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Расширить РПЛ? Легко!

28 февраля 2018, 07:19

Расширить РПЛ не мешает ничего, но футбольная общественность против этого, а чиновникам просто наплевать. Не верите? Тогда пройдёмся по основным тезисам критиков расширения Премьер-Лиги.

 

Банкротство и “смена курса”. Где клубы возьмут деньги?

 

В шестнадцатом клубе РПЛ играют 4 легионера, заигранные хотя бы за молодёжные сборные (в том числе и за “молодёжку” Аргентины), плюс ещё 2 легионера. В том, что клубы “меняют курс”, виноват только слабый менеджмент, покупающий то, что ему не по карману.  Можно расширять лигу, ровно до момента, пока в последнем и предпоследнем клубе будет хватать денег только на россиян. Этот вариант наиболее оптимален, и создаст почву для развития. На место обанкротившихся клубов легко придут клубы с более профессиональным менеджментом. Шестой клуб ФНЛ может позволить себе легионеров из Бразилии и Кот-д'Ивуара. Как раз хватает, что бы расширить лигу до 20 команд, и два клуба - погрешность, на случаи банкротства. И это притом, что в целом не учитывается лига из 20 профессиональных команд! Стоит лишь добавить, что наилучшим вариантом будет сделать это постепенно, и в рамках программы, с чётко определенными сроками. К примеру, через 2 года увеличиваем лигу до 18, и через 5-6 лет до 20 команд. Расширить лигу легко, зависит только от желания. А то, что банкротства клубов помешают – это лишь распространённый миф, в чём можно убедиться из этого текста.

 

Отсутствие конкурентоспособности у клубов из нижней части таблицы.

 

Это ещё одно заблуждение. “СКА-Хабаровск” уже набрал столько же очков, сколько “Анкона” в момент расширения Серии А, за весь чемпионат из восемнадцати команд.

 

Расширить РПЛ? Легко!

 

Плохие стадионы клубов из ФНЛ.

 

“Отматываем” время на пару лет назад, и вспоминаем, сколько клубов из верхней части таблицы играло на стадионе им. Э.А. Стрельцова. Для отечественных реалий, я думаю, придётся опуститься в ЛФЛ, чтобы этот тезис стал справедливым.

 

Это ничего не даст.

 

Это даст всё:

 

а) Больше кандидатов в сборную, а значит отмену лимита, которая будет отличаться от его наличия.

 

б) Талантливые футболисты не будут попадать в сборную в 25-26 лет, а уже в 17-21, как в топовых европейских чемпионатах. Потому что у них будет место на поле в клубах. Почему те должны давать шанс воспитанникам? Да нет такой причины. Вместо них будет играть условный 34-летний серб, потому что он банально лучше на этом этапе. Почему клубы должны прогибаться под мнение фанатов сборной? Вы же хотите профессиональный футбол? Как в Англии? Расширив лигу, вы получаете и то, и другое.

 

в) Лимит при 20 командах банально бесполезен, игроков с российским паспортом будет предостаточно. Отсюда цены на них упадут, и заработает рынок.  Да-да. Наши футболисты, наконец, начнут уезжать в Европу. В топ чемпионатах полно игроков из Албании, Коста-Рики, и других сборных, над которыми мы смеялись. После очной встречи с костариканцами всё так же смешно?

 

г) Больше клубов будут покупать или брать в аренду игроков из европейских чемпионатов. Больше медийности, интереса к РПЛ, плюс к продаже телеправ.

 

Ну и наконец, интересный факт:

 

д) Во всех топ чемпионатах 20 клубов, совпадение?

 

Вывод.

 

Как видите, все аргументы против расширения лиги разбиты. Футбольная общественность не горит желанием проводить эту реформу, а значит, не заинтересована в развитии РПЛ. Как же так спросите вы? Всё просто – все любят поругать российских “ногомячистов”, и всех устраивает слабая внутренняя лига. Признайтесь в том, что вы потеряете смысл жизни, если российский футбол станет в один ряд с испанским или английским. Вам не выгодно создавать спрос на реальные реформы, и критиковать чиновников конструктивно. Благодаря вам, российский футбол навсегда и останется там, где он есть. Это устраивает всех, но никто никогда не признается.

