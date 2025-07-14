 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаБразилия. Серия A 2025

Актёрам фильма о Супермене подарили уникальные футболки бразильского клуба

сегодня, 00:59

Актёрам предстоящего фильма о Супермене были вручены специальные футболки бразильского клуба «Баия» с уникальным дизайном.

Команда из Салвадора в рамках сотрудничества с производителем спортивной одежды Puma выпустила лимитированную серию, отличающуюся характерным дизайном: на передней части в центре изображён узнаваемый символ Супермена — щит. Задняя сторона окрашена в красный цвет, что перекликается со знаменитым плащом супергероя, который является неотъемлемой частью персонажа с момента его создания.Актёрам фильма о Супермене подарили уникальные футболки бразильского клуба Актёрам фильма о Супермене подарили уникальные футболки бразильского клуба

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, под каким номером Модрич будет выступать в «Милане»
Вчера, 15:44
Официально«Кристал Пэлас» представил домашнюю форму на следующий сезон
12 июля Фото
Роберт Левандовски покрасил волосы в белый цвет
11 июля Фото
ОфициальноМатеус Алвес определился с игровым номером в ЦСКА
10 июля Фото
Официально«Краснодар» презентовал форму на предстоящий сезон
10 июля Фото
Официально«Рома» представила домашнюю форму на следующий сезон
09 июля Фото
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:19, ред.
Как по мне... эта Акция - ни к селу ни к городу. Не пойму, как связана сага о Супермене с футболом? Новый фильм затрагивает каким то боком соккер, чтоль? Если да, то ок; если нет, тогда причём тут Супермен? Ребята просто под руку попались ?

Было бы более логичным подарить футболки, к примеру, Вини Джонсу..., или, на худой конец, - Стетхэму/Эдкинсу..., те вполне себе смачно бьют ногой по башке злодеям, как футболисты по мячику...)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 08:31
Я бы в такой футболке ходил на даче.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:27
Цвета красно-синие, как у ЦСКА... Чем уникален их дизайн, я так и не понял. А вот армейская футбольная форма кажется гораздо интереснее, на фоне бразильской.
emy88ntfrmkb
emy88ntfrmkb
сегодня в 08:01
Для бразильского карнавала такое пёстрое одеяние вполне сойдёт
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:54
А , чего они даже в конкурсе ни каком не участвовали? )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56, ред.
Ну, пускай носят и гордятся...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 