Откровения Денисова

Уже не свежая история конфликта между Денисовым и Черчесовым обрела новое дыхание. «Соккер.ру» считает, что кое-какие выводы из откровений игрока можно сделать.

Российский футбол можно во многом упрекать, но не в недостатке интересных персонажей и историй. Безусловно, с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России все волей-неволей вернулись к нашумевшему противостоянию специалиста с Игорем Денисовым, к их огненному конфликту.

По иронии судьбы, обстановка вокруг этой ситуации только накалялась по ходу сезона, поскольку сборная теряла все новых и новых игроков, а «Локомотив» с Денисовым в составе уверенно шел к чемпионскому титулу, который в итоге добыл. И уже сложно было найти объективные причины отсутствия полузащитника в сборной.

Оставались только личные обиды и незакрытый гештальт ссоры между Черчесовым и Денисовым. И очень кстати пришлось обширное горячее интервью игрока, в котором он со всей откровенностью рассказывает об истории конфликта, приводит цитаты, иллюстрирует ситуации и положение дел. Можно по-разному относиться к рассказам Денисова, поскольку во всех своих историях он оказывается практически безусловно правым человеком.

Конечно, допускать это можно, но вряд ли бывают большие ссоры, громкие истории, в которых виновата только одна сторона. Не бывает только черного или белого, все состоит из нюансов. Но кто-то удивился, услышав, как Черчесов называет Юсупова д*****м в ссоре или как он грозит Денисову «сломать шею»?

Согласитесь, что если бы такая история была про условного Леонида Слуцкого, то над рассказавшим ее посмеялись бы, покрутили пальцем у виска либо назвали бы бессовестным лжецом. А вот во всей этой истории Черчесов выглядит вполне органично, можно живо себе представить, как он все это говорит и на каком уровне его аргументация.

Мы ее регулярно «имеем радость» слышать на разных пресс-конференциях, когда какие-то острые или неудобные вопросы он либо обходит, либо говорит «так надо», «я так решил», либо просто хамит в ответ. В общем-то, Денисова сложно тоже назвать образцом для подражания и примером для детишек.

Он не ангел и не скрывает этого в своем интервью, рассказывая о многочисленных драках, конфликтах, «боевых» историях, о том, как он поругался с допинг-офицерами, что, в общем, вряд ли тоже сильно удивляет. Но интересно, например, проследить, как развивался конфликт Денисова с Карпиным, хотя он был публичным, происходил, можно сказать, в прямом эфире.

В 2010 году во время игры «Спартака» с «Зенитом» Денисов рванул к скамейке спартаковцев, матерясь и угрожая Карпину, между ними едва не случился мордобой. Оказывается, уже через день они помирились, Денисов в знак примирения подарил Валерию Георгиевичу часы, конфликт замяли, поскольку, по сути, он стал продолжением накала страстей в самой игре. И все это понимают.

Конфликт между Денисовым и Черчесовым – конфликт двух личностей, которые не привыкли уступать и очень несклонны признавать свою неправоту. Причем даже в этом параметре Денисов делает «по очкам» Черчесова. Игорю хватило духа, чтобы начистоту рассказать о всех многочисленных историях вокруг него, хватило духа откровенно поговорить, ответив на неудобные вопросы, и не побояться снова оказаться под ударом общественного мнения, как это было, например, после перехода в «Анжи», о чем он честно снова вспомнил, не скрыв и сумму, на которую отправился в Махачкалу.

А наши люди очень любят считать деньги, особенно чужие, поэтому уже одним этим фрагментом интервью он явно возбудит многих недоброжелателей и нейтральных читателей. Вспомнил нелицеприятную историю про конфликт в «Зените», который был вызван приглашением в клуб Халка на космическую зарплату.

Денисов честно рассказал о своем походе к руководству, о том, что предъявлял боссам и на каких основаниях, которые он до сих пор считает правильными, аргументированными, обоснованными, хотя признает, что сам по себе поход и возмущение, конечно, были неправильным шагом, импульсивным. И так далее.

Да, Денисов пытается казаться лучше, возможно, в отдельных нюансах историй, но в целом они не выглядят выдуманными, сочиненными, излишне приукрашенными. Именно эта откровенность и искренность выгодно оттеняют Денисова в противостоянии с Черчесовым. Как и его грамотный шаг, касающийся части беседы о возможном возвращении в сборную России.

Он подчеркнул, что готов ехать в сборную «хоть завтра», готов работать под началом Черчесова, выполнять его установки, но не готов только извиняться за резкие слова в его адрес. Всплыла даже история о том, что кто-то «сверху» пытался помирить их, но инициатива исходила не от Черчесова явно.

Тогда как Денисов по-честному сам сейчас сказал, на что готов пойти, на что согласен, на что – нет. Мяч на стороне поля Черчесова. Впрочем, его вероятный ответ можно предугадать, несмотря на подобие эксцентричности, с которой он себя преподносит. Вариантов несколько. Во-первых, полное игнорирование, хотя вопросов журналистов не избежать.

Во-вторых, классическое традиционное для Черчесова «отбрехивание». В-третьих, выкатывание на публику своей версии истории с разносом той, о которой говорит Денисов. А правильнее всего был бы четвертый вариант: пойти на примирение по-мужски, не ради того, чтобы дружить с Денисовым и крестить детей, а ради блага сборной России, которой такой футболист нужен.

Это Дидье Дешам может по личностным своим предпочтениям отсеивать кандидатов из сборной Франции, потому что там игроков на три равноценные сборные. 66-я в рейтинге ФИФА сборная не может позволить себе такой роскоши, особенно в условиях эпидемии травм и перед домашним чемпионатом мира.

Но для Черчесова личное превыше командного, хотя каждому в футболе говорят забыть именно об этом и ставить коллективные интересы, а в данном случае интересы сборной выше своих собственных.