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Кручу-верчу, предсказать хочу. Итоговая таблица АПЛ сезона 2018/2019

вчера, 20:29

Блогер «Соккер.ру» DXTK делится своим прогнозом на стартующий вскоре розыгрыш английской Премьер-Лиги.

20-е место - «Кардифф Сити»

Думаю, валлийский клуб никого особо не удивит и вылетит обратно в Чемпионшип. Они как-то с трудом заняли второе место в прошлом сезоне во втором эшелоне, да и состав у них уж совсем не для АПЛ, итоговый приговор - один из главных кандидатов на вылет. Тем более многие команды Нила Уорнока как попадали в элиту, так же быстро оттуда вылетали обратно.

19-е место - «Хаддерсфилд Таун»

Одного сезона в элите, думаю, достаточно для клуба, тем более уже в конце прошлого подопечные американского тренера Дэвида Вагнера показывали какую-то вялую игру, ставя в каждой игре по три автобуса.

18-е место - «Брайтон Энд Хоув Альбион»

Возможно, команда Хьютона достойно поборется с конкурентами весь сезон, даже есть предпосылки к тому, что «чайки» все-таки зацепятся за место в элите. Но скорее им уготован вылет.

17-е место - «Фулхэм»

Думаю, весь сезон для них будет борьбой, борьбой за выживание. Ведь, как я люблю, говорить: - «Классика - это борьба между лидерами за титул, а настоящая классика - это борьба за выживание». Вот «дачники» этим и будут заниматься весь сезон и, возможно, спасутся от обратного путешествия.

16-е место - «Уотфорд»

Команда достаточно крепкая, однако именно в этом сезоне, скорее всего, будут вести борьбу за выживание. Потому что усиление не особо впечатлительные, а в прошлом сезоне они достаточно часто проигрывали в своих матчах.

15-е место - «Вулверхэмптон»

Похоже, «волки» решили всех португальских игроков собрать у себя. Команде Нуну Санту удалось подписать достаточно крепкого вратаря Руи Патрисиу, чемпиона европы 2016 года, также сюда попал и Жоау Моутинью. Есть все предпосылки по сохранению прописки в элите. Да и многие их даже высоко оценивают, как на новичка способного удивить, однако я спокойно им присуждаю данную позицию.

14. место - «Саутгемптон».

В прошлом сезоне только чудо спасло клуб от вылета. Произошли перестановки в тренерском цехе, на место Маурисио Пеллегрино по ходу прошлого сезона был приглашен Марк Хьюз, которому чисто фартануло оставить их в элите. Сейчас команда проделала несколько трансферов, но мне все же кажется, может в этот раз они и не будут так отчаянно бороться за выживание, но и высоко не взлетят, остановившись где-то по середине второй 10-ки.

13. место - «Борнмут».

Команда Эдди Хау продолжит демонстрировать крепкую игру, которая им снова поможет закрепиться в элите. Как и прежде им удавалось достаточно высоко находиться от зоны вылета, то и этот сезон будет схожим с предыдущими. А Так очень симпатичная команда у этого наставника, которому удалось поднять «вишенок» из подвалов английских дивизионов  в АПЛ, и сохранил тут,  и не на один сезон.

12. место - «Эвертон».

Зря они уволили большого Сэма, думаю новый наставник не сможет вывести команду даже в первую десятку. Тем более Марку Силву в АПЛ два раза уволняли из клубов, первый раз за вылет «Халл Сити» в чемпионшип, и второй за убогую игру «Уотфорда», которая вела их к зоне вылета.

11. место - «Кристал Пэлас».

Рой Ходжсон в прошлом сезоне, смог реанимировать дохлых «орлов», которые так провалили старт в связи с назначением Франка Де Бура, но по итогу заняв 11 строчку вплотную даже приблизились к первой 10-ке. Что мне подсказывает, наствник сможет и дальше их удерживать на плаву, не стоит забывать его лучший прорыв в АПЛ случился с Фулхэмом в 2010 году дойдя с ними до финала ЛЕ. Может быть они даже заскочат и в первую 10-ку.

10. место - «Бернли».

Команда Шона Дайча, всех удивила в прошлом сезоне, когда они смогли финишировать в кубковой зоне, даже на несколько матчей приближались к идущему на 6 строчке «Арсеналу». Но в этот раз у них не получиться запрыгнуть так высоко, как в прошлый раз, но они останутся в первой 10-ке. Так как клуб потерял своего главного воротчика Ника Поупа. Также им возможно удастся пройти в групповую стадию ЛЕ, а как понимаем на два турнира сил не хватит.

9. место - «Ньюкасл».

Бенитес вернул их обратно в элиту, смог их сохранить, но они показывали волнообразную игру чередуя с хорошей и так себе, если клубу не будет усилений, то на что-то большее чем аванс с 9 место не видать.

8. место - «Лестер Сити».

Лестер продолжает терять своих лидеров, и от чемпионского супер трио Канте Марез и Варди остался только англичанин, француз сразу сбежал в «Челси» после чемпионства, Мареза переманили уже этим летом в «Манчестер Сити». Сейчас ходит много слухов их может  покинуть Гарри Магуайр, который в составе со сборной Англией блеснул на ЧМ заняв 4 место. Но как бы не терял часто своих лидеров, «Лестер» сможет финишировать в первой 10-ке Все же и тренер у них достаточно хороший Клод Пюэлль, который возможно сможет уговорить защитника остаться.

