Расширить РПЛ? Легко!

Расширить РПЛ не мешает ничего, но футбольная общественность против этого, а чиновникам просто наплевать. Не верите? Тогда пройдёмся по основным тезисам критиков расширения Премьер-Лиги.
Банкротство и “смена курса”. Где клубы возьмут деньги?
В шестнадцатом клубе РПЛ играют 4 легионера, заигранные хотя бы за молодёжные сборные (в том числе и за “молодёжку” Аргентины), плюс ещё 2 легионера. В том, что клубы “меняют курс”, виноват только слабый менеджмент, покупающий то, что ему не по карману. Можно расширять лигу, ровно до момента, пока в последнем и предпоследнем клубе будет хватать денег только на россиян. Этот вариант наиболее оптимален, и создаст почву для развития. На место обанкротившихся клубов легко придут клубы с более профессиональным менеджментом. Шестой клуб ФНЛ может позволить себе легионеров из Бразилии и Кот-д'Ивуара. Как раз хватает, что бы расширить лигу до 20 команд, и два клуба - погрешность, на случаи банкротства. И это притом, что в целом не учитывается лига из 20 профессиональных команд! Стоит лишь добавить, что наилучшим вариантом будет сделать это постепенно, и в рамках программы, с чётко определенными сроками. К примеру, через 2 года увеличиваем лигу до 18, и через 5-6 лет до 20 команд. Расширить лигу легко, зависит только от желания. А то, что банкротства клубов помешают – это лишь распространённый миф, в чём можно убедиться из этого текста.
Отсутствие конкурентоспособности у клубов из нижней части таблицы.
Это ещё одно заблуждение. “СКА-Хабаровск” уже набрал столько же очков, сколько “Анкона” в момент расширения Серии А, за весь чемпионат из восемнадцати команд.
Плохие стадионы клубов из ФНЛ.
“Отматываем” время на пару лет назад, и вспоминаем, сколько клубов из верхней части таблицы играло на стадионе им. Э.А. Стрельцова. Для отечественных реалий, я думаю, придётся опуститься в ЛФЛ, чтобы этот тезис стал справедливым.
Это ничего не даст.
Это даст всё:
а) Больше кандидатов в сборную, а значит отмену лимита, которая будет отличаться от его наличия.
б) Талантливые футболисты не будут попадать в сборную в 25-26 лет, а уже в 17-21, как в топовых европейских чемпионатах. Потому что у них будет место на поле в клубах. Почему те должны давать шанс воспитанникам? Да нет такой причины. Вместо них будет играть условный 34-летний серб, потому что он банально лучше на этом этапе. Почему клубы должны прогибаться под мнение фанатов сборной? Вы же хотите профессиональный футбол? Как в Англии? Расширив лигу, вы получаете и то, и другое.
в) Лимит при 20 командах банально бесполезен, игроков с российским паспортом будет предостаточно. Отсюда цены на них упадут, и заработает рынок. Да-да. Наши футболисты, наконец, начнут уезжать в Европу. В топ чемпионатах полно игроков из Албании, Коста-Рики, и других сборных, над которыми мы смеялись. После очной встречи с костариканцами всё так же смешно?
г) Больше клубов будут покупать или брать в аренду игроков из европейских чемпионатов. Больше медийности, интереса к РПЛ, плюс к продаже телеправ.
Ну и наконец, интересный факт:
д) Во всех топ чемпионатах 20 клубов, совпадение?
Вывод.
Как видите, все аргументы против расширения лиги разбиты. Футбольная общественность не горит желанием проводить эту реформу, а значит, не заинтересована в развитии РПЛ. Как же так спросите вы? Всё просто – все любят поругать российских “ногомячистов”, и всех устраивает слабая внутренняя лига. Признайтесь в том, что вы потеряете смысл жизни, если российский футбол станет в один ряд с испанским или английским. Вам не выгодно создавать спрос на реальные реформы, и критиковать чиновников конструктивно. Благодаря вам, российский футбол навсегда и останется там, где он есть. Это устраивает всех, но никто никогда не признается.
Если для вас игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины, не самой высокой квалификации, то вы зажрались.
А как вы можете его увидеть? Или вы думаете интерес, это когда к вам приезжает съёмочная группа из Аргентины? Вы не можете увидеть кто, что у себя гуглит, и кто смотрит онлайн трансляции в Аргентине.
Разговор зациклился. Ещё раз. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах, если россиян достаточно - лимит не нужен. Это выглядит логичным?
Если для вас игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины, не самой высокой квалификации, то вы зажрались.
