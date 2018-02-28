Расширить РПЛ? Легко!

28 февраля 2018, 07:19

Расширить РПЛ не мешает ничего, но футбольная общественность против этого, а чиновникам просто наплевать. Не верите? Тогда пройдёмся по основным тезисам критиков расширения Премьер-Лиги.

Банкротство и “смена курса”. Где клубы возьмут деньги?

В шестнадцатом клубе РПЛ играют 4 легионера, заигранные хотя бы за молодёжные сборные (в том числе и за “молодёжку” Аргентины), плюс ещё 2 легионера. В том, что клубы “меняют курс”, виноват только слабый менеджмент, покупающий то, что ему не по карману. Можно расширять лигу, ровно до момента, пока в последнем и предпоследнем клубе будет хватать денег только на россиян. Этот вариант наиболее оптимален, и создаст почву для развития. На место обанкротившихся клубов легко придут клубы с более профессиональным менеджментом. Шестой клуб ФНЛ может позволить себе легионеров из Бразилии и Кот-д'Ивуара. Как раз хватает, что бы расширить лигу до 20 команд, и два клуба - погрешность, на случаи банкротства. И это притом, что в целом не учитывается лига из 20 профессиональных команд! Стоит лишь добавить, что наилучшим вариантом будет сделать это постепенно, и в рамках программы, с чётко определенными сроками. К примеру, через 2 года увеличиваем лигу до 18, и через 5-6 лет до 20 команд. Расширить лигу легко, зависит только от желания. А то, что банкротства клубов помешают – это лишь распространённый миф, в чём можно убедиться из этого текста.

Отсутствие конкурентоспособности у клубов из нижней части таблицы.

Это ещё одно заблуждение. “СКА-Хабаровск” уже набрал столько же очков, сколько “Анкона” в момент расширения Серии А, за весь чемпионат из восемнадцати команд.

Плохие стадионы клубов из ФНЛ.

“Отматываем” время на пару лет назад, и вспоминаем, сколько клубов из верхней части таблицы играло на стадионе им. Э.А. Стрельцова. Для отечественных реалий, я думаю, придётся опуститься в ЛФЛ, чтобы этот тезис стал справедливым.

Это ничего не даст.

Это даст всё:

а) Больше кандидатов в сборную, а значит отмену лимита, которая будет отличаться от его наличия.

б) Талантливые футболисты не будут попадать в сборную в 25-26 лет, а уже в 17-21, как в топовых европейских чемпионатах. Потому что у них будет место на поле в клубах. Почему те должны давать шанс воспитанникам? Да нет такой причины. Вместо них будет играть условный 34-летний серб, потому что он банально лучше на этом этапе. Почему клубы должны прогибаться под мнение фанатов сборной? Вы же хотите профессиональный футбол? Как в Англии? Расширив лигу, вы получаете и то, и другое.

в) Лимит при 20 командах банально бесполезен, игроков с российским паспортом будет предостаточно. Отсюда цены на них упадут, и заработает рынок. Да-да. Наши футболисты, наконец, начнут уезжать в Европу. В топ чемпионатах полно игроков из Албании, Коста-Рики, и других сборных, над которыми мы смеялись. После очной встречи с костариканцами всё так же смешно?

г) Больше клубов будут покупать или брать в аренду игроков из европейских чемпионатов. Больше медийности, интереса к РПЛ, плюс к продаже телеправ.

Ну и наконец, интересный факт:

д) Во всех топ чемпионатах 20 клубов, совпадение?

Вывод.

Как видите, все аргументы против расширения лиги разбиты. Футбольная общественность не горит желанием проводить эту реформу, а значит, не заинтересована в развитии РПЛ. Как же так спросите вы? Всё просто – все любят поругать российских “ногомячистов”, и всех устраивает слабая внутренняя лига. Признайтесь в том, что вы потеряете смысл жизни, если российский футбол станет в один ряд с испанским или английским. Вам не выгодно создавать спрос на реальные реформы, и критиковать чиновников конструктивно. Благодаря вам, российский футбол навсегда и останется там, где он есть. Это устраивает всех, но никто никогда не признается.