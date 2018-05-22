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От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

вчера, 22:31

Вне заявок на мундиаль оказались большие футболисты, и «Соккер.ру» представляет альтернативные составы с упоминанием травмированных и проигнорированных звезд.

Сборная Бразилии. Супергерои в избытке

Фанаты со стажем странно смотрят на заявку сборной Бразилии. Зачем-то сравнивают с временами Кафу, Роберто Карлоса, Лусио, Жилберто Силвы, Роналдиньо, Роналдо и Ривалдо. Не логичнее ли сопоставлять с заявками других участников нового турнира? Ведь у Тите один из сильнейших составов планеты, если бы не травма Дани Алвеса – сборная без слабых мест.

Бразилия богата талантами, легко соберет из ребят, пролетевших мимо окончательного списка «избранных», целую команду, которая обыграет многих участников ЧМ-18. Понятно, что слева состав сильнее, но справа тоже есть футболисты, которых Тите использовал в отборе, которых случайно мог обнадежить. У бразильцев отличный состав, а тот факт, что даже Тиаго Силва, Фернандиньо и Фирмино могут быть в запасе, о многом говорит.

От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

Сборная Германии. Чемпионы мира в ауте

Вагнер разревелся на тренировке «Баварии» и заявил о прекращении карьеры в сборной Германии после того, как результативного форварда прокатили мимо заявки на ЧМ-18. Грустный Лев отметил, что одна из особенностей его работы – разбивать мечты, а чуть позже разозлился на намек форварда, что Йоахиму в заявке нужны лишь лизоблюды, не способные сказать тренеру в глаза, что думают.

Вагнер поступил по-детски, ведь Сандро далеко не виртуоз, не самый талантливый из тех, кто не попал на мундиаль. Автор победного гола на ЧМ-14 Гетце вне заявки, для Мустафи чемпионат мира закончился, не начавшись – а ведь он действующий победитель мундиаля, как и Марио. Вайгль и Джан год назад видели себя в заявке – как минимум о ней мечтали, Штиндля жаль, вылетел из-за травмы.

От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

Сборная Франции. Талантов слишком много

Как пошутили бы о своем альтернативном составе патриоты Франции: даже эти ребята намного лучше, чем основа сборной Англии. А вот Пайету, Марсьялю или Рабьо не до шуток – точно мечтали сыграть на чемпионате мира в России. Но у Дидье Дешама сказочный выбор, поэтому даже Ляказетт оказался вне заявки сборной, как и Бен-Йеддер, способный выбить МЮ из Лиги чемпионов.

О Бензема даже не вспоминаем, хотя Карим тоже, разумеется, вне заявки, как и получивший травму Косьельни. И справа, и слева здесь составы для борьбы за трофей. Ведь в этом случае вылетел из-за травмы основной центральный защитник Косьельни, пропустит турнир не только Зума, но и чемпион АПЛ Ляпорт. Курзава не оказалось в списке, хотя он подменял Менди в отборе. Дешам сурово прошелся по заявке, многим включил внутреннего Наингголана.

От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

Сборная Испании. «Челси» без визы в Россию

А здесь не попали в список чемпионы мира и Европы. Кто-то ожидаемо – Хесус Навас давно вне сборной, но Фабрегас вряд ли ждал подобный подвох. И пусть Бельерину рано быть моднее в футболе, чем Карвахаль, но многие надеялись до последнего, как Мората. Или универсал из «Барселоны» Роберто – у тренеров других сборных игроки «блаугранас» популярные, есть в каждой группе. Но Лопетеги выбрал других.

Имеет право, ведь ему отвечать за результат. Непростая это работа, трудно выбрать для Испании заявку, когда вокруг столько великолепных футболистов, готовых защищать интересы «Красной Фурии». Причем даже в нашей основе не оказалось Педро и Маты – опытных чемпионов всего на свете. Тренер сборной Испании явно не фанат игры «Челси», ведь убрал из заявки четверку из этой команды – Алонсо, Фабрегаса, Педро и Морату, а Диего Косту включил только после того, как бывший бразилец вернулся к Симеоне.

От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

Сборная Англии. Страдания как призвание

Вечные неудачники крупных турниров в одном похожи на Бекхэма – сверкнуть именами могут, как Дэвид нарядом с иголочки на чужой королевской свадьбе. А вот стиля мужа Виктории сборной Саутгейта заметно не хватает. Зато у англичан подросли талантливые угловатые ребята. Неудивительно, что тренеру пришлось отшивать как хорошо знакомых вам людей – вроде Харта, Смоллинга и Уилшира, так и тех, кто засверкал недавно, по примеру защитника Тарковски.

