«Фараоны» - не «колхоз»! Опасный соперник сборной России

«Колхоз» из Словакии победил сборную России на Евро-2016, так что «Соккер.ру» предлагает серьезно отнестись к «колхозу» из Египта. У них из козырей не только Салах!

Сборная Египта

Лучший результат на мундиалях: 1/8 финала в 1934 году.

Место в рейтинге ФИФА: 45 (выше Нигерии, Японии и Южной Кореи).

Капитан: Эссам Аль-Хадари.

Тренер: Эктор Купер (Аргентина).

Соперники по группе: Уругвай, Россия, Саудовская Аравия.

Сыграет в городах: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Волгоград.

Путь на ЧМ-2018. Недооценка соперников – древняя российская футбольная традиция. Так что Радимов, назвав египтян «колхозом» и слабой сборной, словно не помнил, чем бравада Широкова спустя годы завершилась – влетом Словакии. А потом еще одному «колхозу» из Уэльса на том же Евро-2016. Обе эти сборные на ЧМ-18 не прошли, а Египет – наоборот.

У тех были Гамшик и Бэйл, но тут Салах. Ведь к матчу против России лидер «фараонов» должен прийти в себя и снова выручить, как с пенальти в решающей игре с Конго на 95-й минуте. В отборе египтяне стартовали с девятой строчки в рейтинге континента – ниже алжирцев, ивуарийцев, ганцев, камерунцев и даже сборных Кабо-Верде и Конго. Но выиграли свою группу, уступив лишь раз – Уганде в третьем туре.

Любопытные факты

- это всего третья поездка на мундиаль сборной Египта. Первый раз они отправились в Италию в далеком 1934 году и даже формально сыграли в плей-офф – группового раунда тогда не было. Вылетели от Венгрии со счетом 2:4;

- хотя сборная Египта семь раз была лучшей на Кубках Африканских Наций, опыт побед не помогал в отборах на ЧМ. Прошли в финальную часть после войны лишь раз, но в 1990 году заняли последнее место в группе с Англией, Ирландией и Нидерландами (проиграли только Англии 0:1);

- Эссаму Аль-Хадари – голкиперу и капитану сборной Египта уже сорок пять лет. Должен стать самым возрастным футболистом в истории турниров. Побьет рекорд Мондрагона, Фарид в Бразилии был на два года младше;

- Купер поставил Египту закрытую игру – в отборе забили восемь раз в шести матчах, после этого в товарищеских играх нового года отличились всего два раза в пяти матчах. Страшно представить их матч против России, если не изменят подход;

- Салах в сборной такой же крутой, как в составе «Ливерпуля». В 57 поединках забил 33 гола. Для сравнения, у сборной России лучший снайпер в истории Александр Кержаков – центральный форвард, не вингер, отличился тридцать раз, потратив 90 матчей.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Эссам Аль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Мохаммед Аль-Шенави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»).

Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все - «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохаммед Абдельшафи («Аль-Фатах», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба - «Вест Бромвич», Англия), Ахмед Аль-Мохамади («Астон Вилла», Англия), Омар Габер («Лос-Анджелес», США).

Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Рияд»), Сэм Морси («Уиган», Англия), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал», Англия), Махмуд Кахраба («Иттихад», Саудовская Аравия), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Махмуд Хасан («Касымпаша», Турция), Амр Варда («Атромитос», Греция), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финляндия);

Нападающие: Марван Мухсин («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия).

Потери. Если Салах сможет принять участие в мундиале – будем считать, что потерь нет? Египтяне не обладают составом из звезд, но когда в заявке семь человек из английских клубов, вряд ли стоит жаловаться, что кто-то из «Аль-Ахли» не прошел в заветный список.

Лидеры. Салах – по классу футболиста, Аль-Хадари – по статусу капитана и возрасту ветерана.

Тактика. Купер понимает, что работает не с мастерами уровня сборной России, поэтому не запутывает футболистов. Играют по схеме «4-2-3-1». И хотя не всегда получается, не в тактике проблема, а в классе соперников – как в случае с Португалией и Бельгией.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Аль-Хадари (Аль-Шенави) – Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи – Эль-Ненни, Хамед – Салах, Эль-Саид, Трезеге – Мухсин.

Сила. В крепости организма Салаха. С Мохамедом на поле Египет преображается, поскольку наличие яркой звезды позволяет верить в себя. Радимов назвал их «колхозом», посмотрев, как Бельгия разрывает защитные лиги Купера. Но это был неофициальный матч, а соперник был явно сильнее не только России, но и Уругвая, скорее всего. Так что не судите преждевременно, у Египта были хорошие матчи. Неидеальная, но опасная сборная, особенно если на поле все сильнейшие.

