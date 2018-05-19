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«Челси» - МЮ. Предпоследний большой финал сезона

19 мая 2018, 10:00

Драка Конте и Моуриньо за Кубок Англии – прощальный десерт английского футбольного сезона. «Соккер.ру» готовится к трудному, но боевитому финалу. 

«Челси» умеет играть с «Манчестер Юнайтед»?

Когда матчи проходят на лондонской земле, «Челси» в основном побеждает. Конечно, речь обычно о «Стэмфорд Бридж» и АПЛ. Но и когда играли на вылет в прошлом году в Кубке Англии – столичная команда прошла дальше, забив единственный мяч. Всего в восьми последних матчах МЮ в Лондоне против «Челси» зафиксировано семь поражений манкунианцев. 

Жозе понимает, насколько неудобен соперник, когда нет поддержки «Олд Траффорд». «Дьяволы» последний раз вселялись в тела победителей в Лондоне еще при Фергюсоне. «Челси» дома умеет зарубить надежды МЮ, и хотя «Уэмбли» - гостевой стадион, земля-то родная. Давления «Театра мечты» не будет. Хотя даже в гостях в пяти последних матчах «Челси» проиграл всего дважды, собрал перед этим три ничьи. 

Кадровый вопрос. Все готовы к финалу?

Под вопросом участие Лукаку в финальной игре, хотя зная Моуриньо – недоговаривает, Ромелу успеет восстановиться и выйдет с первых минут. Кроме бельгийца, проблемы со здоровьем были у Марсьяля, которого сватают в «Челси», а также Феллаини – еще одного игрока не из основы. Жозе спокойно соберет привычный состав, хотя на финал против неудобного соперника вполне может сделать один фокус с тактикой. А именно поставить тройку центральных. 

Байи, Смоллинг и Джонс – цепкие ребята, а Фил хорошо борется, хотя уступает напарникам в габаритах. Против Жиру такая связка может сработать качественно, заодно отодвинут Азара от ворот Де Хеа – к слову, Давиду доверят основу, наплевав на испано-итальянское кубковое правило с резервным вратарем. У Конте похожая тактическая задача – остановить с помощью тройки защитников атаки через мастера кубковых побед Санчеса. И через Лукаку, если Ромелу выйдет на поле. Если нет – Моуриньо придется менять подход в атакующей линии.

Впрочем, победу во встрече вязких команд надо скорее искать на флангах – любой кросс Алонсо, Янга, Валенсии и Мозеса может стать голевым и победным, а также в бою центральных линий. Для МЮ немного опасно ставить лишь двух хавбеков – Матича и Погба, против тройки Бакайоко, Канте и Фарбрегаса, тем более Азар им активно будет помогать. Но поскольку лишь травма Лукаку подталкивает к использованию Санчеса в роли форварда-призрака, то не исключен и банальный вариант. Никакого Байи, никакого Бакайоко в основах, «5-4-1» у «Челси», «4-3-2-1» у Моуриньо: 

«Челси» - МЮ. Предпоследний большой финал сезона

Подходы Моуриньо и Конте испортят финал?

Будет ли зрелище вкусным? Жозе считает, что счет 0:0 - очень яркий и перед финалом об этом говорил. И поскольку для МЮ и «Челси» матч на «Уэмбли» - последний шанс добыть трофей в странном для команд сезоне, то игра может оказаться скучной. Вот только встречаются футбольные сыновья Моуриньо, и хотя Жозе готов пожать руку отчиму «Челси», Конте понимает – тактику «аристократов» он изменил, а гены-то остались. 

Два «автобуса» в разных цветах встречаются в матче, где «Челси» вряд ли стоит играть на ничью. Помним результат Суперкубка Англии, последнего трофея Венгера у руля «Арсенала». В серии пенальти Куртуа и Мората промазали, а четыре «канонира» били без промахов. Да и в финале прошлогоднего Кубка Англии «Челси» допустил ошибку – проиграл 1:2, пропустив уже на четвертой минуте от Алексиса, а потом и удаление пришло. Так что и Моуриньо, и Конте хочется пожелать смелости в финале, который оставил им всеядный «Манчестер Сити». 

Интересные факты накануне финала

- вряд ли стоит ждать легкой победы одной из команд без удалений от арбитра Оливера – того самого, или похожих поворотов. МЮ даже «Кристал Пэлас» обыграл в финале двухлетней давности лишь в овертайме, а «Челси» не побеждал в Кубке Англии шесть лет, ведь в прошлом году упустил в матче против «Арсенала» шанс на «золотой дубль»; 

- если «канониры» - неудобный соперник по финалам для «Челси» в последнее время, то МЮ – удобный оппонент для команды Конте. В 15 последних матчах «аристократы» одержали 8 побед, 5 раз зафиксировали ничьи и лишь дважды МЮ одержал победу; 

- стоит отметить, что оба успеха новой эпохи в истории «дьяволов» - после ухода Фергюсона, одержал именно Жозе Моуриньо. Знает слабые места бывшего клуба, пусть не всегда его подопечные их используют; 

