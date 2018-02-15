«Ницца» и Балотелли: неудачливые и опасные

Первая команда РФПЛ против девятой в Лиге 1, но фаворита «Соккер.ру» найти просто. У «Ниццы», к сожалению, есть преимущество из-за игровой практики.

Юрий Семин знакомил футболистов «Локомотива» на сборах с играми «Ниццы». Времени для подготовки к конкретному сопернику было не меньше, чем настройки на «Спартак» в первом туре весны. Но «железнодорожники», как и российские болельщики, которые будут следить за Лигой Европы, должны понимать, с кем имеют дело.

- Балотелли – лидер атак «Ниццы». Тот самый дурашка, который накладывает свое лицо на портрет Обамы и подписывает: «Когда я был президентом США». Уже забил 13 мячей в Лиге 1, причем Марио сыграл 1 420 минут в чемпионате, и это седьмой результат команды – обрел стабильность.

На счету Балотелли по 3.9 ударов за матч – это больше, чем у Фарфана (2.5) или Фернандеша (2.4), которые лидируют в коллективе Семина. Итальянец опасен, поскольку даже восемь желтых и одна красная карточка не мешают ему забивать мячи. В Лиге Европы Марио тоже придумал 4 гола. Странный, но сильный футболист;

- важнее всего перекрыть кислород Сери в центре поля. Жан Мишель летом едва не перешел в «Барселону», но трансфер сорвался, и теперь ивуариец – второй мастер передач в Лиге 1. 86 пасов за игру в среднем, у лидера всего сезона Верратти их 92, дальше идет Дани Алвес, и у него только 74 передачи за матч;

- также Сери – лидер по количеству пасов под удар за игру, причем показатель даже выше, чем у Алексея Миранчука – 2.2 против 1.9. При этом учтите, что Жан Мишель приучен работать глубже, он не всегда на тех же зонах, что Фернандеш. Может и в территориальные владения Игоря Денисова зайти – занимает весь центр поля;

- «Ницца» очень часто ставит на технику, ведь в составе есть один из главных дриблеров Лиги 1 – Сен-Максимен с тремя удачными обводками в среднем за игру. И хотя у Аллена есть конкуренты в составе и молодой француз не всегда в основе, у «орлят» нашлись Плеа и Тамез – еще два футболиста, которые дружат с обводками.

Надо быть осторожными, не разогретый «Локомотив», где лишь два человека не боятся успешно играть один в один – Фернандеш и Алексей Миранчук, может нарваться на соперника, где один футболист способен отрезать от игры парочку москвичей за счет дриблинга;

- к сожалению, атака «Ниццы» хороша не только благодаря передачам Сери или ударам Балотелли. Ведь есть Алессан Плеа – неплохой универсальный нападающий, собравший в Лиге 1 в новом году девять результативных действий и умеющий сыграть на краю атаки. Есть хавбек Лис Мелу, на счету которого 8 баллов по системе «гол плюс пас». Разнообразно атакуют и довольно мощно;

- лучшим ассистентом «Ниццы» является Сен-Максимен, на его счету шесть голевых, что даже на одну больше, чем у Антона Миранчука – лидера у «Локомотива». Впрочем, во Франции сыграно 25 туров, поэтому средние показатели важнее общих при сравнении;

- Люсьен Фавр лишь дважды в новом чемпионате играл в три защитника. В домашнем матче с «Локомотивом» вряд ли уберет с поля дуэт в центре ради оборонительной схемы, разве что настолько уважает соперника. А обычно опытный Данте и молодой Сарр играют вместе. И умение второго закрыть левый фланг наталкивает на мысль, что на Игнатьева будут очень давить – очевидно, что по левому краю Фавр может собрать целую армию;

- швейцарский наставник, располагая схемой «4-3-3», может спокойно двигать группу поддержки Балотелли вверх или вниз, чтобы иначе распределять роли хавбеков, среди которых нашелся даже номинальный защитник Тамез – из-за него частенько проблемы. Не исключено, что его в основе на игру с «Локомотивом» не будет;

- Данте и Сарр очень боятся банальных разрезающих передач – не могут поймать момент начала забега нападающего, поскольку бразильскому ветерану 34 года и он откровенно тяжеловат. У «Ниццы» тактически центр тяжести завален в сторону середины поля.

