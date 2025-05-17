В Госдуме РФ прокомментировали вопрос о возвращении пива на стадионы

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал вопрос о позиции министерства здравоохранения по вопросу возвращения пива на стадионы:
Позиция министерства здравоохранения меняется регулярно. Надеюсь, что будет принято решение, которое повлияет на принятие закона. Может, с нюансами или замечаниями — но будет принято. Спортсмены просят, клубы просят. В чем проблема то?
Есть в нашем обществе граждане, которые не знают меру в употреблении спиртных напитков. Кроме того как правило они ещё и неадекватные, полностью. после возлияния, а отсюда и их приключения..., околоток за мочеиспускание, опять же в неположенном месте, хулиганка и т.д.
А посещение матчей с детьми? Зачем мне рядом сидящее пьяное рыло мешающее всем смотреть игру?
Этот вопрос даже не должен обсуждаться. Это чисто коммерческий оскал...
Есть в нашем обществе граждане, которые не знают меру в употреблении спиртных напитков. Кроме того как правило они ещё и неадекватные, полностью. после возлияния, а отсюда и их приключения..., околоток за мочеиспускание, опять же в неположенном месте, хулиганка и т.д.
А посещение матчей с детьми? Зачем мне рядом сидящее пьяное рыло мешающее всем смотреть игру?
Этот вопрос даже не должен обсуждаться. Это чисто коммерческий оскал...