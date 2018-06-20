Без извинений и с благодарностями. Открытое письмо сборной России и её болельщикам

Спасибо за счастливые мгновения, сборная России! «Соккер.ру» рад, что ошибался накануне чемпионата мира в оценке перспектив нашей команды и обращается к ней напрямую.

Сборная России, ты супер! В первых строках этого письма хочется просто и душевно поблагодарить футболистов, тренерский штаб сборной и людей из других служб, обеспечивающих быт, питание и медицинское сопровождение. Вы все – большие молодцы, победы над Саудовской Аравией и Египтом неожиданно (жирное подчеркивание) сделали счастливыми миллионы россиян, которые со скепсисом и настороженностью ждали старта домашнего чемпионата мира. И к этому были предпосылки.

Я искренне благодарю сборную за отличные результаты в стартовых матчах мундиаля, но не собираюсь извиняться перед командой и лично Станиславом Черчесовым за критику, которой было много в последние два года, особенно в месяцы, предшествовавшие старту чемпионата. Признаюсь, я тот человек, который не видел просвета и даже призывал сменить тренерский штаб накануне большого турнира, так как не видел полезных наработок, за которые имело бы смысл цепляться. И не увидел бы их снова, будь у меня возможность еще раз пережить эти унылые два года с кучей удручающих и пустых контрольных матчей.

Именно поэтому я не в тренде, не собираюсь писать: «Станислав Саламович, извините, мы были неправы!» Нет, мы были правы на тот момент, но позже оказалось, что ошиблись. Это вовсе не попытка красиво «переобуться», а для меня действительно гораздо радостнее увидеть чудесное преображение сборной России, нежели найти подтверждения своей несостоявшейся правоты. И пусть Станислав Саламович в свойственной ему манере ответит на это, что чудеса случаются в кино и иногда в жизни, но не в футболе, где на первом месте кропотливая работа, в этом месте позволю себе остаться при своем мнении. Это чудо, в природе которого не хочется разбираться. Главное – что оно происходит со сборной России и всеми нами.

Чудо – это вообще неотъемлемый атрибут веры, чего сборной России и всем ее болельщикам так не хватало в последнее время. Разве мог бы мир быть таким, как сейчас, если бы один всем известный мужчина в возрасте Александра Самедова не умел ходить по воде и превращать воду в вино? Веру нельзя завоевать призывами, только действиями и подвигами можно доказать, что ты достоин ее. И, конечно же, вера нестабильна, как любая абстрактная субстанция: бывают периоды величия и упадка. Сборной России, как минимум, удалось возродить то, что казалось едва живым. Через приятный шок – разгром Саудовской Аравии, который встрепенул чувство гордости, и последующую победу над Египтом, матч с которым ждали уже без равнодушного уныния, но с осторожными надеждами.

Прекрасно понимаю чувства многих и многих болельщиков, у которых кружится голова от ощущения новой счастливой реальности после долгого пребывания в меланхоличной тоске. Не цепляйтесь за свои негативные ожидания накануне чемпионата мира, оставьте их в прошлом, сейчас нужно просто радоваться и жить настоящим. И не стесняться этой метаморфозы. Когда плохо – грустим, когда радостно – пляшем. Все просто. Говорю это еще и потому, что напротив одной крайности «Стас, извини!» появилась вторая: «Чему радоваться?! Выиграли у двух „колхозов“, это ничего не меняет». Меняет, и очень сильно.

Во-первых, сборная России в принципе никогда не одерживала двух побед на чемпионате мира и не выходила в плей-офф, куда уже шагнула на 99.99%. Во-вторых, посмотрите, как на этом турнире признанные фавориты играют против сборных, вроде бы в подметки им не годящихся. Мы – никакие не фавориты, а между тем выдали лучший хозяйский старт в истории мундиалей, выиграв два стартовых матча с общим счетом 8:1. Если вам этого недостаточно, чтобы выразить респект парням и поддержать их в следующих встречах, то боление – абсолютно не ваш вид спорта.

Да, болеть приходится разными способами в зависимости от обстоятельств и состояния объекта обожания: иногда тихо и безропотно, чтобы никто не заметил или не помешал, в другие моменты, изливая накопившуюся внутреннюю боль и желчь, а порой – громогласно и весело. Один из этих способов в нынешней ситуации неуместен, он должен быть полностью исключен из здорового болельщицкого организма на физиологическом уровне. Может быть, это только мое мнение, но должна существовать определенная этика поддержки.

Если вы читаете «Соккер.ру» постоянно, то могли заметить, что во время подготовки к чемпионату мира мы не стеснялись в оценках, докапывались до мелочей, непонятных решений и порой нещадно разносили сборную России, иногда даже слишком эмоционально. Но как только стартовал мундиаль – только фактическая оценка происходящего и поддержка. И об этом было четко заявлено:

«Сейчас настал момент, когда правильно будет заморозить накопившийся негатив и дать сборной России еще один шанс. И будь, что будет. Как мы просили Черчесова и Денисова объявить перемирие ради высшей цели на время ЧМ-2018, так и болельщики должны подружиться со сборной на время мундиаля. Лично я собираюсь так и поступить. И вам советую. С сегодняшнего дня все впечатления, положительные или отрицательные, будут формироваться только на основе увиденного в рамках чемпионата мира. Вопросы и претензии никуда не делись, но сейчас не время их выражать и устраивать скандалы, ведь все мы в одной лодке».

Поэтому я не кривлю душой, когда благодарю сборную России за победы над Саудовской Аравией и Египтом, не извиняюсь за то, что было раньше. Удачный старт нашей команды на ЧМ-2018 не избавляет ее от праведной критики в будущем, если для этого будут причины, но сейчас нужно радоваться. Нужно поблагодарить всех ребят и тренерский штаб за хорошо проделанную работу в стартовых матчах мундиаля, за наши вопли, объятия и отбитые «пятерки» всем товарищам в радиусах досягаемости во время празднования голов и побед. Это было круто! И хочется, чтобы сказка продолжалась. Вперед, Россия, мы с тобой!

Свершилось! Сборная России в шаге от плей-офф ЧМ