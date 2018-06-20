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Без извинений и с благодарностями. Открытое письмо сборной России и её болельщикам

вчера, 15:30
Без извинений и с благодарностями. Открытое письмо сборной России и её болельщикам

Спасибо за счастливые мгновения, сборная России! «Соккер.ру» рад, что ошибался накануне чемпионата мира в оценке перспектив нашей команды и обращается к ней напрямую.

Сборная России, ты супер! В первых строках этого письма хочется просто и душевно поблагодарить футболистов, тренерский штаб сборной и людей из других служб, обеспечивающих быт, питание и медицинское сопровождение. Вы все – большие молодцы, победы над Саудовской Аравией и Египтом неожиданно (жирное подчеркивание) сделали счастливыми миллионы россиян, которые со скепсисом и настороженностью ждали старта домашнего чемпионата мира. И к этому были предпосылки. 

Я искренне благодарю сборную за отличные результаты в стартовых матчах мундиаля, но не собираюсь извиняться перед командой и лично Станиславом Черчесовым за критику, которой было много в последние два года, особенно в месяцы, предшествовавшие старту чемпионата. Признаюсь, я тот человек, который не видел просвета и даже призывал сменить тренерский штаб накануне большого турнира, так как не видел полезных наработок, за которые имело бы смысл цепляться. И не увидел бы их снова, будь у меня возможность еще раз пережить эти унылые два года с кучей удручающих и пустых контрольных матчей.

Именно поэтому я не в тренде, не собираюсь писать: «Станислав Саламович, извините, мы были неправы!» Нет, мы были правы на тот момент, но позже оказалось, что ошиблись. Это вовсе не попытка красиво «переобуться», а для меня действительно гораздо радостнее увидеть чудесное преображение сборной России, нежели найти подтверждения своей несостоявшейся правоты. И пусть Станислав Саламович в свойственной ему манере ответит на это, что чудеса случаются в кино и иногда в жизни, но не в футболе, где на первом месте кропотливая работа, в этом месте позволю себе остаться при своем мнении. Это чудо, в природе которого не хочется разбираться. Главное – что оно происходит со сборной России и всеми нами.

Чудо – это вообще неотъемлемый атрибут веры, чего сборной России и всем ее болельщикам так не хватало в последнее время. Разве мог бы мир быть таким, как сейчас, если бы один всем известный мужчина в возрасте Александра Самедова не умел ходить по воде и превращать воду в вино? Веру нельзя завоевать призывами, только действиями и подвигами можно доказать, что ты достоин ее. И, конечно же, вера нестабильна, как любая абстрактная субстанция: бывают периоды величия и упадка. Сборной России, как минимум, удалось возродить то, что казалось едва живым. Через приятный шок – разгром Саудовской Аравии, который встрепенул чувство гордости, и последующую победу над Египтом, матч с которым ждали уже без равнодушного уныния, но с осторожными надеждами. 

Прекрасно понимаю чувства многих и многих болельщиков, у которых кружится голова от ощущения новой счастливой реальности после долгого пребывания в меланхоличной тоске. Не цепляйтесь за свои негативные ожидания накануне чемпионата мира, оставьте их в прошлом, сейчас нужно просто радоваться и жить настоящим. И не стесняться этой метаморфозы. Когда плохо – грустим, когда радостно – пляшем. Все просто. Говорю это еще и потому, что напротив одной крайности «Стас, извини!» появилась вторая: «Чему радоваться?! Выиграли у двух „колхозов“, это ничего не меняет». Меняет, и очень сильно.

Во-первых, сборная России в принципе никогда не одерживала двух побед на чемпионате мира и не выходила в плей-офф, куда уже шагнула на 99.99%. Во-вторых, посмотрите, как на этом турнире признанные фавориты играют против сборных, вроде бы в подметки им не годящихся. Мы – никакие не фавориты, а между тем выдали лучший хозяйский старт в истории мундиалей, выиграв два стартовых матча с общим счетом 8:1. Если вам этого недостаточно, чтобы выразить респект парням и поддержать их в следующих встречах, то боление – абсолютно не ваш вид спорта. 

