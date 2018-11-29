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Тётя Лига, а «Ливерпуль» выйдет?

вчера, 12:30

После поражения от ПСЖ финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов в тяжелом турнирном положении. «Соккер.ру» - о ловушке, в которую загнали себя «красные».

Домашние мальчики

«Ливерпуль» впервые в истории проиграл во всех трех выездных играх группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа уступила в гостях «Наполи» (0:1), «Црвене Звезде» (0:2) и ПСЖ (1:2). С учетом поражения в ответном полуфинале прошлого сезона в Риме (2:4 от «Ромы») у «красных» сейчас серия из четырех подряд гостевых поражений в ЛЧ. Можно дополнительно усугубить, изменив формулировку: «Ливерпуль» проиграл пять последних матчей в турнире для сильнейших клубов Европы за пределами «Энфилда». В таком случае в список добавится еще финал в Киеве, где мерсисайдцев побил «Реал». 

Справедливости ради, соперники у команды Клоппа были мощные – два гранда и еще две команды из второго европейского эшелона. Исключением является «Црвена Звезда», которой «красные» уступили сенсационно, пропустив два мяча от вчерашнего электрика. Как бы там ни было, с такими результатами в выездных матчах невозможно претендовать на повторение успеха предыдущего сезона, когда «Ливерпуль» остановился в шаге от Кубка чемпионов. При этом у мерсисайдцев четыре подряд победы на «Энфилде»: над «Манчестер Сити», «Ромой», ПСЖ и «Црвеной Звездой». Такой контраст результатов домашних и выездных матчей свойственен куражным командам, чье мастерство и класс проявляются лишь в определенных условиях.

Что не так с выездным «Ливерпулем»? 

Выслушаем объяснения Юргена Клоппа. 

После матча в Неаполе (0:1): 

Заслуженное поражение. У нас были моменты, но слишком часто мы допускали ошибки в построении и находились не в тех участках поля. Было слишком много волнения при контроле мяча, хотя для этого не было никаких предпосылок. У нас была парочка хороших моментов, но, конечно, этого недостаточно. Перед пропущенным мячом мы допустили большую тактическую ошибку. «Наполи» был на кураже, атмосфера была соответствующей, и мы позволили им победить. Вот и вся история игры. Мы слишком долго возились с мячом, и, когда их хавбеки и крайние защитники возвращались назад, мы уже теряли его. Сегодня мы просто были недостаточно хороши и должны винить в этом результате самих себя.

После матча в Белграде (0:2): 

В Белграде мы выступили не на своем уровне. Вот и вся история. Вы видели, что сегодня не всё складывалось, как мы того хотели. У соперника были свои моменты, но и у нас были моменты, которые обычно мы превращаем в голы. У «Црвены» было много стандартов, они забили с одного, а потом из ниоткуда пришёл и второй гол. После этого атмосфера на стадионе кардинально изменилась. Они были на коне, и мы ничего не могли с этим поделать. Мы сражались, но «Црвена Звезда» заслужила эти три очка.

После матча в Париже (1:2): 

Начало встречи было таким, каким мы его и ожидали – очень бурным и интенсивным. Позже мы стали чуть лучше контролировать игру, но не перевернули её, хотя перепробовали всё. У нас было две или три очень многообещающих ситуации в атаке. Не скажу, что это были лучшие в мире шансы забить, но если бы в одном или двух случаях мы приняли другое решение, то игра бы пошла по иному сценарию. Второй тайм был страстным, чувствовался накал, но в нём также было и много остановок. Во многих эпизодах нам не хватало одного правильного решения. ПСЖ забил дважды, а наши решения были недостаточно верными. А еще хочу сказать, что арбитр должен быть готов к такой игре, но он не выглядел готовым, что подтверждается рядом эпизодов. В любом случае, 11 декабря нас ждет настоящий финал на «Энфилде» против «Наполи». Если мы добьёмся положительного результата, это будет заслуженный выход в плей-офф. Если нет, значит, мы не пройдём.

Если разобрать эти высказывания, то можно провести, как минимум, три сквозных параллели. Во-первых, Клопп всегда акцентирует внимание на неиспользованных моментах «Ливерпуля». Но «красные» объективно мало создавали по своим меркам: в Белграде нанесли 4 удара в створ, в Париже – 1 с пенальти, в Неаполе – 0. На «Энфилде» команда Юргена 11 раз проверяла вратаря белградского клуба и 7 раз точно била по воротам ПСЖ. Разница налицо. Второе, на что постоянно обращает внимание немецкий тренер, это атмосфера на стадионе, накал страстей, кураж соперников. Эмоции – не просто неотъемлемая, а наиважнейшая часть футбола во вселенной Клоппа, он и победы «Ливерпуля» через этот пункт часто объясняет, но в конечном итоге мы приходим к пониманию, что «красные» - это команда, жутко зависимая от окружающей среды и настроения, своего и соперника. Поэтому и такой диссонанс в результатах дома/на выезде. 

Всё в их руках

Несмотря на три поражения в пяти турах перед последним раундом «Ливерпуль» не только сохраняет шансы на выход в плей-офф, но и полностью контролирует свою судьбу. «Красным» нужно обыграть «Наполи», и это гарантирует выход в плей-офф. При этом «Ливерпуль» остается единственной командой в группе C, которая может финишировать на любой из четырех строчек. Смотрите сами:

1 место. Победа над «Наполи» 1:0 либо 2 и больше забитых, если один будет пропущен + отсутствие выигрыша ПСЖ у «Црвены Звезды». 
2 место. Победа над «Наполи» + ПСЖ выигрывает в Белграде. Или победа над «Наполи» с минимальным счетом + поражение ПСЖ.  
3 место. Ничья с «Наполи». Можно и поражение, если «Црвена Звезда» не выигрывает свой матч.
4 место. Поражение от «Наполи» + победа «Црвены Звезды» над ПСЖ

Вот так живет веселый «Ливерпуль». А вы как думаете, на каком месте финишируют «красные» в своей группе? Предположу, что они ближе всего ко второй строчке, ведь решающая схватка с «Наполи» состоится на «Энфилде», а дома команда Клоппа чувствует себя просто отлично. Совсем не так, как в гостях. 

