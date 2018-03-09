Самый лучший из армян. Юрию Джоркаеффу – 50!

Сегодня юбилей у чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции, который одновременно является гордостью армянского народа. «Соккер.ру» чествует Юрия Джоркаеффа.

Армения. Отец Юрия родился в семье калмыка и польки, а мама Мари Оганян – армянка чистых кровей. Джоркаефф рос и воспитывался в армянской общине, неоднократно признавался, что испытывает глубокую привязанность к армянской истории, культуре и традициям. Большую роль в этом сыграл дедушка по материнской линии – Гаро Оганян, воспитывавший внука в строгости. Юрий не раз посещал историческую родину, и каждый раз по приезду говорит примерно одно и то же: «Первое, что я хочу сделать в Ереване – поесть шашлык».

«Болтон» и «Блэкберн». На закате карьеры Джоркаефф осуществил свою мечту и поиграл в Англии. Он присоединился к «Болтону» в 33 года, но солидно отыграл за «скакунов» два с половиной года. В 36 оказался в «Блэкберне», но за «бродяг» сыграл считанное количество встреч и отправился доигрывать в МЛС.

Венгер Арсен. Джоркаефф по-настоящему выстрелил в «Монако», из этого клуба он получил первые вызовы в сборную Франции, а тренером, который помог Юрию добиться такого прогресса, стал Венгер. Правда, сначала между тренером и игроком не все было гладко, ведь Арсен требовал работать на команду, а Джоркаефф по глупой молодости считал, что не королевское это дело. Но потом все изменилось: «С Венгером было классно работать. У него четкие требования и индивидуальные указания каждому игроку. Я многому научился у него. Тогда я понял, что в „Монако“ никто не выходит на поле просто так».

«Гренобль». Первый профессиональный клуб в карьере Джоркаеффа. Юрий отработал пять сезонов в «Гренобле», выступая в Лиге 2 и Лиге 3. В 18 лет он уже носил капитанскую повязку.

«Драгоценный». Такое прозвище (другая вариация – «Блистательный») Джоркаефф получил в Милане, где ему очень быстро удалось стать любимцем тифози «Интера». По итогам 1997 года он официально был признан лучшим игроком «нерадзурри».

Евро-1996. Джоркаефф не был облюбован славой с юных лет. До 22 лет он играл в низших французских лигах, в 25 дебютировал за сборную Франции, а в 28 сыграл на своем первом крупном турнире – Евро-1996. Провел пять матчей, добрался до полуфинала, где «трехцветные» в серии пенальти уступили чехам. Именно этот турнир заставил специалистов говорить о Юрии как об одном из лучших в мире на своей позиции, после Евро-1996 в ожесточенной борьбе за полузащитника сошлись «Барселона» и «Интер», а главные победы Джоркаеффа были еще впереди.

Жан Джоркаефф. Юрию было на кого ориентироваться в своей футбольной карьере, ведь его отец достиг серьезных высот в футболе. Жан играл за «Лион», «Марсель» и ПСЖ, был капитаном сборной Франции (48 матчей, 3 гола), дважды признавался лучшим футболистом страны. Отец Жана и, соответственно, дед Юрия – эмигрировавший из России во время гражданской войны калмык Армадык Джоркаев, родившийся в Астрахани.

Зинедин Зидан. В чемпионской сборной Франции все так или иначе оказывались в тени Зидана, но связку нынешнего тренера «Реала» с Джоркаеффом отмечали. Зинедин называл Юрий самым мудрым и понимающим партнером, а сегодняшний юбиляр помог Зидану забить один из мячей в финале ЧМ-1998. Собственно, Юрий вообще стал лучшим ассистентом того домашнего для Франции мундиаля, завершившегося триумфом.

«Интер». Юрий провел блестящее время в «Интере», Массимо Моратти даже грозился отдать этому парню ключи от своей роскошной квартиры и намеревался поставить бронзовую скульптуру у стадиона «Джузеппе Меацца» с запечатленным моментом знаменитого гола в ворота «Ромы». В составе «нерадзурри» француз завоевал Кубок УЕФА в 1998 году. Между «Интером» и Джоркаеффом есть одна любопытная символическая связь: клуб и футболист появились на свет в один день – 9 марта, только с разницей в 60 лет. Юрию сегодня 50 лет, а «Интернационале» отмечает 110-й день рождения.

