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Топ-10 причин, почему Лига Наций удалась

вчера, 20:01

Завершился групповой этап турнира, о полезности которого многие спорили. И «Соккер.ру» видит много аргументов в пользу того, что футбольная реформа удалась.

Огромное число крутых матчей

Испания вынесла Хорватию 6:0, словно мстила судьбе за ЧМ-18, а потом Далич отыгрался 3:2 – красота. Со второй попытки команда Англии взяла реванш у финалиста чемпионата мира на «Уэмбли», проигрывая. Было также два поединка британцев со сборной, которую возглавил Энрике. Обменялись победами, забили 8 мячей за два матча. Все поединки группы Франции, Нидерландов и Германии так или иначе удались. А многие еще и получились драматичными. Топовые команды рубились между собой. Хотя разве игра Швейцарии и Бельгии не доставила удовольствия футбольным фанатам? Конечно, группа Португалии и Италии получилась пресной, но даже поединки Дании с Уэльсом были очень крутыми и напряженными.  

Провал всех призеров ЧМ-18

Сюрпризы в наличии. Три первые сборные мундиаля не победили в группах, а одна вылетела. Антуан, Лука и Эден не разыграют трофей в Португалии, поскольку Бельгия, Хорватия и Франция не справились с новым официальным заданием. Если неудачу славян еще могли предсказать, то Мартинес и Дешам шокированы. Из полуфиналистов свеженького чемпионата мира остался только принц Харри и его молодая команда. Саутгейт составит конкуренцию другим самым успешным тренерам элитного дивизиона, поскольку обыграл и Луиса Энрике, и Златко Далича. Бои были трудными, но Швейцария шикарным камбэком заслужила путевку, Португалия мало пропускала, а «тюльпаны» и вовсе расцвели глубокой осенью.

Неожиданные яркие взлеты

Нидерланды под руководством Кумана побили одних чемпионов мира - со счетом 3:0, а потом и других обыграли 2:0. Но и этого показалось мало, так что голландцы решили, что для полноты картины и для титула «Очарование Лиги А», который разделили со Швейцарией, не хватает залихватского камбэка. Организовали его против немцев, когда тренер перевел в атаку центрального защитника ван Дейка. А команда Петковича просто напомнила всем, почему это «какие-то» швейцарцы так высоко в рейтинге ФИФА. Они часто побеждают, и вместе с голландцами – приятный сюрприз в Лиге А. Изначально им пророчили или вторые места, или вылет, а сыграют в большом финале.

Шанс для Грузии и Беларуси

Команды толковых тренеров Владимира Вайсса и Игоря Криушенко, которые раньше работали в российской лиге, составленные из многих знакомых футболистов – от Лории, Мартыновича и Кверквелии до Драгуна и Шитова, выиграли свои группы. Это значит, что сборные Косово и Македонии, а также Грузии и Беларуси могут сыграть в плей-офф за право получить одну путевку на Евро-2020 от четвертого дивизиона. Причем тот случай, когда фаворита нет в принципе, но болеть за кого многие в России найдут.

Усиление второго дивизиона

Не переживайте, сборная России не будет скучать в Лиге В, ведь туда отправились немцы, исландцы, поляки и хорваты. А это значит, что сильных соперников становится больше, ведь украинцы, шведы, боснийцы и датчане в двух последних финалах ЧМ не играли. Система Лиги Наций, которая не позволяет никому расслабиться, может просуществовать недолго, однако если команды Коноплянки, Гранквиста, Джеко и Эриксена дадут бой фаворитам – интересными останутся оба высших дивизиона. И это прекрасно.   

Сравнение равных соперников

Если пройтись по цифрам, то есть группы, где одна команда заметно доминировала, особенно в низших лигах. Но в целом многие группы получились равными, борьба была честной и справедливой. Мюллер получил то, о чем давно просил – не нужно было играть с Андоррами и Сан-Марино, повоевали с Францией и Нидерландами, что привело к вылету немцев. Лёв ближе к расставанию со сборной, чем даже после ЧМ-18, если продолжат в том же духе, ведь Лига Наций не прощает ошибки даже чемпионам.  

Развитие многих тенденций ЧМ-18

Мир сборных отделен от мира клубов, где можно усиливаться со стороны. Но есть тенденции, которым следуют в этой измерении. В Лиге Наций хватало ярких концовок матчей, как в России летом. И хотя на ЧМ-18 было целых 9 победных голов после 90 минут (рекорд всех времен), а в новом турнире управлялись и раньше – крутых поворотов хватало, невзирая на среднюю результативность всего в 2.41 мяча за игру (еще одно доказательство, что играли серьезно и равные). Также сохранился тренд по стандартам. Размен центрфорвардов тоже явно был. Качество ударов важнее количества, а контроль мяча не всегда приносит успех, как и на ЧМ-18.

