорош».

Бранислав Иванович, чемпион Англии, обладатель ЛЧ и ЛЕ, если кто забыл: «В России я видел много игроков, которые по мастерству точно могут играть за границей – тот же Кокорин, Александр Головин сейчас выступает хорошо, Игорь Акинфеев точно мог бы, что бы ни говорили».

Талантливый тренер и в прошлом успешный нападающий Оле-Гуннар Сульшер напомнил, как судьба свела его с Акинфеевым, который дебютировал за сборную России в 2004-м году и сыграл 3:2 с Норвегией: «Что касается Акинфеева, который проводил тогда первый матч за сборную, то в дебютной игре можно пропустить три. Но то, чего потом добился Акинфеев, — просто фантастика. Вся его карьера доказывает, что это великолепный голкипер. Кстати, в футбольном менеджере я всегда покупал его в свою команду».

Были даже годы, когда Акинфеева в России ругали за явные разовые ошибки, но при этом эксперты за рубежом включали его в списки лучших голкиперов планеты. Случалось так не раз и не два. Вспомните хотя бы Евро-2016 и отбор к нему, когда Игорь очень выручал, но оборона чудила. Защитные линии ЦСКА и сборной России всегда влияли на оценки по Акинфееву. И хотя часть поражений – на его совести, как видите, и создатели легендарных футбольных симуляторов, и знаменитые тренеры и футболисты уровня чемпионов Англии и победителей ЛЧ, котируют голкипера сборной России очень высоко.

А с учетом, что после Кубка Конфедераций опытный Игорь выдал очень сильный отрезок в РФПЛ и добрался до психологически важного сухаря в групповом этапе Лиги чемпионов, самое время не поминать былое и надеяться, что ЧМ-18 позволит Акинфееву закольцевать карьеру. На заре, лет десять-двенадцать назад он собирал комплименты и сухари на всех уровнях. Пора вернуться в ту пору прекрасную. И поскольку у Черчесова есть кадровые проблемы в сборной даже без учета травмы Джикии – хотя потеря тоже влияет, хочется пожелать российским болельщикам удачливого вратаря.

Ведь мастерство Акинфеева сторонние иностранные специалисты и СМИ под сомнения не ставят. Иностранные журналисты, разумеется, прикалываются над ошибками Игоря – футбол это развлечение, не стоит воспринимать его слишком серьезно, но при этом адекватно оценивают класс и опыт первого номера сборной России.