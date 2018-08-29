«Аякс» и ПСВ: попытка возрождения

вчера, 10:00

Впервые за последние годы в группе Лиги чемпионов могут оказаться сразу две команды из Нидерландов. «Соккер.ру» считает это поводом оценить там обстановку.

Голландский футбол в последние годы как-то уплывает из поля зрения, становясь зрелищем скорее для тех, кто ностальгирует по временами величия «оранжевых», «Аякса», ПСВ , «Фейеноорда» и других представителей страны тюльпанов.

Последняя вспышка интереса к голландскому футболу была вызвана выходом «Аякса» в финал Лиги Европы пару сезонов назад, когда амстердамцы уступили «Манчестер Юнайтед». Клубы из других стран, забывшие о том, что из голландских клубов можно повыдергивать талантливых ребят, встрепенулись, прошерстили «Аякс» как следует и вытащили из него наиболее привлекательных, вспомнив о старой доброй традиции.

И вот теперь есть большой шанс, большая вероятность того, что в групповом турнире Лиги чемпионов мы увидим максимально возможное на данный момент представительство чемпионата Нидерландов – два клуба. Скажете, чего тут примечательного? А дело в том, что в последний раз два клуба из Нидерландов были представлены в группе Лиги чемпионов аж в сезоне-2010/11. С тех пор не более одного.

Тогда же помимо «Аякса» в группу попал «Твенте». Для освежения памяти: это тот самый сезон, когда в квалификации Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Осеру». Вот как давно это было. Конечно, еще не гарантировал себе попадание в групповой раунд ПСВ , однако сама по себе близость этого – повод оценить, как дела у голландцев сейчас.

«Аякс»

Амстердамцы уже могут расслабиться. Они свою задачу выполнили. Победив дома в раунде плей-офф киевское «Динамо» со счетом 3:1, сыграли на выезде вничью 0:0 и пробились в группу. Примечательно, что в сезоне-2010/11 они тоже прошли в заключительном раунде отбора именно киевский клуб.

Поскольку «Аякс» имеет статус вице-чемпиона, ему пришлось преодолеть несколько барьеров отбора. Сперва амстердамцы выбили австрийский «Штурм» (2:0 и 3:1), потом справились с бельгийским «Стандардом» (2:2 и 3:0), только после этого их ждало испытание «Динамо». При этом в чемпионате Нидерландов у них есть досадная осечка – ничья с «Хераклесом» в первом туре. Дальше следовали только победы.

Нынешний «Аякс» отличает от традиционного наличие «дядек», которые стабилизируют игру, делают ее более ровной, следовательно, солидной. Да, это все та же озорная команда, но в некоторой степени она лишена проблем юношеского коллектива. И это, возможно, одна из основных причин того, что «Аякс» прошел три раунда отбора постепенно, уверенно.

В предыдущих итерациях «Аякс» мог яростно всех подряд рвать, а потом на ровном месте споткнуться. Не хватало зрелости чуть-чуть. Теперь же в каждой линии есть более опытный футболист, выступавший на приличном уровне. Например, в защите можем найти вернувшегося Дэйли Блинда, а также Велтмана, который, кажется, играет сто лет, но ему на самом деле только 26. 25-летний аргентинец Тальяфико тоже добавляет класса, а 19-летний де Лигт уже давно на карандаше топ-клубов, они глядят, как он дозревает.

В полузащите талантливых молодых голландцев ван де Бека, Френки де Йонга и Эйтинга с марокканцем Мазрауи дополняет опытнейший Шене, а также еще два представителя Марокко Зайех и Лабяд – эти 25-летние ребята также способны усилить уже клубы за рубежом. В нападении же, откуда «Рома» увела Джастина Клюйверта, еще остались «неразобранными» Нереш и Дольберг с Сирхейсом и Йонсеном.

Но главное, что помогают им впереди многоопытные Тадич и Хунтелар. Вообще, тенденция к возвращению в Голландию в последние годы интересная. Занятно видеть, как снова тут забивают ван Перси и Хунтелар. Другая интересная тенденция – это все более быстрое превращение вчерашних игроков в тренеров, причем топ-команд. Но это уже касается не «Аякса» с Эриком тен Хагом во главе, а как раз ПСВ .

ПСВ

Клуб из Эйндховена буквально только что отправил в зарубежное самостоятельное плавание в «Фенербахче» Филлипа Коку, снабдив его пачкой чемпионских титулов. А на его месте дозревать в большого главного тренера будет Марк ван Боммел. Кажется, что вот совсем недавно смотрели за их играми, а теперь это тренеры, причем уже не академий и школ.

У ПСВ путь к группе Лиги чемпионов покороче, но от этого не легче, конечно. Парни из Эйндховена встречаются в раунде плей-офф с другим клубом из постсоветского пространства – с БАТЭ . На выезде была сделана хорошая заявка на успех – ПСВ победил со счетом 3:2. Так что дома нужно проявить новую «аяксовскую» выдержку и развить этот успех без лишних движений.

Любопытно еще и то, что раньше все же «Аякс» больше делал ставку прямо на совсем молодых, а ПСВ все-таки стремился удерживать в команде зрелых игроков, за счет чего зачастую и выруливал на более стабильные результаты в конкуренции с молодежью. А сейчас складывается такая ситуация, что именно у «Аякса» есть более-менее взрослые ребята, а у ПСВ они имеются только в защите. Плюс 27-летний вратарь Зут.

В обороне ему помогает 30-летний немец Швааб, француз Изима-Мирен, 29-летний голландец Виргевер и австралиец Сейнсбери. А вот ближе к атаке пошли молодые и талантливые, без вкраплений опыта практически. В нападении разве что Люк де Йонг выглядит «дядькой» - ему 28 лет. Плюс на слуху мексиканец Ирвинг Лосано – лакомая цель для топовых клубов. Остальным форвардам от 18 до 20 лет. Да и в полузащите самым опытным Перейро, Хендриксу и Томасу – по 23 года. 23 года! Самые опытные полузащитники. Так и живут.