Собирается толковая сборная, если вспомнить всех, кто был заметен в этом сезоне, или кого все давно знают – как Старриджа, ведь Даниэль играл в отборе и со сборной, как Руни, не завязывал. Не только он пролетел, не только ребята из списка, представленного в правом альтернативном составе. Кто-то добровольно отказался от участия – как Милнер, но для тех же Бертранда или Дэвиса вызов спорного Роуза стал сюрпризом.

От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

Сборная России. Травмы и спартаковцы в опале

Или травмы – раз, или Черчесов – два, или посредственная форма весной – три. Главные причины, почему легко составить альтернативную сборную России из тех, кого или нет в основной расширенной заявке, или даже в списке семи не найдете. На прошлой неделе Черчесов выступил на немецком ТВ вместе с тренером сборной Германии, причем присутствовал Станислав Саламович как голограмма.

Шутки, что лучше бы сборную России тренировала голограмма Лева, принимаются. Но при огромной разнице в классе национальных команд, у тренеров есть общее – оставили за бортом основных заявок целые команды. Даже без легендарного Тарасова неплохой состав, куда чуть позже попадут и Семенов, и Газинский, судя по всему. Главное, чтобы к компании Васина, Кокорина и Джикии никто не присоединился – актуальные опасения после обидной травмы Смолова.

От Бразилии до России. Кто останется за бортом ЧМ-2018?

А кого вам будет не хватать на ЧМ-18?

Сборную Италии не предлагать! Обидно пропускать такие турниры из-за травм, не менее досадно оказываться вне заявок, будучи полностью здоровым, ведь не только Серхи Роберто отреагировал на решение тренера своей команды с недоумением. А вот когда смотришь на тех, кого Германия, Испания, Бразилия или Франция оставили за бортом, то сразу понимаешь, что чемпионат мира не совсем турнир сильнейших команд планеты. Сборных, заслуживших путевки – да, безусловно.

