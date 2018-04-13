Топ-11 легендарных и скандальных удалений

Футбольная история богата не только великими голами, но и удалениями. Вспоминаем знаменитые моменты на «Соккер.ру», ведь в списке пополнение.

2018 год. Буффон в игре с «Реалом»

Спорному удалению – судья мог наказать капитана «Ювентуса» желтой карточкой, суждено стать частью легенды о ЛЧ. Конечно, Бенатия зря сыграл настолько агрессивно, Васкес ведь мог отказаться от борьбы за мяч при легком контакте и получил бы желтую карточку за симуляцию. Но судья увидел пенальти, а Джанлуиджи вспылил. Если мнения по фолу разделились, то о Буффоне тяжелее спорить – у судьи всегда есть повод дать за споры только желтую карточку. Арбитр деморализовал «Ювентус», удалив капитана, и дал время Криштиану настроится на удар.

Последствия: Роналду реализовал приговор, «Реал» прошел в полуфинал. Буффон, вероятно, провел последний матч в карьере в ЛЧ. Стоило ударить арбитра головой в грудь, чтобы закольцевать историю?

1995 год. Эрик Кантона в бою с демонами

Это удаление не просто легендарное и скандальное, но и удивительное, ведь форвард наработал на вторую красную сразу после первой. Напарники по МЮ говорят, что всегда знали – марселец дикий. Король Эрик это доказал 25 января 1995 года, когда вынес ударом кунг-фу болельщика «Кристал Пэлас». Но стоит отметить, что Кантона всю игру провоцировали защитники соперника, и когда фанат назвал мать Эрика «французской ш****й», тот отреагировал.

Последствия: Кантона переживал после того удара, поскольку умный француз сразу понял – зря так поступил. Заплатил 30 тысяч фунтов, получил дисквалификацию от МЮ на 4 месяца, от федерации – на 9. Но Златан своего времени успел вернуться и сказать веские слова на поле голами.

2011 год. Ван Перси против «Барселоны»

Кьеллини вспомнил, как арбитры не замечали офсайды в матче «Реала» и «Баварии», но у «Барселоны» своя история с арбитрами УЕФА. Например, семь лет тому назад команде Гвардиолы помогли по пути в очередной финал. «Арсенал» выиграл у каталонцев в Лондоне 2:1, затем Бускетс забил в свои ворота в ответной игре, но через пару минут арбитр Бузакка выгнал с поля ван Перси. Голландец пробил мимо ворот по ходу атаки с офсайдом, но никакой агрессии в выстреле не было – Робин не услышал арбитра на шумном стадионе. За явно случайный удар после свистка вторую желтую дают редко.

Последствия: оказавшись в большинстве, «Барселоне» стало проще плести кружева – Хави забил второй мяч, а потом Месси сделал дубль с пенальти (чистого). Каталонцы играли лучше, но зачем им помогли, оставив «Арсенал» в меньшинстве?

2002 год. Унсал в матче с Бразилией

С Турцией бразильцы по пути к последнему триумфу сыграли дважды. И если в полуфинале хватило одного гола, чтобы исключить финал немцев против тех, кого они хорошо знают, то в группе Сколари получил преимущество в виде двух красных в концовке игры. Арбитр сделал прививку от ничьей, когда Хакан Унсал подал мяч Ривалдо для исполнения углового, а бразилец вместо того, чтобы поймать круглого, закрылся от него. Мяч попал в бедро, но схватился форвард за лицо – мерзкая симуляция, за которую надо было наказывать желтой карточкой.

Последствия: до удаления Бразилия забила второй мяч, но вторая красная карточка смутила турецкую команду и помешала выдать концовку в стиле будущей игры с Хорватией на Евро.

2005 год. Бойер и Дайер в бою между собой

Драки одноклубников на поле – нечто экзотическое. В далеком 1995 году Ле Со дотронулся до ноги напарника Бэтти в матче со «Спартаком», и Дэвид, по легенде, не удержался от популярной шутки о нетрадиционной ориентации Грэма – тот полез на коллегу с кулаками. Позже отец троих детей Ле Со опроверг такую версию конфликта. Но у него хотя бы был «мотив», а Бойер начал бить Дайера по ходу неудачной игры с «Астон Виллой» на ровном месте. Бэрри и Ширер растащили драчунов, а судья выдал по красной карточке двум «сорокам».

Последствия: Ли Бойер заплатил за эту драку в общей сложности 250 тысяч фунтов клубу и Лиге, а также получил 6 матчей дисквалификации. Поскольку драку начал Ли, то Дайера наказали только тремя матчами отлучения, но признали потерпевшим.

2006 год. Руни в битве с Португалией

Англичане – знаменитые неудачники чемпионатов мира, но порой им жестко не везет. Уэйн при счете 0:0 в четвертьфинальном матче с португальцами в борьбе с Карвалью и Пети устоял на ногах, но неудачно наступил пяткой на мужское достоинство Рикарду. Это желтая карточка, ведь Шрэк не видел соперника у себя за спиной и не мог целиться в пах. Но тут включился Роналду и выклянчил у аргентинского рефери красную карточку для напарника по МЮ.

