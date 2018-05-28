Бэйл и его варианты

Гарет Бэйл стал героем финала Лиги чемпионов и трансферных слухов. «Соккер.ру» считает, что валлиец пытается капитализировать свой успех.

Как набить себе цену и поймать наиболее подходящий момент, чтобы поторговаться, показал Гарет Бэйл. Весь сезон человек был в забвении, журналисты на автомате лениво подергивали на пресс-конференциях Зинедина Зидана, который не менее лениво отмахивался от них как от мартовских вялых мух дежурными фразами-отписками о том, что Бэйл важен для команды, Бэйл нужен «Реалу», Бэйл ценен, Бэйл хорош, но всех в стартовый состав поставить я не могу. И все в таком духе, что приходится от тренеров слышать чаще, чем от футболистов их фирменное сакраментальное «В футболе всякое может быть».

Именно этой фразой чаще всего Бэйл описывал свои перспективы остаться в «Реале» на следующий сезон. Кажется, всем очевидно, что настало время для принятия какого-то решения. И сейчас мяч неожиданно оказался на стороне Гарета, который выдал отличный выход на замену в финале Лиги чемпионов, оформив дубль в ворота «Ливерпуля».

Превращать свои подвиги в твердую валюту валлиец стал сразу же, в послематчевом интервью. В этом они, кстати, не сговариваясь, начали соревноваться с Криштиану Роналду. Бэйл абсолютно четко разместил свои основные посылы и тезисы, словно готовил речь, пока забивал за полчаса в финале пару мячей:

«Безусловно, я был разочарован, что остался в запасе, чувствовал, что заслуживаю места в основе. Но именно тренер решает, кто выйдет в старте, а кто нет. Моя задача показать свой лучший футбол, когда придет время. Очевидно, что мне нужно регулярно играть каждые выходные, а в этом сезоне такого не было. Поэтому мне придется обсудить ситуацию с моим агентом. Возможно, я забил один из лучших голов в истории финалов Лиги чемпионов (Бэйл отличился ударом через себя - прим.ред). Я рад, что мы одержали победу. Мы неважно сыграли в чемпионате Испании, но сумели выиграть Лигу чемпионов. Этот сезон можно считать отличным».

Совершенно очевидна обида Бэйла. И как герой финала Лиги чемпионов он высказывает эту свою обиду с некоторого возвышения, скажем так, вынуждая Зидана еще раз выписывать ему в ответ комплименты, заставляя Флорентино Переса сто раз подумать о том, что делать с контрактом и с дальнейшими планами на него, на валлийца. Тот дал понять, что готов рассматривать предложения, поэтому мгновенно активизировались журналисты, испанские и английские СМИ, которые наперебой стали рассматривать карьерные возможности для Бэйла.

Их оказалось не так много на данный момент. Во-первых, «Манчестер Юнайтед». Речь о МЮ применительно к Бэйлу идет очень давно. На «Олд Траффорд» валлийца хотели видеть много лет назад, там, кажется, всегда его ждут. Там вообще хорошее валлийское лобби после Райана Гиггза. И различные британские эксперты, бывшие футболисты и прочие видные деятели рекомендуют состояться именно этому союзу.

В потенциале Бэйл в Манчестере может получить вожделенную роль лидера, системообразующего игрока, если травмы не замучают, конечно. Но, поговаривают, что сам Гарет стесняется немного этого варианта и сомневается в нем, пока в МЮ правит Жозе Моуриньо. Поскольку португалец в своих командах всегда сам первый номер, поскольку он играет по вполне конкретным схемам, которые Бэйлу не очень по душе.

А если кто-то под схему Жозе не подходит, с ним не церемонятся. Понятно, что Гарет не хочет оказаться в этой роли. Там подстраиваться под него не будут, там придется как-то выгрызать свои лидерские привилегии, там и без него хватает претендентов, честно говоря. Во-вторых, есть вариант с «Баварией». В Мюнхене как раз планируют перестройку, можно под это дело неплохо адаптироваться, захватить лидерские позиции, показать, кто в доме хозяин.

К тому же есть проторенная Хамесом Родригесом дорожка. Колумбийцу после «Реала», где его тоже, как он считал, в достаточной мере не ценили, удалось неплохо закрепиться в «Баварии». А Бэйл придет с гораздо большими амбициями и планами на завоевание мира в Мюнхен. Там как раз стареют постепенно и сходят на нет Арьен Роббен и Франк Рибери.

Бэйл вполне удачно может вытеснить любого из них и закрепиться в соответствующем статусе. Только «Бавария» достаточно прижимиста, а «Реал» - не дурак. Там понимают, что сейчас Бэйл играет по-крупному, хочет раззадорить больших игроков, развести мадридцев на большой контракт и обещания, поэтому Перес согласится его отпустить, но заломит очень приличные деньги, а в «Баварии» их привыкли считать и по ветру не пускать. Это может стать стопорящим фактором на пути перехода Бэйла в Бундеслигу.

В-третьих, претендентом на Бэйла остается «Тоттенхэм». С Гарета началось, по сути, восхождение «шпор», которые уже без него закрепились в ранге топ-команды чемпионата Англии. Но останавливаться на этом «Тоттенхэм» не хочет.

Приглашение Бэйла стало бы большим шагом вперед для «шпор», которые показали бы Кейну, Алли и остальным, кто вознамерится вдруг пойти якобы на повышение, что и сам «Тоттенхэм» вполне себе топ-уровень, чтобы в нем оставаться.

А еще Бэйл с наибольшими гарантиями тут может получить преференции, место в основе и лидерские позиции. Конечно, Кейна с трона сместить будет непросто, но вдруг Харри решит сменить обстановку. Тогда Бэйл сможет сделать «Тоттенхэм» имени себя. Тут, конечно, вряд ли сам валлиец захочет возвращаться сейчас.

Это психологически будет восприниматься как шаг назад, а он же настроен завоевывать новые вершины, он чувствует нереализованный потенциал из-за всех своих приключений в «Реале», поэтому в «Тоттенхэм» захочет вернуться только уже на пенсии, что называется, а пока предпочтет варианты, которые дадут ему возможность и трофеев нагрести, и лидером стать.

Впрочем, есть другая возможность у Бэйла. Вдруг Роналду решится-таки умчать из «Реала», тогда Гарет сумеет воспользоваться брешью в составе мадридцев. Да и без ухода Криштиану. Бэйл сейчас на коне, может выпросить серьезные обещания и преференции от «Реала». Правда, не факт, что они будут выполняться по ходу следующего сезона, и тогда к январю нас будет ждать похожая история, но уже без вишенки в виде только что состоявшегося дубля в финале Лиги чемпионов.