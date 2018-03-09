Самый лучший из армян. Юрию Джоркаеффу – 50!

Сегодня юбилей у чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции, который одновременно является гордостью армянского народа. «Соккер.ру» чествует Юрия Джоркаеффа.
Армения. Отец Юрия родился в семье калмыка и польки, а мама Мари Оганян – армянка чистых кровей. Джоркаефф рос и воспитывался в армянской общине, неоднократно признавался, что испытывает глубокую привязанность к армянской истории, культуре и традициям. Большую роль в этом сыграл дедушка по материнской линии – Гаро Оганян, воспитывавший внука в строгости. Юрий не раз посещал историческую родину, и каждый раз по приезду говорит примерно одно и то же: «Первое, что я хочу сделать в Ереване – поесть шашлык».
«Болтон» и «Блэкберн». На закате карьеры Джоркаефф осуществил свою мечту и поиграл в Англии. Он присоединился к «Болтону» в 33 года, но солидно отыграл за «скакунов» два с половиной года. В 36 оказался в «Блэкберне», но за «бродяг» сыграл считанное количество встреч и отправился доигрывать в МЛС.
Венгер Арсен. Джоркаефф по-настоящему выстрелил в «Монако», из этого клуба он получил первые вызовы в сборную Франции, а тренером, который помог Юрию добиться такого прогресса, стал Венгер. Правда, сначала между тренером и игроком не все было гладко, ведь Арсен требовал работать на команду, а Джоркаефф по глупой молодости считал, что не королевское это дело. Но потом все изменилось: «С Венгером было классно работать. У него четкие требования и индивидуальные указания каждому игроку. Я многому научился у него. Тогда я понял, что в „Монако“ никто не выходит на поле просто так».
«Гренобль». Первый профессиональный клуб в карьере Джоркаеффа. Юрий отработал пять сезонов в «Гренобле», выступая в Лиге 2 и Лиге 3. В 18 лет он уже носил капитанскую повязку.
«Драгоценный». Такое прозвище (другая вариация – «Блистательный») Джоркаефф получил в Милане, где ему очень быстро удалось стать любимцем тифози «Интера». По итогам 1997 года он официально был признан лучшим игроком «нерадзурри».
Евро-1996. Джоркаефф не был облюбован славой с юных лет. До 22 лет он играл в низших французских лигах, в 25 дебютировал за сборную Франции, а в 28 сыграл на своем первом крупном турнире – Евро-1996. Провел пять матчей, добрался до полуфинала, где «трехцветные» в серии пенальти уступили чехам. Именно этот турнир заставил специалистов говорить о Юрии как об одном из лучших в мире на своей позиции, после Евро-1996 в ожесточенной борьбе за полузащитника сошлись «Барселона» и «Интер», а главные победы Джоркаеффа были еще впереди.
Жан Джоркаефф. Юрию было на кого ориентироваться в своей футбольной карьере, ведь его отец достиг серьезных высот в футболе. Жан играл за «Лион», «Марсель» и ПСЖ, был капитаном сборной Франции (48 матчей, 3 гола), дважды признавался лучшим футболистом страны. Отец Жана и, соответственно, дед Юрия – эмигрировавший из России во время гражданской войны калмык Армадык Джоркаев, родившийся в Астрахани.
Зинедин Зидан. В чемпионской сборной Франции все так или иначе оказывались в тени Зидана, но связку нынешнего тренера «Реала» с Джоркаеффом отмечали. Зинедин называл Юрий самым мудрым и понимающим партнером, а сегодняшний юбиляр помог Зидану забить один из мячей в финале ЧМ-1998. Собственно, Юрий вообще стал лучшим ассистентом того домашнего для Франции мундиаля, завершившегося триумфом.
«Интер». Юрий провел блестящее время в «Интере», Массимо Моратти даже грозился отдать этому парню ключи от своей роскошной квартиры и намеревался поставить бронзовую скульптуру у стадиона «Джузеппе Меацца» с запечатленным моментом знаменитого гола в ворота «Ромы». В составе «нерадзурри» француз завоевал Кубок УЕФА в 1998 году. Между «Интером» и Джоркаеффом есть одна любопытная символическая связь: клуб и футболист появились на свет в один день – 9 марта, только с разницей в 60 лет. Юрию сегодня 50 лет, а «Интернационале» отмечает 110-й день рождения.
