Бразилия: «пентакампеоны» жаждут реванша

Бразильцы проиграли последние два матча чемпионата мира со счетом 1:10 и хотят взять реванш у мундиаля и судьбы в России. «Соккер.ру» начинает представление участников ЧМ-2018!

Сборная Бразилии

Лучший результат на мундиалях: пятикратный чемпион (рекорд) – 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002.

Место в рейтинге ФИФА: 2 (выше только Германия).

Капитан: Неймар/Марсело (основной капитан Дани Алвес получил травму, должность пока вакантна).

Тренер: Тите.

Соперники по группе: Коста-Рика, Швейцария, Сербия.

Сыграет в городах: Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва.

Путь на ЧМ-2018. Начали отбор под руководством Дунги и начали плохо. Нелепая игра, слабые результаты. На момент отставки Дунги бразильцы занимали шестое место из десяти команд в зоне КОНМЕБОЛ, но приход Тите все изменил. «Пентакампеоны» приосанились, осмотрелись, а потом завелись и разметали всех со своего пути: сборная Бразилии больше всех забила в своем отборе (41 мяч), меньше всех пропустила (11 голов), ограничилась одним поражением (в стартовом туре от Чили) и первой, не считая хозяев ЧМ-2018, квалифицировалась на мундиаль.

Любопытные факты

- единственная команда, принявшая участие в финальных турнирах всех чемпионатов мира.

- бразильцы становились сильнейшей командой планеты на трех материках (Южная Америка, Северная Америка, Евразия) и в трех разных частях света (Европа, Америка, Азия).

- «пентакампеоны» - означает «пятикратные чемпионы». До победы на ЧМ-2002 бразильцы были «тетракампеонами», но это звание носили всего восемь лет, в то время как нынешнее прилипло уже, как минимум, на 16 лет. Если Бразилия выиграет чемпионат мира в России, то заслужит прозвище «гексакампеоны».

- кроме того, сборную Бразилии величают «Селесао» - «Избранные» и «верде-амарела» («желто-синие»).

- за Бразилию играл единственный в истории трехкратный чемпион мира – Пеле.

- капитан бразильцев Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола, прошлым летом он перебрался из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Алиссон («Рома»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Кассио («Коринтианс»).

Защитники: Тиаго Силва, Маркиньос (оба — ПСЖ), Жоао Миранда («Интер»), Марсело («Реал»), Данило («Манчестер Сити»), Педро Жеромел («Гремио»), Филипе Луис («Атлетико»), Фагнер («Коринтианс»).

Полузащитники: Фред («Шахтер»), Виллиан («Челси»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»), Ренато Аугусто («Бэйцзин Гоань»), Паулиньо, Филиппе Коутиньо (оба — «Барселона»).

Нападающие: Неймар (ПСЖ), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Дуглас Коста («Ювентус»), Тайсон («Шахтер»).

Потери. Дани Алвес получил серьезную травму колена, сборная Бразилии осталась без ведущего правого защитника. По решению тренера не включен в заявку на чемпионат мира Давид Луис, который почти не играл в этом календарном году за «Челси».

Лидеры. Марсело, Неймар и многие другие. В этой сборной Бразилии хватает личностей.

Тактика. Тите использует две схемы – 4-2-3-1 и ее более атакующий вариант 4-1-4-1. Основная разница в том, как располагается треугольник полузащитников в центре поля – двумя вершинами к своим воротам или к чужим.

Ориентировочный состав: Алиссон – Данило (Фагнер), Маркиньос, Миранда, Марсело – Каземиро, Паулиньо – Коутиньо – Виллиан, Неймар, Жезус.

Сила. По сравнению с домашним для Бразилии чемпионатом мира 2014 года в сборной произошло несколько перемен к лучшему. Тите отменил крайнюю форму «неймарозависимости». Эта Бразилия более командная. Неймар по-прежнему играет важную роль, за счет перераспределения функций у него даже стало больше свободы действий, при этом в отдельных матчах роль первой скрипки готовы сыграть Виллиан, Коутиньо, Жезус или даже Фирмино с Дугласом Костой, которые сейчас «на бумаге» не проходят в стартовый состав. У бразильцев появились сильные ребята на острие атаки (Жезус и Фирмино) и в воротах (Алиссон и Эдерсон). Четыре года назад в центре атаки приходилось перебиваться с Фреда на Жо, а во вратарской линии постаревшего Жулио Сезара окружали два вратаря из чемпионата Бразилии. То есть даже по именам и качеству футболистов нынешний состав «пентакампеонов» выглядит мощнее.

