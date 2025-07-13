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Игрок ЦСКА рассказал о работе с бывшим диетологом Роналду

вчера, 22:59

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал источнику о работе с бывшим диетологом Криштиану Роналду Хосе Блесой.

Специалист начал работать в московском клубе с назначением Фабио Челестини главным тренером.

На самом деле я не сразу узнал, что буду работать с бывшим диетологом Криштиану Роналду. У него неплохой английский язык, я тоже неплохо говорю на нём, поэтому мне удаётся с ним пообщаться нормально, спросить про питание, напитки. Он перед каждой игрой нам даёт свои секретные напитки, после тренировок тоже. Это всё вновую для меня, пока мне всё нравится. Каждый диетолог отличается друг от друга, разные школы и страны, конечно, он тоже отличается.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:04
Значит не зря работает диетолог в команде......есть уже первый трофей в новом сезоне.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:11
Работа с диетологом Роналду это здорово, есть о чём рассказать. Но, всё-таки, лично мне интереснее говорить о футболе.
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