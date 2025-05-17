В Госдуме РФ прокомментировали вопрос о возвращении пива на стадионы

Депутат Государственной Думы РФ прокомментировал вопрос о позиции министерства здравоохранения по вопросу возвращения пива на стадионы:

Позиция министерства здравоохранения меняется регулярно. Надеюсь, что будет принято решение, которое повлияет на принятие закона. Может, с нюансами или замечаниями — но будет принято. Спортсмены просят, клубы просят. В чем проблема то?