Последствия: Криштиану и Уэйн не поссорились после этого, но в Англии португальца после вылета команды по пенальти встретили жестко, ведь он спровоцировал удаление, а потом у бровки подмигивал напарникам: «Смотрите, как я ловко на арбитра надавил».

2002 год. Тотти в игре с Южной Кореей

Кто помнит судейство на ЧМ-2002 – одобрит приговор любой строгости по коррупционным делам Блаттера. Южную Корею под руководством Хиддинка тащили в полуфинал так, как президент этой страны позже протаскивал законы в пользу одной всемирной корпорации. Почтенную даму Пак Кын Хе посадили на днях на 24 года за эти проделки, а Блаттера просто убрали с поста. Зря так мягко поступили, ведь Байрон Морено на пятой минуте поставил пенальти в ворота Италии – Буффон взял, а в дополнительное время убрал Тотти за якобы симуляцию, хотя там был чистый фол.

Последствия: потеряв игрока на 105-й минуте матча, Италия пропустила от форварда «Перуджи» Ан Джун Хвана на 117-й. В полуфинале немцы выбьют корейцев – и поделом, ведь испанцев в четвертьфинале они тоже прошли при помощи судейского корпуса.

1998 год. Бекхэм в матче с Аргентиной

Как мог из такого провокатора и симулянта, как Симеоне, вырасти настолько крутой тренер и серьезный мужчина, как сейчас? Загадка природы, ведь далеко не всегда в бытность футболистом Диего вел себя хладнокровно и достойно. Легендарным стал эпизод с удалением бедняги Бекхэма в матче с Аргентиной на ЧМ во Франции. Симеоне еще не успел упасть, а уже начал требовать удалить соперника за контакт с поднятой ступней Дэвида, сваленного на газон аргентинцем.

Последствия: счет как был 2:2 к моменту удаления – так и остался. Правда, в серии пенальти англичане привычно проиграли. Вряд ли Бекхэм помог бы им, но Дэвида могли наказать желтой, и тогда его бы не травили сами англичане после возвращения домой. Нарушение было, но и симуляция Симеоне налицо.

2006 год. Шимунич в поединке с Австралией

Снова чемпионат мира, снова команда Хиддинка, неплохо поставленная игра и странное удаление у соперника. Хотя тут Австралии наоборот помешали. Это был решающий матч за право сыграть в плей-офф, последний тур, счет 2:2, хорваты уже в меньшинстве – Шимич получил вторую желтую. Времени для третьего победного гола мало, вернее, его нет совсем, но англичанин Грэм Полл, видать, недолюбливает австралийцев – Шимунич получил на 89-й минуте вторую желтую, но судья забыл его удалить. И такое бывает!

Последствия: Йосип покинул поле досрочно после… третьей желтой карточки в матче. Шимунич - мастер попадать в дурацкие истории, ведь на ЧМ-14 ветеран не поехал из-за выкриков в мегафон – использовал клич хорватских соратников Третьего Рейха.

2010 год. Луис Суарес в матче с Ганой

Дополнительное время, четвертьфинал чемпионата мира в ЮАР. Гана играет против Уругвая и на кону шанс на медаль мундиаля. Счет 1:1, игра непростая. На последней секунде африканцы дожимают, мяч летит в ворота, но Луис Суарес играет руками. Через минуту зареванный герой эпизода с бровки увидел, как Гьян не забил Муслере. А потом была переписка с беременной женой – Луис просил Софи не паниковать и не рожать досрочно, и серия пенальти, по ходу которой Суарес едва не получил инфаркт.

Последствия: подлость сработала, Уругвай получил в подарок от Суареса серию одиннадцатиметровых и прошел в полуфинал, где проиграет Нидерландам. Жена Луиса родила девочку только через месяц – 5 августа.

2006 год. Зидан в финале с Италией

Матерацци умеет на чистом итальянском языке «матерацци», поэтому стал еще одним защитником, который обзывал Зидана в больших матчах. Зинедин, как и любой другой игрок группы атаки, слышал мат в свой адрес сотни раз, сам умел огрызаться. Но здесь причиной стало упоминание сестры Зинедина. Марко получил за эту провокацию удар головой в грудь, завалился на землю. О причинах реакции не говорили много лет, но позже Матерацци сознался и заявил, что те слова не заслуживали такой реакции. Зинедин посчитал иначе.

Последствия: на 109-й минуте финала ЧМ Франция потеряла капитана и лидера, Зидан подставил команду и завершил карьеру удалением. В результате получил три дня общественных работ, а Италия получила Кубок мира.

Конечно, Зидан вне конкуренции – даже памятник есть, посвященный тому удару головой. Но у каждого свои памятные удаления. Какие красные карточки ранили сильнее или запали в душу именно вам?