«Шпоры» на костылях. Почеттино не волнуется

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Кубок Матч Премьер 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.25 3.1 3.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб РеймсРеймс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4:3 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Кубок Азии 2019, 1/8 финала 1 X 2
16:00 55’  Южная Корея 1:0  Бахрейн - - -
19:00 сегодня  Катар -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Бэйцзин Гоань (Пекин)Бэйцзин Гоань - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе -:- Логотип футбольный клуб Виктория Ж (Жижков)Виктория Ж - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 2:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова 3:1 Логотип футбольный клуб Дубница (Дубница-над-Вагом)Дубница - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:0 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 2:3 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 2:2 Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
16:00 55’ Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия-2 Д (Дортмунд)Боруссия-2 Д -:- Логотип футбольный клуб ШтайнбахШтайнбах - - -
16:00 56’ Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 0:0 Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 60’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 3:0 Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
16:30 36’ Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ХомбургХомбург - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Блау-Вайс ЛинцБлау-Вайс Линц - - -
17:00 6’ Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 0:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаарбрюккенСаарбрюккен -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория -:- Логотип футбольный клуб Боннер СКБоннер СК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шелбурн (Драмкондра)Шелбурн - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
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«Шпоры» на костылях. Почеттино не волнуется

вчера, 15:30

В таком состоянии привычнее видеть другую команду с севера Лондона – «Арсенал», но сейчас переполнен лазарет «Тоттенхэма». «Соккер.ру» - о трудностях Почеттино.

«Тоттенхэм» героическими усилиями вырвал победу у «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж»: за 14 секунд до финального свистка Харри Уинкс завершил точным ударом победную атаку, которая началась с его же перехвата. А за несколько минут до этого случилось не столь радостное событие: Деле Алли покинул поле, держась за бедро. Как выяснилось позже, у английского полузащитника и одного из звездных игроков «Тоттенхэма» повреждение подколенного сухожилия.

Пока нет данных о том, чем это грозит Алли, но у «Тоттенхэма» точно суровые времена, ведь травмы беспощадно набросились на команду Маурисио Почеттино в начале 2019 года: Харри Кейн не сможет появиться на поле до марта, лечится Лукас Моура, в лазарете Виктор Ваньяма и Мусса Сиссоко. Теперь еще Алли. Не забудьте и про Хын-Мин Сона. Кореец вместе со своей сборной бьется за Кубок Азии. А еще «Тоттенхэм» отправил в Китай Муссу Дембеле. Сравним оптимальный состав «Тоттенхэма» с теми игроками, на которых Почеттино может рассчитывать здесь и сейчас.

Идеальный состав «Тоттенхэма»: Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис – Сиссоко (Дайер), Уинкс, Эриксен – Алли (Моура), Сон, Кейн.

«Тоттенхэм» сегодня: Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Триппьер, Уинкс, Дайер, Дэвис – Ламела, Эриксен, Льоренте.

Сильнее всего пострадала атака, которая буквально обескровлена травмами Алли, Кейна и Моуры, а также отъездом Сона на Кубок Азии. Если не будет осложнений, то Алли, Сон и Моура вернутся в строй в течение пары недель, а вот на Кейна не приходится рассчитывать до марта. Харри пропустит ответный полуфинал Кубка Лиги с «Челси» и финал этого турнира, если «Тоттенхэм» не упустит добытое с помощью Кейна преимущество. Без своего лидера «шпорам» придется справляться с ближайших 7-8 турах АПЛ, а также в 1/8 финала Лиги чемпионов, где лондонский клуб ждет схватка с дортмундской «Боруссией». Фернандо Льоренте, который в матче с «Фулхэмом» забил в свои ворота, в нынешнем сезоне не забивал в матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Кейна в принципе невозможно заменить, но у Почеттино даже ничего похожего на замену нет.

Зато у Маурисио есть очень хорошая черта: он никогда не паникует. Никто не обвинил бы Почеттино, схватись он за голову и начни бегать с истошным криком, но аргентинец держит удар:

Футбол – это командная игра, а не игра имен. У меня хороший состав, есть ребята, которые готовы заменить отсутствующих. Вы привыкли хвалить при победах тех, кто забивает, но все это – коллективная работа. Травмы по ходу сезона бывают у всех команд, в таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и верить в команду, как мы сами верим в свою работу. Я не из тех, кто беспокоится. Вы знаете меня уже давно, почти пять лет, разве я волнуюсь? Нет, я сохраняю спокойствие и считаю, что это хороший шанс для молодых игроков проявить себя в первой команде.

