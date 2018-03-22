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Цифры РФПЛ: удивляют и объясняют. Лучшие команды и игроки

22 марта 2018, 19:36
Цифры РФПЛ: удивляют и объясняют. Лучшие команды и игроки

Чемпионат России в последний раз в этом сезоне поставлен на паузу играми сборных. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов перед финишным рывком оценивает промежуточные результаты с помощью статистики.

Турнирная таблица. Вокруг лидера

- Год назад лидирующий «Спартак» после 22 матчей имел в своем активе 51 очко, у «Локомотива», занимающего первую строчку сейчас, на 2 балла меньше – 49.

- В предыдущих двух случаях, когда «Локомотив» лидировал в турнирной таблице после 23-х туров, ему не удалось стать чемпионом. В сезоне 2005 года у железнодорожников было «+5» от ЦСКА, который в итоге стал чемпионом, в кампании 2013/2014 – «+1» от «Зенита» (титул взяли те же армейцы, отстававшие после 23 раундов на 5 очков). Сейчас «Локомотив» опережает «Спартак» снова на пять баллов, которые уже дважды позволяли отыгрывать соперникам, но болельщиков «красно-зеленых» должно несколько успокаивать наличие игры в запасе. Потенциальное преимущество команды Юрия Семина над ближайшими преследователями – 8 очков.

- 49 очков после 22 сыгранных матчей – это повторение лучшего результата «Локомотива» на этом этапе чемпионата. Столько же очков было у «Локомотива» в сезонах 1999 и 2002 (первого чемпионского).

Результативность

Прошлый сезон получился самым бедным на голы за всю историю проведения чемпионатов России. В среднем чуть больше двух голов за игру – 2.13. Нынешний розыгрыш идет с небольшим опережением того графика, и есть надежда, что получится приблизиться к отметке 2.5 гола за игру – все-таки весна уже готова вступить в свои права, а с улучшением погоды и газонов забитых мячей, как правило, становится больше.

2012/2013 – 2,61 гола за игру

2013/2014 – 2,61 гола за игру

2014/2015 – 2,43 гола за игру

2015/2016 – 2,45 гола за игру

2016/2017 – 2,13 гола за игру

2017/2018 – 2,24 гола за игру

Команды

Самая результативная команда – «Спартак». 39 мячей в 23 встречах забили подопечные Массимо Карреры (1.7 гола за игру). Реже всех в РФПЛ поражали чужие ворота футболисты «Амкара» - всего лишь 12 забитых мячей (0.54).

Самая надежная оборона – «Зенит». Всего лишь 13 голов пропустили «сине-бело-голубые» (0.59), по этому показателю питерцы опережают «Локомотив» (15) и ЦСКА (17). Только эти три команды не достигли показателя в два десятка пропущенных голов.

Самая бьющая команда – «Спартак». 17.6 удара за игру наносят «красно-белые» или 405 в абсолютном выражении. В прошлом году москвичи тоже удерживали лидерство по этому показателю, причем свой же показатель из чемпионского сезона улучшили на 2 удара за игру. Больше 15 попыток поразить ворота соперника за игру создают «Краснодар», ЦСКА и «Зенит». Удивительному «Локомотиву» хватает всего лишь 12.2 для лидерства. Худшие в лиге – футболисты «СКА-Хабаровска», которые наносят только 8.2 удара за матч.

В контроле мяча (%) лучший «Краснодар». 57.8% игрового времени владеют мячом «быки». Незначительно отстает «Зенит» - 57.2%. Следом выстроились «Спартак» (54.2%) и ЦСКА (54%), «Локомотив» замыкает пятерку с показателем 52.8%. В отстающих снова «СКА-Хабаровск» - 44.4%, меньше ни у кого нет.

Точность передач (%) – лидирует «Краснодар». 82.8% пасов «быков» доходят до адресата. В первой тройке «Спартак» и «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» делят пятое место. Чаще всего ошибаются в передачах футболисты «Амкара» - только 71% точных пасов.

