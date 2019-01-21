«Шпоры» на костылях. Почеттино не волнуется

вчера, 15:30

В таком состоянии привычнее видеть другую команду с севера Лондона – «Арсенал», но сейчас переполнен лазарет «Тоттенхэма». «Соккер.ру» - о трудностях Почеттино.

«Тоттенхэм» героическими усилиями вырвал победу у «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж»: за 14 секунд до финального свистка Харри Уинкс завершил точным ударом победную атаку, которая началась с его же перехвата. А за несколько минут до этого случилось не столь радостное событие: Деле Алли покинул поле, держась за бедро. Как выяснилось позже, у английского полузащитника и одного из звездных игроков «Тоттенхэма» повреждение подколенного сухожилия.

Пока нет данных о том, чем это грозит Алли, но у «Тоттенхэма» точно суровые времена, ведь травмы беспощадно набросились на команду Маурисио Почеттино в начале 2019 года: Харри Кейн не сможет появиться на поле до марта, лечится Лукас Моура, в лазарете Виктор Ваньяма и Мусса Сиссоко. Теперь еще Алли. Не забудьте и про Хын-Мин Сона. Кореец вместе со своей сборной бьется за Кубок Азии. А еще «Тоттенхэм» отправил в Китай Муссу Дембеле. Сравним оптимальный состав «Тоттенхэма» с теми игроками, на которых Почеттино может рассчитывать здесь и сейчас.

Идеальный состав «Тоттенхэма»: Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис – Сиссоко (Дайер), Уинкс, Эриксен – Алли (Моура), Сон, Кейн.

«Тоттенхэм» сегодня: Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Триппьер, Уинкс, Дайер, Дэвис – Ламела, Эриксен, Льоренте.

Сильнее всего пострадала атака, которая буквально обескровлена травмами Алли, Кейна и Моуры, а также отъездом Сона на Кубок Азии. Если не будет осложнений, то Алли, Сон и Моура вернутся в строй в течение пары недель, а вот на Кейна не приходится рассчитывать до марта. Харри пропустит ответный полуфинал Кубка Лиги с «Челси» и финал этого турнира, если «Тоттенхэм» не упустит добытое с помощью Кейна преимущество. Без своего лидера «шпорам» придется справляться с ближайших 7-8 турах АПЛ , а также в 1/8 финала Лиги чемпионов, где лондонский клуб ждет схватка с дортмундской «Боруссией». Фернандо Льоренте, который в матче с «Фулхэмом» забил в свои ворота, в нынешнем сезоне не забивал в матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Кейна в принципе невозможно заменить, но у Почеттино даже ничего похожего на замену нет.

Зато у Маурисио есть очень хорошая черта: он никогда не паникует. Никто не обвинил бы Почеттино, схватись он за голову и начни бегать с истошным криком, но аргентинец держит удар:

Футбол – это командная игра, а не игра имен. У меня хороший состав, есть ребята, которые готовы заменить отсутствующих. Вы привыкли хвалить при победах тех, кто забивает, но все это – коллективная работа. Травмы по ходу сезона бывают у всех команд, в таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и верить в команду, как мы сами верим в свою работу. Я не из тех, кто беспокоится. Вы знаете меня уже давно, почти пять лет, разве я волнуюсь? Нет, я сохраняю спокойствие и считаю, что это хороший шанс для молодых игроков проявить себя в первой команде.

Воистину Почеттино – большой тренер. Он лишился ведущих игроков атаки разом, трех центральных полузащитников (один продан, двое с травмами), но остается невозмутимым. Представьте только, что говорил бы Моуриньо, оказавшись на месте своего коллеги. К этому нужно добавить напоминание о том, что летом «Тоттенхэм» не приглашал новичков, как не приглашает их и сейчас. Слова Маурисио о внутренних резервах – это никакое не позерство, а самая настоящая правда жизни. «Шпоры» будут справляться за счет внутренних резервов.

И если Почеттино еще может набрать «первых одиннадцать» из опытных игроков, хотя кадровая ситуация уже имеет определенное влияние на выбор тактики и схемы, то глубину состава «Тоттенхэма» должны обеспечивать сплошь молодые игроки. Жорж-Кевин Н’Куду заменил Алли в матче с «Фулхэмом», французу уже 23 года и лично для него это, возможно, последняя возможность остаться в солидном клубе. Пока можно сказать, что переезд из Франции в Англию не пошел талантливому вингеру на пользу. Совсем мало известно о возможностях молодых англичан, 18-летнего Оливера Скиппа и 20-летнего Казайи Стерлинга. Оба провели матч с «дачниками» на скамейке запасных. Вероятно, именно о них наравне с Н’Куду говорил Почеттино, упоминая шансы, которые получат молодые игроки.

Скипп в последний месяц потихоньку интегрируется в состав, он выходил на замены в концовках матчей с «Борнмутом», «Эвертоном», «Кардиффом» и «Челси». Кубковую встречу с «Транмиром» Оливер провел в основе и отметился двумя результативными передачами. Казая Стерлинг дебютировал за «Тоттенхэм» еще в декабре 2017-го, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против АПОЭЛа, но с тех пор так и не сыграл вторую игру за «шпор». Возможно, эпидемия травм в команде предоставит резвому вингеру такую возможность. Для него этот период тоже станет своеобразным тестом на профпригодность, как и для Н’Куду. А для всего «Тоттенхэма» - это испытание на прочность.