- Алексис Санчес выиграл пять кубковых финалов с «Арсеналом», три Суперкубка и два Кубка Англии, так что если сегодня МЮ победит – чилиец станет трехкратным победителем старейшего в мире турнира. На «Уэмбли» стабильно забивает – по голу за матч в среднем; 

- из нынешнего состава «Челси» победу в Кубке Англии праздновал Фабрегас – в 2005 году в составе «Арсенала» (причем потерял ту медаль), Жиру – тогда же, как Санчес и Кэйхилл – шесть лет назад. Для большинства игроков «Челси», в отличие от футболистов МЮ, этот трофей в новинку, настрой будет соответствующим. Оказаться дважды проигравшим финал никто не желает; 

- подход финалистов похожий – в 10 последних матчах лишь трижды фиксировали больше 2.5 голов на две команды за поединок, причем дважды это были уверенные победы «Челси» 3:1 и 4:0, а один раз – февральский успех МЮ, когда Лингард забил победный мяч после выхода на замену; 

- Моуриньо выиграл все три финала в МЮ, в которых принимал участие – Кубок Футбольной Лиги и Лигу Европы прошлого сезона, а также Суперкубок Англии двухлетней давности, когда Ибрагимович забил победный мяч в поединке против «Лестера». У Жозе лишь 2 проигранных финала в карьере из 14; 

- в случае победы «Манчестер Юнайтед» сравняется в историческом рейтинге Кубка Англии с «Арсеналом» - будет по 13 трофеев. Для «Челси» победа станет восьмой. Тоже неплохо – выйдут на третье место, оставив позади «Астон Виллу» и «Ливерпуль»; 

- «Челси» проигрывал финалы при Конте «Арсеналу» - Кубок и Суперкубок Англии, но в целом у Антонио и Жозе похожий процент побед у руля новых команд. И хотя Моуриньо провел больше матчей и чаще разменивался на ничьи, если сегодня дойдет до мира и серии пенальти – не спешите ставить на Де Хеа. Это финалы, а тут не может быть фаворита, когда играют команды, одна из которых недавно была чемпионом, вторая выиграла Лигу Европы, но при этом в финале Кубка Англии встретит невероятно неудобного соперника.

«Манчестер Юнайтед» прикладывает немало усилий, чтобы вернуться к победам в матчах против «Челси». Но чаще получаются такие сложные поединки, как в давнем финале Лиги чемпионов в Москве. Тогда речь шла о размене голами и пенальти, но новый финал может сложиться иначе, поскольку «Челси» Конте и МЮ Моуриньо примерно равны, как и тренеры-драчуны, которые решили накануне матча зарыть топор войны по инициативе хитрого португальца. Усыпляет бдительность врага? Вряд ли поможет. Если Конте вправду сегодня играет последний матч у руля «Челси» - сделает все, чтобы финал сложился в его пользу.  

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Все комментарии
NoN141
NoN141
20 мая в 00:14
Владимир Ушаков:
Уверенная победа МЮ, в Челси сейчас бардак
а почему уверенная?
MALOVAR
MALOVAR
19 мая в 22:57
т.е. игры не было...
Красный навсегда
Красный навсегда
19 мая в 22:25
Бла бла бла бла
Красный навсегда
Красный навсегда
19 мая в 22:24
Ты игру смотрел там была игра до гола а патом все спать все
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
19 мая в 20:37
Челси!
Islam0500
Islam0500
19 мая в 19:50
Жиру, Санчес и Кэххил последний раз выигрывали трофей шесть лет назад?
MALOVAR
MALOVAR
19 мая в 19:24
не,сейчас нет
Красно Синий воин
Красно Синий воин
19 мая в 19:09
Кубковые матчи всегда не предсказуемые, пусть победит сильнейший!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
19 мая в 19:07
MALOVAR:
Не интересен матч ,жду ЧМ мира.даже финал лч не интересен
А квалификацию в Л/Ч команды с третьего места РФПЛ не ждешь?
Deville
Deville
19 мая в 12:58
МЮ надо закончить сезон кубком англии, чего я им желаю сделать.
RMUKMU
RMUKMU
19 мая в 12:28
МЮ возьмёт кубок, поскольку сезон Челси уже не спасти - он провален. А МЮ может записать этот сезон в историю как успешный.
Игра забудется, кубок и второе место АПЛ останутся.
Красный навсегда
Красный навсегда
19 мая в 11:04
Два «автобуса» в разных цветах встречаются в матче, «» вряд ли будеть интересна 😩😩😩😩
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 мая в 10:29
Уверенная победа МЮ, в Челси сейчас бардак
MALOVAR
MALOVAR
19 мая в 10:15
Не интересен матч ,жду ЧМ мира.даже финал лч не интересен
DXTK
DXTK
19 мая в 10:11
Победит МЮ и Моуриньо, которые сравняются с Арсеналом по 13 побед, а Конте проиграет и Челси не выйдет на 3 место и не сравняется с Тоттенхэмом по 8 побед.
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