Побитые звёзды ПСЖ и хитрецы из «Челси». Символическая сборная Клубного чемпионата мира

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14 июля 2025, 12:33

Турнир с неожиданной развязкой.

До финала обращали внимание, что «Челси» слишком сильно недооценивают. Симуляции суперкомпьютера не показывали, что ПСЖ однозначный фаворит. Но рациональный подход к прогнозам не мешал многим ставить на парижан. В финале увидели неожиданный разгром ПСЖ , результат внёс коррективы в список героев турнира. В ФИФА пошли по простому пути – раздали большинство наград участникам финала. Удивил приз Дуэ как лучшему молодому игроку. У форварда ПСЖ одно голевое действие в семи играх. Полезнее составить символическую сборную, чтобы отметить как можно больше героев.

Вратари

Яссин Буну («Аль-Хиляль»)

Представители ФИФА отдали приз лучшему голкиперу турнира Санчесу из «Челси». Испанец был хорош в финале, но уступает многим коллегам по влиянию на результаты. Понравился Буну из «Аль-Хиляля». Оборона подставляла марокканца, но Яссин спас в 23 случаях. Благодаря Буну прошли «Манчестер Сити», чаще него спасал только голкипер «Ювентуса» Ди Грегорио.

Альтернатива: Микеле Ди Грегорио («Ювентус»).

Защитники

Ашраф Хакими ( ПСЖ )

Гюсто из «Челси» хорош, он отправил Джеймса в опорную зону в финале против ПСЖ . Но Хакими доказал по ходу Клубного ЧМ , что является лучшим правым латералем мира. Ашраф забил два мяча и сделал два ассиста. Неудача в финале подпортила впечатления. Но это сборная всего турнира, а не одного неожиданного поединка.

Альтернатива: Мало Гюсто («Челси»).

Алекс Барбоса («Ботафого»)

Отдельно похвалим ветеранов из Бразилии – Силву из «Флуминенсе» и Маркиньоса из ПСЖ . Но в основу возьмем крепко сбитого аргентинца Барбосу из «Ботафого». Его команда не пропустила от ПСЖ . Дальше бразильцам не повезло против «Палмейраса», уступили в первом раунде плей-офф, но 30-летний Алекс запомнился.

Альтернатива: Игнасио («Флуминенсе»).

Леви Колуилл («Челси»)

Незаметный герой, как Пачо у ПСЖ . Дисквалификация эквадорца ударила по обороне парижан, а присутствие Колуилла помогло стабилизировать игру «Челси». Большую роль играет опорник Кайседо, но Колуилла тоже хвалим. «Челси» потратил состояние на защитников, а в основе важным стал воспитанник клубной академии.

Альтернатива: Серхио Рамос («Монтеррей»).

Марк Кукурелья («Челси»)

Кукурелья здорово сыграл в финале, а его конкурент Мендеш из ПСЖ уступил Палмеру на фланге. Гюсто тоже без труда добирался до штрафной площади, не заметив Нуну. А Кукурелья заработал на себе удаление – Невеш потянул испанца за кудряшки. До финала Марк надежно сыграл против «Бенфики» и бразильских клубов.

Альтернатива: Нуну Мендеш ( ПСЖ ).

Полузащитники

Витинья ( ПСЖ )

У Фернандеса из «Челси» три ассиста, но Витинья был одним из лучших футболистов турнира. Португалец поднялся в рейтинге «Золотого мяча». После разгрома в финале от «Челси» у него нет шансов. Зато до этого центральный хавбек ПСЖ запомнился. Невероятно умный игрок, который связывает оборону и центр поля.

Альтернатива: Энцо Фернандес («Челси»).

Мойсес Кайседо («Челси»)

Прекрасный опорник. Кайседо пришел в «Челси» из «Брайтона» по цене двух игроков мирового класса. Мойзес не сразу освоился, а теперь напоминает о традиции «Челси». Великие победы клуба связаны с великолепной игрой разрушителей. До него были Макелеле, Эссьен и Канте. В США у Мойзеса по 3.8 отбора за матч.

Альтернатива: Жоау Невеш ( ПСЖ ).

Фабиан Руис ( ПСЖ )

Фабиан мог стать лучшим игроком Клубного чемпионата мира, а затем случился финал против «Челси». Нельзя игнорировать развязку. Также неправильно забывать подвиги Руиса до этого. Фабиан забил в ворота «Атлетико» и сделал дубль против «Реала». Испанец не щадил знакомых, с «Интером Майами» тоже был хорош.

Альтернатива: Федерико Вальверде («Реал»).

Нападающие

Коул Палмер («Челси»)

Только Ариас из «Флуминенсе» создал больше моментов, чем Палмер. Когда команды плеймейкеров встретились в полуфинале, то дальше пошел «Челси». Лондонцам проще, у них также был ударный новичок Жоао Педро. Бразилец забил в финале, а на лопатки ПСЖ положил парень, который катался по Нью-Йорку на самокате.

Альтернатива: Джон Ариас («Флуминенсе»).

Гонсало Гарсиа («Реал»)

Гарсиа – лучший молодой игрок турнира. Мбаппе, Дембеле, Холанд и другие форварды выступили хуже Гонсало. Воспитанник «Реала» очаровал публику. Гонсало отдали «Золотую бутсу», на его счету 4 гола и 1 ассист. Голевая передача позволила оторваться от Ди Марии, Леонардо из «Аль-Хиляля» и Гирасси, у них тоже по 4 гола.

Альтернатива: Сехру Гирасси («Боруссия» Д).

Маркос Леонардо («Аль-Хиляль»)

У шейхов в обойме много звездных игроков. Больше нет Неймара, от него устали и отправили домой, зато остались другие бразильцы. От Малкома и Лоди хотят избавиться, а Леонардо порадовал Индзаги. Нападающий сделал дубль в победном матче против «Манчестер Сити». Также на его счету голы в ворота «Пачуки» и «Флуминенсе».

Альтернатива: Анхель Ди Мария («Бенфика»).

Главный тренер

Энцо Мареска («Челси»)

До финала лучшим тренером был Энрике. Теперь нет вариантов. Мареска забрал кубок. После финала Жоао Педро из «Челси» толкнул Энрике, после чего тренер схватил футболиста за шею. Началась потасовка, по ходу которой Мареска разнимал её участников. Энцо подготовил великолепный план на игру против ПСЖ . Мареска действовал смело – «Челси» смял парижан прессингом. А необычная пауза в перерыве с коротким концертом окончательно убила интригу. Игроки лондонцев отдохнули и зафиксировали разгром.

Очарование. Игра бразильцев

Все представители бразильской Серии А оказались в плей-офф. «Палмейрас» выбил «Ботафого». «Бавария» остановила «Фламенго». А «Флуминенсе» прошел «Интер», сыграл в полуфинале Клубного чемпионата мира. Бразильские клубы украсили турнир. У них бойцовский подход, интересные наставники и жажда грамотного футбола вопреки характеру игроков. Лучшие команды заокеанской Серии А плохо контролируют себя. Зато они вернули веру бразильских болельщиков в местный клубный футбол, и это бесценный итог.

Лучшая команда турнира. «Челси»