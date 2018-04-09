«Реал» и «Атлетико»: вопрос доминирования

Мадридское дерби не выявило победителя. Но показало, как грамотно управляются тренерами обе команды. «Соккер.ру» предвкушает мощную заочную гонку.

«Реал» не смог на «Сантьяго Бернабеу» обыграть «Атлетико» (1:1), чем осложнил себе борьбу за второе место в чемпионате Испании. По большому счету эта позиция ничего не дает по сравнению с третьим и четвертым местами, поскольку в Лигу чемпионов теперь клубы из первой испанской четверки будут попадать напрямую.

Но понятно, что для «Реала» принципиально важно оставаться одной из двух главных сил в стране. И если уж «Барселону» настичь невозможно, то необходимо сделать все, чтобы не оказаться третьей или четвертой силой, а пока именно четвертую строчку и занимают подопечные Зинедина Зидана в турнирной таблице. Знающие испанский футбол люди могут предположить, в каком ключе развивалась игра. В заблуждение могут ввести разве что слова Диего Симеоне, сказанные им после матча с «Реалом»:

«Мы хотели победить, чтобы оставаться рядом с „Барселоной“, но у нас не получилось это сделать. „Реал“, безусловно, силен, но нам нужна была сегодня победа, поэтому я недоволен ничьей».

То есть может показаться, что это «Атлетико» упустил победу, хотя все на самом деле не так. «Матрасники» играли в свой привычный жесткий оборонительный футбол, противостоя напору «Реала». Как оказалось, довольно успешно. Но Симеоне можно понять. Он так говорит, посылая сигнал своей команде и всем вокруг, что «Атлетико» органично себя чувствует на втором месте и хочет большего.

То есть он не бегает в восторге от того, что удается цепляться за вторую позицию, а рассуждает с позиции более амбициозного наставника, которому нужно больше и больше. А методы игры «Атлетико», методы добывания результата – дело десятое. Создание такой прочной основы и убежденности в своем статусе – очень важная роль тренера, и это приходит постепенно, это нужно понемногу закреплять. В том числе такими вот выражениями. Но давайте обратимся к цифрам, чтобы не быть голословными. Они довольно красноречивы и показательны.

Удары по воротам (в створ): 30 (8) – 9 (5)

Можно обратить внимание, что «Атлетико» бережнее относился к своим ударам и направил в створ ворот соперника больше половины всех своих попыток, которых было не так много. Это одна из черт стиля «матрасников»: максимальная эффективность каждой атаки, бережное отношение к моментам, потому что их может быть немного. «Реал» подошел к этому вопросу со всей широтой своей души, поэтому больше двух третей своих многочисленных попыток направил мимо створа.

Сюда, кстати, относятся два попадания в каркас ворот «Атлетико» в исполнении Асенсио и Марсело. Тут еще нужно отметить, что не лучшим образом у Зидана сработали замены. Поскольку он по ходу матча убрал Асенсио и Роналду, которые наносили наиболее опасные удары и делали это чаще других наряду с Бэйлом. А вот сменившие их ребята не поддержали темп обострения.

Владение мячом (точность передач): 69% (92%) - 31% (79%)

В этом компоненте превосходство «Реала» еще более очевидное. Показательно, насколько «сливочные» были точны в своей игре, постоянно оказывая давление на ворота «Атлетико». Показатели владения мячом и точности пасов просто гроссмейстерские и не всегда достигаются «Барселоной» в поединках с аутсайдерами с ее-то стилем и манерой игры. К слову, у «Атлетико» показатель точности пасов для контратакующей модели тоже довольно неплох. Это опять к тому, что свой стиль «матрасники» знают и используют как следует.

Дриблинг (отборы): 15 (11) - 12 (17)

Кажется, что в показателе дриблинга перевес должен быть более явным на стороне «Реала», однако у хозяев им успешно чаще других пользовались Васкес и Бэйл. Остальные – понемногу. Проходить плотную и хорошо организованную защиту «Атлетико» «Реал» предпочитал за счет комбинаций и передач, а не за счет индивидуальных прорывов, что вполне логично. Как логичен перевес «матрасников» по отборам. Примечательно, что в успешных отборах не меньше других участвовал Гризманн, который и бил, и дриблинг включал, и голом отметился. Антуан отпахал на нескольких фронтах. Выполнение большого объема работ каждым – тоже залог удачной игры «Атлетико».

Возвращаясь к сказанным словам, заметим, что интересно, как и Зидан после игры выступил очень грамотно с психологической точки зрения:

«Я доволен содержанием матча. Мы создали достаточное количество моментов. Жаль, что не смогли их реализовать, из-за этого мы теряем очки. Но в целом я доволен тем, как мы играли и действовали на футбольном поле».

Он не стал устраивать истерику, подвергать команду критике как раз те самые упущенные моменты, хотя прекрасно понимает, что, возможно, именно этот результат в итоге окажется решающим, когда в конце сезона «Реалу» немного не хватит до второго места. И вряд ли он недооценивает важность этой позиции, несмотря на стремление «Реала» только к первой строчке. Быть второй командой страны, конечно, досадно и обидно, но еще обиднее быть третьей командой страны и второй командой в городе.

А тут еще и «Валенсия» поймала волну и весь сезон бесшумно крадется в районе первой тройки, норовя проскочить повыше. И если интриги в чемпионской гонке уже нет фактически, то в деле распределения позиций со второй по четвертую мало что ясно. Там от «Атлетико» до «Реала» всего четыре очка, а между ними – «Валенсия», которая имеет серию из пяти побед подряд, а не проигрывает уже девять туров, лишь раз на этом отрезке потеряла очки. К тому же она лишена еврокубковых развлечений, так что может просто сосредоточиться на чемпионате и обойти на вираже даже двух мадридских тяжеловесов.