Избалованный ребёнок Неймар

«Как прожить на триста тысяч евро в неделю?» - спрашивает вас Неймар. «Соккер.ру» после выходок футболиста изучает его звездную болезнь.

Неймар очень легко обманывает

У бразильца сорок результативных действий в сезоне за ПСЖ, 17 голов в 16 играх Лиги 1. Но цифры - дым, помешать ему стать лучшим в мире может не футбол. Всегда есть черта, которую лучше не переступать. В командном спорте, как в жизни – предатели не меняют привычек. И проблемой Неймара на пути к легендарному статусу по итогу карьеры становится его умение легко врать и отказываться от слова.

Например, когда Зидан врет – а врет сейчас часто, особенно когда просят оценить форму Роналду или уровень игры Бензема, то сразу видно, что Зинедин обманывает, стараясь выкрутиться. А Неймар врет настолько легко и естественно, что становится страшно. Ведь его будущие слова ничего не стоят после такого. «„Барселона“ - мой дом», - цитата из интервью 2016 год официальному каналу испанского клуба после подписания нового контракта.

То соглашение Неймар с отцом выбил (с легендарным пунктом о 222 млн евро «клаусулы»), поскольку использовал переговоры с ПСЖ. Это не слухи, президент ПСЖ об этом сам рассказывал и возмущался. А что было дальше, вы знаете – все-таки ушел. Но на днях Неймар подал в суд на каталонцев и требует 30 млн евро, бонус за лояльность. Кто так поступает? Всем понятно, что бразилец использовал наивность «Барселоны» и надул Бартомеу.

О какой лояльности речь? Это не правовой вопрос, а вопрос честности. В положении Неймара 99.9 % игроков высокого уровня не потребовали бы эти деньги, ведь явно не были верны прошлому клубу. Но бразилец жадный и легко дерзит. На будущее запомните фразу форварда, сказанную в ответ на слухи о переходе в МЮ: «„Юнайтед“ даже не лучший клуб Манчестера». Будет весело и страшно, если Неймара заберет себе именно клуб Моуриньо, а бразилец в очередной раз отречется от своих слов, заявив, что МЮ – величайший клуб мира.

Бразилец эмоционально нестабилен

Когда его несовершеннолетняя девушка забеременела, Неймар паниковал и часто плакал – очень перепугался, не знал, что делать, побежал к маме с папой, чтобы поддержали. Через много лет, когда на Неймара обрушилась критика миллионов бразильцев – в лицо обещали разбить спортивный автомобиль, то знаете, что форвард сделал? Как настоящий мужчина ответил всем деловито, спокойно, уважительно…

На самом деле нет. Поступил так, как нашкодивший детсадовец, у которого мама – жена депутата. Взялся за подол платья «няню», главного тренера сборной Бразилии Тите, и тот прочитал на пресс-конференции проповедь о критике и большом сердце Неймара. А нападающий, который собственноручно принес в офис «Барселоны» чек на 222 млн евро, чтобы демонстративно кинуть в лицо Бартомеу и ухмыльнутся, в это время… плакал, сидя рядом с Тите.

Каждый по-своему реагирует на стресс, но у Неймара подозрительно быстро меняется настроение как для взрослого мужика. Форвард столько раз ревел на людях, так легко заводился, настолько часто всех провоцировал – еще в футболке «Барселоны», не говоря о проделках в составе «Сантоса», что становится страшно за его вменяемость через пару лет. Или Неймар такой хитрый, играет роль плаксы, когда выгодно уйти от ответственности и хочется, чтобы пожалели? В любом случае уважать его после такого больше не станут.

Неймар остается избалованным ребенком

Бразилец, разумеется, имеет право вести себя так, как хочет. Но какой привет – такой ответ. Его новые сопли никого не заденут, все привыкли. У звезд его уровня не бывает публичной составляющей карьеры, которую вы не имеете права оценить как зрители – потребители товара под названием «футбол». То, как Неймар сейчас протянул, но не подал руку чернокожему игроку, не может не вызвать возмущение.

Ведь бразилец подобным подлым образом ведет себя не в первый и не в десятый раз. Посылал прямо и далеко напарника Альбу, толкал соперника со ступенек в спину, нагло симулировал нарушения правил. Или унижает словесно, или провоцирует поступками. У бразильца серьезные проблемы, ведь нет человека, который его остановит. Отец? Считает миллионы, которые получает в качестве процентов от контрактов Неймара. Тренер? Эмери не тот, кто поставит бразильца на место, когда форвард зарвется.

Неймар в двадцать пять лет ведет себя, как двенадцатилетний. Боится ответственности – со своей подругой Бруной (не мать ребенка, другая) трижды расходился и сходился, не раз ей изменял, что не скрывал. Не умеет общаться с мужчинами, постоянно дерзит – частое проявление незрелости. Ему комфортно только когда напротив женщина-репортер, с которой Неймар сразу начинает зачем-то заигрывать. Бразилец не уважает партнеров. Например, реально не понял, почему болельщики ПСЖ свистели, когда отобрал у Кавани возможность побить рекорд Златана по голам.