Кройф Йохан. А ведь в 1996-м году Джоркаефф мог перейти не в «Интер», а в «Барселону». Тогдашний наставник каталонцев Йохан Кройф хотел собрать в атаке такой пасьянс: Роналдо – Зидан – Джоркаефф. К сожалению, осуществить задуманное великому голландцу не удалось, он уступил тренерский мостик «Барсы» Бобби Робсону. Впрочем, Юрий поиграл с обоими знаковыми футболистами своей эпохи по отдельности: с Роналдо в «Интере», с Зиданом – в сборной Франции.
Лабрадор. Джоркаефф – большой любитель животных, является поклонником породы лабрадор, а в «Интере» он даже ввел моду приезжать на тренировки с собаками, из-за чего сотрудникам базы пришлось оборудовать специальную территорию и обзавестись кормом для питомцев футболистов.
Мечта. В 2010 году в интервью «Франс Футбол» Джоркаефф признался, что мечтает однажды возглавить сборную Армении. Правда, с тех пор даже не начал тренерскую карьеру.
Нью-Йорк. В этом городе Джоркаефф заканчивал футбольную карьеру в составе «Нью-Йорк МетроСтарз» в 2006 году, там же остался жить с семьей.
Оан Джоркаефф. Старший сын Юрия пошел по стопам отца, но к 20 годам не добился ощутимого прогресса. Прошедшим летом он сменил вторую команду «Монпелье» на «Нант Б». Оан выступает на позиции центрального полузащитника и уже успел заявить, что с удовольствием рассмотрит приглашение от сборной Армении.
Почётный. У Джоркаеффа два титула, снабженных таким эпитетом. Во-первых, Юрий – Почетный гражданин Армении, во-вторых, кавалер ордена Почетного легиона.
Роже Лемерр. Удивительное переплетение судеб. Карьера Роже Лемерра в сборной Франции закончилась из-за одного Джоркаеффа, а вместе с другим 30 лет спустя он выиграл чемпионат Европы. Так все и было. Осенью 1971 года на тренировке сборной Франции Лемерр и Жан Джоркаефф столкнулись головами, рассечение у Роже оказалось серьезным, он пропустил следующие матчи и больше никогда не получал приглашений в сборную. Зато с удовольствием вызывал туда сына своего «злого гения» и при случае в шутку напоминал Юрию, что дети расплачиваются за грехи отцов, следовательно, Джоркаефф-младший должен Лемерру.
Служба. Выбравшись из пучины Лиги 2 благодаря трансферу в «Монако», Джоркаефф решил отдать долг своей родине. Юрий служил в армии вместе с другими футболистами – Эммануэлем Пети и Биксантом Лизаразю, например. С понедельника по четверг парни находились в распоряжении военного командования на старой базе НАТО в лесу Фонтебло, а пятницу и выходные посвящали футбольным делам.
Франция. Чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок Конфедераций – Джоркаефф выиграл в составе «трехцветных» все возможные турниры. На его счету 82 матча и 28 забитых мячей. И это очень крутые цифры! Даже Зидан забивал в более спокойном темпе (31 гол в 108 поединках).
Цитата. Примечательным образом охарактеризовал Юрия Чезаре Мальдини: «Армянский дух и французская закалка делают Джоркаеффа лучшим полузащитником в мире».
Чемпион. Странно получилось, но у Юрия нет ни одного чемпионского титула на клубном уровне, только несколько кубков. Зато на уровне национальных сборных он выиграл все возможные трофеи: Джоркаефф – чемпион мира (1998), чемпион Европы (2000) и обладатель Кубка Конфедераций (2001).
Шариф Омар. Знаменитый египетский актер в 1965 году сыграл Юрия Андреевича Живаго в фильме Дэвида Лина. «Доктор Живаго» и игра Омара Шарифа так впечатлили Жана Джоркаеффа, что он решил назвать сына в честь понравившегося персонажа.
«Я горжусь тем, что у меня армянские корни. Когда я переезжал в новую страну, я брал телефонный справочник и начинал искать там армянские фамилии, звонил по этим номерам. Я не говорил, кто я есть на самом деле, а обычно представлялся армянином, приехавшим сюда отдыхать, но всегда знал, что в сердцах армян занимаю особенное место, и это наполняло меня гордостью, ведь у меня армянская кровь и это очень важно для меня».
Нихренассе, как время летит!
Нихренассе, как время летит!
Только Юрию не говорите,что он поляк или калмык, не поймет вас)
Только Юрию не говорите,что он поляк или калмык, не поймет вас)