7. место - «Арсенал».

Не думаю, что Тренеришка, способен прямо с места в карьер запрыгнуть в большую четверку. Возможно  ему покориться его любимый турнир ЛЕ. Но в АПЛ они скатятся еще ниже, и весь сезон будут вспоминать Арсена Венгера.

6. место - «Вест Хэм».

Как сказал Мануэль Пеллегрини молотобойцы перестанут быть аутсайдерами, и превратятся в крепкую команду с которой всем предеться считаться, а в конце сезона они совсем обнаглеют, и влезут в большую 6-ку.

5. место - «Челси».

У меня вообще есть сомнения, что Сарри чего-то добьется здесь в АПЛ, у него были шикарные возможности с Наполи хоть чего-то выиграть, я даже не намекаю на титул, хотя бы кубок Италии завоевать, но пролетел мимо всех трофеев. Чем-то мне напоминает Клаудио Раньери, такой  итальянский тренер неудачник, которому лучше найти свой «Лестер», чем тренировать большой клуб.

 

4. место - «Тоттенхэм».

Команда Маурисио Почеттино продолжит показывать качественный футбол, хотя каких-то усилений команды я не вижу, но за счет своего характера и главного бомбардира Харри Кейна, они способны в конце предстоящего сезона остаться в биг-4. Да, еще хорошо бы выйти в финал или кубка лиги или кубка Англии  и таки взять трофей - Пора. В Лиге чемпионов для начала бы хорошо повторить прошлогодний успех выйти из группы, а дальше посмотрим, но все будет зависть от готовности команды, настроя на игру  и от жребия.

3. место - «Ливерпуль».

Я не думаю, что усиления им прям как-то помогут, дружина Клоппа будет показывать красивый и атакующий футбол, как и в прошлом году, Салах будет также радовать фанатов, но все же в каких-то моментах у них не хватит сил, на всю дистанцию чемпионата. Попутно вылетят из кубков на более ранних стадиях, а в АПЛ опять с трудом финишируют в четверке. А так можете прочитать, что о них думаю лично я. «Ливерпуль» - каким ты был, таким ты и останешься

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1060571

2. место - «Манчестер Сити».

В новом сезоне соглашусь «горожане» будут вести борьбу и в АПЛ, и в ЛЧ, но больше предпочтут отдать силы для еврокубка, ведь именно для этого приглашали Хосепа Гвардиолу. Да и момент истины настал. Титул они оформили в прошлом сезоне, но не исключаю, что возможно МС будут ждать, даже требл в конце сезона.

1. место - «Манчестер Юнайтед».

Для МЮ и Моуриньо это последний шанс доказать свою пригодность, предполагаю португалец вместе с командой все же выиграет дуэль в АПЛ, а в лиге чемпионов им покориться  выход в полуфинал. Или же для Жозе это будет последний сезон в качестве наставника «красных дьяволов».

Говоря про чемпиона, так сложилось за последние сезоны в АПЛ, никто не может взять титул второй год подряд. В 2009 году последним таким клубом стал «Манчестер Юнайтед» Фергюсона, который отпраздновал свое третье чемпионство кряду, и с тех пор ни один из клубов не смог выиграть титул  дважды подряд. По этому мой вердикт такой. 

Вот такой вердикт получился у меня, делайте и вы ваши ставки, прогнозы и просто оставляйте комментарии: Кто окажется первым?! Кто попадет в четверку?! Кто будет вести борьбу за середину таблицы?! А кого в итоге будет ждать вылет?! Может быть даже кто-то угадает или спрогнозирует первую отставку тренера?!

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:11
По призовой тройке согласен, но четвертым скорее всего будет Челси. Вряд ли они допустят второй сезон подряд без ЛЧ. Арсенал будет опять 6, Вест Хэм - 7, Эвертон - 8. И думаю все же Фулхэм вылетит а Брайтон останется.
Deville
Deville
вчера в 21:52
МЮ должен оказаться на 1 месте и вернуть титул.

МС скорей всего будет бороться в АПЛ, а ЛЧ как всегда сольют.

Ливерпуль даже в четверку не попадет, как всегда обделаются по дороге и завершат в лучшем случаи на 5 месте.

Тоттенхэм, Челси и Арсенал - это главные претенденты на 4 ку.

Вест Хэм в 10-ке может и окажутся, но не думаю что педегрини их как-то спасет.

Эвертону лишь мечтать об первой 1о-ке, а они уже второй сезон говорят об топе, смешные ливерки, как всегда

вылетит скорей всего Уотфорд, Кардифф и Хаддерсфилд, а остальные,окажутся в общем авангарде для сохранения прописки в апл.

Вся борьба за корону АПЛ пройдет как всегда между Моуриньо и Гвардиолой, Клопп слишком мелковат для подобных битв.
Медив
Медив
вчера в 21:41
Оценил то, что на первом месте оказался не Тоттенхэм:)
Ну и откровенно высоко поставил Ньюкасл и сильно низко Фулхэм. Полное неуважение к уровню Чемпионшипа:)
dimagas1
dimagas1
вчера в 21:25
1 место МЮ)))
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