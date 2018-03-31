«Оренбург» разгромил «Томь» и вплотную приблизился к «Енисею»

31 марта 2018, 15:51

В поединке 30-го тура ФНЛ «Оренбург» уверенно расправился с «Томью».

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» – «Томь» – 3:0 (2:0)

Голы: Терехов 15, Сутормин 39, Ойеволе 82.

«Оренбург»: Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич (Андреев 61), Афонин, Бреев (Воробьев 73), Попович, Сутормин (Ефремов 83), Козлов (Мамтов 46).

Главный тренер: Владимир Федотов.

«Томь»: Шафинский, Иванов, Зуйков, Мануйлов (Деобальд 60), Гирдваинис, Пульич, Павленко (Кузьмичев 77), Кухарчук (Кудряшов 77), Алейников, Померко, Абдулавов (Саная 45).

Главный тренер: Валерий Петраков.

Предупреждение: Бреев 44.

Судья: Михаил Вилков.

В другом поединке тура лидер первенства «Енисей» неожиданно уступил «Кубани», так что теперь «Оренбург» отстает всего на одно очко.