А как вы можете его увидеть? Или вы думаете интерес, это когда к вам приезжает съёмочная группа из Аргентины? Вы не можете увидеть кто, что у себя гуглит, и кто смотрит онлайн трансляции в Аргентине.
Разговор зациклился. Ещё раз. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах, если россиян достаточно - лимит не нужен. Это выглядит логичным?
- - - -
Я ужЕ согласился, что при увеличении клубов в РФПЛ возрастёт число зарубежных ногомячистов в шинниках-мордовиях"
Но сомневаюсь, что благодаря этому зарубежный "интерес к РПЛ будет расти" (с). Во всяком случае, если такой рост интерес и будет, то весьма незначительный. Потому что эти ногомячисты будут не самыми заметными фигурами, футболистами не самой высшей квалификации (ибо денег на серьёзных футболистов в шинниках-мордовиях нет)
ИМХО.
-------------------------------------------------------------------
Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес.
- - - -
Не, мы живём не во Франции или в Германии. И в Аргентине мы тож не живём.
Мы живём в Хабаровском крае... Чес-слово, аргентинского интереса к СКА не видим )))
Мож, для того, что б быть интересным Аргентине, надо быть не Хабаровским СКА, а Саранской Мордовией? )
------------------------------------------------------------------
"Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность"
- - - -
Да я понимаю, зачем лимит (в теории; ибо по факту уже сейчас понятно, что толку в нём нет).
Но будет ли прок от увеличения количества наших футболистов в РПФЛ (например, для сборной)?
Мож, и будет. Но пока не понимаю, какой именно.
- - - -
Я ужЕ согласился, что при увеличении клубов в РФПЛ возрастёт число зарубежных ногомячистов в шинниках-мордовиях"
Но сомневаюсь, что благодаря этому зарубежный "интерес к РПЛ будет расти" (с). Во всяком случае, если такой рост интерес и будет, то весьма незначительный. Потому что эти ногомячисты будут не самыми заметными фигурами, футболистами не самой высшей квалификации (ибо денег на серьёзных футболистов в шинниках-мордовиях нет)
ИМХО.
-------------------------------------------------------------------
Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес.
- - - -
Не, мы живём не во Франции или в Германии. И в Аргентине мы тож не живём.
Мы живём в Хабаровском крае... Чес-слово, аргентинского интереса к СКА не видим )))
Мож, для того, что б быть интересным Аргентине, надо быть не Хабаровским СКА, а Саранской Мордовией? )
------------------------------------------------------------------
"Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность"
- - - -
Да я понимаю, зачем лимит (в теории; ибо по факту уже сейчас понятно, что толку в нём нет).
Но будет ли прок от увеличения количества наших футболистов в РПФЛ (например, для сборной)?
Мож, и будет. Но пока не понимаю, какой именно.
Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес.
Про лимит я абсолютно всё знаю, и тоже возможно сделаю статью. Я лишь призывал к логике. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность.
Так вы живёте во Франции или Германии? В Аргентине уж точно есть к нему интерес.
Про лимит я абсолютно всё знаю, и тоже возможно сделаю статью. Я лишь призывал к логике. Лимит нужен для увеличения кол-ва россиян в стартах клубов РПЛ. При 20 командах отпадёт такая потребность.
Я не говорю, что это не будет работать. Я не знаю.
Просто не вижу "убойных " аргументов в пользу того, что это работать будет.
Уж чего-чего, а изменения в состав "Хабаровска" я вижу своими глазами, а не в интернете )))
Ну да, изменения вижу. А повышения интереса к "СКА" со стороны каких-нить немцев-французов не увидел.
Поэтому и подверг сомнению, что из-за наличия в РФПЛ таких клубов, как СКА, "интерес к РПЛ будет расти" (с).
(опять же: я не спорю, я просто в этом усомнился)
Увеличение количества наших ногомячистов в РФПЛ - это, конечно, хорошо. Но это - для самих ногомячистов. И прежде всего - для ногомячистов из шинников-мордовий.
Для зрителей есть другой плюс: больше игр в чемпионате, больше футбола.
А про лимит - даже разбираться не хочу.
Когда его вводили, то в теории очень красиво всё выглядело: гарантировать места в составах российским ногомячистам... которые потОм заиграют за сборную... бла-бла-бла...
Однако 10 лет практики показали, что трезвый расчёт снова разбился об российскую реальность... Вот нахрена он теперь, этот лимит? Что в нём? Какой толк? Где эта сборная? В чём выхлоп? В Головине с Миранчуками? Так без лимита выхлоп был много громче (по персоналиям)...
Ой, не хочу про лимит. Но его... фтопку!
Я не говорю, что это не будет работать. Я не знаю.