После матча форвард заявил, что Эдинсон забьет позже, чего все волнуются? Неймар мыслит как ребенок. Например, летом ляпнул, что «Барселона» больше не великий клуб, поскольку потеряла Его Величество Неймара. Бразилец редко думает, прежде чем сказать - после свежей выходки брякнул, что «шуткой» с не поданной рукой хотел вызвать агрессию соперника и заработать карточку. В серьезной лиге за такие слова могут дисквалифицировать, ведь неспортивное поведение, провокация и злой умысел налицо. Причем Неймар сознавался, широко улыбаясь. Нормальная реакция после оскорбления человека?

Форвард ПСЖ может не стать великим

Цитата из интервью Неймара: «Я очень уважаю Криштиану за все, что он сделал. Это зеркало, в котором я вижу самого себя. Он провел 10 лет на топ-уровне, как и Месси. Мы все хотим быть, как эти двое». Но разница между двойкой и Неймаром существует. И заключается разница в том, что португалец и аргентинец не забывают, откуда вышли. Из небогатых семей и провинции.

А Неймар в ответ на вопрос о том, зачем покинул каталонцев, ответил: «В „Барсе“ мне платили копейки. Как мне прожить на 300 тысяч евро в неделю?» Не шутил, наоборот обвинил испанцев в жадности. Роналду, который вкладывает миллионы евро в благотворительные проекты, и даже Месси, хотя аргентинец скупее, включат голову и не смогут ляпнуть такую чушь. Не потому, что старше, а потому что и в семнадцать, и в двадцать пять Неймар ведет себя как капризный миллионер.

Слишком много понтов и слишком мало характера за ними. Столько тратит, что ему вправду не хватает трехсот тысяч евро в неделю. Человек живет в своем мире, где Кавани должен уступать право на пенальти. Где Месси мешал «выйти из тени», а не любовь бразильца к совмещению футбола и развлечений. Во Франции Неймару легко играется с защитниками уровня ФНЛ. Но ему часто не хватает профессионализма, чтобы работать стабильнее. Без срывов, карточек и идти на подвиги без помощи Айтекина.

Неймар прошел ПСЖ, но где он был против «Ювентуса»? Если мудрый тренер Тите летом не выиграет для Бразилии чемпионат мира в России, закрыв рот форварду и заставив его выполнять приказы на поле, то есть все шансы, что бразилец никогда не станет первым игроком планеты. Его опередят те, кто меньше рисуется. Дальше продаст себя в МЮ, МС или «Реал», но даже после всех голов и трофеев не встанет в один ряд с легендами, которые уважали соперников, меньше провоцировали, врали и предавали. Не исключено, что этот игрок вложит много денег в денежную пирамиду и через лет двадцать станет банкротом. Ума, похоже, хватит.

Но что в голове у Неймара, когда он заявляет, что сложно прожить на 300 тысяч евро в неделю? В мире, где сотни миллионов в нищете, стыдно взрослому мужику такую чушь пороть. Это похоже на интервью чиновников, которые комментируют зарплаты в стиле: «Разве миллион рублей не крохи?» Неймар зажрался, поймал манию величия, корчит из себя Роналду, а его справедливо критикуют легенды уровня Хави. Раз поставил на разложение личности вследствие звездной болезни, то всем клубам надо дважды подумать, прежде чем покупать себе Неймара.

Еще посмотрим на ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов. Не исключено, что причиной вылета из турнира станет именно эгоизм бразильца, которого в Барселоне тактически держали в узде, а в Париже дали полную свободу. Но заслуживает ли он ее? Хватает ли у Неймара игрового интеллекта, чтобы играть вольного художника? Футболист очень сильный, но легенд формирует характер, а о личности бразильца проще всего судить по его словам и действиям. Мерзко себя ведет, и чем дальше – тем чаще.

Всегда может шантажировать ПСЖ уходом и считает, что неприкасаемый? Напомнило свежую историю. Ряд саудовских принцев жаловались на снятие «субсидий» государства на коммунальные услуги (не шутка, пошли в пятизвездочный отель на «протест»), а их в ответ взяли под стражу. Причем наивные принцы восстали после того как группу их родственников и чиновников обвинили в коррупции и растрате, и собираются изъять в обмен на свободу десятки миллиардов долларов.

Могут и казнить нескольких самых влиятельных, ведь протест сыграл на руку их политическим оппонентам. Неймару хорошо бы увидеть эти новости. На каждого принца и «анфан террибль» найдется управа. Особенно когда деньги ему платят люди из соседнего с Саудовской Аравией маленького Катара. Тут один итальянец летом хотел уйти из ПСЖ, требуя трансфер в ультимативной форме, а потом его заставили извиняться на камеру со слезами на глазах.

Неймар выбрал деньги и личную деградацию под дифирамбы подлиз? Плохо понимает, куда попал и в каком свете себя выставляет.