Сергей Гармаш
АВТОР
Сергей Гармаш
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018  Россия: мнение
Источник: Soccer.RuФото: Официальный сайт Футбольного клу...
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Все комментарии
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш ответил альсато
03 марта в 13:07
расширить лигу за счет футбольных коллективов (Москвы и области)-это одно, а вот за счет условных(Красноярска, Владивостока, Сахалина и Камчатки)-это совсем батенька(сергей) другое....как лошадь ни гони, а расстояние от Москвы до Владивостока ,ближе не становится!...да и логистика такая, что в пору свой самолет иметь.....Чтобы что то вырасти-огород сначала с копайте!
В ФНЛ 20 профессиональных клубов, и этот факт опровергает ваши тезисы.
альсато
альсато
03 марта в 02:55
расширить лигу за счет футбольных коллективов (Москвы и области)-это одно, а вот за счет условных(Красноярска, Владивостока, Сахалина и Камчатки)-это совсем батенька(сергей) другое....как лошадь ни гони, а расстояние от Москвы до Владивостока ,ближе не становится!...да и логистика такая, что в пору свой самолет иметь.....Чтобы что то вырасти-огород сначала с копайте!
dinoel
dinoel
01 марта в 07:42
Неожиданно. Если это все реально, то Мудко саботирует? Или прислушивается к Симоняну с Ловчевым? При всем к ним уважении
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш ответил Parovoznic
01 марта в 07:33
Если есть расширение, значит уже работает. Это простая логика. Количество футболистов в клубах, не зависит от российских реалий. - - - - Я ужЕ согласился, что при увеличении клубов в РФПЛ возрастёт число зарубежных ногомячистов в шинниках-мордовиях" Но сомневаюсь, что благодаря этому зарубежный "интерес к РПЛ будет расти" (с). Во всяком случае, если такой рост интерес и будет, то весьма незначительный. Потому что эти ногомячисты будут не самыми заметными фигурами, футболистами не самой высшей квалификации (ибо денег на серьёзных футболистов в шинниках-мордовиях нет) ИМХО. ------------------------------------------------------------------- Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес. - - - - Не, мы живём не во Франции или в Германии. И в Аргентине мы тож не живём. Мы живём в Хабаровском крае... Чес-слово, аргентинского интереса к СКА не видим ))) Мож, для того, что б быть интересным Аргентине, надо быть не Хабаровским СКА, а Саранской Мордовией? ) ------------------------------------------------------------------ "Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность" - - - - Да я понимаю, зачем лимит (в теории; ибо по факту уже сейчас понятно, что толку в нём нет). Но будет ли прок от увеличения количества наших футболистов в РПФЛ (например, для сборной)? Мож, и будет. Но пока не понимаю, какой именно.
Я говорил про российских футболистов. Наверно в третий раз придется повторить, что медийность за счёт легионеров, это лишь приятный бонус к основным плюсам.

Если для вас игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины, не самой высокой квалификации, то вы зажрались.

А как вы можете его увидеть? Или вы думаете интерес, это когда к вам приезжает съёмочная группа из Аргентины? Вы не можете увидеть кто, что у себя гуглит, и кто смотрит онлайн трансляции в Аргентине.

Разговор зациклился. Ещё раз. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах, если россиян достаточно - лимит не нужен. Это выглядит логичным?
Parovoznic
Parovoznic ответил Сергей Гармаш
01 марта в 07:25
Если есть расширение, значит, уже работает. Это простая логика. Количество футболистов в клубах, не зависит от российских реалий. Единственное что этому может помешать, это изменение правил футбола, когда на поле будут выходить не 11 футболистов. Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес. Про лимит я абсолютно всё знаю, и тоже возможно сделаю статью. Я лишь призывал к логике. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность.
Если есть расширение, значит уже работает. Это простая логика. Количество футболистов в клубах, не зависит от российских реалий.
- - - -
Я ужЕ согласился, что при увеличении клубов в РФПЛ возрастёт число зарубежных ногомячистов в шинниках-мордовиях"
Но сомневаюсь, что благодаря этому зарубежный "интерес к РПЛ будет расти" (с). Во всяком случае, если такой рост интерес и будет, то весьма незначительный. Потому что эти ногомячисты будут не самыми заметными фигурами, футболистами не самой высшей квалификации (ибо денег на серьёзных футболистов в шинниках-мордовиях нет)
ИМХО.
-------------------------------------------------------------------


Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес.
- - - -
Не, мы живём не во Франции или в Германии. И в Аргентине мы тож не живём.
Мы живём в Хабаровском крае... Чес-слово, аргентинского интереса к СКА не видим )))
Мож, для того, что б быть интересным Аргентине, надо быть не Хабаровским СКА, а Саранской Мордовией? )
------------------------------------------------------------------


"Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность"
- - - -
Да я понимаю, зачем лимит (в теории; ибо по факту уже сейчас понятно, что толку в нём нет).
Но будет ли прок от увеличения количества наших футболистов в РПФЛ (например, для сборной)?
Мож, и будет. Но пока не понимаю, какой именно.
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш ответил Parovoznic
01 марта в 07:08
Снова с конца. Я не говорю, что это не будет работать. Я не знаю. Просто не вижу "убойных " аргументов в пользу того, что это работать будет. Уж чего-чего, а изменения в состав "Хабаровска" я вижу своими глазами, а не в интернете ))) Ну да, изменения вижу. А повышения интереса к "СКА" со стороны каких-нить немцев-французов не увидел. Поэтому и подверг сомнению, что из-за наличия в РФПЛ таких клубов, как СКА, "интерес к РПЛ будет расти" (с). (опять же: я не спорю, я просто в этом усомнился) Увеличение количества наших ногомячистов в РФПЛ - это, конечно, хорошо. Но это - для самих ногомячистов. И прежде всего - для ногомячистов из шинников-мордовий. Для зрителей есть другой плюс: больше игр в чемпионате, больше футбола. А про лимит - даже разбираться не хочу. Когда его вводили, то в теории очень красиво всё выглядело: гарантировать места в составах российским ногомячистам... которые потОм заиграют за сборную... бла-бла-бла... Однако 10 лет практики показали, что трезвый расчёт снова разбился об российскую реальность... Вот нахрена он теперь, этот лимит? Что в нём? Какой толк? Где эта сборная? В чём выхлоп? В Головине с Миранчуками? Так без лимита выхлоп был много громче (по персоналиям)... Ой, не хочу про лимит. Но его... фтопку!
Если есть расширение, значит, уже работает. Это простая логика. Количество футболистов в клубах, не зависит от российских реалий. Единственное что этому может помешать, это изменение правил футбола, когда на поле будут выходить не 11 футболистов.

Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес.

Про лимит я абсолютно всё знаю, и тоже возможно сделаю статью. Я лишь призывал к логике. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность.
Parovoznic
Parovoznic ответил Сергей Гармаш
01 марта в 07:03
Вам стоит разобраться с темой лимита. То есть увеличения количества российских футболистов не искусственным путём это не лучше? Возможности для молодых талантов из дублей это не лучше?Вы недооцениваете матчи такие матчи как "Мордовия" - "Шинник". Единственное что не хватает таким матчам, это нормальных стадионов, который у той же "Мордовии" будет. В таком клубе как в "СКА-Хабаровск" будет играть игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины. А это очень высокий уровень. Несколько лет назад такие игроки играли только в лидерах РПЛ. К ним в любом случае будет интерес из-за рубежа. В той же "Мордовии" уже играл Янник Джало, за которым следили португальские болельщики, ведь на его родине это медийная личность. Ну и повторюсь, это лишь приятный бонус. Конечно. Разве вы не видите разницы между ФНЛ и РПЛ? Что мешает вам посмотреть на состав "СКА-Хабаровска" прошлого сезона? Там хоть были легионеры? За летнее ТО, и зимнее, составы дебютантов меняются на 90 процентов, относительно ФНЛ. Почему мне приходится объяснять простые истины? Возможности есть, это факт. Это очень легко сделать. И о какой теории речь, если это простая логика. Вы даже не можете объяснить, почему это не будет работать. Вы - часть футбольной общественности, о которой говорится в статье. Мешает менталитет.
Снова с конца.

Я не говорю, что это не будет работать. Я не знаю.
Просто не вижу "убойных " аргументов в пользу того, что это работать будет.