Да, болеть приходится разными способами в зависимости от обстоятельств и состояния объекта обожания: иногда тихо и безропотно, чтобы никто не заметил или не помешал, в другие моменты, изливая накопившуюся внутреннюю боль и желчь, а порой – громогласно и весело. Один из этих способов в нынешней ситуации неуместен, он должен быть полностью исключен из здорового болельщицкого организма на физиологическом уровне. Может быть, это только мое мнение, но должна существовать определенная этика поддержки. 

Если вы читаете «Соккер.ру» постоянно, то могли заметить, что во время подготовки к чемпионату мира мы не стеснялись в оценках, докапывались до мелочей, непонятных решений и порой нещадно разносили сборную России, иногда даже слишком эмоционально. Но как только стартовал мундиаль – только фактическая оценка происходящего и поддержка. И об этом было четко заявлено

«Сейчас настал момент, когда правильно будет заморозить накопившийся негатив и дать сборной России еще один шанс. И будь, что будет. Как мы просили Черчесова и Денисова объявить перемирие ради высшей цели на время ЧМ-2018, так и болельщики должны подружиться со сборной на время мундиаля. Лично я собираюсь так и поступить. И вам советую. С сегодняшнего дня все впечатления, положительные или отрицательные, будут формироваться только на основе увиденного в рамках чемпионата мира. Вопросы и претензии никуда не делись, но сейчас не время их выражать и устраивать скандалы, ведь все мы в одной лодке».

Поэтому я не кривлю душой, когда благодарю сборную России за победы над Саудовской Аравией и Египтом, не извиняюсь за то, что было раньше. Удачный старт нашей команды на ЧМ-2018 не избавляет ее от праведной критики в будущем, если для этого будут причины, но сейчас нужно радоваться. Нужно поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за хорошо проделанную работу в стартовых матчах мундиаля, за наши вопли, объятия и отбитые «пятерки» всем товарищам в радиусах досягаемости во время празднования голов и побед. Это было круто! И хочется, чтобы сказка продолжалась. Вперед, Россия, мы с тобой! 
Свершилось! Сборная России в шаге от плей-офф ЧМ 

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил dargo
сегодня в 07:38
dargo:
я так же, как и все болельщики нашей страны в восторге от игры в этих 2 матчах, но изменить своё мнение не собираюсь и буду говорить, что Черчесов молодец только тогда, когда увижу, что мы сможем достоино противостоять таким мощным атакам, как у Бразилии, Аргентины, Бельгии, Англии, Испании, Франции, Германии, Мексики, Хорватии и Сенегала. А пока большое спасибо игрокам за подаренные положительные эмоции и самоотдачу, я давно не видел, чтобы все наши игроки выкладывались на 100 процентов и даже больше, как в этих 2 играх. Удачи нашим ребятам и конечно немного фарта
спустись с небес!
лаять может каждый, только по делу обычно 1% , а 99% обычные шавки!
выход из группы это уже праздник, спасибо Черчесову и игрокам сборной!
верим в дальшейший успех!
Анатолий Осипов
Анатолий Осипов
сегодня в 06:23
Хорошо что Черчесов не взял Денисова. А то со своим нытьем и выклянчиванием призовых нарушил бы психологическую атмосферу команды
yasukuni
yasukuni
сегодня в 04:37
Кафельников правильно ПРЕДСКАЗАЛ: теперь будем 10 лет орать про победы над арабами и египтянами. КриРо будет шнурки Черышеву гладить, а Лёв усатому кофий в постель подавать.

10 лет орали про ВРУЧЕННУЮ бронзу на ЧЕ-2008, старательно забывая про семь штук, которые от испанцев получили. Про что постараемся забыть на этот раз?!

