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В Госдуме РФ прокомментировали вопрос о возвращении пива на стадионы

вчера, 14:48

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал вопрос о позиции министерства здравоохранения по вопросу возвращения пива на стадионы:

Позиция министерства здравоохранения меняется регулярно. Надеюсь, что будет принято решение, которое повлияет на принятие закона. Может, с нюансами или замечаниями — но будет принято. Спортсмены просят, клубы просят. В чем проблема то?

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:35
Пиво на стадионе это больше чем безобразие.
Есть в нашем обществе граждане, которые не знают меру в употреблении спиртных напитков. Кроме того как правило они ещё и неадекватные, полностью. после возлияния, а отсюда и их приключения..., околоток за мочеиспускание, опять же в неположенном месте, хулиганка и т.д.
А посещение матчей с детьми? Зачем мне рядом сидящее пьяное рыло мешающее всем смотреть игру?
Этот вопрос даже не должен обсуждаться. Это чисто коммерческий оскал...
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:28
С пивом?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:09
И какое решение лучше принять?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:06
"Спортсмены просят" ? - Это его слова. Уточнить фамилии тех кто просит и принять меры. Все дела надо делать в отведенных для этого местах. На стадионе смотреть футбол, в кинотеатре - кино. Пиво пить - в баре. Охотиться - в лесу. Рыбачить- на реке. Так что ГД не права.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:59
В госдуме решили все проблемы России, осталось только это решить...
Capral
Capral
вчера в 15:10
Заняться людям нечем. И вот за это, они получают зарплату...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:49
Надо ещё раз собраться чинушам и подумать на эту тему)))
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