Уж чего-чего, а изменения в состав "Хабаровска" я вижу своими глазами, а не в интернете )))
Ну да, изменения вижу. А повышения интереса к "СКА" со стороны каких-нить немцев-французов не увидел.
Поэтому и подверг сомнению, что из-за наличия в РФПЛ таких клубов, как СКА, "интерес к РПЛ будет расти" (с).
(опять же: я не спорю, я просто в этом усомнился)

Увеличение количества наших ногомячистов в РФПЛ - это, конечно, хорошо. Но это - для самих ногомячистов. И прежде всего - для ногомячистов из шинников-мордовий.
Для зрителей есть другой плюс: больше игр в чемпионате, больше футбола.

А про лимит - даже разбираться не хочу.
Когда его вводили, то в теории очень красиво всё выглядело: гарантировать места в составах российским ногомячистам... которые потОм заиграют за сборную... бла-бла-бла...
Однако 10 лет практики показали, что трезвый расчёт снова разбился об российскую реальность... Вот нахрена он теперь, этот лимит? Что в нём? Какой толк? Где эта сборная? В чём выхлоп? В Головине с Миранчуками? Так без лимита выхлоп был много громче (по персоналиям)...
Ой, не хочу про лимит. Но его... фтопку!
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш ответил сергей яковлев
01 марта в 06:44
Один вопрос, а где клубы возьмут деньги. Половина клубов на грани , а мы о 20 клубах. Бред.....
Это первый пункт статьи. Вы можете для начала прочесть? Самые бедные клубы РПЛ покупают легионеров высокого класса, а потом банкротятся. Персонально для вас сделал уточнение в заголовке пункта.
сергей яковлев
сергей яковлев
01 марта в 06:40
Один вопрос, а где клубы возьмут деньги. Половина клубов на грани , а мы о 20 клубах. Бред.....
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш ответил Parovoznic
01 марта в 06:39
Начеу с конца. 1) "А для чего нужен лимит?" - Не знаю, зачем нужен лимит. 2) "хуже не будет" - Согласен, хоже не будет. Будет ди лучше? Не берусь судить... Очень сложно. 3) "Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти" - Согласен, количество инфоповодов (скажем, благодаря наличию матчей "Шинник"-"Мордовия") увеличится. Но сомневаюсь, что что благодаря этим матчам возрастёт интерес к РФПЛ у зарубежных зрителей/аналитиков/наблюдателей. Разве что подрастёт интерес к РФПЛ в Ярославле и Саранске. 4) "... чем больше клубов в лиге, тем больше переходов. В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины" - Ну, не знаю... Что мешает подобным аргентинской молодёжи переходам в условный "Енисей" ужЕ сейчас? "Статусность" ФНЛ не та? Условный аргентинец не пойдёт в "Енисей" как в клуб второго дивизиона, но с удовольствием пойдёт в "Енисей" как в клуб дивизиона высшего? Так что ли? Может быть и так, но покуда условный "Енисей" не в РФПЛ, об этом можно только гадать. Если наша РФПЛ сподобится на расширение до 20-и команд, то я буду толька "за". Хотя бы для того, что б посмотреть, будет ли от этого положительный выхлоп. Но будет этот выхлоп, или нет, - судить пока не берусь. У нас в России любые аналитические расчёты разбиваются об российскую реальность. Поэтому всё надо проверять на практике.
Вам стоит разобраться с темой лимита.

То есть увеличения количества российских футболистов не искусственным путём это не лучше? Возможности для молодых талантов из дублей это не лучше?Вы недооцениваете матчи такие матчи как "Мордовия" - "Шинник". Единственное что не хватает таким матчам, это нормальных стадионов, который у той же "Мордовии" будет. В таком клубе как в "СКА-Хабаровск" будет играть игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины. А это очень высокий уровень. Несколько лет назад такие игроки играли только в лидерах РПЛ. К ним в любом случае будет интерес из-за рубежа. В той же "Мордовии" уже играл Янник Джало, за которым следили португальские болельщики, ведь на его родине это медийная личность. Ну и повторюсь, это лишь приятный бонус.

Конечно. Разве вы не видите разницы между ФНЛ и РПЛ? Что мешает вам посмотреть на состав "СКА-Хабаровска" прошлого сезона? Там хоть были легионеры? За летнее ТО, и зимнее, составы дебютантов меняются на 90 процентов, относительно ФНЛ. Почему мне приходится объяснять простые истины?

