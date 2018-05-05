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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 37 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 36 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия2.353.452.9
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Италия. Серия А 2017/2018, 36 тур1X2
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«Локомотив» - «Зенит»: двойная Лига чемпионов

вчера, 09:30
«Локомотив» - «Зенит»: двойная Лига чемпионов

«Соккер.ру» расставляет по полочкам футбольные знания об участниках решающей битвы за чемпионство и попадание в престижный еврокубок.

История противостояния

Раньше «Локомотив», словно по команде, часто уступал «Зениту». До этого сезона была серия из тринадцати поединков, и лишь в одном «Локомотив» одержал победу, а в восьми матчах проигрывал. Но как с «Зенитом» часто в последние годы бывает, «клиента» потеряли. После победы в Суперкубке России по пенальти проиграли в гостях, затем были две ничьи, а в прошлом году поражение 0:3 на стадионе «Санкт-Петербург».

Психологическое преимущество перешло к «железнодорожникам». Причем накануне возможной чемпионской игры для Семина важно напомнить, как «Зенит» играет против удобного соперника в гостях. Если собрать матчи последних семи лет, начиная с эпичной победы «Локомотива» 4:2 (помните дубль португальского защитника да Кошты во втором тайме?), то получите 7 поединков, 4 победы «Зенита», 1 ничью и 2 успеха «Локомотива». Как видите, статистика в пользу претендента на тройку, а не лидера сезона.

Тактическое столкновение

В первом круге Семин переиграл Манчини во многом из-за правильно выбранной тактики – «Зенит» не был готов к контратакам «Локомотива». За полгода мало что изменилось, разве что гости нового матча потеряли многих игроков основы. Против «железнодорожников» из-за травм не смогут сыграть Кокорин, Маммана, Иванович и Лунев – три четверти от основного состава защиты и ключевой форвард.

А Ригони получил лишнюю желтую карточку, так что общие потери составили пять человек из основы на прошлый матч команд. У «Локомотива», если сравнивать с игрой в конце октября, может быть всего два изменения. Лысова заменит Рыбус, а Михалика – Тарасов. Хоть Дмитрий и напомнил на неделе, что является жертвой лимита, для черновой работы сгодится, особенно если Чорлука не готов сыграть весь матч. Но даже если произойдет три изменения, получите «Локомотив», который вкатил Манчини три мяча.

Если Семин еще раз удивит Роберто тактически, поставив против «4-3-3» «Зенита» свои «4-2-3-1», то итальянца надо отстранять от работы. Не стоит дожидаться последнего тура, надо будет действовать, чтобы показать фанатам, что Фурсенко не плевать на текущее положение дел. Впрочем, «Зенит» даже в непонятном тульском настроении остается командой опасной и индивидуально оснащенной. Невзирая на все потери, усилий Смольникова, Мевли, Кришито, Паредеса, Кузяева и Дриусси достаточно, чтобы сыграть долгожданный сильный матч против прямого конкурента.

Ведь не забывайте о бэкграунде сезона. «Зенит» Манчини уступал не только «Локомотиву». Итальянец показательно проиграл коллегам из «Спартака» и «Краснодара». Плюс не сумел обыграть ЦСКА, хотя задачей была именно домашняя победа. Теперь «Зенит» прижали к стенке – только три очка в Москве позволяют робко надеяться на ЛЧ. А если снова не обыграют прямого конкурента или начнут метаться между схемами (например, сыграют в два форварда, усилив центр поля Краневиттером) – дорога на пятое место открыта.

Ориентировочные составы

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович), Рыбус – Тарасов, И. Денисов – Фернандес, Ал. Миранчук. Ан. Миранчук – Фарфан.

«Зенит» (4-3-3): Лодыгин – Смольников, Мевля, Кришито, Жирков (Набиуллин) – Кузяев, Паредес, Ерохин – Полоз (Краневиттер), Заболотный, Дриусси.   

