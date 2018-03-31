Евсеев и «Амкар» обхитрили «Локомотив»

«Амкар» в формально домашней игре в Москве переиграл лидера РФПЛ, чем многих удивил. «Соккер.ру» комментирует важную футбольную победу пермяков.

Евсеев и футболисты не разделили позицию клуба?

Прогнулся клуб, которому нужны деньги. Но пермяки хитрецы – поехали на стадион, где победили в первом круге, нарвались на серьезный скандал. Но при этом никакой игры в поддавки не было. Во-первых, «Локомотив» не был похож на команду, которая вышла точно зная о трех пунктах. Скорее повторилась история первого круга, когда «Амкар» играл вторым номером, но огрызался и забил больше. Во-вторых, Евсеев еще до матча намекнул, что его не спрашивали, когда выбирали место проведения матча.

Проще говоря, тренер «Амкара» был против переноса поединка именно в Москву, не видел в газоне стадиона «Звезда» изъянов – годами играли на нем зимой с фаворитами, а для «Локомотива» вдруг сделали исключение, убрали из календаря вылет в Хабаровск на резервную поляну «Амкара». Зато замечательно, что на поле в Москве исключений не было, Оланаре сделал дубль. Поведение игроков «Амкара» снимает с них все логичные до игры подозрения. Дрались за себя и немножко за «Спартак».

Зачем был этот цирк с переносом игры?

Вчера молодежный состав «Локомотива» победил «Амкар» в Перми на том же поле, где по загадочным причинам запретили играть основным составам. Молодых футболистов плохое, по версии РФПЛ, покрытие не смутило, москвичи забили два мяча и выиграли 1:2. Сами можете посмотреть фотографии с того поединка – поле стандартное, ведь искусственное покрытие повредить сложнее, чем натуральное. Чем газон не угодил лиге – вопрос к ним, придирки к крошке – бред:

Девятый матч без поражений!

🔥 Молодёжка в Перми обыгрывает «Амкар» 2:1 (Шигорев, Глушков) и продолжает погоню за лидирующей тройкой! 👊🏼 pic.twitter.com/6MxiHpB5M9 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 марта 2018 г.

Евсеев сделал вид до матча, что не понимает, зачем было переносить игру именно в Москву, но он прекрасно знал истинную причину. Выездной матч на стадионе «Локомотива» второй раз за сезон провели, чтобы «железнодорожники» смогли отдать сопернику выручку от матча. Но подобная взятка не получилась. Пусть «Амкар» не обозначал стадион «железнодорожников» как резервный, клуб схитрил, поставил на кон репутацию, но первая команда пермяков не подвела.

«Локомотив» в новом году сбавил в игре?

С одной стороны, Семин прошел «Ниццу», то есть функциональная готовность изначально у команды была приличная. Поражения против «Атлетико» брать в расчет странно – там тренер и футболисты грубо ошибались, но класс оппонентов совершенно разный, попали под современный поезд на своем стареньком, старательном локомотиве. А вот матчи РФПЛ до встречи с «Амкаром» подсказали – «Локомотив» способен играть разнообразно, но не всегда замечательно.

Ничья со «Спартаком» стала результатом явной попытки не проиграть – надеялись, что вынос Игнатьева из пустых ворот мяча окажется чемпионским сэйвом сезона. А вот против «Урала» использовали чужие грубые ошибки, подключили прессинг, но обозначили умение сыграть рационально, а не готовность доминировать. Команда проиграла только по ударам в створ, так что накануне игры с «Амкаром» было интересно, может ли «Локомотив» 2018 года играть с позиции силы? Как видите, не смог, сыграли ужасно.

Почему РФПЛ меняет правила по ходу сезона?

Исполнительный директор «Амкара» говорит, что до лета газон в Перми не заменят. Действующий закон не запрещал клубу дальше торговать домашними матчами и переносить их на поля соперников – например, в Казань или Москву на стадион «Спартака». Но тут проснулись в РФПЛ и прямо по ходу матча в Черкизово запретили такие фокусы. На каком основании изменили закон, если «Локомотив» уже воспользовался лазейкой, а будущие соперники «Амкара» не успели?

