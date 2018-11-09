Солари и «Реал». Интерлюдия или всерьёз?

09 ноября 2018, 19:11

Отставка Лопетеги состоялась 12 дней назад, а в «Реале» по-прежнему командует временщик Солари. «Соккер.ру» любопытно: у Переса есть план или он снова надеется на дикую карту?

А вы помните финал Лиги чемпионов сезона 2001/2002? Решающий гол тогда забил Зинедин Зидан, но нужно напомнить, как развивалась результативная комбинация. Сантьяго Солари принял мяч в центре поля и классным пасом бросил в прорыв по левому флангу Роберто Карлоса. Бразилец зажег свечку, мяч удачно упал на распахнутый «циркуль» Зидана и затрепыхался в сетке. В общем, в этом эпизоде Солари переадресовал Зидану мяч перед голом через посредника – Роберто Карлоса. А 16 лет спустя сам Зизу передал Солари тренерский мостик «Реала» через другого посредника – Хулена Лопетеги.

У баска не получилось, хотя ему давали время на исправление ситуации, в которой увяз «Реал», но согласитесь, в конечном итоге Лопетеги не оставил выбора Флорентино Пересу, когда подчеркнул целую серию неудач поражением в Эль Класико со счетом 1:5. Властному президенту было непросто признать свою ошибку, но он не мог иначе. И тут бы дону Флорентино вытянуть из-за пазухи тренера, который «сделает „Реал“ снова великим», пусть величие не заканчивалось особо, ведь со дня третьей победы подряд в Лиге чемпионов прошло всего лишь четыре месяца, но в любом случае у Переса что-то пошло не так.

Непросто найти подходящего тренера в разгар клубного сезона. И раз «Мадрид» решил обходиться за счет внутренних резервов, нужно понимать, что никто из специалистов, находящихся в свободном полете, не в силах удовлетворить утонченный вкус Переса. Венгер говорит, что ему не предлагали работу в «Реале», с Конте контакты были, но не договорились, Гути выдергивать из «Бешикташа» не стали, а Почеттино – похоже, фаворит Переса, как и летом, отказался бросать «Тоттенхэм». Возможно, к кандидатуре Маурисио президент «Реала» вернется уже в будущем году и тогда уж будет максимально настойчив. А пока – Солари.

Сантьяго – не скажу, что легенда, но заметный игрок «Реала» начала века. Кстати, в стан «сливочных» аргентинец перебрался после удачного сезона в составе «Атлетико». Последние пять лет Солари тренирует в не столь глубоких недрах мадридского клуба: заведовал командой U19, потом перешел на повышение в «Кастилью», а провал Лопетеги дал шанс проявить себя в самой главной команде «Королевского клуба». С чего начал Солари? С дерзкого заявления, которое оказалось весьма уместным после травоядных разговоров Лопетеги о тактике:

Наша цель – показать яйца! Мы обязаны перевернуть ситуацию. Если вы спросите, что я буду делать в «Реале», то я отвечу просто – я хочу выигрывать матчи. Вот и все. Парни сейчас не в лучшем состоянии, они подавлены, но я поговорил с ними и почувствовал, как сильно они хотят вернуться на вершину. В моих руках команда победителей и воинов, они собрали целую кучу трофеев, таких людей невозможно сломать. И я здесь не чужой человек: выступал за «Реал», проливал пот за этот великий клуб на футбольном поле. «Реал» - больше каждого из нас, больше любого игрока и тренера. Я же просто хочу быть его полезной частью.

Заявив о своем кредо, Солари принялся за работу, и Фортуна встала на его сторону. Сантьяго стал всего лишь третьим тренером в долгой истории «Реала», кому удалось стартовать с трех побед без пропущенных голов. Первым был Хосе Берраондо (1927-1927), а вторым – аргентинец, как и Солари, Луис Карнилья (1957-1959). 4:0 в кубковой игре с «Мелильей», 2:0 победа над «Вальядолидом», чьим владельцем является Роналдо, с которым Сантьяго поиграл в «Реале», и 5:0 в пользу действующего обладателя Кубка чемпионов в матче групповой стадии ЛЧ против «Виктории». Убедительно!

Понятно, что главные испытания впереди, и эти три матча вовсе не позволяют сделать внятные выводы о классе тренера Солари, но если правдива первоначальная информация о том, что Сантьяго дано четыре матча на то, чтобы закрепиться на тренерском мостике «Мадрида», то он близок к этому. Осталось не ударить в грязь лицом в игре с «Сельтой». Между тем, в команде, похоже, довольны новым главным тренером и оказывают ему всяческую поддержку. Один из старожилов «Реала» Карим Бензема высказался за долгое сотрудничество с Солари:

Хочу ли я, чтобы Солари остался? Конечно, почему нет? У нас с ним всё в порядке. Я не вижу, что в ближайшие один-два месяца придёт новый тренер, поэтому, на мой взгляд, Солари должен остаться как минимум до конца сезона. Он отличный тренер. Теперь мы более уверены в себе и готовы всерьёз биться за успех.

Почему Солари должен остаться у руля «Реала»? Потому что, во-первых, он раньше всех пришел на освободившееся место и занял его. И успел кое-что сделать, как минимум, отлично стартовал. Во-вторых, не видно очереди из идеальных кандидатов, понимающих, что такое работа в «Реале» и готовых стать полезной частью великого клуба. Сантьяго так умеет. В-третьих, исторически так сложилось, что «Мадриду» нужен не тренер с жесткой философией, а человек, который не будет мешать звездам.

Солари знает, как работал Зидан, и сможет продолжить прерванную линию. Порадовал аргентинец своим заявлением, которое очень точно описывает все существование «Королевского клуба»: «Мы в „Реале“ постоянно живем в кризисе. Даже когда выигрываем Лигу чемпионов». У Солари может получиться, хотя это, пожалуй, будет даже слишком сладко для Флорентино Переса – вытащить вторую счастливую «дикую карту» подряд после того, как разрушил команду победителей, расставшись с двумя ключевыми персонами.