Пятые колонны

Соперников объединяет скандальность, завязанная на тренерах, но с разной развязкой историй. Семин заявил, что в «Локомотиве» орудует «пятая колонна», которая не хочет видеть его тренером. Недолго осталось до прямого обвинения Геркуса в давлении на нынешнюю команду в интересах вероятной будущей – «Зенита». Но этот пожар вовремя потушили, Семину дали новый контракт.

А вот у северян все еще хуже. Тот же Орлов высказал претензии всем. Тренеру по физической подготовке – о травмах, как в «Спартаке». Манчини – выжил бывшего повара в пользу мутных итальянцев, которых тоже успели уволить. Помощникам Роберто – сидят с кислыми лицами на скамейке, на атмосферу в команде не влияют. Хотя все в итоге связывается на Манчини. 

Фурсенко и Миллер в бешенстве, что Роберто бросает «Зенит» ради сборной Италии и делает это весьма цинично – с заявлениями в интервью, что не делал ничего, чтобы появились слухи о Скуадре. Подумаешь, вел переговоры с Федераций футбола Италии, с кем не бывает? Одним словом, новый сезон «Локомотив» встретит с привычным наставником, а «Зениту» оставлять Роберто – себя не уважать. И это важная разница накануне матча, у гостей фактически нет главного тренера.

Интересные факты про соперников

- в рамках РФПЛ «Локомотив» в официальных домашних матчах не пропускал с ноября и дерби с ЦСКА. Впрочем, была игра против «Амкара» - выезд на своем поле;

- почти семь лет в матчах «Локомотива» и «Зенита» не поле москвичей не видели более двух голов за игру. Если верите, что сегодня традицию нарушат из-за торжественности матча – можете поставить на тотал «больше 2.5» с отличным коэффициентом в БК Leon;

- «Локомотив» может прорвать, поскольку зачастую дома играют почти без голов. Может, поэтому в сезоне, когда претендуют на титул, так трудно дается рост посещаемости? Сегодня будет аншлаг, но был забит всего один мяч в трех последних играх дома – очень слабо играют в атаке и редко раскрываются;

- «железнодорожники» дома проигрывают редко – делая исключения для гостей из «Амкара», и не удивительно, что в родных стенах «Локомотив» пропустил всего шесть голов за сезон. С учетом слов Семина, что Чорлука может успеть подготовиться к матчу – Заболотному будет непросто;

- у «Зенита» самая надежная гостевая оборона сезона. Пропустили всего 10 голов в чужих стенах – и трижды в одной игре от «Спартака», как помните. Тягаться с ними может только «Рубин», допустивший на чужом поле всего 11 голов соперников; 

- удивительно, но у «Зенита» всего одно поражение в 18 последних выездных матчах в чемпионатах России. Речь о влете от «Спартака» в ноябре. Учитывая, сколько фанатов «Зенита» приедут поддержать команду в Москву – серию могут продолжить.

«Локомотив» сегодня станет чемпионом?

Разница между чемпионством в Туле и Москве существует, и никому ее объяснять не нужно. Особенно после сухого поражения от «Краснодара» в гостях, когда тысячи фанатов отправились на юг за праздником, а увидели дубль Смолова и трусливую игру лидера вместо празднования «золотых» медалей после игры. Сегодня, сыграв против «Зенита» от обороны, можно добиться разве что ничьей.

Но становиться чемпионом с помощью двух мировых с Манчини и Божовичем – скомкано завершать сезон. Если Семин рассчитывает не накалять чемпионские страсти до предела и желает прибить призрачные шансы «Зенита» на путевку в ЛЧ, то важно победить. Тем более, опыт имеется, в первом круге команда Манчини не играла так ужасно, как сейчас, не теряла стольких игроков основы, но «Локомотив» был четче и хитрее.

