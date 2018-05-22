От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

Вне заявок на мундиаль оказались большие футболисты, и «Соккер.ру» представляет альтернативные составы с упоминанием травмированных и проигнорированных звезд.

Сборная Бразилии. Супергерои в избытке

Фанаты со стажем странно смотрят на заявку сборной Бразилии. Зачем-то сравнивают с временами Кафу, Роберто Карлоса, Лусио, Жилберто Силвы, Роналдиньо, Роналдо и Ривалдо. Не логичнее ли сопоставлять с заявками других участников нового турнира? Ведь у Тите один из сильнейших составов планеты, если бы не травма Дани Алвеса – сборная без слабых мест.

Бразилия богата талантами, легко соберет из ребят, пролетевших мимо окончательного списка «избранных», целую команду, которая обыграет многих участников ЧМ-18. Понятно, что слева состав сильнее, но справа тоже есть футболисты, которых Тите использовал в отборе, которых случайно мог обнадежить. У бразильцев отличный состав, а тот факт, что даже Тиаго Силва, Фернандиньо и Фирмино могут быть в запасе, о многом говорит.

Сборная Германии. Чемпионы мира в ауте

Вагнер разревелся на тренировке «Баварии» и заявил о прекращении карьеры в сборной Германии после того, как результативного форварда прокатили мимо заявки на ЧМ-18. Грустный Лев отметил, что одна из особенностей его работы – разбивать мечты, а чуть позже разозлился на намек форварда, что Йоахиму в заявке нужны лишь лизоблюды, не способные сказать тренеру в глаза, что думают.

Вагнер поступил по-детски, ведь Сандро далеко не виртуоз, не самый талантливый из тех, кто не попал на мундиаль. Автор победного гола на ЧМ-14 Гетце вне заявки, для Мустафи чемпионат мира закончился, не начавшись – а ведь он действующий победитель мундиаля, как и Марио. Вайгль и Джан год назад видели себя в заявке – как минимум о ней мечтали, Штиндля жаль, вылетел из-за травмы.

Сборная Франции. Талантов слишком много

Как пошутили бы о своем альтернативном составе патриоты Франции: даже эти ребята намного лучше, чем основа сборной Англии. А вот Пайету, Марсьялю или Рабьо не до шуток – точно мечтали сыграть на чемпионате мира в России. Но у Дидье Дешама сказочный выбор, поэтому даже Ляказетт оказался вне заявки сборной, как и Бен-Йеддер, способный выбить МЮ из Лиги чемпионов.

О Бензема даже не вспоминаем, хотя Карим тоже, разумеется, вне заявки, как и получивший травму Косьельни. И справа, и слева здесь составы для борьбы за трофей. Ведь в этом случае вылетел из-за травмы основной центральный защитник Косьельни, пропустит турнир не только Зума, но и чемпион АПЛ Ляпорт. Курзава не оказалось в списке, хотя он подменял Менди в отборе. Дешам сурово прошелся по заявке, многим включил внутреннего Наингголана.

Сборная Испании. «Челси» без визы в Россию

А здесь не попали в список чемпионы мира и Европы. Кто-то ожидаемо – Хесус Навас давно вне сборной, но Фабрегас вряд ли ждал подобный подвох. И пусть Бельерину рано быть моднее в футболе, чем Карвахаль, но многие надеялись до последнего, как Мората. Или универсал из «Барселоны» Роберто – у тренеров других сборных игроки «блаугранас» популярные, есть в каждой группе. Но Лопетеги выбрал других.

Имеет право, ведь ему отвечать за результат. Непростая это работа, трудно выбрать для Испании заявку, когда вокруг столько великолепных футболистов, готовых защищать интересы «Красной Фурии». Причем даже в нашей основе не оказалось Педро и Маты – опытных чемпионов всего на свете. Тренер сборной Испании явно не фанат игры «Челси», ведь убрал из заявки четверку из этой команды – Алонсо, Фабрегаса, Педро и Морату, а Диего Косту включил только после того, как бывший бразилец вернулся к Симеоне.

Сборная Англии. Страдания как призвание

Вечные неудачники крупных турниров в одном похожи на Бекхэма – сверкнуть именами могут, как Дэвид нарядом с иголочки на чужой королевской свадьбе. А вот стиля мужа Виктории сборной Саутгейта заметно не хватает. Зато у англичан подросли талантливые угловатые ребята. Неудивительно, что тренеру пришлось отшивать как хорошо знакомых вам людей – вроде Харта, Смоллинга и Уилшира, так и тех, кто засверкал недавно, по примеру защитника Тарковски.

Собирается толковая сборная, если вспомнить всех, кто был заметен в этом сезоне, или кого все давно знают – как Старриджа, ведь Даниэль играл в отборе и со сборной, как Руни, не завязывал. Не только он пролетел, не только ребята из списка, представленного в правом альтернативном составе. Кто-то добровольно отказался от участия – как Милнер, но для тех же Бертранда или Дэвиса вызов спорного Роуза стал сюрпризом.

Сборная России. Травмы и спартаковцы в опале

Или травмы – раз, или Черчесов – два, или посредственная форма весной – три. Главные причины, почему легко составить альтернативную сборную России из тех, кого или нет в основной расширенной заявке, или даже в списке семи не найдете. На прошлой неделе Черчесов выступил на немецком ТВ вместе с тренером сборной Германии, причем присутствовал Станислав Саламович как голограмма.

Шутки, что лучше бы сборную России тренировала голограмма Лева, принимаются. Но при огромной разнице в классе национальных команд, у тренеров есть общее – оставили за бортом основных заявок целые команды. Даже без легендарного Тарасова неплохой состав, куда чуть позже попадут и Семенов, и Газинский, судя по всему. Главное, чтобы к компании Васина, Кокорина и Джикии никто не присоединился – актуальные опасения после обидной травмы Смолова.

А кого вам будет не хватать на ЧМ-18?

Сборную Италии не предлагать! Обидно пропускать такие турниры из-за травм, не менее досадно оказываться вне заявок, будучи полностью здоровым, ведь не только Серхи Роберто отреагировал на решение тренера своей команды с недоумением. А вот когда смотришь на тех, кого Германия, Испания, Бразилия или Франция оставили за бортом, то сразу понимаешь, что чемпионат мира не совсем турнир сильнейших команд планеты. Сборных, заслуживших путевки – да, безусловно.

Но пролетевшие мимо заявок французы или немцы легко зашли бы в плей-офф мундиаля. Не говоря о том, что большинство из представленных выше ребят усилили бы не только сборную России. Игроки больших клубов и впечатляющего класса остались за бортом, и Черчесов, как видите, не отстает от тренда. Даже если условного Глушакова в итоге чудом включат в заявку – хотя шансы ничтожные, многие известные мастера по разным причинам не сыграют на турнире после непростых решений тренеров.