Надежда есть даже у неудачников

Здесь речь не о сборной Англии, хотя она тоже успела на финальный поезд – и тоже благодаря стандартам, как и многие в Лиге Наций. Здесь речь о шотландцах, финнах или норвежцах, в чьей футбольной жизни мало банальных радостей, не говоря о постоянных больших успехах. Даже Сербия, если помните, после 2000 года не была на чемпионатах Европы – не проходили квалификацию ни как Сербия и Черногория, ни самостоятельно. Один из стабильных неудачников отборов точно будет в числе 24 участников Евро-2020. Если первыми окажутся сербы впервые за 20 лет – в России порадуются за давних друзей.

Многие сборные ждут реваншей

Если изначально к Лиге Наций кто-то относился так, как Юрген Клопп – что это вообще такое и зачем, то теперь у многих будет причина сыграть успешнее. Например, Армения нанесла 133 удара по чужим воротам – победа по абсолютному показателю во всей Лиге Наций, но не вышла из группы с Македонией. Конечно, злятся не меньше, чем немцы, румыны, болгары или венгры, желавшие сыграть успешнее. Даже у вторых в своих группах – Франции, Бельгии, Уэльса, Испании или России, отношение к турниру изменится, ведь хотелось победить, а не сумели. Да и вылетевшие, вроде Словакии, мечтают о реваншах.

В «финале четырех» без фаворита

Матчи звездных сборных Англии, Бельгии, Франции и Португалии смотрелись бы не хуже, чем игры британцев, швейцарцев, голландцев и португальцев. Но сейчас, когда Франция и Бельгия – команды, побеждавшие хорватов и англичан, выбыли из борьбы, определить фаворита сложно. Португалия дома удачно для себя принимает крупные турниры, но и Швейцария может стать новой Грецией, взять первый трофей в истории сборной. Вот только именитые англичане и голландцы тоже свежими трофеями не разбалованные.

А Роналду вернется в состав португальцев и не позволит своей сборной не драться за кубок. Летом 2019-го в Португалии будет настоящий равный бой. Два непредсказуемых полуфинала и финал сыграют команды, которым нужны победы, Лига Наций даже превзошла ожидания. Англия, Португалия, Швейцария или Нидерланды возьмут трофей!  

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Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Великий Князь
   425 / 787
сегодня в 00:52
Не нравится-не смотри!!Никто не заставляет!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Don fagot
   191 / 787
вчера в 23:13
Как тебе Квинси?
Всегда есть бесячий персонанаж, При Ван Нистелорое -роббен, но после поменял мнение, затем Хунтелар во времена Ван Перси!, Ныныне Промес, если он изменится как Депай возьмется за голову, я возьму свои слова обратно, но пока, что он делает, этого мало!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Don fagot
   191 / 787
вчера в 23:09
Как тебе Квинси?
Не очень!
MAUS
MAUS
   63 / 787
вчера в 22:34
нужно быть странным человеком , чтобы выкинуть фразу : Турнир не удался , или бесполезный, дрянной турнирЧИК!
просто смешно от таких личностей )))))
Турнир удался на все 100%.
Главное что есть альтернатива , как раз бесполезных товарников.
У команд появился стимул, плюс много хороших игр было и самое главное это болельщики, столько товарники на стадионы нигогда не собирали , а этот турнир собирает и это самый жирный ПЛЮС!
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   582 / 787
вчера в 22:28
Голландия шикарна/ Молодая команда, но как играет! Молодостью напоминает сборную 98-го года, хотя в Сб-1998 почти все были звёздами а тут разве что Ван Дейк состоявшееся звезда ну и ещё пару футболистов с натяжкой.
Don fagot
Don fagot ответил Ice van Reed
   61 / 787
вчера в 22:22
Как тебе Квинси?
Jum13
Jum13
   8 / 787
вчера в 22:17
Всё просто. В нашей сборной только тренер носил усы

Ice van Reed
Ice van Reed
   191 / 787
вчера в 21:52
Нидерланды прошли дальше, турнир для меня удался!!!
Великий Князь
Великий Князь
   3 / 787
вчера в 20:22
Совсем бесполезный и дряной турнирчик. Налито воды галлон, тоже мне причины)

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