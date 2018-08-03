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Топ-10 самых звонких сделок между «Миланом» и «Ювентусом»

вчера, 15:30

Возвращение Бонуччи, переход Игуаина – крутые трансферы, но гранды севера Италии не впервые работают в связке. «Соккер.ру» - о самых громких переходах между «Юве» и «Миланом».

10 место. Паоло Ди Канио (Италия)

Год: 1994. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Харизматичный Ди Канио, известный своими политическими взглядами и татуировкой «DUX», оказался в «Ювентусе» в 1990-м и на протяжении трех сезонов вел неравную борьбу за право остаться в команде с такими монстрами как Баджо, Скилаччи, Виалли, Казираги, Мёллер и Раванелли. В 1993-м Паоло выиграл с «Ювентусом» Кубок УЕФА, а вскоре после этого в команду пришел молодой форвард из «Падовы» Алессандро Дель Пьеро, и Ди Канио оказался не нужен «Ювентусу». Отыграв годик в аренде в «Наполи», форвард перешел в «Милан», где вновь столкнулся с высокой конкуренцией, которая вскоре подтолкнула его к британскому этапу карьеры. Зато выиграл скудетто и поработал под руководством Фабио Капелло.

9 место. Фабио Капелло (Италия)

Год: 1976. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Между тем, сам Фабио Капелло почти за 20 лет до Ди Канио проделал аналогичный путь – из Турина в Милан. После семи сезонов в составе «Ювентуса» и завоевания трех чемпионских титулов уже опытный 30-летний полузащитник решил разнообразить свою карьеру и присоединился к клубу, у руля которого проведет свои лучшие годы в качестве тренера. Впрочем, потренирует дон Фабио не только «Милан», но и «Ювентус», то есть он отметился в обоих больших клубах в двух разных качествах.

8 место. Паоло Росси (Италия)

Год: 1985. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Лучший бомбардир чемпионата мира и автор первого гола в финале того турнира против ФРГ свои самые сильные сезоны провел за «Виченцу». А вот в «Ювентусе» за четыре года наковырял всего лишь 23 мяча в Серии A, зато выиграл шесть трофеев, в том числе Кубок чемпионов, Кубок обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. Но ведь это Росси, человек, который сделал Италию трехкратным чемпионом мира, рекордсмен «Скуадра Адзурры» по числу голов на Кубках мира, обладатель «Золотого мяча»! Вот и на «Милан» подействовала магия имени, однако за сезон Паоло забил всего лишь два мяча, что любопытно, оба – в дерби против «Интера».

7 место. Сандро Сальвадоре (Италия)

Год: 1962. Трансфер: из «Милана» в «Ювентус».

Уроженец Милана, ставший легендой «Ювентуса». Уже в 15 лет Билли попал в систему «россонери», в 18 лет дебютировал за главную команду «Милана», но за клуб из родного города отыграл всего четыре сезона, после которых 12 лет – остаток своей футбольной карьеры, отдал «Ювентусу». На протяжении многих лет Сальвадоре был ключевой фигурой в обороне «Старой Синьоры», за которую отыграл 453 матча и забил 17 мячей.

6 место. Роберто Баджо (Италия)

Год: 1995. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Вокруг этого перехода не было такого ажиотажа, как вокруг трансфера Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» пятью годами раньше, когда была взбудоражена вся Италия. В 1995-м, после конфликта с Марчелло Липпи, Роберто Баджо перешел в «Милан» и стал первым футболистом, которому удалось выиграть скудетто два года подряд с двумя разными командами.

5 место. Гонсало Игуаин (Аргентина)

Год: 2018. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Два года назад «Ювентус» заплатил «Наполи» рекордные для итальянского футбола 90 миллионов евро за Гонсало Игуаина, попутно запустив в Неаполе производство туалетной бумаги с изображением аргентинского форварда. Однако Пипита ненадолго задержался в Турине, куда этим летом прибыл Криштиану Роналду и тем самым повлиял на будущее своего экс-партнера по мадридскому «Реалу». Игуаин за 54 миллиона евро перебрался в «Милан», чтобы помочь «россонери» приблизить лучшие времена.

Вот, новый поворот. Игуаин – в «Милане»!

4 место. Эдгар Давидс (Нидерланды)

Год: 1997. Трансфер: из «Милана» в «Ювентус».

Первым зарубежным клубом колоритного голландца, который выходил на поле в оранжевых очках, стал «Милан», однако за два года Эдгар так и не прижился в столице моды. Зато переход в «Ювентус» полностью себя оправдал: шесть лет Давидс верой и правдой служил «Старой Синьоре», и это были лучшие годы его карьеры наравне с ее зарей в великолепном «Аяксе» середины 90-х.

3 место. Леонардо Бонуччи (Италия)

Год: 2017. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Год: 2018. Трансфер: из «Милана» в «Ювентус».

Лео Бонуччи оказался большим оригиналом, ведь он дважды прошелся по маршруту Милан – Турин, причем затратил на это всего один год. Прошлым летом защитник неожиданно перешел в «Милан», который заплатил за него 42 миллиона евро. Провалив половину сезона, Бонуччи воспрянул духом под руководством Дженнаро Гаттузо и даже забил в ворота «Ювентуса» в мартовском матче. А теперь так же неожиданно, как и уходил, Леонардо возвращается в Турин. Только вот болельщики не очень рады после таких финтов своего недавнего кумира.

Возвращение Леонардо

2 место. Филиппо Индзаги (Италия)

Год: 2001. Трансфер: из «Ювентуса» в «Милан».

Индзаги провел четыре успешных сезона в «Ювентусе», но сейчас в сознании любителей футбола нападающий-офсайд прочно ассоциируется с «Миланом», в составе которого Пиппо отыграл 11 лет и дважды выиграл Лигу чемпионов под руководством Карло Анчелотти. В одном из финалов «Милан» Индзаги переиграл как раз «Ювентус», а Филиппо провел на поле весь матч рядом с Андреем Шевченко в линии атаки «россонери».

1 место. Андреа Пирло (Италия)

Год: 2011. Трансфер: из «Милана» в «Ювентус».

Несмотря на то, что Андреа Пирло покинул «Милан» на правах свободного агента, и в этой сделке не участвовали большие деньги, этот трансфер считают одним из определяющих в итальянском футболе в XXI веке. Пирло выиграл с «Миланом» все, что только можно было, но вместе с ним из «россонери» окончательно ушла магия, в то время как «Ювентус» с приходом Андреа обрел, а потом и закрепил статус гегемона Серии A. 

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:19
Это самая Главная ошибка боссов Миланав 21 веке, то что списали Пирло из клуба, когда тому было 32 года, а он возьми и перейди в Ювентус и да они стали главной ударной слой в серии А.
FILL3286
FILL3286
вчера в 16:51
Эх какие Итальянцы были,убийцы7 А щас?
амурец
амурец
вчера в 15:43
Боннучи вернулся это хорошо, отличный защитник плюс административный ресурс Ювентуса и благосклонность судей, Ювентусу не будет равных в сериАле, а в ЛЧ их Роналду затащит, хотя помимо него у Ювентуса есть кабинет
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