Лучшие дриблеры – в «Ахмате». Неожиданно, но это чистая правда. 7.8 успешной обводки за матч на счету у футболистов «Ахмата», по 7 выдают спартаковцы и зенитовцы. В «валенках» играют футболисты «Тосно» - 2.9 удачной попытки дриблинга, худший показатель в лиге. 

Обостряющие передачи: лучший – «Спартак». Подопечные Массимо Карреры выполнили 295 передач, которые приводили или могли привести к созданию голевого момента, 12.8 за игру. «Краснодар» отстал незначительно – 12.2, дальше с понижением идут ЦСКА и «Зенит». И снова удивляет «Локомотив» - только девятое место с показателем 8.9! Худший клуб РФПЛ по обостряющим пасам – «СКА-Хабаровск» (5.9).

Верховая борьба. Вне конкуренции «Рубин» с Сесаром «Башней» Навасом. 20.4 выигранного верхового единоборства. «СКА-Хабаровск» даже здесь оплошал – всего 11 побед на втором этаже в среднем за матч.

Лучше всех по отборам – «Анжи». 19.8 раза за игру футболисты махачкалинского клуба изымают мяч из ног оппонентов. Полезное качество. Хабаровчане снова в конце списка – 11.9 отбора, причем идущий предпоследним «Краснодар» делает это по 15 раз за матч.

По желтым карточкам лидирует «Уфа», собравшая уже 51 предупреждение, при этом у команды Сергея Семака ни одного удаления. Самая дисциплинированная команда – «Динамо», всего лишь 28 предупреждений на счету «бело-голубых».

Футболисты «Амкара» уже четырежды видели перед собой красные карточки в этом сезоне – чаще всех. Рефери не удаляли с поля футболистов «Уфы», «Динамо», «Арсенала», «Ростова» и «Локомотива».

Больше всего нарушений правил у тульского «Арсенала» - 16.1 фола в среднем за игру, совсем рядом «Уфа» (ровно 16). Корректнее всего на поле футболисты «Спартака» (12.4) и «Зенита» (12.2).

Охотнее всего фолят на футболистах «Урала», как это ни удивительно. 17 нарушений правил в каждом матче на екатеринбуржцах, а вот атакующему «Краснодару» достается реже, чем любой другой команде РФПЛ – 10.6 фола.

«Краснодар»: игра есть – результата нет

Офсайды. «Чемпион» по офсайдам – «Ростов» (2.6), редко забираются в положение «вне игры» футболисты «Урала» (1.3).

Игроки

Голевая машина. Федор Смолов – 12 голов.

Ассистенты. Шесть человек отдали по шесть голевых передач: Луис Адриано, Квинси Промес, Маурисио Перейра, Алан Дзагоев, Антон Миранчук и Виктор Классон.

«Гол плюс пас». Несмотря на слабую игру после возобновления сезона, лидирующую позицию сохраняет Квинси Промес (16 очков), вслед за ним идут Федор Смолов и Луис Адриано – по 14 баллов результативности.

Адриано – топ! Луис, в которого не верили

Гвардейцы сезона. Шесть футболистов отыграли во всех матчах своих команд, не заменившись ни на минуту. Это Игорь Денисов и Соломон Кверквелия из «Локомотива», Александр Беленов из «Уфы», Ярослав Годзюр и Денис Кулаков из «Урала», а также динамовец Антон Шунин.

Самый бьющий игрок – Федор Смолов. Без ударов не бывает голов, Федор это точно знает. Как и в прошлом сезоне, Смолов лидирует по числу выстрелов по чужим воротам (4.6). В тройке также Витиньо (4.2) и Промес (3.9).

Самый пасующий – Юрий Газинский. Новоиспеченный партнер Юрия по «Краснодару» Олег Шатов в трех матчах сделал в среднем 83.3 передачи, но это слишком короткий отрезок, чтобы на него ориентироваться. Сам Газинский сыграл в 21 встрече этого сезона, и у него 71.6 передачи за игру.

Самый обостряющий футболист – Квинси Промес. 54 раза голландец выводил партнеров на ударные позиции, впрочем, Маурисио Перейра из «Краснодара» с ним на одном уровне – 53 ключевых паса.

