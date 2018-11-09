Солари и «Реал». Интерлюдия или всерьёз?

Отставка Лопетеги состоялась 12 дней назад, а в «Реале» по-прежнему командует временщик Солари. «Соккер.ру» любопытно: у Переса есть план или он снова надеется на дикую карту?
А вы помните финал Лиги чемпионов сезона 2001/2002? Решающий гол тогда забил Зинедин Зидан, но нужно напомнить, как развивалась результативная комбинация. Сантьяго Солари принял мяч в центре поля и классным пасом бросил в прорыв по левому флангу Роберто Карлоса. Бразилец зажег свечку, мяч удачно упал на распахнутый «циркуль» Зидана и затрепыхался в сетке. В общем, в этом эпизоде Солари переадресовал Зидану мяч перед голом через посредника – Роберто Карлоса. А 16 лет спустя сам Зизу передал Солари тренерский мостик «Реала» через другого посредника – Хулена Лопетеги.
У баска не получилось, хотя ему давали время на исправление ситуации, в которой увяз «Реал», но согласитесь, в конечном итоге Лопетеги не оставил выбора Флорентино Пересу, когда подчеркнул целую серию неудач поражением в Эль Класико со счетом 1:5. Властному президенту было непросто признать свою ошибку, но он не мог иначе. И тут бы дону Флорентино вытянуть из-за пазухи тренера, который «сделает „Реал“ снова великим», пусть величие не заканчивалось особо, ведь со дня третьей победы подряд в Лиге чемпионов прошло всего лишь четыре месяца, но в любом случае у Переса что-то пошло не так.
Непросто найти подходящего тренера в разгар клубного сезона. И раз «Мадрид» решил обходиться за счет внутренних резервов, нужно понимать, что никто из специалистов, находящихся в свободном полете, не в силах удовлетворить утонченный вкус Переса. Венгер говорит, что ему не предлагали работу в «Реале», с Конте контакты были, но не договорились, Гути выдергивать из «Бешикташа» не стали, а Почеттино – похоже, фаворит Переса, как и летом, отказался бросать «Тоттенхэм». Возможно, к кандидатуре Маурисио президент «Реала» вернется уже в будущем году и тогда уж будет максимально настойчив. А пока – Солари.
Сантьяго – не скажу, что легенда, но заметный игрок «Реала» начала века. Кстати, в стан «сливочных» аргентинец перебрался после удачного сезона в составе «Атлетико». Последние пять лет Солари тренирует в не столь глубоких недрах мадридского клуба: заведовал командой U19, потом перешел на повышение в «Кастилью», а провал Лопетеги дал шанс проявить себя в самой главной команде «Королевского клуба». С чего начал Солари? С дерзкого заявления, которое оказалось весьма уместным после травоядных разговоров Лопетеги о тактике:
Наша цель – показать яйца! Мы обязаны перевернуть ситуацию. Если вы спросите, что я буду делать в «Реале», то я отвечу просто – я хочу выигрывать матчи. Вот и все. Парни сейчас не в лучшем состоянии, они подавлены, но я поговорил с ними и почувствовал, как сильно они хотят вернуться на вершину. В моих руках команда победителей и воинов, они собрали целую кучу трофеев, таких людей невозможно сломать. И я здесь не чужой человек: выступал за «Реал», проливал пот за этот великий клуб на футбольном поле. «Реал» - больше каждого из нас, больше любого игрока и тренера. Я же просто хочу быть его полезной частью.
Заявив о своем кредо, Солари принялся за работу, и Фортуна встала на его сторону. Сантьяго стал всего лишь третьим тренером в долгой истории «Реала», кому удалось стартовать с трех побед без пропущенных голов. Первым был Хосе Берраондо (1927-1927), а вторым – аргентинец, как и Солари, Луис Карнилья (1957-1959). 4:0 в кубковой игре с «Мелильей», 2:0 победа над «Вальядолидом», чьим владельцем является Роналдо, с которым Сантьяго поиграл в «Реале», и 5:0 в пользу действующего обладателя Кубка чемпионов в матче групповой стадии ЛЧ против «Виктории». Убедительно!
Понятно, что главные испытания впереди, и эти три матча вовсе не позволяют сделать внятные выводы о классе тренера Солари, но если правдива первоначальная информация о том, что Сантьяго дано четыре матча на то, чтобы закрепиться на тренерском мостике «Мадрида», то он близок к этому. Осталось не ударить в грязь лицом в игре с «Сельтой». Между тем, в команде, похоже, довольны новым главным тренером и оказывают ему всяческую поддержку. Один из старожилов «Реала» Карим Бензема высказался за долгое сотрудничество с Солари:
Хочу ли я, чтобы Солари остался? Конечно, почему нет? У нас с ним всё в порядке. Я не вижу, что в ближайшие один-два месяца придёт новый тренер, поэтому, на мой взгляд, Солари должен остаться как минимум до конца сезона. Он отличный тренер. Теперь мы более уверены в себе и готовы всерьёз биться за успех.
Почему Солари должен остаться у руля «Реала»? Потому что, во-первых, он раньше всех пришел на освободившееся место и занял его. И успел кое-что сделать, как минимум, отлично стартовал. Во-вторых, не видно очереди из идеальных кандидатов, понимающих, что такое работа в «Реале» и готовых стать полезной частью великого клуба. Сантьяго так умеет. В-третьих, исторически так сложилось, что «Мадриду» нужен не тренер с жесткой философией, а человек, который не будет мешать звездам.
Солари знает, как работал Зидан, и сможет продолжить прерванную линию. Порадовал аргентинец своим заявлением, которое очень точно описывает все существование «Королевского клуба»: «Мы в „Реале“ постоянно живем в кризисе. Даже когда выигрываем Лигу чемпионов». У Солари может получиться, хотя это, пожалуй, будет даже слишком сладко для Флорентино Переса – вытащить вторую счастливую «дикую карту» подряд после того, как разрушил команду победителей, расставшись с двумя ключевыми персонами.
П.С. Болею за Барсу, но мне неприятно видеть, когда соперник настолько слабый. Это просто лишает интереса само противостояние между клубами
П.С. Болею за Барсу, но мне неприятно видеть, когда соперник настолько слабый. Это просто лишает интереса само противостояние между клубами