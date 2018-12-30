Они должны выручить сборную в 2019 году

вчера, 16:00

«Соккер.ру» пробует понять, почему Черчесов недооценивает одного из форвардов для сборной? Рассматриваем кандидатов в спасители.

7 июля в Сочи в игре с хорватами вместо Черышева вышел Смолов, а вместо Дзюбы – Газинский. Будь у команды нападающие, способные менять ход матча, не исключено, что последнее слово было бы за хозяевами турнира, а не командой Модрича.

А если бы 11 октября 2018 года Дзюба или Заболотный забили в ворота Швеции в Калининграде, матч последнего тура Лиги Наций после победы Черчесова над турками и Луческу стал бы формальностью. Сборная набрала бы 9 пунктов, а у «Тре Крунур» до последней игры было всего три.

В этом году от полуфинала ЧМ -18 (полуфинала!) и дивизиона «А» Лиги Наций команду отделили проблемы нападающих. Форвардов было мало, они не радовали стабильностью и результативностью.

Артем Дзюба

Матчей (минут): 16 (1 403)

Голов (минут на гол): 5 (281)

Качество шансов (xG90): 0.34

Удары (реализация): 35 (13.9 %)

Дзюба сейчас капитан сборной, место в центре нападения всегда занято им. Но Артем не самый результативный и универсальный нападающий в мире. У форварда есть конкуренты в борьбе за право представлять сборную. Тем более если у форварда за 16 матчей 36 ударов, то ставить на него как на единственную ударную силу странно. Напарники по «Зениту» виноваты, но и Дзюба голами не блеснул.

Федор Чалов

Матчей (минут): 17 (1 313)

Голов (минут на гол): 9 (146)

Качество шансов (xG90): 0.63

Удары (реализация): 58 (15.5 %)

Сыграв меньше минут, чем Дзюба, Чалов забил на четыре мяча больше. Играет в паре с форвардами – вроде Эрнандеса, удачно ассистирует, набрал 4 голевые передачи в РПЛ . У Федора отличное понимание выхода на ударную позицию. У него 58 ударов в РПЛ , причем 40 из-за пределов штрафной. Реализация выше, чем у Дзюбы, и ударов намного больше, и xG90 почти в два раза выше.

Дмитрий Полоз

Матчей (минут): 15 (990)

Голов (минут на гол): 3 (330)

Качество шансов (xG90): 0.22

Удары (реализация): 20 (15.0 %)

Напоминаем, что у «Рубина» также есть Азмун – у него на гол больше. Но Полоз забил 3 мяча после 20 ударов, то есть средняя результативность у него даже чуть лучше, чем у Дзюбы. Более того, у футболиста «Зенита», отданного в аренду в «Рубин», качество моментов ниже. Полоз не оказывался на тех позициях, что Артем, но забил 3 мяча. Правда, отличается редко…

Антон Заболотный

Матчей (минут): 11 (123)

Голов (минут на гол): 0 (0)

Качество шансов (xG90): 0.27

Удары (реализация): 7 (0 %)

Учитываем и Заболотного, поскольку Черчесов его вызывал в сборную. И вряд ли Антон получит новое приглашение, ведь не забивал в РПЛ в этом сезоне, 11 раз вышел на замену, но сыграл преступно мало. С другой стороны, у форварда «Зенита» было 7 ударов, а качество шансов выше, чем у Полоза (у него 20 ударов и 3 мяча). Но остался без голов…

Федор Смолов

Матчей (минут): 12 (869)

Голов (минут на гол): 4 (217)

Качество шансов (xG90): 0.40

Удары (реализация): 26 (15.4 %)

Средняя результативность и реализация у Смолова выше, чем у Дзюбы. К разговору о том, является ли Артем ярким героем нового чемпионата. Как форвард Федор явно может больше. Черная полоса продолжается, но Смолов умеет возвращаться, и класс есть – реализация уровня Чалова, просто ударов меньше и моменты слабее.

Ари Феррейра

Матчей (минут): 10 (762)

Голов (минут на гол): 6 (127)

Качество шансов (xG90): 0.41

Удары (реализация): 30 (20.0 %)

Из цифр сразу понятна мотивация Черчесова. Ему плевать, что в сборной граждане Бразилии и Германии, он смотрит на результаты. Ари забил 6 мячей, у него было всего 30 ударов – меньше, чем у Дзюбы, но нанес он их за 762 минуты, а не за 1 403. При сравнении с Чаловым бразилец тоже берет классом – его шансы жиже, а реализация лучше.

Кто будет выручать сборную в атаке?

Юные Сулейманов и Игнатьев – напарники-дублеры Ари в «Краснодаре», в первой части сезона в РПЛ забили 9 мячей. А Дзюба за «Зенит» и Смолов за «Локомотив» - всего 8. Названные ребята провели на поле 858 минут в сумме, а Артем и Федор за нынешние клубы более чем в два раза больше.

Магомед-Шапи и Иван сыграли круто, и не исключено, что если они найдут себя весной, то получат вызов в сборную. Ведь лишь на год с копейками они моложе Чалова, который мог поехать на ЧМ -18, но Черчесов по известным только ему причинам проигнорировал Федора.

Этот год и так получился для сборной крутым, ведь восьмерка лучших команд мундиаля – планка, о которой не могли и мечтать, учитывая результаты прошлого года и расписание, по которому надо было встретить или сборную Роналду, или Иньесты в плей-офф.

Но если бы кроме Дзюбы и Черышева в заявке были Кокорин и Чалов в идеальной форме или появился на горизонте хороший джокер – не как Заболотный, а такой эффективный финишер, как Сулейманов, Черчесов радовал бы почтенную публику чаще.

Пожалуй, даже очень противоречивое решение - вызов старичка Ари, продиктовано именно тем, как смотрелись Дзюба, Заболотный и Смолов осенью. Хотя стоит признать, что Чалова в сборной недооценили – это одна из главных ошибок года.

Антон Миранчук не провел на ЧМ -18 ни минуты, Федор мог занять его место, на сборах и тренировках доказать право на выходы на замену. И тогда получили бы историю не только Дзюбы – вытеснил вице-капитана Смолова по ходу первого матча, а двух спасителей.

Следовательно, и Лига Наций сложилась бы иначе. Свежую историю важно уметь анализировать, ведь в 2019 году ждут отборочные игры к Евро-2020, а сборной нужен человек, который одним ударом утихомирит футбольные команды шотландцев, киприотов, казахов или санмаринцев.

Да и аргумент «не вписывается в тактику сборной», когда говорим о Чалове, Игнатьеве или любом другом, смешной. Отказ от Дзюбы аргументировался тем, что команде не нужен тяжелый форвард. Но ведь даже Смолов и Ари – форварды сборной начала и конца 2018-го, разные по стилю.

Так что путь в герои сборной открыт всем нападающим, пускай пока российские форварды, представленные выше, по средней результативности и реализации уступили немолодому натурализованному бразильцу. Вот только он сборную России не спас, да и лет ему столько, что ставка может быть только краткосрочной.

А чтобы перевернуть историю сборной за 2018 года хватало двух голов – вовремя в ворота Хорватии и Швеции, не Бразилии и Франции. Так что не Дзюбой единым, нужны результативные нападающие.