Просто не вижу "убойных " аргументов в пользу того, что это работать будет.
Уж чего-чего, а изменения в состав "Хабаровска" я вижу своими глазами, а не в интернете )))
Ну да, изменения вижу. А повышения интереса к "СКА" со стороны каких-нить немцев-французов не увидел.
Поэтому и подверг сомнению, что из-за наличия в РФПЛ таких клубов, как СКА, "интерес к РПЛ будет расти" (с).
(опять же: я не спорю, я просто в этом усомнился)
Увеличение количества наших ногомячистов в РФПЛ - это, конечно, хорошо. Но это - для самих ногомячистов. И прежде всего - для ногомячистов из шинников-мордовий.
Для зрителей есть другой плюс: больше игр в чемпионате, больше футбола.
А про лимит - даже разбираться не хочу.
Когда его вводили, то в теории очень красиво всё выглядело: гарантировать места в составах российским ногомячистам... которые потОм заиграют за сборную... бла-бла-бла...
Однако 10 лет практики показали, что трезвый расчёт снова разбился об российскую реальность... Вот нахрена он теперь, этот лимит? Что в нём? Какой толк? Где эта сборная? В чём выхлоп? В Головине с Миранчуками? Так без лимита выхлоп был много громче (по персоналиям)...
Ой, не хочу про лимит. Но его... фтопку!
То есть увеличения количества российских футболистов не искусственным путём это не лучше? Возможности для молодых талантов из дублей это не лучше?Вы недооцениваете матчи такие матчи как "Мордовия" - "Шинник". Единственное что не хватает таким матчам, это нормальных стадионов, который у той же "Мордовии" будет. В таком клубе как в "СКА-Хабаровск" будет играть игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины. А это очень высокий уровень. Несколько лет назад такие игроки играли только в лидерах РПЛ. К ним в любом случае будет интерес из-за рубежа. В той же "Мордовии" уже играл Янник Джало, за которым следили португальские болельщики, ведь на его родине это медийная личность. Ну и повторюсь, это лишь приятный бонус.
Конечно. Разве вы не видите разницы между ФНЛ и РПЛ? Что мешает вам посмотреть на состав "СКА-Хабаровска" прошлого сезона? Там хоть были легионеры? За летнее ТО, и зимнее, составы дебютантов меняются на 90 процентов, относительно ФНЛ. Почему мне приходится объяснять простые истины?
Возможности есть, это факт. Это очень легко сделать. И о какой теории речь, если это простая логика. Вы даже не можете объяснить, почему это не будет работать. Вы - часть футбольной общественности, о которой говорится в статье. Мешает менталитет.
То есть увеличения количества российских футболистов не искусственным путём это не лучше? Возможности для молодых талантов из дублей это не лучше?Вы недооцениваете матчи такие матчи как "Мордовия" - "Шинник". Единственное что не хватает таким матчам, это нормальных стадионов, который у той же "Мордовии" будет. В таком клубе как в "СКА-Хабаровск" будет играть игрок, заигранный за молодёжную сб. Аргентины. А это очень высокий уровень. Несколько лет назад такие игроки играли только в лидерах РПЛ. К ним в любом случае будет интерес из-за рубежа. В той же "Мордовии" уже играл Янник Джало, за которым следили португальские болельщики, ведь на его родине это медийная личность. Ну и повторюсь, это лишь приятный бонус.
Конечно. Разве вы не видите разницы между ФНЛ и РПЛ? Что мешает вам посмотреть на состав "СКА-Хабаровска" прошлого сезона? Там хоть были легионеры? За летнее ТО, и зимнее, составы дебютантов меняются на 90 процентов, относительно ФНЛ. Почему мне приходится объяснять простые истины?
Возможности есть, это факт. Это очень легко сделать. И о какой теории речь, если это простая логика. Вы даже не можете объяснить, почему это не будет работать. Вы - часть футбольной общественности, о которой говорится в статье. Мешает менталитет.
1) "А для чего нужен лимит?"
- Не знаю, зачем нужен лимит.
2) "хуже не будет"
- Согласен, хоже не будет. Будет ди лучше? Не берусь судить... Очень сложно.
3) "Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти"
- Согласен, количество инфоповодов (скажем, благодаря наличию матчей "Шинник"-"Мордовия") увеличится. Но сомневаюсь, что что благодаря этим матчам возрастёт интерес к РФПЛ у зарубежных зрителей/аналитиков/наблюдателей. Разве что подрастёт интерес к РФПЛ в Ярославле и Саранске.
4) "... чем больше клубов в лиге, тем больше переходов.