Слабость. Египтяне редко бывали на ЧМ, хотя часто выигрывали КАН. Неверие в свои силы порождает в случае с «фараонами» неорганизованную игру в обороне в худших традициях сборной России времен Черчесова. Они паникуют в защите так же, как команда с Акинфеевым в воротах. Слабостью Египта является защита и голкиперы. Стражи ворот то спасают, то грубо ошибаются, как против Бельгии. Также минусом является неумение Купера перевернуть игру – и резерв не очень, и сам тренер не самый волевой в мире.

Модный разговор

Жаль, что известная фирма «филонит». В сети дизайнеры предлагали для египтян нереально крутые концепты формы с историческими отсылками, но вместо этого выкатили унылые красные квадраты рядом с красными квадратами. А запасная форма Египта вообще напоминает пожелтевшую немецкую футболку прошлых лет. Позор «Адидасу», отработали ужасно:

Главный тренер. Эктор Купер (Аргентина)

По тренерам Аргентина на ЧМ-18 первая. Кроме Сампаоли, сборные готовят к соревнованиям Пекерман – Колумбию, Гарека – Перу и Купер – Египет. Эктора представлять не нужно, хотя уже выросло поколение болельщиков, для которых финалы ЛЧ начала века – ретро. Поэтому напомним, что Купер дважды проигрывал «Реалу» и «Баварии» с «Валенсией». После чего долго скитался по миру, чтобы встретить новую тренерскую любовь – сборную Египта.

Главная звезда. Мохамед Салах

Раньше египтяне переживали, что Салах успеет только к матчу против сборной России, но теперь во вторник смогут решить, сыграет ли форвард «Ливерпуля» против сборной Уругвая. Если проведет все три матча – будет здорово, ведь на любом чемпионате мира хочется видеть лучших. Про Салаха говорим весь сезон, так что о его новом статусе суперзвезды ничего нового не сказать. Второй после Месси в рейтинге на «Золотую бутсу», рекордсмен АПЛ и просто улыбчивый славный парень. Ему всего двадцать пять, пусть борода вас не сбивает с толку, так что в самом расцвете сил и может «зажечь» в России.

За кем следить в сборной Египта?

В первую очередь – за защитниками и тем, как они сыграют против атаки Уругвая. А если отвлечься от задач сборной России, то интересно оценить их Трезеге. Махмуд Хассан не центральный форвард, как француз Давид, а левый вингер, зеркальное отражение Салаха на поле. Пусть его прозвище вас не смущает, это быстрый, техничный и резкий фланговый хавбек. Смольникову или Фернандесу надо за ним присматривать, впрочем, как и защитникам сборных Уругвая и Саудовской Аравии. Вингер «Андерлехта» может себя показать.

Где можно увидеть Салаха?

База. Грозный, Hotel Grozny City, стадион «Ахмат-Арена».

Матчи группового этапа

15 июня, Екатеринбург. «Екатеринбург-Арена», против Уругвая.

19 июня, Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург», против России.

25 июня, Волгоград. «Волгоград Арена», против Саудовской Аравии.

Египет будет базироваться в Грозном, где команду встретили танцами и музыкой. Судя по расписанию, выбрали место не для удобства, а для комфорта пребывания и по настойчивому приглашению. Если представить, что у «Ахмата» игра в Екатеринбурге с «Уралом» в РФПЛ, потом через пару дней вылет в Санкт-Петербург на матч против «Зенита», а затем сразу Кубок России в Волгограде, то такой марафон назвали бы изнуряющим. Египет будет вдали ото всех стадионов, на которых сыграет. Фактор усталости сработает на сборную России?

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Мечтают выйти в плей-офф, продолжив сказочный период в истории сборной Египта с Салахом на поле. Вот только Мохамед не обязательно проведет все матчи от начала до конца. И хотя может вернуться в стиле Аршавина на Евро-2008, роковая встреча с Рамосом в финале ЛЧ, как и понимание, что оборона Египта «кто в лес, кто по дрова», вроде российской, греют душу ехидным фанатам, которым победа сборной Черчесова нужна любой ценой. Египет – нормальная сборная, но по африканским меркам. То есть нестабильная и неорганизованная в защите. Они не «колхоз» - тут Радимов загнул, но проблемы есть и группа для них непростая. А для России самая удобная из всех, проще сочетания соперников нет.

Прогноз «Соккер.ру»: Египет не выйдет из группы, подведет неполная готовность Салаха и оборона – даже если не начинать разговор о задачах и желаниях сборных Уругвая и России.