Воистину Почеттино – большой тренер. Он лишился ведущих игроков атаки разом, трех центральных полузащитников (один продан, двое с травмами), но остается невозмутимым. Представьте только, что говорил бы Моуриньо, оказавшись на месте своего коллеги. К этому нужно добавить напоминание о том, что летом «Тоттенхэм» не приглашал новичков, как не приглашает их и сейчас. Слова Маурисио о внутренних резервах – это никакое не позерство, а самая настоящая правда жизни. «Шпоры» будут справляться за счет внутренних резервов.

И если Почеттино еще может набрать «первых одиннадцать» из опытных игроков, хотя кадровая ситуация уже имеет определенное влияние на выбор тактики и схемы, то глубину состава «Тоттенхэма» должны обеспечивать сплошь молодые игроки. Жорж-Кевин Н’Куду заменил Алли в матче с «Фулхэмом», французу уже 23 года и лично для него это, возможно, последняя возможность остаться в солидном клубе. Пока можно сказать, что переезд из Франции в Англию не пошел талантливому вингеру на пользу. Совсем мало известно о возможностях молодых англичан, 18-летнего Оливера Скиппа и 20-летнего Казайи Стерлинга. Оба провели матч с «дачниками» на скамейке запасных. Вероятно, именно о них наравне с Н’Куду говорил Почеттино, упоминая шансы, которые получат молодые игроки.

Скипп в последний месяц потихоньку интегрируется в состав, он выходил на замены в концовках матчей с «Борнмутом», «Эвертоном», «Кардиффом» и «Челси». Кубковую встречу с «Транмиром» Оливер провел в основе и отметился двумя результативными передачами. Казая Стерлинг дебютировал за «Тоттенхэм» еще в декабре 2017-го, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против АПОЭЛа, но с тех пор так и не сыграл вторую игру за «шпор». Возможно, эпидемия травм в команде предоставит резвому вингеру такую возможность. Для него этот период тоже станет своеобразным тестом на профпригодность, как и для Н’Куду. А для всего «Тоттенхэма» - это испытание на прочность.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   72 / 738
сегодня в 10:17
Триппьер и Дэвис это не идеальный состав Тоттенхэма
Tott_Hot
Tott_Hot ответил sparxx2
   107 / 738
вчера в 21:41
Вот и живи теперь волосатым !!! )))))))))))))
долго ждать не пришлось)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   50 / 738
вчера в 19:47
Невозмутимость ещё не признак большого тренера, одно из положительных качеств скорее. Посмотрим, как Поч и команда выберутся из этой .опы. Удачи Шпорам!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   517 / 738
вчера в 19:02
Ну Почетино не в борьбе за чемпионство с этим составом должны быть в 4ке драмы нет
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил YNWA
   517 / 738
вчера в 19:00
С хохолком лучше смотрелось бы :)
Roger Young
Roger Young
   488 / 738
вчера в 17:44
Хорошо описали ситуацию. Удачи Тоттенхэму.
sparxx2
sparxx2 ответил Tott_Hot
   114 / 738
вчера в 17:27
Побреюсь на лысо, если сейчас здесь не появится ни одного портового хейтера
Вот и живи теперь волосатым !!! )))))))))))))
YNWA
YNWA
   221 / 738
вчера в 16:19
Dudikoff
Dudikoff ответил Tott_Hot
   432 / 738
вчера в 15:57
Побреюсь на лысо, если сейчас здесь не появится ни одного портового хейтера
Очень стрёмно стебаться над такой ситуацией. От такого не застрахована ни одна команда, которая не имеет два состава, так что скорейшего выздоровления вашим. Тотт заслуживает быть в четвёрке.
Tott_Hot
Tott_Hot
   107 / 738
вчера в 15:44
Побреюсь на лысо, если сейчас здесь не появится ни одного портового хейтера
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   81 / 738
вчера в 15:36
Делле Али жалко!
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