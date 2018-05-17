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Откровения Денисова

вчера, 22:30
Откровения Денисова

Уже не свежая история конфликта между Денисовым и Черчесовым обрела новое дыхание. «Соккер.ру» считает, что кое-какие выводы из откровений игрока можно сделать.

Российский футбол можно во многом упрекать, но не в недостатке интересных персонажей и историй. Безусловно, с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России все волей-неволей вернулись к нашумевшему противостоянию специалиста с Игорем Денисовым, к их огненному конфликту.

По иронии судьбы, обстановка вокруг этой ситуации только накалялась по ходу сезона, поскольку сборная теряла все новых и новых игроков, а «Локомотив» с Денисовым в составе уверенно шел к чемпионскому титулу, который в итоге добыл. И уже сложно было найти объективные причины отсутствия полузащитника в сборной.

Оставались только личные обиды и незакрытый гештальт ссоры между Черчесовым и Денисовым. И очень кстати пришлось обширное горячее интервью игрока, в котором он со всей откровенностью рассказывает об истории конфликта, приводит цитаты, иллюстрирует ситуации и положение дел. Можно по-разному относиться к рассказам Денисова, поскольку во всех своих историях он оказывается практически безусловно правым человеком.

Конечно, допускать это можно, но вряд ли бывают большие ссоры, громкие истории, в которых виновата только одна сторона. Не бывает только черного или белого, все состоит из нюансов. Но кто-то удивился, услышав, как Черчесов называет Юсупова д*****м в ссоре или как он грозит Денисову «сломать шею»?

Согласитесь, что если бы такая история была про условного Леонида Слуцкого, то над рассказавшим ее посмеялись бы, покрутили пальцем у виска либо назвали бы бессовестным лжецом. А вот во всей этой истории Черчесов выглядит вполне органично, можно живо себе представить, как он все это говорит и на каком уровне его аргументация.

Мы ее регулярно «имеем радость» слышать на разных пресс-конференциях, когда какие-то острые или неудобные вопросы он либо обходит, либо говорит «так надо», «я так решил», либо просто хамит в ответ. В общем-то, Денисова сложно тоже назвать образцом для подражания и примером для детишек.

Он не ангел и не скрывает этого в своем интервью, рассказывая о многочисленных драках, конфликтах, «боевых» историях, о том, как он поругался с допинг-офицерами, что, в общем, вряд ли тоже сильно удивляет. Но интересно, например, проследить, как развивался конфликт Денисова с Карпиным, хотя он был публичным, происходил, можно сказать, в прямом эфире.

В 2010 году во время игры «Спартака» с «Зенитом» Денисов рванул к скамейке спартаковцев, матерясь и угрожая Карпину, между ними едва не случился мордобой. Оказывается, уже через день они помирились, Денисов в знак примирения подарил Валерию Георгиевичу часы, конфликт замяли, поскольку, по сути, он стал продолжением накала страстей в самой игре. И все это понимают.

Конфликт между Денисовым и Черчесовым – конфликт двух личностей, которые не привыкли уступать и очень несклонны признавать свою неправоту. Причем даже в этом параметре Денисов делает «по очкам» Черчесова. Игорю хватило духа, чтобы начистоту рассказать о всех многочисленных историях вокруг него, хватило духа откровенно поговорить, ответив на неудобные вопросы, и не побояться снова оказаться под ударом общественного мнения, как это было, например, после перехода в «Анжи», о чем он честно снова вспомнил, не скрыв и сумму, на которую отправился в Махачкалу.

А наши люди очень любят считать деньги, особенно чужие, поэтому уже одним этим фрагментом интервью он явно возбудит многих недоброжелателей и нейтральных читателей. Вспомнил нелицеприятную историю про конфликт в «Зените», который был вызван приглашением в клуб Халка на космическую зарплату.

Денисов честно рассказал о своем походе к руководству, о том, что предъявлял боссам и на каких основаниях, которые он до сих пор считает правильными, аргументированными, обоснованными, хотя признает, что сам по себе поход и возмущение, конечно, были неправильным шагом, импульсивным. И так далее.

