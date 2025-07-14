Актёрам фильма о Супермене подарили уникальные футболки бразильского клуба

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сегодня, 00:59

Актёрам предстоящего фильма о Супермене были вручены специальные футболки бразильского клуба «Баия» с уникальным дизайном.

Команда из Салвадора в рамках сотрудничества с производителем спортивной одежды Puma выпустила лимитированную серию, отличающуюся характерным дизайном: на передней части в центре изображён узнаваемый символ Супермена — щит. Задняя сторона окрашена в красный цвет, что перекликается со знаменитым плащом супергероя, который является неотъемлемой частью персонажа с момента его создания.