Король единоборств – Антон Заболотный. Форвард «Зенита», в первой половине сезона выступавший за «Тосно», вне конкуренции – 5.1 выигранного единоборства в каждом поединке.

Лучший в отборах – Владимир Полуяхтов («Анжи»). 3.9 раза за игру этот защитник забирает мяч для своей команды. Между прочим, в прошлом сезоне тоже был лучшим по этому показателю, выступая за «Оренбург».

Лучший «перехватчик» - Сальваторе Боккетти. В 10 матчах выполнил 45 перехватов мяча, то есть 4.5 за игру.

«Пожелтевшие». Владимир Гранат из «Рубина» собрал коллекцию из 10 «горчичников»! По 8 раз видели перед собой желтый свет Леандро Паредес и Александр Гацкан.

«Красный король». Трон пока пуст – никто из игроков в нынешнем сезоне РФПЛ не удалялся с поля больше одного раза, а таких ребят 24.

Спаситель – Александр Довбня. 114 сэйвов совершил уже вратарь «СКА-Хабаровска». 5.4 спасения за игру. Обошел даже вечного лидера Беленова, за что спасибо дырявой обороне, позволяющей обстреливать Довбню регулярно и с любых позиций. Чего стоят только два матча против «Спартака», в которых Александр совершил 24 спасения и пропустил с 25-го удара.

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Все комментарии
Denfard
Denfard
10 апреля в 16:26
Пришла пора создавать новую сборную России из молодых талантливых футболистов из таких клубов РФПЛ Уфа, Тосно, Динамо Москва, Ахмат, Рубин Казань, Енисей Красноярск, Оренбург Оренбург, Крылья Советов Самара . На этих молодых ребят я поставлю больше оптимизма и безразличия чем на сборную Черкесова, или создать две сборных до ЧМ, а потом провести матч реванш какая команда выиграет та и примет участие на домашнем ЧМ и это будет правильное решение которое даёт право всем футболистам для участия в ЧМ .
Дикий_Запах
Дикий_Запах ответил truffagldino
25 марта в 21:14
truffagldino:
Гроза авторитетов на данный момент Уфа 5 очков
серьезно?????
Nickless
Nickless ответил RomM84
22 марта в 23:50
RomM84:
позволяли отыгрывать соперника - соперникам наверно
Спасибо за внимательность, подправили.
RomM84
RomM84
22 марта в 23:34
позволяли отыгрывать соперника - соперникам наверно
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил truffagldino
22 марта в 23:09
truffagldino:
Гроза авторитетов на данный момент Уфа 5 очков
А я думала Анжи, в лице Назара и других соккерчан заверяли лет 5 назад, что Анжи будет постоянно в финалах ЛЧ играть с Реалами и Бавариями. Так что сбылось? Я что-то не наблюдаю клуб кавказцев на евроарене.
zamsb
zamsb
22 марта в 22:15
Какая то не правильная статистика. Ни водном из ее пунктов в лидерах нет Локомотива. А вместе с тем он лидер сезона.
NAZAR 007
NAZAR 007
22 марта в 22:12
Лучший в отборах – Владимир Полуяхтов («Анжи»). 3.9 раза за игру этот защитник забирает мяч для своей команды. Между прочим, в прошлом сезоне тоже был лучшим по этому показателю, выступая за «Оренбург».
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1041503

Черчесов, АУ ! Полуяхтова - в сборную , Рауша - на выход !!!!!!!!!!!!!!!
truffagldino
truffagldino
22 марта в 21:14
Гроза авторитетов на данный момент Уфа 5 очков
Правдин Семён
Правдин Семён
22 марта в 21:11
Человек из первого поста забыл про 2/11
Крейсер
Крейсер
22 марта в 20:44
Судя по статистике, Зенит находится на своём месте.
ivany4
ivany4
22 марта в 20:42
Хорошие цифры, а в графике смотрелось бы лучше.
ChsZ
ChsZ
22 марта в 20:18
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