В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины"
- Ну, не знаю... Что мешает подобным аргентинской молодёжи переходам в условный "Енисей" ужЕ сейчас? "Статусность" ФНЛ не та? Условный аргентинец не пойдёт в "Енисей" как в клуб второго дивизиона, но с удовольствием пойдёт в "Енисей" как в клуб дивизиона высшего? Так что ли?
Может быть и так, но покуда условный "Енисей" не в РФПЛ, об этом можно только гадать.
Если наша РФПЛ сподобится на расширение до 20-и команд, то я буду толька "за". Хотя бы для того, что б посмотреть, будет ли от этого положительный выхлоп.
Но будет этот выхлоп, или нет, - судить пока не берусь. У нас в России любые аналитические расчёты разбиваются об российскую реальность.
Поэтому всё надо проверять на практике.
1) "А для чего нужен лимит?"
- Не знаю, зачем нужен лимит.
2) "хуже не будет"
- Согласен, хоже не будет. Будет ди лучше? Не берусь судить... Очень сложно.
3) "Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти"
- Согласен, количество инфоповодов (скажем, благодаря наличию матчей "Шинник"-"Мордовия") увеличится. Но сомневаюсь, что что благодаря этим матчам возрастёт интерес к РФПЛ у зарубежных зрителей/аналитиков/наблюдателей. Разве что подрастёт интерес к РФПЛ в Ярославле и Саранске.
4) "... чем больше клубов в лиге, тем больше переходов.
В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины"
- Ну, не знаю... Что мешает подобным аргентинской молодёжи переходам в условный "Енисей" ужЕ сейчас? "Статусность" ФНЛ не та? Условный аргентинец не пойдёт в "Енисей" как в клуб второго дивизиона, но с удовольствием пойдёт в "Енисей" как в клуб дивизиона высшего? Так что ли?
Может быть и так, но покуда условный "Енисей" не в РФПЛ, об этом можно только гадать.
Если наша РФПЛ сподобится на расширение до 20-и команд, то я буду толька "за". Хотя бы для того, что б посмотреть, будет ли от этого положительный выхлоп.
Но будет этот выхлоп, или нет, - судить пока не берусь. У нас в России любые аналитические расчёты разбиваются об российскую реальность.
Поэтому всё надо проверять на практике.
В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины.
Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти, отсюда больше желающих посмотреть игру "Мордовии" и "Шинника". Новые легионеры > инфоповоды > медийность > телеправа. В этом вопросе это далеко не решение проблемы, но и хуже не будет. Будет только лучше. Это лишь приятный бонус. По телеправам хочу сделать отдельную статью. Это нужно решать комплексно.
Встречный вопрос. А для чего нужен лимит?
В "Енисее", как и в "СКА-Хабаровск", будет играть футболист, заигранный за молодёжную сб. Аргентины.
Из увеличения количества инфоповодов интерес к РПЛ будет расти, отсюда больше желающих посмотреть игру "Мордовии" и "Шинника". Новые легионеры > инфоповоды > медийность > телеправа. В этом вопросе это далеко не решение проблемы, но и хуже не будет. Будет только лучше. Это лишь приятный бонус. По телеправам хочу сделать отдельную статью. Это нужно решать комплексно.
Встречный вопрос. А для чего нужен лимит?
Почему при наличии в РФПЛ условного читинского "Чкаловца" больше клубов будут покупать игроков или брать в аренды из европейских чемпионатов?
Откуда возьмётся медийности при наличии в РФПЛ условного "Енисея"?
С какого перепугу у кого-то появится интерес к продаже телеправ на игры "Шинник"-"Мордовия"?
С чего вдруг наличие российских футболистов в тех же шинниках-мордовиях приведёт к бесполезности лимита???
Не, мне этого не понять.
Почему при наличии в РФПЛ условного читинского "Чкаловца" больше клубов будут покупать игроков или брать в аренды из европейских чемпионатов?
Откуда возьмётся медийности при наличии в РФПЛ условного "Енисея"?
С какого перепугу у кого-то появится интерес к продаже телеправ на игры "Шинник"-"Мордовия"?
С чего вдруг наличие российских футболистов в тех же шинниках-мордовиях приведёт к бесполезности лимита???
Не, мне этого не понять.
Последняя фраза мне не нравится. Лично меня не устраивает слабая внутренняя лига. Более того, постепенно расширяя лигу, необходимо обязательно вернуться к системе "весна - осень". Со всем остальным в статье полностью согласен.
Последняя фраза мне не нравится. Лично меня не устраивает слабая внутренняя лига. Более того, постепенно расширяя лигу, необходимо обязательно вернуться к системе "весна - осень". Со всем остальным в статье полностью согласен.