Крайние защитники располагаются достаточно высоко, в результате получается один пасом низом вывести форварда на их ворота – на заметку Миранчукам и Фернандешу, а также Ари и Фарфану, если им найдется место на поле;

- игровая форма у соперника так себе, но плюс это или минус? «Ницца» в пяти последних матчах собрала только одну победу, проиграв три поединка, причем «Тулузе» уступили дома. Все поражения – в один мяч, только с разным счетом, от популярного 1:0, с которым и сами «орлята» любят побеждать, до 3:2, как против «Дижона» в гостях на выходных;

- с начала сезона у «Ниццы» не было невероятно успешных отрезков. Вылет от «Наполи» в Лиге чемпионов открыл путь к размену между яркими победами и обидными поражениями. И хотя в Лиге Европы «Ницца» выступила неплохо, тому же «Лацио» проиграли оба раза. «Лиону» в прошлом году дома сгорели 0:5. С ПСЖ в гостях тоже был разгром – 0:3. Да и «Монако» в чужих стенах команду Фавра обыграл, хотя и скромнее – 1:2;

- посредственные результаты привели «Ниццу» на восьмое-девятое место в таблице по очкам, седьмое по забитым мячам – ниже «Дижона», а частые пропущенные мячи отправили на 14-ю позицию по их количеству в Лиге 1. Против «Локомотива» сыграет сенсация прошлого сезона, которая в новом скатилась в середину таблицы;

- «Ницца» - команда, которая не всегда бьет по воротам, даже если позиционно атакует и держит мяч. Но из 12.4 удара за игру в среднем 4.8 идут в створ, и это высокий показатель, ведь у «Монако» 5.1 удара, например. А у «Локомотива» числа очень похожие – из 12.3 4.5 приходят в створ. Прекрасный показатель, но если в атаке обе команды достаточно эффективные, пускай выбирают разные подходы. «Ницца» пробует готовить атаки, «Локомотив» набирает на рывках;

- в обороне «Локомотив» надежнее будет, таких грубых ошибок, как защитники Фавра, Кверквелия и его помощники не совершали. А если и проскакивали неприятные моменты, то важно подчеркнуть первопричину, почему «Локомотив» лучше оборонялся. Количество отборов и перехватов что в чемпионатах, что в еврокубках у них или на том же уровне, или порой выше.

- «Локомотив» играет агрессивнее, когда речь идет о тактических фолах – отчасти из-за схем Семина, отчасти из-за того, что Тарасова и Игоря Денисова хлебом не корми, дай кого-то подковать. Зато по карточкам ситуация другая – российская команда лучше ходит по грани фола. А у «Ниццы» за сезон шесть красных, хотя две еще в Лиге чемпионов в матчах с «Наполи», их можно спровоцировать на глупость простой техникой, в рамках закона;

- наконец, если суммировать xG – качество созданных командами моментов, и пересчитать на один матч (чтобы нивелировать разное количество сыгранных в РФПЛ и Лиге 1 туров), то у вас получится равенство по возможностям атаки. Если Ари готов сыграть, то такой вывод напрашивается даже субъективно, без подключения чисел;

- а вот в обороне ситуация другая. Соперники «Ниццы» и «Локомотива» создают в среднем за игру моменты, которые равны показателю в 1.2 гола за матч. Не забить «Ницце» сложно, даже если речь о выездном поединке. А вот у «Локомотива» вероятность пропущенного мяча была намного ниже единицы – не удивительно, почему Гильерме и Коченков на двоих пропустили всего пятнадцать мячей.

Завершить информационный ликбез о «Ницце» приятнее на мажорной ноте. Семин прав – «Локомотив» не готов к первой игре нового года на 100 %, но и соперник встречается с московским клубом после серии из трех минимальных поражений в чемпионате Франции. «Ницца» - опасная и разозленная на себя команда, которая сегодня думает только о победе, атаках, обводках, угловых и голах.

Но «Локомотив» к этому готов, и в новом году им хочется пожелать того же деловитого подхода вперемешку с залихватскими контратаками, что и в прошлом. С таким стилем поведения можно выдержать давление соперника и его работу в центре поля – «Ницца» любит владеть мячом чаще соперников, и забивать в результате выпада, в котором раскроются проблемы «орлят» в защите, и проблемы эти очевидны даже «Дижону».

Лидер РФПЛ не может уступать середняку Лиги 1, который хоть и обыграл «Краснодар» полтора года назад дома 2:1, но в гостях до этого уступил с крупным счетом 5:2. Их можно пройти, если быть готовым, что команда Балотелли куда сильнее, чем о ней говорят последние результаты и смешные ошибки Данте в обороне.