Но пролетевшие мимо заявок французы или немцы легко зашли бы в плей-офф мундиаля. Не говоря о том, что большинство из представленных выше ребят усилили бы не только сборную России. Игроки больших клубов и впечатляющего класса остались за бортом, и Черчесов, как видите, не отстает от тренда. Даже если условного Глушакова в итоге чудом включат в заявку – хотя шансы ничтожные, многие известные мастера по разным причинам не сыграют на турнире после непростых решений тренеров.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 16:04
Нужно два турнира проводить, одновременно, ,сегодня играют обиженные, завтра элита! Тогда Ч. М будет бойцовский! И ,в итоге, Суперфинал!
Cules2013
Cules2013
сегодня в 13:00
По большому счёту, всех кого не вызвали, либо с травмами либо сейчас в сомнительной форме. Многие тренеры выбирают игроков исходя из того, какой они сезон провели, и в какой боевой готовности находятся. Как раз-таки неправильно брать футболистов на ЧМ только из-за известности их фамилий. Италия неоднократно обжигалась, делая ставку на старую гвардию, которой пора уже на покой. Поэтому, например, Фабрегасу нечего делать в составе сборной. Он и в Челси далеко не лидер.
С другой стороны, хочу отметить очень важный момент, который упустил автор статьи - он не указал список лавочников, а только основные составы. Мората, например, не тянет на основу сборной Испании, но выглядит явно интереснее Аспаса и мог быть поехать в списке 23. По сравнению с Моратой, все остальны напы, кроме Диего Косты - зелёные парни, без особого опыта.
Удивлён только невызовом Бертрана, Сандро и Ляказетта. Остальные - по делу.
P.S. Что делает Арсенал с людьми - Мустафи не вызвали)
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 10:37
БРАЗИЛЬЦАМ НАДО ВОВРЕМЯ ПАСПОРТА ГР. РФ ВЫДАВАТЬ.
neomessi
neomessi
сегодня в 09:31
испанцы если дойдут до 1/4 то уже будет успех...
dinoel
dinoel
сегодня в 07:30
Иньеста раздумал уходить? Решил с позором карьеру закончить
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил
сегодня в 07:08
ᅠ:
Я когда про защитников писал, думал о более ранних временах, не сегодняшних. Вот как раз все эти Мангала и прочие Демичелисы. До прихода Гвардиолы я всегда недоумевал, когда состав Сити называли крутым, а игроков топовыми. По мне, так топовым там были только два человека - Агуэро и Силва (и то Силва с натяжкой топ-игрок). То, что за игроков платились баснословные деньги не делало их футболистами экстра-класса. И то, что от очень многих в итоге избавились только подтверждает, что прежний состав Сити был слабым. Сейчас ситуация получше, Гвардиола пригласил хороших молодых футболистов, из которых Де Брюйне, Сане и Отаменди уже несомненно топ-игроки, плюс те же Агуэро с Силвой - большая половина состава. С таким подбором футболистов, да ещё с отличным тренером, можно уже бороться за победы во всех турнирах...если Если навести порядок в защите. Вот эта линия самая непонятная в клубе - новичков много, а что из них получится непонятно. Да ещё с травмами беда просто. Но сейчас состав Сити уже более менее походит на состав топ-клуба. Моя мысль об этом. Раньше всё было с этим совсем плохо и недоумевал я, когда от того, прошлого, Сити требовали победы в ЛЧ - нынешний только-только к этому подходит по возможностям состава.
Сильва топ-игрок с натяжкой? Даже не знаю, что сказать..
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 07:01
Коман и Бельерин вне заявки - это конечно нонсенс!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 05:43
Можно было и о бельгийцах пару слов написать
амурец
амурец
сегодня в 05:03
да уж смотришь на другие сборные, аж обидно как то
Nety-net
Nety-net ответил
сегодня в 05:01
Силва поинтереснее Агуэро.
ndedov
ndedov
сегодня в 04:30
За борт всех слабых и хлюпиков.
ᅠ
ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 03:52
Владимиpъ Григорянъ:
Ну такое.. Ляпорт быстро адаптировался, даже латал дыру на левом фланге защиты.. Стоунза скорее всего попрут. Отаменди боец с характером, но иногда косячит. Менди выдал хороший старт, но потом его настигли кресты.. Ноют, что у МС 7 защитников.. Хотя они забыли, что после ухода Санья, Клиши, Коларова, Мангала, Сабалеты нужно было покупать игроков им на замену... Но они ограничиваются своей заготовкой: "Ваш Пепка физрук".
Я когда про защитников писал, думал о более ранних временах, не сегодняшних. Вот как раз все эти Мангала и прочие Демичелисы.
До прихода Гвардиолы я всегда недоумевал, когда состав Сити называли крутым, а игроков топовыми. По мне, так топовым там были только два человека - Агуэро и Силва (и то Силва с натяжкой топ-игрок). То, что за игроков платились баснословные деньги не делало их футболистами экстра-класса. И то, что от очень многих в итоге избавились только подтверждает, что прежний состав Сити был слабым.
Сейчас ситуация получше, Гвардиола пригласил хороших молодых футболистов, из которых Де Брюйне, Сане и Отаменди уже несомненно топ-игроки, плюс те же Агуэро с Силвой - большая половина состава. С таким подбором футболистов, да ещё с отличным тренером, можно уже бороться за победы во всех турнирах...если
Если навести порядок в защите. Вот эта линия самая непонятная в клубе - новичков много, а что из них получится непонятно. Да ещё с травмами беда просто.
