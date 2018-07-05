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Петербург признан самым гостеприимным городом на ЧМ-2018

вчера, 13:35
Петербург признан самым гостеприимным городом на ЧМ-2018

Сейчас на Чемпионате мира по футболу наступает самый напряженный период. Миллионы болельщиков по всему миру переживают за оставшиеся команды, многие из них выражают свою поддержку футболистам, находясь на фан-зонах, расположенных в российских городах.

Недавно сервисом бронирования был составлен рейтинг гостеприимности городов России, и первую его строчку занял Петербург. Затем расположилась Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург. Вместе с тем, самой посещаемой фан-зоной признана московская, куда ежедневно приходит порядка 111 тыс. человек, а затем идет петербургская с 75 тыс. болельщиками.

Конечно, рейтинги – это не самое главное. Больше всего радует то, что буквально весь мир сейчас живет футболом. В России создали все условия для того, чтобы иностранные фанаты чувствовали атмосферу праздника и гостеприимности, и, если посмотреть их отзывы, то они будут исключительно положительные.

Многие иностранцы в восторге от нашей страны, и вопреки информации зарубежных СМИ, очерняющей Россию, она оказалась совсем другой: дружелюбной, красивой, душевной. Пожалуй, самое главное то, что болельщики довольны, организация ЧМ-2018 находится на высшем уровне, и все кругом довольны.

Blagosta
АВТОР
Blagosta
Спорт, футбол, события
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Спорт, футбол, события
Источник: Soccer.Ru
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