Да, Денисов пытается казаться лучше, возможно, в отдельных нюансах историй, но в целом они не выглядят выдуманными, сочиненными, излишне приукрашенными. Именно эта откровенность и искренность выгодно оттеняют Денисова в противостоянии с Черчесовым. Как и его грамотный шаг, касающийся части беседы о возможном возвращении в сборную России.

Он подчеркнул, что готов ехать в сборную «хоть завтра», готов работать под началом Черчесова, выполнять его установки, но не готов только извиняться за резкие слова в его адрес. Всплыла даже история о том, что кто-то «сверху» пытался помирить их, но инициатива исходила не от Черчесова явно.

Тогда как Денисов по-честному сам сейчас сказал, на что готов пойти, на что согласен, на что – нет. Мяч на стороне поля Черчесова. Впрочем, его вероятный ответ можно предугадать, несмотря на подобие эксцентричности, с которой он себя преподносит. Вариантов несколько. Во-первых, полное игнорирование, хотя вопросов журналистов не избежать.

Во-вторых, классическое традиционное для Черчесова «отбрехивание». В-третьих, выкатывание на публику своей версии истории с разносом той, о которой говорит Денисов. А правильнее всего был бы четвертый вариант: пойти на примирение по-мужски, не ради того, чтобы дружить с Денисовым и крестить детей, а ради блага сборной России, которой такой футболист нужен.

Это Дидье Дешам может по личностным своим предпочтениям отсеивать кандидатов из сборной Франции, потому что там игроков на три равноценные сборные. 66-я в рейтинге ФИФА сборная не может позволить себе такой роскоши, особенно в условиях эпидемии травм и перед домашним чемпионатом мира.

Но для Черчесова личное превыше командного, хотя каждому в футболе говорят забыть именно об этом и ставить коллективные интересы, а в данном случае интересы сборной выше своих собственных.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 08:14
Черчесов как тренер не ахти, Денисов, как человек с душком
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:10
Приплыли.Да,Денисов боец.Но зачем делать из него знамя утраченной победы?Типа,вылетим и все будут говорить :"а вот был бы Денисов.." Тьфу! То без Широкова проиграли,то без травмированного Дзагоева,то потому,что Сычеву мало времени давали играть..Хватит выдумывать сказки.
ekliziast
ekliziast ответил MALOVAR
сегодня в 08:02
MALOVAR:
Зениту не хватает таких игроков
По моему весь зенька из таких.
ekliziast
ekliziast ответил Илья Кузнецов
сегодня в 08:01
Илья Кузнецов:
"Но для Черчесова личное превыше командного, хотя каждому в футболе говорят забыть именно об этом и ставить коллективные интересы, а в данном случае интересы сборной выше своих собственных." Что за бред, какое личное, если игрок забивает на тренера и создаёт дизмораль и балаган в коллективе? Это как раз и есть решение на ПОЛЬЗУ "атмосфере" в команде. Как ещё находятся люди, которые не понимают этого. Вам наверное приятно в коллективе иметь коллегу, который не слушает начальство и занимается, чем хочет? Или вообще бездельничает? Вспомните историю с Мостовым на Евро-2004 вконце концов, когда взяли "звёздного" футболиста, а он со скандалом покинул команду во время турнира.
Полностью согласен , если есть в коллективе баран провокатор , то надо немедленно от него избавляться.Черчесов это прекрасно понимает.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 07:47
Прочитал я его интервью и понял почему Черчесов не хочет его вызывать. Я бы этого Денисова тоже не вызывал. И это не Бускетс чтоб о нем сожалеть
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 06:18
Из всего текста статьи больше всего понравилось выражение "незакрытый гештальт..." - вроде бы и не к месту, но как умно звучит! А Гарика в сборной при Черчесове конечно не будет, ну какому тренеру нужен такой неиссякаемый источник конфликтов и "открытых гештальтов" в коллективе?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 06:15
Не знаю у кого как, но у меня всегда было мнение, что Денисов - это лицо Зенита. Воспитанник и капитан Зенита, как известно. И то, что он начал хамить, кидать понты, и предпочел уйти из родного клуба, нежели получать меньше Халка - это именно чисто зенитовский менталитет. Менталитет мажорного понтореза, не способного адекватно воспринимать ситуацию и собственный уровень игры. Эталонный зенитовец.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 05:07
Черчес - унылое усатое гугно.... Команду "расейский инвалид" ждёт неминуемый позор. Что ещё сказать? Жаль, что Денисов не вписал Валерику тогда, епт!
амурец
амурец
сегодня в 03:21
да Денисов далеко не ангел, но всё же говорит открыто на что он согласен, на что нет, а то, что для Стасика личное важнее интересов сборной это уже давно ясно, можно посмотреть состав сборной, половина которой набрана не известно по каким критериям
Miaf
Miaf
сегодня в 03:00
Черчесов мне товарища Саахова напоминает.
Andrvishnyak
Andrvishnyak
сегодня в 02:59
Не ахти какой игрок . Нашей сборной никто и не что не поможет
Иван Желнов
Иван Желнов
сегодня в 02:23
Черчес, это дутый крутышка, с ним нормального результата не будет, но Игорян тоже не подарок
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 00:59
"Но для Черчесова личное превыше командного, хотя каждому в футболе говорят забыть именно об этом и ставить коллективные интересы, а в данном случае интересы сборной выше своих собственных."