Слабость. В распоряжении Тите сбалансированная команда с прекрасными игроками, но несколько моментов не могут не тревожить тренера. Во-первых, осиротевшая вместе с травмой Дани Алвеса позиция правого защитника. Два классных левых бека есть – Марсело и Филипе Луис, а справа Данило, проигрывавший конкуренцию в «Манчестер Сити» всем подряд, и Фагнер, который дважды пробовал заиграть в Европе, и оба раза безуспешно. Во-вторых, не все так однозначно с центром обороны, где есть Маркиньос и Миранда, выигрывающий конкуренцию у немолодого Тиаго Силвы. Жоао, прошедший школу Симеоне, а ныне играющий в «Интере», здесь самое надежное звено, а вот у ребят из ПСЖ всякие заскоки бывают. Третий момент – это состояние здоровья Неймара. Жуниор вроде бы оправился от травмы, но ведь не играл с февраля. Наберет ли лидер сборной Бразилии идеальный тонус к матчам чемпионата мира?

Модный разговор

Познакомьтесь с экипировкой сборной Бразилии, именно в такой форме команда Тите сыграет в России. Традиционную желтую футболку ни с чем не перепутаешь, а на запасном комплекте синего цвета можно увидеть силуэт звезды. Классика в современной обработке от «Найк» выглядит ярко и притягательно.

Главный тренер. Тите (Бразилия)

Аденор Леонардо Бакши по прозвищу Философ – один из самых уважаемых тренеров Бразилии, и ближе к концу шестого десятка он дослужился до приглашения в национальную команду, что должно было рано или поздно произойти. Футбольная карьера Тите (кстати, свою кличку он еще в 14 лет получил от Луиса Фелипе Сколари – тренера, приводившего Бразилию к победе на ЧМ) не была насыщенной, но тренер он внятный, вдумчивый и справедливый. Рулевой бразильцев отлично готовит свои команды тактически, выстраивает доверительные отношения с футболистами, многие из которых зовут Тите «Учителем». У сборной Бразилии сильный и адекватный тренер, который ищет баланс между своей философией и игроками, на которых может рассчитывать.

Главная звезда. Неймар

Неймар уже успел сделать громкое заявление о том, что Кубок мира должен достаться ему. Что ж, пусть докажет на футбольном поле. Мы пока не знаем, в какой форме предстанет Неймар на чемпионате мира, ведь давно не приходилось видеть его в деле. Плюс, разговоры о новых поворотах клубной карьеры могут отвлекать. Четыре года назад сборная Бразилии с Неймаром добралась до полуфинала турнира, а потом проиграла два матча со счетом 1:10 – как вы помните, нападающий получил неприятную травму в игре против Колумбии и не смог сыграть в решающих поединках мундиаля. Позор в игре с немцами случился без него. Сможет ли нападающий ПСЖ стать иск-фактором для Бразилии и привести ее к мировой короне, как раньше делали Пеле, Ромарио и Роналдо?

За кем следить в сборной Бразилии?

Манеру и возможности большинства игроков вы уже успели изучить, но вот, например, форвард Габриэль Жезус и вратарь Алиссон еще не изучены до конца. Нападающий, которого называют «новым Феноменом» и голкипер, который провел отличный сезон в «Роме» и дошел с ней до полуфинала Лиги чемпионов, заслуживают внимания. Четыре года назад эти позиции у сборной Бразилии «провисали», сейчас видим новые надежды.

Где можно увидеть сборную Бразилии?

База. Сочи, Swissotel Resort Sochi Kamelia.

Матчи группового этапа

17 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Швейцарии.

22 июня, Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург», против Коста-Рики.

27 июня, Москва. «Открытие-Арена», против Сербии.

Бразильцы любят море и солнце, вот и остановиться решили в курортном Сочи, несмотря на то, что матчи группового этапа проведут в других городах – покажутся в столице России, северной столице и столице юга. А если займут первое место в группе, то в 1/8 финала сыграют на Волге, в Самаре.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Для Бразилии не может быть другой задачи, кроме победы, и «пентакампеоны» входят в число фаворитов чемпионата мира. Если займут первое место в своем квартете, то до полуфинала не встретят на своем пути непреодолимых соперников: в 1/8 могут сыграть с Мексикой или Швецией, а в четвертьфинале с Бельгией. Например. А вот в полуфинале может ждать встреча с Францией. Вообще, дальше этого раунда на чемпионате мира предсказания невозможны: есть ряд команд уровня полуфинала, и они туда, вероятно, попадут, если раньше не встретятся друг с другом.

Прогноз «Соккер.ру»: Бразилия минимум будет в четвертьфинале, но очень может быть, что именно в России «Селесао» впервые за 16 лет пробьются в финал, а глядишь, и выиграют долгожданный титул. У команды Тите есть и мастерство, и душа – давно бразильцы не хвастали таким сочетанием.