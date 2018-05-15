ПАРАДОКСЫ СБОРНОЙ ЧЕРЧЕСОВА.

Черчесов запутанную схему сборной запутал совсем донельзя. Сергей Игнашевич закончил со сборной. Достойно завершил. Уважение и огромный респект Сергею Николаевичу за годы, с душой и сердцем отданные сборной России... А дальше?



Давайте просто без лишних эмоций осмотрим на это иначе: во первых, прецедент не лучшей игры на Евро-16 уже был продемонстрирован в исполнении Игнашевича в этих матчах, откровенно вся сборная сыграла плохо, кроме Игоря Акинфеева. Но Игнашевич отличился на Евро со знаком минус не один раз, так зачем наступать на старые грабли опять? Лишь ради опыта? И ключевой момент : одно дело играть со своими сокомандниками братьями и Васиным, совсем другое с «разносолом» в обороне.

Это прекрасно, что ветеран всей душой и сердцем за сборную, за что в том числе его многие и уважают, но ведь кроме опыта, ошибок было много, нежели спасений, и если нет скрытых ресурсов надежности, то к чему смена опорника на центрдефа? Безусловно, есть пример - Рафа Маркес, икона Мексики, который будет выступать уже на своем пятом чемпионате мира, но ведь опыт Маркеса за топ-клубы гораздо выше опыта Игнашевича, да и для Мексики - он сродни Марадоны для аргов. За 2 года после Евро Игнашевич явно не помолодел, потерял в цепкости, скорости, концентрации, и остался только опыт, который сын ошибок трудных и гений парадоксов друг... Но ведь дело не только лишь в одном Сергее Николаевиче.



ОГРАНИЧЕННЫЙ ПОИСК.



Все эти дурацкие разговоры, что в стране нынче нет достойных центральных пару защитников - это просто лишь отговорки, по причине что этих «НЕТ» ПРОСТО НЕ ВЫЗЫВАЮТ И НЕ РАССМАТРИВАЮТ, пока они не перейдут в центральные клубы! Или может стоит воспомнить, как вызывались в состав сборной футболисты, и когда вообще стали основными для сборной: Полоз, Джикия, Ерохин, Зобнин, Селихов, Кузяев, изначально вызывались для комплекта для сборной, но перейдя выше, практически забронировали себе место в сборной, или же то сборники знакомые Черчесову по его работе где-то в клубах, или же то футболисты, находящиеся в шаговой доступности, словно в черте МКАДа, а дальше просто как отрезало.

Вывод напрашивается один: резину тянули до последнего, за 2 года радикального обновления сборной так и не было. Вообще, быстро у нас все забывается: бешеный резонанс на фоне провала сборной на Евро -2016, гневная петиция сразу после чемпионата Европы, подписанная совсем не одним миллионом болельщиков за разгон старой сборной, ведь под разгоном подразумевалось следующее: останутся самые достойные в соответствующих возрастных рамках, а на смену ветеранам придут новые сборники и будут наигрываться. Да, они пришли. Точнее вернулись, а воз и ныне там...



АХИЛЛЕСОВА ПЯТА - ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ.



Станислав Саламович собирается играть в пять защитников, но именно линия нашей сборной вызывает особые опасения: защитную линию целиком должны были еще почти 2 года назад заменить новыми защитниками, и наигрывать защитников собирались из числа уже новых, а не из 10-12 «старичков», опять же уместен пример Йоги: просматривает футболистов из 13 клубов за почти 2 года в количестве 60-ти человек из разных точек страны, у нас же словно вызов по принципу лобби. А основной постулат ФИФА и УЕФА: развивать футбол в регионах, применительно к нашей сборной вообще не действует, иначе бы скауты днем с огнем рыскали в поисках новых защитников, а в оконцовке предпочитают ограничиться малым.

В итоге в обойме: «залежалый» Гранат, ветром сдуваемый Кутепов, разобранный Нойштедтер, древнейший Игнашевич, а так же Рауш, хорош в стандартах, но как защитник левого фланга - ни о чем, и часто позиционно ошибающийся Кудряшов. Жирков, как старый конь не портящий борозды хорош, но лишь на тайм, ну и меньше остальных вопросы к Смольникову. Понятно, что отчасти Черчесову смешал все карты вылет из за травм Джикия и Васина, но об этом в следующей колонке.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОВИЧКИ СБОРНОЙ, КОТОРЫМ НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА.



Дело в том, что в сборной ни сном ни духом не имели честь быть вызванными хотя бы следующие футболисты: центрдефы - Никитин уфимский, Сорокин казанский, крайние дефы - Меркулов уральский, Живоглядов уфимский, Полуяхтов махачкалинский, хавбеки - Стоцкий уфимский, Емельянов уральский. Это все лидеры своих команд, где они? Ни в прессе, ни на телевидении в рупоре сборной на канале МАТЧ ТВ ни слова об этих игроках, как игроках для сборной.

Впечатление, что задавать вопросы по этим игрокам просто запретили, и они НИ РАЗУ не вызваны в сборную России. Да, футболисты не из первой пятерки, но где наша новая сборная, где прописано и в каком законе, что место в сборной имеет право получить только тот, кто играет в первой топ-пятерке, так новая эта сборная или хорошо забытая старая? Да, в этой сборной есть Семенов, пару человек с Рубина, но дела это не меняет: все эти призывы дочерчесовского созыва. А объяснение что на новых «нет времени», звучит весело: а где были почти 2 года, если сейчас на них уже «нет времени».



РЕЗЮМЕ.



Безусловно, желая удачи, Станиславу Саламовичу и нашей сборной, буду безмерно за нее переживать и болеть как только можно, потому что другой сборной у нас просто нет, но неужели за 2 года все что можно было придумать для нынешней сборной, это лишь повысить ее средний возраст до 29 лет и массово вернуть «старую» сборную...