Что за двойные стандарты? Тот же «Спартак» мог воспользоваться своим переносом из Перми куда лучше. Понятно, что у «Локомотива» мало болельщиков на стадионе, но они тоже сегодня провалили матч против команды Евсеева. Когда футболистам Семина нужна была шумная поддержка, фанаты сработали после тайма молчания в память о жертвах халатности весьма вяло. А за тот же «Спартак» дома болеют иначе, Каррера дома мог бы сыграть с «Амкаром» лучше, чем в Хабаровске или в Перми на покрытии, которое до лета останется прежним.

Получается, что «Локомотиву» подарили несправедливый шанс, а остальных его лишили. Не важно, воспользовалась им команда Семина или нет. Менять правила прямо по ходу сезона – невероятная дикость. Но, зная РФПЛ, можно не сомневаться – себя выгородят. Например, заявят, что все зависит от температуры покрытия. Ага, как в Самаре и Казани от температуры воздуха – она была одинаковой, но «Спартак» не играл только в одном случае. «Локомотив» и «Амкар» решились на авантюру, провернули ее, а команда Семина позорно влетела одному из аутсайдеров второй раз за сезон.

«Амкар» сохранил репутацию в Москве?

Клуб – вряд ли, команда – однозначно. А сама игра вышла боевой и странной. Первый пенальти сомнительный, Ари подтолкнул защитник, форвард сначала попытался устоять на ногах, а потом картинно упал. Судья мог в перерыве глянуть повтор, что повлияло на его поведение после? Возможно, ведь оба пенальти из разряда тех, которые российские арбитры могут проигнорировать, большого скандала не будет – пограничные эпизоды.

Удивительнее здесь даже второй гол Оланаре – нападающий попал по мячу пяткой. Как видите, «Амкар» умеет помучить фаворитов, ведь играет вязко и при этом спокойно. Такая команда не паникует, даже если уступает по игре. Но сегодня ведь не уступала. «Локомотив» смотрелся ужасно, играл медлительно. Так что важно разделять события вокруг этой игры и трактовать их отдельно. Перенос гостевого матча на домашнее поле – позор РФПЛ и пошлость высшей пробы со стороны клуба «Локомотив».

А вот саму команду из Перми и Евсеева можно поблагодарить, что сыграли по-мужски. «Амкар» легкой добычей для фаворита не стал. Пермяки деньги взяли – выручку от матча получат, как и полагается формальным хозяевам. Но вместо странного поражения, которое бы в кругах болельщиков назвали «договорным», обыграли «Локомотив». Непростая концовка ждет команду Семина – впереди «Ростов» без Денисова, впереди матчи против ряда конкурентов.

«Локомотив» получил наказание за попытку схитрить?

Сегодня победил футбол и здравый смысл, а Геркусу с «Локомотивом» за попытку получить преимущество, использовав лазейку в законе, влепили по носу. Все справедливо, а на что «железнодорожники» должны обратить внимание – даже возможное чемпионство не делает их интересными для собственных болельщиков, да и вообще для москвичей. Полупустой стадион «Локомотива» стал любимой домашней ареной «Амкара», заработали шесть очков в двух матчах с одним серьезным соперником на выезде.

Уникальный случай в мировой футбольной практике. Если эти очки в итоге окажутся решающими для команды Семина, получится наказание за хитрость и глупость одновременно. Интересно, теперь перед футболистами и тренером Евсеевым извинятся все фанаты «Спартака», ЦСКА и «Зенита», кто загодя обвинял «Амкар» в преступлении против правил честной игры? Не лишним будет признать ошибку, к команде и тренерам из Перми вопросов нет – завоевали заслуженную победу в гостевом домашнем матче. У «Локомотива» по-прежнему большой отрыв, но с такой игрой он растает.