Возможности есть, это факт. Это очень легко сделать. И о какой теории речь, если это простая логика. Вы даже не можете объяснить, почему это не будет работать. Вы - часть футбольной общественности, о которой говорится в статье. Мешает менталитет.
Parovoznic
Parovoznic ответил Сергей Гармаш
01 марта в 06:04
Потому что клубы РПЛ совершают трансферы. И чем больше клубов в лиге, тем больше переходов. В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины. Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти, отсюда больше желающих посмотреть игру "Мордовии" и "Шинника". Новые легионеры > инфоповоды > медийность > телеправа. В этом вопросе это далеко не решение проблемы, но и хуже не будет. Будет только лучше. Это лишь приятный бонус. По телеправам хочу сделать отдельную статью. Это нужно решать комплексно. Встречный вопрос. А для чего нужен лимит?
Начеу с конца.

1) "А для чего нужен лимит?"
- Не знаю, зачем нужен лимит.
2) "хуже не будет"
- Согласен, хоже не будет. Будет ди лучше? Не берусь судить... Очень сложно.
3) "Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти"
- Согласен, количество инфоповодов (скажем, благодаря наличию матчей "Шинник"-"Мордовия") увеличится. Но сомневаюсь, что что благодаря этим матчам возрастёт интерес к РФПЛ у зарубежных зрителей/аналитиков/наблюдателей. Разве что подрастёт интерес к РФПЛ в Ярославле и Саранске.
4) "... чем больше клубов в лиге, тем больше переходов.
В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины"
- Ну, не знаю... Что мешает подобным аргентинской молодёжи переходам в условный "Енисей" ужЕ сейчас? "Статусность" ФНЛ не та? Условный аргентинец не пойдёт в "Енисей" как в клуб второго дивизиона, но с удовольствием пойдёт в "Енисей" как в клуб дивизиона высшего? Так что ли?
Может быть и так, но покуда условный "Енисей" не в РФПЛ, об этом можно только гадать.

Если наша РФПЛ сподобится на расширение до 20-и команд, то я буду толька "за". Хотя бы для того, что б посмотреть, будет ли от этого положительный выхлоп.
Но будет этот выхлоп, или нет, - судить пока не берусь. У нас в России любые аналитические расчёты разбиваются об российскую реальность.
Поэтому всё надо проверять на практике.
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш ответил Parovoznic
28 февраля в 18:35
Так и не понял, зачем нам в лиге 20 команд. Почему при наличии в РФПЛ условного читинского "Чкаловца" больше клубов будут покупать игроков или брать в аренды из европейских чемпионатов? Откуда возьмётся медийности при наличии в РФПЛ условного "Енисея"? С какого перепугу у кого-то появится интерес к продаже телеправ на игры "Шинник"-"Мордовия"? С чего вдруг наличие российских футболистов в тех же шинниках-мордовиях приведёт к бесполезности лимита??? Не, мне этого не понять.
Потому что клубы РПЛ совершают трансферы. И чем больше клубов в лиге, тем больше переходов.

В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины.

Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти, отсюда больше желающих посмотреть игру "Мордовии" и "Шинника". Новые легионеры > инфоповоды > медийность > телеправа. В этом вопросе это далеко не решение проблемы, но и хуже не будет. Будет только лучше. Это лишь приятный бонус. По телеправам хочу сделать отдельную статью. Это нужно решать комплексно.

Встречный вопрос. А для чего нужен лимит?
Parovoznic
Parovoznic
28 февраля в 15:51
Так и не понял, зачем нам в лиге 20 команд.

Почему при наличии в РФПЛ условного читинского "Чкаловца" больше клубов будут покупать игроков или брать в аренды из европейских чемпионатов?
Откуда возьмётся медийности при наличии в РФПЛ условного "Енисея"?
С какого перепугу у кого-то появится интерес к продаже телеправ на игры "Шинник"-"Мордовия"?
С чего вдруг наличие российских футболистов в тех же шинниках-мордовиях приведёт к бесполезности лимита???

Не, мне этого не понять.
kachan63
kachan63
28 февраля в 11:22
"Это устраивает всех, но никто никогда не признается."

Последняя фраза мне не нравится. Лично меня не устраивает слабая внутренняя лига. Более того, постепенно расширяя лигу, необходимо обязательно вернуться к системе "весна - осень". Со всем остальным в статье полностью согласен.
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