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил nba05
   533 / 1008
вчера в 22:31
Сплошные профессионалы на Соккере Да,ты правильно написал
"пикейные жилеты" на соккере...
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил DDT
   139 / 1008
вчера в 18:27
Так как конюшня с Викторией они все равно дома не обделаются
главное, что бы 0:7 не обделались, как пупсики
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Геннадий Ларионов
   118 / 1008
вчера в 17:00
Верно подметил
yudin_duda
yudin_duda ответил Ptaha91
   337 / 1008
вчера в 16:05
Нам только смена тренера и покупка нормальных защитников поможет(
Ptaha91
Ptaha91 ответил yudin_duda
вчера в 16:05
Команда одного сезона. Скоро их еще и Наполи изнасилует))
Удачи с Порто, она вам понадобится!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   119 / 1008
вчера в 15:36
Посмотрел игру в повторе - слабо. Да и Париж не впечатлил. На Энфилде был настоящий спектакль, а в Париже пробы парижских актеров перед Ди Каприо)
Ладно, как и писал ранее, все решится на Энфилде. Клоппчанский, верни нам старый Ливерпуль!)
DDT
DDT
   179 / 1008
вчера в 15:05
Так как конюшня с Викторией они все равно дома не обделаются
25процентный клоун
25процентный клоун
   24 / 1008
вчера в 14:21
все решит судья,как и в матче со Спартаком
Ruslan3132
Ruslan3132
   123 / 1008
вчера в 14:09
Уверен в победе Ливерпуля над Неаполем, но хотелось бы выхода обеих команд, так что удачи Црвене )
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   230 / 1008
вчера в 13:54
Мне тоже кажется, что наполи проиграет Ливерпулю. Нужно внедрять Шакири и Кейта в основу. Вчера ни одного момента не создали, кроме пенальти. Салаха вчера кимпембе просто съел. Фирмино потерялся. Зачем выпустил ловрена, не понятно. Лучше бы Арнольд играл на правом фланге, а гомес в центре. В полузащите не хватает креативщиков.
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответил fanliverpoolfan
   949 / 1008
вчера в 13:45
Я думаю Ливерпуль выйграет у наполи со счетом 3-1 история 2005 года! вспомним тогда тоже нужно было выйграть у олимпиакоса на Энфилде что бы выйти из группы,так что верим в Ливерпуля на энфилде можно пару банок накатать неаполетанцам но одно пугает как они сыграли с псж и чуть не вынесли недопроект!
есть еще история финала ЛЧ -2005 -против "Милана" Анчелотти...
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответил raulmadrid_007
   949 / 1008
вчера в 13:41
Автор, Ливерпулю достаточно выиграть 1-0 у Наполи.Будет равенство по личкам(1-1), дальше равенство забитых пропущенных(9-7 против 7-5), и дальше у Ливерпуля 9 против 7 забитых у Наполи.
правильно,1-0 достаточно, а вот если пропустят-надо выигрывать с разницей в 2 мяча
nba05
nba05 ответил raulmadrid_007
   239 / 1008
вчера в 13:30
Автор, Ливерпулю достаточно выиграть 1-0 у Наполи.Будет равенство по личкам(1-1), дальше равенство забитых пропущенных(9-7 против 7-5), и дальше у Ливерпуля 9 против 7 забитых у Наполи.
Сплошные профессионалы на Соккере

Да,ты правильно написал
yudin_duda
yudin_duda
   337 / 1008
вчера в 13:17
Команда одного сезона. Скоро их еще и Наполи изнасилует))
raulmadrid_007
raulmadrid_007
   450 / 1008
вчера в 12:53
Автор, Ливерпулю достаточно выиграть 1-0 у Наполи.Будет равенство по личкам(1-1), дальше равенство забитых пропущенных(9-7 против 7-5), и дальше у Ливерпуля 9 против 7 забитых у Наполи.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   118 / 1008
вчера в 12:52
Бывший британский футбольный рефери Марк Клаттенбург заявил, что за удар прямой ногой в незащищённую часть лодыжки Джо Гомеса полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Вератти заслуживал удаления.

Удар шипами по ноге сбоку это очень опасно и могла привести к перелому. Так что Шимон Марциняк «погорячился» показав 26-летнему итальянцу только жёлтую карточку, пишет Daily Mail.

Возможно, на решение арбитра повлияло то, что в отличие от «младшего» Джо Гомес не стал кататься по полю, изображая «смерть от укуса белой акулы», а стиснув зубы терпел боль.
juve_champ
juve_champ ответил fanliverpoolfan
   682 / 1008
вчера в 12:50
Шансы у Ливерпуля конечно есть, но думаю что фактор Анчелотти будет решающим. Не отдаст Наполи путёвку в плей-офф.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   118 / 1008
вчера в 12:37
Я думаю Ливерпуль выйграет у наполи со счетом 3-1 история 2005 года! вспомним тогда тоже нужно было выйграть у олимпиакоса на Энфилде что бы выйти из группы,так что верим в Ливерпуля на энфилде можно пару банок накатать неаполетанцам но одно пугает как они сыграли с псж и чуть не вынесли недопроект!
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