Но сейчас состав Сити уже более менее походит на состав топ-клуба. Моя мысль об этом. Раньше всё было с этим совсем плохо и недоумевал я, когда от того, прошлого, Сити требовали победы в ЛЧ - нынешний только-только к этому подходит по возможностям состава.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:42
Бензема в неплохой форме, он конечно больше в подыгрыше хорош, чем как забивной форвард, но точно круче Жиру... Но Бенз очень плохой парень, и его отцепили политически. Хотя это аукнется трехцветным, как уже аукнулся промах Жиру...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:26
Duda Gigolaev Osetin:
Пайет с травмой. Миллнер написано, что сам отказался. Марсело и Сандро даже сравнивать не стоит.
Отказался, так как Саутгейту не нужен был.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил
сегодня в 00:26
ᅠ:
Сити в своё время набрал «сильных защитников, которые тащат». Они то Саутгемптон тащили, то середняков чемпионата Франции или Португалии. А в тоге единственное, чем они запомнились, так это космическими ценниками. Тащить Бёрнли, это совсем не тоже самое, что тащить МЮ или Челси. Феллайни в Эвертоне блистал, а в МЮ вся его неуклюжесть и «деревянность» сразу вылезли наружу. В Англии давно нет тренера нормального, от этого все беды.
Ну такое.. Ляпорт быстро адаптировался, даже латал дыру на левом фланге защиты.. Стоунза скорее всего попрут. Отаменди боец с характером, но иногда косячит. Менди выдал хороший старт, но потом его настигли кресты.. Ноют, что у МС 7 защитников.. Хотя они забыли, что после ухода Санья, Клиши, Коларова, Мангала, Сабалеты нужно было покупать игроков им на замену... Но они ограничиваются своей заготовкой: "Ваш Пепка физрук".
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 00:16
Ройс!
Наконец то он попал на ЧМ!
Рад за него!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил
сегодня в 00:06
ᅠ:
Альтернативная сборная Франции выглядит покруче основной. Бразильцами не понимаю почему восхищаются, я не вижу эту команду даже в полуфинале. Про Аргентину почему-то не упомянул автор, там тоже не мало чудачеств с составом из-за капризов некоего низкорослого то ли футболиста, то ли ходока на короткие дистанции. П.С. Титул разыграют испанцы и немцы.
Пайет с травмой.
Миллнер написано, что сам отказался.
Марсело и Сандро даже сравнивать не стоит.
vinyardrip
vinyardrip ответил Владимиpъ Григорянъ
вчера в 23:57
Владимиpъ Григорянъ:
Тите. Почему не вызвал Сандро и Фабиньо?Марсело и Данило не любят возвращаться в оборону, в этом плане Сандро универсален.Тот же Фабиньо может закрыть любую позицию в защите и в полузащите. Лопетеги. Странно, что Эрреру не вызвал.. Хотя бы на подмену Бускетса. Саутгейт. Странно, что не вызвал Милнера и Тарковски.. Тарковски сильный защитник, даже тащит Бернли. Милнер опытнее того же Дайера будет и он лучше Дайера и Хендерсона может быстро выходить из обороны в атаку. Лёв. Вроде всё в порядке. Черчес. Какие вопросы могут быть к топ-тренеру? Ждем Сб. России в финале.
Пайе - травмирован
ᅠ
ответил Владимиpъ Григорянъ
вчера в 23:49
Владимиpъ Григорянъ:
Тите. Почему не вызвал Сандро и Фабиньо?Марсело и Данило не любят возвращаться в оборону, в этом плане Сандро универсален.Тот же Фабиньо может закрыть любую позицию в защите и в полузащите. Лопетеги. Странно, что Эрреру не вызвал.. Хотя бы на подмену Бускетса. Саутгейт. Странно, что не вызвал Милнера и Тарковски.. Тарковски сильный защитник, даже тащит Бернли. Милнер опытнее того же Дайера будет и он лучше Дайера и Хендерсона может быстро выходить из обороны в атаку. Лёв. Вроде всё в порядке. Черчес. Какие вопросы могут быть к топ-тренеру? Ждем Сб. России в финале.
Сити в своё время набрал «сильных защитников, которые тащат». Они то Саутгемптон тащили, то середняков чемпионата Франции или Португалии. А в тоге единственное, чем они запомнились, так это космическими ценниками.
Тащить Бёрнли, это совсем не тоже самое, что тащить МЮ или Челси. Феллайни в Эвертоне блистал, а в МЮ вся его неуклюжесть и «деревянность» сразу вылезли наружу.
В Англии давно нет тренера нормального, от этого все беды.
ᅠ
вчера в 23:40
Альтернативная сборная Франции выглядит покруче основной.
Бразильцами не понимаю почему восхищаются, я не вижу эту команду даже в полуфинале.
Про Аргентину почему-то не упомянул автор, там тоже не мало чудачеств с составом из-за капризов некоего низкорослого то ли футболиста, то ли ходока на короткие дистанции.

П.С. Титул разыграют испанцы и немцы.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
вчера в 23:22
Тите.
Почему не вызвал Сандро и Фабиньо?Марсело и Данило не любят возвращаться в оборону, в этом плане Сандро универсален.Тот же Фабиньо может закрыть любую позицию в защите и в полузащите.

Лопетеги.
Странно, что Эрреру не вызвал.. Хотя бы на подмену Бускетса.

Саутгейт.
Странно, что не вызвал Милнера и Тарковски.. Тарковски сильный защитник, даже тащит Бернли. Милнер опытнее того же Дайера будет и он лучше Дайера и Хендерсона может быстро выходить из обороны в атаку.

Лёв.
Вроде всё в порядке.

Черчес.
Какие вопросы могут быть к топ-тренеру? Ждем Сб. России в финале.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:15
Эх Гётце Гётце....
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
вчера в 22:59
у французов,конечно,сказочный состав,а у наших вообще болото,хоть кого убери,вообще все равно,а тренер это просто сказка)))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 22:51
Комбарова ,прошлый раз он один и играл за всю команду
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