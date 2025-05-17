«Ньюкасл» идёт на лучший сезон в эпоху шейхов. Матч с «Арсеналом» – определяющий

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сегодня, 16:24

Борются за вторую строчку.

«Канониры» развалились

Ощутимые проблемы у лондонцев были раньше – когда с серьёзными травмами выбывали Мартин Эдегор и затем Букайо Сака. Сейчас, по всей видимости, сказывается усталость – начиная со второй половины апреля, «канониры» просто отключились. Победа над «Реалом» в Лиге чемпионов стала кульминацией, после этого парни Микеля Артеты ещё разгромили «Ипсвич» (4:0). Но потом – тихий ужас.

«Кристал Пэлас» на своём поле неожиданно отобрал у гранда очки (2:2). В тот же период начались полуфиналы главного еврокубка. Разрываясь между двумя топ-турнирами, «Арсенал» не преуспел нигде. Парижане всё же оказались сильнее и после минимальной домашней победы дожали англичан в гостях. В то же время в АПЛ поражение «Арсеналу» нанёс проблемный «Борнмут». Ничья с «Ливерпулем» (2:2) скорее в радость – только с учётом того, что это пятый матч без побед, позитива становится меньше.

Команда не готова быть «Сити»

«Горожанам» тоже год от года приходится тяжело, но при этом ниже определённой планки команда до последнего времени не падала. Подопечные Пепа Гвардиолы давно закрепились в статусе гегемона АПЛ , даже «Ливерпулю» было тяжело с этим спорить. И в сезоне-22/23 случился долгожданный требл. «Канониры» пока просто не могут показывать сопоставимый уровень.

Играть одновременно в Премьер-лиге и Лиге чемпионов для клуба с амбициями «Арсенала» – норма. Топом бы клуб считался, если несмотря на это он брал бы трофеи. Но максимум лондонцев – борьба с «Сити» до последнего тура в прошлом сезоне. Сейчас коллектив стал ещё опытнее. И вместо долгожданного чемпионства «пушкари» пропустили на вершину обновившихся мерсисайдцев. Полуфинал ЛЧ – хорошее достижение, тем более удалось навязать бой ПСЖ . Только вот если углубиться, видно, что весной команда уже третий год кряду начинает буксовать. В этот раз просто остановилась.

Одно из главных достижений в современной истории клуба

Когда «сороки» включились в борьбу за тройку по ходу сезона-22/23, это был самый счастливый момент для болельщиков за последние лет 20. За этот период клуб побывал в Чемпионшипе, несколько раз возвращался, но в любом случае выше пятой строчки не поднимался. Теперь амбиции «Ньюкасла» ещё серьёзнее.

За два тура до финиша АПЛ банда Эдди Хау остаётся на третьей строчке – и даже претендует на вторую. Но важно не только это: главное достижение сезона «сороки» оформили ещё зимой. Тогда команда остановила «Арсенал» и пробилась в финал Кубка английской лиги. Двумя годами ранее тоже был финал. Тогда уступили МЮ , теперь же обыграли «Ливерпуль». Понятно, что это далеко не самый престижный трофей. Однако для «Ньюкасла» этот момент знаковый – это первый Кубок для шейхов, владеющих клубом. Плюс первый Кубок лиги в клубной истории. Плюс первый трофей с 2006 года. Как ни крути, для Хау это большой успех.

Новая фаза роста

«Ньюкасл» взял Кубок лиги, попутно претендует на второе место в Премьер-лиге – это принципиально другой уровень даже по сравнению с сезоном-22/23, когда запаса прочности на такие достижения не хватило. При Хау «сороки» сделали шаг вперёд. Теперь они готовы к такому уровню сопротивления. Попадают в группу фаворитов, когда речь заходит о внутренних кубковых турнирах, борются за место в ЛЧ в чемпионате и в оптимальном составе могут соперничать даже с фаворитами турнира. «Ньюкасл» почти гарантированно не выпадет из первой пятёрки – и клуб уже мыслит другими категориями, понимает, что просто четвёртого-пятого места будет мало.

Важно будет посмотреть на команду в следующем сезоне, когда она вернётся в главный еврокубок. В прошлый раз «сороки» не выдержали давления двумя топ-турнирами. Но теперь и состав посильнее, и опыта больше.

Успешно справляются с травмами лидеров

В прошлом сезоне с травмами был просто ужас. Лазарет переполнен, у большинства лидеров повреждения. В текущем ситуация повторилась, хоть и в меньшем объёме. На дистанции сезона вылетали основной вратарь Поуп, лидеры обороны Лассельс (в прошлом сезоне был капитаном) и Ботман, по возможностям ротации ударили повреждения Триппьера, Крафта, Льюиса, Таргетта, выбывало важное звено группы атаки Каллум Уилсон, теперь выпал основной крайний защитник Холл и мотор в центре поля Жоэлинтон.

Холла, Жоэлинтона, Лассельса, Таргетта не хватает и сейчас. Но «Ньюкасл» этой весной очень хорош. У команды два поражения за 11 матчей. Только одно из них – в чемпионате (кошмарная игра с «Виллой» и итоговые 1:4). «Сороки» в прошлые выходные обыграли «Челси», который тоже борется за ЛЧ и почти гарантировал себе место в главном еврокубке. Серии травм команда как будто не замечает.

Артета уступает Хау

Глобально – на дистанции последних 20 матчей – преимущество у «Арсенала». Но справедливо рассматривать более короткий отрезок. И даже за те три сезона, на которые приходится прогресс обоих клубов, «канониры» одержали только две победы. У «сорок» их четыре, один раз команды сыграли вничью.

Что ещё важнее, в текущем сезоне банда Хау обыграла лондонцев в первом круге и выбила их из Кубка лиги в полуфинале. И дома, и на выезде «Ньюкасл» оформил уверенные победы – 2:0.

Прогноз Soccer.ru: преимущество «Ньюкасла» очевидно – и будет справедливо, если именно «сороки» в итоге вырвутся на второе место. Сейчас к этому достаточно предпосылок – поставим на победу команды Хау.