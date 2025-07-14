Актёрам фильма о Супермене подарили уникальные футболки бразильского клуба

Актёрам предстоящего фильма о Супермене были вручены специальные футболки бразильского клуба «Баия» с уникальным дизайном.
Команда из Салвадора в рамках сотрудничества с производителем спортивной одежды Puma выпустила лимитированную серию, отличающуюся характерным дизайном: на передней части в центре изображён узнаваемый символ Супермена — щит. Задняя сторона окрашена в красный цвет, что перекликается со знаменитым плащом супергероя, который является неотъемлемой частью персонажа с момента его создания.
Было бы более логичным подарить футболки, к примеру, Вини Джонсу..., или, на худой конец, - Стетхэму/Эдкинсу..., те вполне себе смачно бьют ногой по башке злодеям, как футболисты по мячику...)
Было бы более логичным подарить футболки, к примеру, Вини Джонсу..., или, на худой конец, - Стетхэму/Эдкинсу..., те вполне себе смачно бьют ногой по башке злодеям, как футболисты по мячику...)