Посмотрим, как получится сегодня, ведь многое успело измениться, кроме позиции Семина в таблице. Главному кандидату в чемпионы для титула хватает одной победы в двух матчах. И календарь, словно специально, подгадал игру против неудобного и раненого бумажного фаворита, который в очередной раз подставил всех, кто ставил на «Зенит». «Локомотив» сегодня не фаворит, но может победить с разницей в один мяч, если проведут во всех смыслах чемпионский матч.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Nerai Sairensa
вчера в 16:12
Nerai Sairensa:
Очень приятно познакомиться, а я Томат)
Взаимно приятно, но это была всего лишь цитата из "Приключений Незнайки и его друзей" Николая Носова (1954).
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил AmIIIeR89
вчера в 16:04
AmIIIeR89:
Искренне надеюсь, что Локо оформит сегодня чемпионство
Надежда (особенно искренняя) умирает последней!
свиноспартач
свиноспартач ответил spartach n1
вчера в 15:32
spartach n1:
это наше с тобой обыденное место
свиноспартач
свиноспартач
вчера в 15:31
    spartach n1
    spartach n1 ответил Michele_Alboreto
    вчера в 14:16
    Michele_Alboreto:
    Вассалы и содомиты разрываются между своим чемпионством и желанием насолить Зениту.
    Армянское радио,прячься в игнор ))
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa ответил AzzY
    вчера в 13:53
    AzzY:
    Если мясные все сегодня скинутся по рублику на победу зени, то на победу туляков грех не скинуться по пятёре. Думаю чемоданы увесистые получатся )))
      AzzY
      AzzY ответил turist82
      вчера в 12:53
      turist82:
      Сегодня впервые желаю победы зениту )
      Если мясные все сегодня скинутся по рублику на победу зени, то на победу туляков грех не скинуться по пятёре. Думаю чемоданы увесистые получатся )))
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      вчера в 12:12
      Кто бы не победил-пусть будет красивый и честный футбол!
      Michele_Alboreto
      Michele_Alboreto
      вчера в 11:41
      Вассалы и содомиты разрываются между своим чемпионством и желанием насолить Зениту.
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa ответил Знак со стрелкой на груди
      вчера в 10:55
      Знак со стрелкой на груди:
      Сколько Леон забашлял соккеру?)))
      Столько не живут)
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 10:38
      Первые строчки статьи... раньше Локомотив, как по команде уступал Зениту... И последние мысли автора... МАНЧИНИ кинул Зенит... А все остальное... цок.... цок... цок.. Слезайте Василий Иванович...
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      вчера в 10:28
      Искренне надеюсь, что Локо оформит сегодня чемпионство
      Знак со стрелкой на груди
      Знак со стрелкой на груди
      вчера в 10:24
      Сколько Леон забашлял соккеру?)))
      spartach n1
      spartach n1
      вчера в 10:22
      Фата лист
      Фата лист
      вчера в 10:08
      Удачи Зениту!
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa ответил Leningrad 84
      вчера в 10:07
      Leningrad 84:
      Я поэт, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик!
      Очень приятно познакомиться, а я Томат)
      Leningrad 84
      Leningrad 84 ответил Nerai Sairensa
      вчера в 10:04
      Nerai Sairensa:
      Чемпион лишь в кабинетах, Наш бумажный фаворит. От болел чьих только беды, Клуб-позор - зовут Зенит!
      Я поэт, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик!
      nikot
      nikot
      вчера в 09:59
      Ничья будет!
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa
      вчера в 09:49
      Чемпион лишь в кабинетах,
      Наш бумажный фаворит.
      От болел чьих только беды,
      Клуб-позор - зовут Зенит!
      Nickless
      Nickless ответил Nerai Sairensa
      вчера в 09:40
      Nerai Sairensa:
      Докатились, в статье пускают рекламу БК... И да, пожар с Семиным потушили а не пошутили
      Спасибо, поправили.
      turist82
      turist82
      вчера в 09:38
      Сегодня впервые желаю победы зениту )
      Nerai Sairensa
      Nerai Sairensa
      вчера в 09:37
      Докатились, в статье пускают рекламу БК...
      И да, пожар с Семиным потушили а не пошутили
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