70 секунд открыли путь в книгу рекордов. 10 самых быстрых хет-триков в истории футбола

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сегодня, 13:17

Удивительная скорость, которую сложно повторить.

Порой болельщики наблюдают 90 минут за тем, как 22 человека не могут забить гол, но в истории футбола были случаи, когда на поле творилось что-то немыслимое. Не так часто игрокам удается сделать хет-трики, а чтобы на это ушло всего несколько минут… Возможно ли такое? Да, и вот вам список из 10 самых быстрых хет-триков в истории футбола.

10. Йоэль Похьянпало ( ХИК – «ИФК Мариехамн»)

Топ открывает Йоэль Похьянпало, который сделал хет-трик за 162 секунды в первом матче сезона за ХИК из Хельсинки в игре против «ИФК Мариехамн», случилось это весной 2012 года. Любопытно, что Похьянпало было всего 17 лет – хет-трик получился идеальным (гол головой, левой и правой ногами). Сейчас Йоэлю 30 лет, после ХИКа он отправился в «Байер», побывал в разных немецких клубах в аренде, потом улетел в Турцию, а теперь играет за «Палермо».

9. Садио Мане («Саутгемптон» — «Астон Вилла»)

Этот момент еще должен остаться в памяти у болельщиков. Садио Мане оформил хет-трик в АПЛ в игре против «Астон Виллы» в сезоне 2015/16. Всего за две минуты и 56 секунд он забил три мяча, обеспечив победу своей команде со счетом 6:1, вписав себя в историю – быстрее Мане в АПЛ никто хет-трики не делал. Садио поиграл за «Саутгемптон» еще сезон, а потом отправился в «Ливерпуль». Оглядываясь назад, можно сказать, что этот матч мог стать поворотным моментом в карьере Мане, про его хет-трик писали все СМИ Англии.

8. Иэн Сент-Джон («Мазервелл» против «Хиберниана»)

В далеком 1959 году Иэн Сент-Джон оформил хет-трик за две минуты и 30 секунд в матче против «Хиберниана». Сент-Джон поиграл еще и за сборную Шотландии, а за свой клуб «Мазервелл» наколотил около сотни мячей, после чего перебрался в «Ливерпуль». В 1961 году его пригласил Билл Шенкли — Сент-Джон помог команде вернуться в высший дивизион, завоевать два чемпионских титула и Кубок Англии. Иэн также забил победный гол в финале.

7. Джеймс Хейтер («Борнмут» против «Рексхэма»)

Матч «Борнмут» — «Рексхэм» вполне может пройти в АПЛ в ближайшие годы, если клуб Райана Рейнольдса продолжит свой победный ход. А вот в феврале 2004 года эти две команды встречались в Лиге Два. В тот раз «вишни» выиграли со счетом 6:0, а Хейтеру удалось забить три мяча за две минуты и 20 секунд. Это побило рекорд дивизиона, который держался с 1952 года, и он остается самым быстрым хет-триком до сих пор. Любопытно, что родители Хейтера не увидели исторические голы, им пришлось заранее покинуть стадион, чтобы успеть домой – спешили на паром.

6. Джимми О'Коннор («Шелбурн» против «Богемианса»)

Бывший ирландский футболист Джимми О'Коннор оформил хет-трик за невероятные две минуты и 13 секунд, играя за «Шелбурн» в ноябре 1967 года. В память об этом подвиге на домашнем стадионе «Толка Парк» в Шелбурне была установлена ​​мемориальная доска. Все три гола были запечатлены на черно-белом видео, но кадры довольно нечеткие. О'Коннор сыграл 109 матчей в лиге, забив 26 голов.

5. Абдул Хамид Бассиуни (Египет против Намибии)

Игрок сборной Египта забил всего три гола за свою страну, и все три были забиты в одной игре за рекордное время во время отборочного турнира чемпионата мира в 2001 году. В матче против Намибии Абдул Хамид Бассиуни забил свои три мяча в течение двух минут — а точнее, за 117 секунд, — Египет одержал победу со счетом 8:2. Всю свою карьеру он отыграл в Египте на клубном уровне и сыграл за сборную своей страны всего 14 матчей, но сумел войти в историю благодаря своей скорострельности.

4. Эдуардо Мальони («Индепендьенте» – «Химнасия и Эсгрима»)

Аргентинец Эдуардо Мальони играл в 1960-х и 1970-х годах и провел все свои клубные матчи на родине, став звездой «Индепендьенте», завоевав в общей сложности семь трофеев. Хет-трик, о котором идет речь, был сделан в марте 1973 года в матче против «Химнасия и Эсгрима». Он забил три гола всего за одну минуту и ​​51 секунду.

3. Томми Росс (округ Росс против округа Нэрн)

Томми Росс долгие годы удерживал рекорд самого быстрого хет-трика в мире. Этот футболист сделал свой хет-трик за 90 секунд против «Нэрн Каунти» в ноябре 1964 года, и это достижение было на вершине списка много лет. Росс был звездой «Росс Каунти», а затем поиграл за «Питерборо Юнайтед», «Йорк Сити» и «Уиган».

2. Магнус Арвидссон («Хасслехольм» против «Ландскроны»)

Шведский игрок Магнус Арвидссон сумел превзойти рекорд Росса на мгновение, оформив хет-трик за 89 секунд. Какое-то время он удерживал рекорд самого быстрого хет-трика, когда-либо забитого в официальном футболе. Играл он всегда в Швеции и даже два раза вышел на замену за сборную своей страны в отборе на Евро-2000.

1. Алекс Торр («Роусон Спрингс» против «Уинн Гарденс»)