Обогнали даже Кайла Уокера. 10 самых быстрых игроков в истории АПЛ

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сегодня, 16:00

Бывший защитник «Манчестер Сити» показал огромную скорость, но не стал лучшим.

В чемпионате Англии выступают одни из самых атлетически одаренных спортсменов в мировом футболе. Давайте посмотрим на наиболее быстрых игроков в АПЛ с сезона 2020/21 – именно тогда начали фиксироваться эти данные.

10. Матеуш Нуньеш и Бреннан Джонсон

Нуньеш, возможно, не имел бы возможности продемонстрировать свои впечатляющие спринтерские навыки, если бы остался в полузащите «Манчестер Сити». До этого сезона он отыграл там большую часть своей карьеры, всего 15 раз выходя на поле на позиции правого защитника. Будучи крайним оборонцем, португалец вынужден был бороться с несколькими мощными фланговыми нападающими и развил при этом самую высокую скорость в этом сезоне — 36,70 километра в час.

А манера игры Джонсона позволила ему произвести впечатление на болельщиков в АПЛ в составе «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэма». Именно в составе своего бывшего клуба он установил свою самую высокую скорость в Премьер-Лиге — 36,70 км/ч. Бреннан сделал это в матче против «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23, и это случилось против такой защиты, как Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт и Кайл Уокер.

9. Антонио Рюдигер

Футболист настолько быстрый, что иногда решает, что обычный бег недостаточно эффективен, и начинает поднимать ноги выше, как будто он едет на велосипеде. Этот бег уже стал легендарным — немец наделен великолепными физическими данными. В «Челси» он стал одним из самых быстрых игроков в АПЛ . Защитник развил максимальную скорость 36,72 км/ч в матче против «Брайтона» в сезоне 2021/22. Возможно, что в будущем у Рюдигера будут шансы улучшить свои показатели в АПЛ .

8. Дара О'Ши

В сезоне 2023/24 у болельщиков «Бернли» не было поводов для радости – команда вылетела в Чемпионшип, набрав всего 24 очка. Но именно в том сезоне ирландец бежал со скоростью 36,73 км/ч в игре против «Кристал Пэлас», хотя это не особо и помогло, поскольку «Бернли» проиграл со счетом 0:2.

7. Доминик Собослаи

Нечасто можно увидеть центрального полузащитника, который двигается так быстро, как игрок «Ливерпуля» Собослаи. Доминик – всего один из двух игроков на своей позиции входящих в десятку самых быстрых игроков Премьер-Лиги за всю историю. В сентябре 2023 года венгр развил скорость 36,76 км/ч в матче против «Вулверхэмптона», это произошло, когда Собослаи возвращался к своим воротам после подачи с углового, предотвратив опасную атаку соперника.

6. Якуб Модер

Модер провел первые несколько месяцев сезона 2023/24 вне игры из-за травмы передней крестообразной связки. Но когда он вернулся в состав «Брайтона», то показал отличную форму. Полузащитник развил невероятную максимальную скорость в 36,84 км/ч, обойдя Собослаи и став самым быстрым центральным полузащитником АПЛ в истории прямо сейчас.

5. Педру Нету

Один из самых быстрых вингеров в Премьер-Лиге. Игрок «Челси» Нету часто пробрасывает мяч мимо крайних защитников и обходит их на скорости. То же самое происходит и сейчас, когда он играет за «синих», и то же самое было, когда он играл за «Вулверхэмптон». Именно там он установил пятый по скорости спринт Премьер-Лиги всех времен — 36,86 км/ч. Он сделал это в игре против «Лутона» в сентябре 2023 года. Нету знает, что он самый быстрый в «Челси».

4. Антони Эланга

У Эланги самый памятный матч в этом сезоне был против своего бывшего клуба МЮ , когда вингер преодолел 85 метров за девять секунд. В этом спринте он показал скорость около 36,20 км/ч, а позже в той же игре превзошел этот результат, показав скорость 36,70 км/ч. Это второй по скорости результат в лиге в сезоне 2024/2025 годов, хотя ранее в своей карьере он уже ускорялся до 36,91 км/ч.

3. Чидози Огбене

«Лутон» уже фигурировал в этом списке, но с обратной стороны – как наблюдатель, когда в матче против этой команды ускорился Нету. Но у «Лутона» также были свои собственные скоростные игроки, Огбене был самым быстрым из них. Только два игрока в истории АПЛ разгонялись быстрее, чем он (36,93 км/ч). Произошло это за неделю до того, как Нету сжег газон за собой в игре против «шляпников», которые в этом сезоне вылетели из Чемпионшипа — уникальное падение на дно.

2. Кайл Уокер

Все знают, что Кайл является одним из самых быстрых футболистов в мировом футболе прямо сейчас, и статистика Уокера это подтверждает. Он часто помогал «Манчестер Сити» быстро разгонять атаки и быстро возвращаться к своим воротам, Кайл был в отличной форме в матче с «Эвертоном» в мае 2023 года, установив скорость в 37,31 км/ч. Неудивительно, что в этом поединке «ирискам» не удалось забить гол.

1. Мики ван де Вен

Вот и тот человек, который обошел Уокера. В течение многих лет никто не сомневался, что Уокер — самый быстрый игрок Премьер-Лиги. Но когда «Тоттенхэм» подписал ван де Вена из «Вольфсбурга» — игрока, который бегал со скоростью 36,66 км/ч в Бундеслиге — существовала вероятность, что рекорд Уокера падет. Центральному защитнику «Тоттенхэма» не потребовалось много времени, чтобы заявить о себе в Англии, Мики уже хочет купить испанский гранд. В трех отдельных случаях нидерландец пробегал быстрее 36,70 км/ч. Одного из этих моментов было достаточно, чтобы побить 37,31 км/ч Уокера. Ван де Вен сделал это в матче против «Брентфорда» в начале 2024 года. Догнав Кина Льюиса-Поттера, игрок «Тоттенхэма» стал самым быстрым футболистом АПЛ за всю историю — 37,38 км/ч.

Разумеется, эти рекорды будут биты, и через какое-то время этот топ-10 может серьезно измениться, ведь футбол становится все динамичнее. Игроки становятся все быстрее и техничнее.