Уже писал и повторю: пока еще не случилось НИ-ЧЕ-ГО. Ни хорошего, ни плохого. Случаться начнет со следующего матча.
коечтозналкин
коечтозналкин
вчера в 23:50
ну если наши футболисты победили супер пупер футболистов из саудовской Аравии и Египта то наверно я должен расскаиватся что я о них плохо думал.
Но почему-то мне не хочется.И что-то мне подсказывает ,что на этом их величайшие подвиги закончились,а настоящий праздник у кого-то впереди.
MAUS
MAUS ответил Apokalipsys
вчера в 23:38
Apokalipsys:
Я не верил в сборную согласен, но это не значит что я не переживал и не болел за нее. Бесят люди с пеной у рта доказывающие очевидное!
специально для тебя !
Без ВЕРЫ, не будет ни одной победы!
ЧМ-2018 по хоккею прямое подтверждение, касаемо сб.Германии.
bbb370
bbb370 ответил MAUS
вчера в 23:32
MAUS:
“мы были правы, а потом оказалось , что мы ошиблись!” Один винегрет! как такое вообще можно было произнести! Ржу шо не могу))))) Поэтому все кто поливал Черчесова и сборную должны официально признаться в оскорблении и что в футболе они не разбираются! А точнее разбираются, но только как стучать по клавишам клавиатуры))))
У наших журналистов встречаются перлы и похлеще. "Размеры моей благодарности будут безграничны, в разумных пределах, конечно". "На пионерском костре были лучшие люди района." "В регионе нашего колхоза." "Как только доярка Иванова сошла с трибуны, на неё тут же взобрался председатель."
Гальтара
Гальтара ответил коечтозналкин
вчера в 22:02
коечтозналкин:
ахахахах,они как-будто уже чемпионами стали.хаахахах.Это всего лиш саудиты с Египтом были.уругвай уже прошел ,им победу с нами кровь из носу не надо,Истина откроется ттолько в матче с Португалией или Испанией,смотрите не получите там 0-7,ахахахахаха.
    коечтозналкин
    коечтозналкин
    вчера в 21:32
    и кстати деньги на нашу пенсию у наших футболеров))))
    коечтозналкин
    коечтозналкин
    вчера в 21:30
    ахахахах,они как-будто уже чемпионами стали.хаахахах.Это всего лиш саудиты с Египтом были.уругвай уже прошел ,им победу с нами кровь из носу не надо,Истина откроется ттолько в матче с Португалией или Испанией,смотрите не получите там 0-7,ахахахахаха.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответил MAUS
    вчера в 20:36
    Они сегодня все египтяне )
    Apokalipsys
    Apokalipsys ответил MAUS
    вчера в 20:23
    MAUS:
    такие как ты прописал сборной России ЧЕТВЕРТОЕ место в группе! а на данный момент, сборная достойна того чтобы ее хвалили! Выйти из группы спустя 32 года, достоно похвалы сборной и ее тренера!
    Я не верил в сборную согласен, но это не значит что я не переживал и не болел за нее. Бесят люди с пеной у рта доказывающие очевидное!
    Apokalipsys
    Apokalipsys ответил Рыжая Борода
    вчера в 20:20
    Рыжая Борода:
    Хвалить надо! Такого командного механизма я не видел со времен Лобановского на ЧМ 86 (особенно с Венгрией). А так то да, ни один специалст, ни одна букмекер комп-я не сомневалась в проход 1/8
    Хвалить??? Да такие фанфары давать за эти две победы нашим футболистам все равно что хвалить 8 летнего пацана за то что он перестал в трусы гадить!
    MAUS
    MAUS ответил Apokalipsys
    вчера в 19:51
    Apokalipsys:
    ,что за дифирамбы? Почему люди сошли с ума??? Чемпионат не окончен, сборная сыграла на данный момент так как должна была сыграть! 90%болельшиков после жеребъевки были уверены в выходе из группы! Как же истерия задолбала!!! Дойдут до полуфинала можете боготворить наших пешеходов, а пока они не заслужили этой похвалы!
    такие как ты прописал сборной России ЧЕТВЕРТОЕ место в группе!
    а на данный момент, сборная достойна того чтобы ее хвалили!
    Выйти из группы спустя 32 года, достоно похвалы сборной и ее тренера!
    семеныч24
    семеныч24
    вчера в 19:46
    Считаю,что выводы делать рано.Нужно не забывать поговорку-Цыплят по осени считают.
    MAUS
    MAUS
    вчера в 19:45
    “мы были правы, а потом оказалось , что мы ошиблись!”
    Один винегрет! как такое вообще можно было произнести!
    Ржу шо не могу)))))
    Поэтому все кто поливал Черчесова и сборную должны официально признаться в оскорблении и что в футболе они не разбираются!
    А точнее разбираются, но только как стучать по клавишам клавиатуры))))
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответил Apokalipsys
    вчера в 19:45
    Хвалить надо! Такого командного механизма я не видел со времен Лобановского на ЧМ 86 (особенно с Венгрией). А так то да, ни один специалст, ни одна букмекер комп-я не сомневалась в проход 1/8
    D.vil
    D.vil
    вчера в 19:28
    Почему нет статистических выкладок с игр нашей сборной?) Ощущения -это хорошо, но хотелось бы циферки посмотреть:)
    mugik1973
    mugik1973 ответил Aris
    вчера в 19:07
    Ты видел как играло сегодня Марокко. Им тоже мешал месяц Рамадан играть. Не неси чушь если незнаешь проэтот пост
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Aris
    вчера в 18:37
    Футболисты не постятся.Им ОФИЦИАЛЬНО разрешили священнослужители (имамы,муфтии)именно ради результатов на ЧМ.Так что не катит.
    Apokalipsys
    Apokalipsys
    вчера в 18:27
    ,что за дифирамбы? Почему люди сошли с ума??? Чемпионат не окончен, сборная сыграла на данный момент так как должна была сыграть! 90%болельшиков после жеребъевки были уверены в выходе из группы! Как же истерия задолбала!!! Дойдут до полуфинала можете боготворить наших пешеходов, а пока они не заслужили этой похвалы!
    Bastardo
    Bastardo
    вчера в 18:24
    Главное чудо сборной в том, что после историй с Капелло и Манчини тренер сборной не покинул топ самых высоких зарплат среди тренеров чемпионата мира. Т.е. на хорошие пенсии денег нет (но вы держитесь!), а вот на зарплату тренеру деньги есть.

