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«Оренбург» разгромил «Томь» и вплотную приблизился к «Енисею»

31 марта 2018, 15:51
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьЗавершен

В поединке 30-го тура ФНЛ «Оренбург» уверенно расправился с «Томью».

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» – «Томь» – 3:0 (2:0)
Голы: Терехов 15, Сутормин 39, Ойеволе 82.

«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич (Андреев 61), Афонин, Бреев (Воробьев 73), Попович, Сутормин (Ефремов 83), Козлов (Мамтов 46).
Главный тренер: Владимир Федотов.

«Томь»: Шафинский, Иванов, Зуйков, Мануйлов (Деобальд 60), Гирдваинис, Пульич, Павленко (Кузьмичев 77), Кухарчук (Кудряшов 77), Алейников, Померко, Абдулавов (Саная 45).
Главный тренер: Валерий Петраков.

Предупреждение: Бреев 44.

Судья: Михаил Вилков.

В другом поединке тура лидер первенства «Енисей» неожиданно уступил «Кубани», так что теперь «Оренбург» отстает всего на одно очко.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Vadik
Vadik
01 апреля 2018 в 14:03
Оренбург с победой! Удобный результат для наших))) Хочется, чтобы вышли в РФПЛ! Команда этого достойна!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
31 марта 2018 в 16:16
теперь, по твоей "гениальной логики" и ротор с Мордовией на прямую в Премьер-Лигу выйти должны? И Сочи сразу в Премьер-лиге возродить ?))) Раньше думал ты с головой. Обидно ошибаться
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
31 марта 2018 в 16:15
Серегу с голом.
Если и выйдут, то без антифутбола. Пожалуйста...и так хватает Уф и Амкаров
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
31 марта 2018 в 16:02
В ФНЛ все понятно. В РФПЛ выйдут Енисей и Оренбург. А через стыки КС и Балтика. У двух последних стадионы построили, надо заполнять
Гость
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