Что за бред, какое личное, если игрок забивает на тренера и создаёт дизмораль и балаган в коллективе? Это как раз и есть решение на ПОЛЬЗУ "атмосфере" в команде. Как ещё находятся люди, которые не понимают этого. Вам наверное приятно в коллективе иметь коллегу, который не слушает начальство и занимается, чем хочет? Или вообще бездельничает? Вспомните историю с Мостовым на Евро-2004 вконце концов, когда взяли "звёздного" футболиста, а он со скандалом покинул команду во время турнира.
mangoх12
mangoх12 ответил zenit_forever2014
сегодня в 00:54
zenit_forever2014:
Интересы Зенита тоже были выше личных интересов Игоря Денисова...однако он об этом забыл....ну что же....если можно одному, значит можно и другому....
может наоборот ?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:49
Черчес полный самодур , таких на Кавказе баранами кличут
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:31
Всем советую почитать вью Денисова ,для жизни пригодится 100%
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:25
Зениту не хватает таких игроков
Сантус
Сантус
вчера в 23:48
Я честно не в курсе их конфликта....но кто сказал что Денисов спасёт сборную?На мой взгляд никто не спасет....Ну сделают из козла Черчесова козла в кубе...КАК это поможет сборной России?)
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:34
Спасибо автору.
Действительно ,двое мужчин ,Карпин и Денисов быстро помирились,а здесь имеет место быть ... Знарка надо
supafresh
supafresh
вчера в 23:32
за то,что высказался - респект
конечно,нет такого чтобы он где-то был на 100% виноват ТОЛЬКО Гарик,может быть только в денежном вопросе(лично радуюсь лишней сотке у себя в кармане,поэтому для меня требования повысить 2.5ляма евро это дикость) поэтому не считаю Его каким-то козлом отпущения
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 23:20
Интересы Зенита тоже были выше личных интересов Игоря Денисова...однако он об этом забыл....ну что же....если можно одному, значит можно и другому....
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил nik9373
вчера в 23:19
nik9373:
Какая разница как 79утся с Денисовым или без? Тоже мне нашли Марадону!
Денисов конечно не Марадона, но работу свою выполняет достойно. В отличии от Черчесова.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 23:17
Зачем выливать грязные истории сейчас? Если ты прав, почему раньше не отстаивал свою правоту? А нам надо типа говорить: вот здесь он правильно по морде, въехал, а здесь не правильно. Я правильно сказал руководству зенита, только ходить на разговор не надо было. Короче на куролесил, а теперь получается что куролесил из лучших (по его мнению побуждений). А по сути хамил всем подряд, затеял свару в зените, вот играет ещё хорошо. Как в деревне: печник хороший, только запойный и подраться любит.
nik9373
nik9373
вчера в 23:04
Какая разница как 79утся с Денисовым или без? Тоже мне нашли Марадону!
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
вчера в 23:03
Таракан позорит свой народ
Romkurch
Romkurch
вчера в 22:40
Извиняться перед недоучкой-спартачом, это уж слишком.
rawer
rawer
вчера в 22:37
я тоже читал интервью Денисова и заметил как он "приукрашивает" некоторые моменты со своей стороны
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