    Вспоминается одна из песен группы Сплин, в которой вокалисту предложили заменить слово "гандбол" на футбол. Но те отказались, объяснив, что песня не о спорте, а о болельщиках, которые "ошизели" до такого состояния, когда уже сами не понимают, какой вид спорта они поддерживают. А ведь сборка всего-то пока лишь вышла из группы, но криков словно вошли в топ-4 ЧМ.
    Aris
    Aris
    вчера в 17:25
    Никакого чуда не произошло! Во-первых, спасибо месяце РАМАДАНУ, посту у мусульман. И СА, и Египет через 25-30 минут от начала матча еле таскали ноги.
    Во-вторых, Саламыч собрал команду, которая хочет чего-то, нет шапкозакидательства, нет Денисова - склочника. Но, выше ...не прыгнешь, потолок!
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    вчера в 17:16
    Да какое чудо-то ёмаё, видно же было в товарняках, так играли специально, отдавая инициативу и мяч соперникам, чтобы наиграть связку центральных защитников (так и не получилось, вызвали Игнашевича в итоге), отработать подстраховку крайних защитников и общую игру в обороне, ведь это нам НЕОБХОДИМО если мы хотим играть удачно против сильных сборных и пройти дальше 1/8.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:15
    диво дивное
    dargo
    dargo
    вчера в 16:13
    я так же, как и все болельщики нашей страны в восторге от игры в этих 2 матчах, но изменить своё мнение не собираюсь и буду говорить, что Черчесов молодец только тогда, когда увижу, что мы сможем достоино противостоять таким мощным атакам, как у Бразилии, Аргентины, Бельгии, Англии, Испании, Франции, Германии, Мексики, Хорватии и Сенегала. А пока большое спасибо игрокам за подаренные положительные эмоции и самоотдачу, я давно не видел, чтобы все наши игроки выкладывались на 100 процентов и даже больше, как в этих 2 играх. Удачи нашим ребятам и конечно немного фарта
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 16:12
    Я ждал подобного покаяния от сокера
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:41
    Это спорт. И очень приятно, что такое Чудо случается и Чудо с нашей Сборной. Всем СБОРНИКАМ СПАСИБО.! А нам терпения и уважения к своим футболистам.
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 15:40
    Хоть так.
    Maskland
    Maskland
    вчера в 15:37
    А картинку зачем сменили?
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 15:29
    После первого поражения появится петиция о роспуске сборной
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