Кройф Йохан. А ведь в 1996-м году Джоркаефф мог перейти не в «Интер», а в «Барселону». Тогдашний наставник каталонцев Йохан Кройф хотел собрать в атаке такой пасьянс: Роналдо – Зидан – Джоркаефф. К сожалению, осуществить задуманное великому голландцу не удалось, он уступил тренерский мостик «Барсы» Бобби Робсону. Впрочем, Юрий поиграл с обоими знаковыми футболистами своей эпохи по отдельности: с Роналдо в «Интере», с Зиданом – в сборной Франции.

Лабрадор. Джоркаефф – большой любитель животных, является поклонником породы лабрадор, а в «Интере» он даже ввел моду приезжать на тренировки с собаками, из-за чего сотрудникам базы пришлось оборудовать специальную территорию и обзавестись кормом для питомцев футболистов.

Мечта. В 2010 году в интервью «Франс Футбол» Джоркаефф признался, что мечтает однажды возглавить сборную Армении. Правда, с тех пор даже не начал тренерскую карьеру.

Нью-Йорк. В этом городе Джоркаефф заканчивал футбольную карьеру в составе «Нью-Йорк МетроСтарз» в 2006 году, там же остался жить с семьей.

Оан Джоркаефф. Старший сын Юрия пошел по стопам отца, но к 20 годам не добился ощутимого прогресса. Прошедшим летом он сменил вторую команду «Монпелье» на «Нант Б». Оан выступает на позиции центрального полузащитника и уже успел заявить, что с удовольствием рассмотрит приглашение от сборной Армении.

Почётный. У Джоркаеффа два титула, снабженных таким эпитетом. Во-первых, Юрий – Почетный гражданин Армении, во-вторых, кавалер ордена Почетного легиона.

Роже Лемерр. Удивительное переплетение судеб. Карьера Роже Лемерра в сборной Франции закончилась из-за одного Джоркаеффа, а вместе с другим 30 лет спустя он выиграл чемпионат Европы. Так все и было. Осенью 1971 года на тренировке сборной Франции Лемерр и Жан Джоркаефф столкнулись головами, рассечение у Роже оказалось серьезным, он пропустил следующие матчи и больше никогда не получал приглашений в сборную. Зато с удовольствием вызывал туда сына своего «злого гения» и при случае в шутку напоминал Юрию, что дети расплачиваются за грехи отцов, следовательно, Джоркаефф-младший должен Лемерру.

Служба. Выбравшись из пучины Лиги 2 благодаря трансферу в «Монако», Джоркаефф решил отдать долг своей родине. Юрий служил в армии вместе с другими футболистами – Эммануэлем Пети и Биксантом Лизаразю, например. С понедельника по четверг парни находились в распоряжении военного командования на старой базе НАТО в лесу Фонтебло, а пятницу и выходные посвящали футбольным делам.

Франция. Чемпионат мира, чемпионат Европы, Кубок Конфедераций – Джоркаефф выиграл в составе «трехцветных» все возможные турниры. На его счету 82 матча и 28 забитых мячей. И это очень крутые цифры! Даже Зидан забивал в более спокойном темпе (31 гол в 108 поединках).

Цитата. Примечательным образом охарактеризовал Юрия Чезаре Мальдини: «Армянский дух и французская закалка делают Джоркаеффа лучшим полузащитником в мире».

Чемпион. Странно получилось, но у Юрия нет ни одного чемпионского титула на клубном уровне, только несколько кубков. Зато на уровне национальных сборных он выиграл все возможные трофеи: Джоркаефф – чемпион мира (1998), чемпион Европы (2000) и обладатель Кубка Конфедераций (2001).

Шариф Омар. Знаменитый египетский актер в 1965 году сыграл Юрия Андреевича Живаго в фильме Дэвида Лина. «Доктор Живаго» и игра Омара Шарифа так впечатлили Жана Джоркаеффа, что он решил назвать сына в честь понравившегося персонажа.

«Я горжусь тем, что у меня армянские корни. Когда я переезжал в новую страну, я брал телефонный справочник и начинал искать там армянские фамилии, звонил по этим номерам. Я не говорил, кто я есть на самом деле, а обычно представлялся армянином, приехавшим сюда отдыхать, но всегда знал, что в сердцах армян занимаю особенное место, и это наполняло меня гордостью, ведь у меня армянская кровь и это очень важно для меня».

Герои наций. Кто может гордиться чемпионами мира?