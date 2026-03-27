У «Арсенала» проблема с забивными форвардами. Раньше АПЛ была лучше

сегодня, 10:00

Но выиграют лигу и без них.

Еще с детства мы привыкли, что у чемпиона в составе просто обязан быть грозный и забивной форвард. Так уж сложилось.

В Англии завирусилось фото от Sky Sports, на котором показаны звезды чемпионата из совсем недавнего прошлого. Мол, уходят топы из АПЛ . Салах чуть ли не является последним атакующим футболистом высшего сорта. Там изображены Месут Озил, Поль Погба, Кевин Де Брюйне, Харри Кейн, Мохамед Салах… Действительно ли английский футбол уже не тот, что был раньше?

Звезды погасли

Справедливости ради, люди выдвигали такие аргументы пять лет назад. Десять лет назад. Когда угодно. Это история стара как мир.

«Все четыре нападающих „Арсенала“ — игроки высшего уровня, но ни один из них не является футболистом мирового класса. Я думаю, что Сака может стать игроком мирового класса, но в этом сезоне „Ливерпуль“ выиграл титул, потому что у них был Мо Салах», — говорил Каррагер про «Арсенал» в январе 2024 года.

«В прошлом „Сити“ выигрывал титулы благодаря Серхио Агуэро, а теперь у них есть Холанд. А кто есть у „Арсенала“, чтобы выиграть чемпионский титул? Есть ли среди них сейчас игроки мирового класса, способные привести команду к чемпионству? Я бы сказал, что нет», — тогда Каррагер был, пожалуй, прав.

Но что насчет этого сезона? Хотя в той кампании лондонцы набрали 89 очков, что довольно мощно. Безусловно, можно утверждать, что сейчас Артета создал лучшую версию своего «Арсенала». Главное отличие на этот раз в том, что конкуренция не так сильна. Что-то похожее было со «Спартаком» в последний на данный момент чемпионский сезон красно-белых. Конкуренты посыпались, как сейчас в АПЛ . «Ливерпуль» потрясла гибель Жоты. Ведь это обычные люди, хоть и с миллионными зарплатами. «Челси» сырой, «Манчестер Сити» был в кризисе, не может выбраться из него до сих пор. А если бы у «горожан» не было Холанда, что тогда?

В этом сезоне звёзды наконец-то сошлись для «Арсенала». Нужно что-то просто невероятное, чтобы они потеряли первое место. Да если и будут лондонцы проигрывать, то где уверенность, что «Сити» сможет победить во всех оставшихся матчах? Такой уверенности нет, наверное, даже и у Гвардиолы.

Угловые и автогол — лучшие «форварды» «Арсенала»

Теперь Каррагер признал, что выиграть АПЛ можно и без звездного нападающего, но все же продолжает продавливать проблему с забивным форвардом.

«Когда вы смотрите на команду, которая находится на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на шесть или семь очков, то ожидаете, что у нее в составе есть забивной нападающий. Но если бы вы выбирали символическую сборную Премьер-лиги прямо сейчас, то включили бы в нее кого-то из форвардов „Арсенала“?», — спросил Каррагер в январском выпуске программы Monday Night Football.

Также он добавил:

Это ненормально, такого никогда не случится. В лучшей команде лиги всегда будет как минимум один, а может быть, и два игрока нападающих, попадающих в символическую сборную сезона.

Бывший кэп «Ливерпуля» прав, если смотреть историю и статистику. Даже у «Лестера» был грозный Варди. Он упомянул таких игроков, как Эден Азар, Криштиану Роналду и, конечно же, Салах, когда называл атакующих футболистов, которые в прошлом определяли судьбу чемпионских титулов.

Ни один болельщик «Арсенала» не станет утверждать, что команда Артеты сезона-2025/26 имеет в составе игрока уровня или близкого к уровню Тьерри Анри в его лучшие годы. Габриэль Мартинелли и Букайо Сака пока ещё не превратились в грозную силу, которой они когда-то грозились стать.

Да, есть Виктор Дьекереш, но посмотрите на его статистику. Забивает голы обычно в ворота команд из нижней половины турнирной таблицы, помогая «Арсеналу» набрать очки, которых им не хватило в прошлом сезоне. Но против лучших команд Премьер-лиги Виктор только поправляет свою прическу десятки раз. Хотя в матче с Украиной он показал свой уровень. Интересная личность – расстался с девушкой, потому что якобы хотел сосредоточиться на футболе, а теперь якобы тратит миллионы на эротический контент. Об этом заявила модель для взрослых Софи Рейн. Мол, швед из Англии 4,5 млн долларов на ее профиль потратил. Все в Англии написали, что это Дьекереш. Впрочем, слабо верится. Ну кто спустит такие деньги на фото и видео?

Потрясающий Эберечи Эзе теперь есть в составе, но в 41 матче за «Арсенал» он забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач, и в своем дебютном сезоне часто испытывает трудности.

«Арсенал» отвечает следующим ходом. Зачем нужна суперзвезда, когда есть стандартные положения? Угловые – страх всех соперников «канониров». И еще автоголы, часто свои же футболисты поражают ворота в матчах с бандой Артеты.

Новые лица еще не набрали вес

Если посмотреть на всю лигу, можно увидеть схожие проблемы и у других команд. Салах резко сдал. Думается, что весь сезон он торговался с шейхами, этим и был занят. Вероятно, договорился с ними. Почему-то есть уверенность, что летом он уедет в Саудовскую Аравию за бешеными деньгами. Роналду недавно жаловался, что состав у «Аль-Насра» слабый? Совпадение? Посмотрим.

Коул Палмер практически ничего не показал в этом сезоне, хотя болельщики «Челси» ждали яркой игры от него. Впрочем, там тренерская чехарда. Может быть, летом будет новый специалист у руля команды, ведь сеньор Росеньор не впечатляет совершенно. То же самое можно сказать об Энтони Гордоне, Коди Гакпо, Джереми Доку и о других атакующих футболистах. Эрлинг Холанд в 2026 году мало забивал голов с игры. А сколько нападающих из середины или нижней половины таблицы смогли по-настоящему заявить о себе?

Майкл Олисе, Рафинья или Луис Диас могли бы покуражиться в АПЛ , но уже уехали. Но никто не рассматривал их в качестве кандидатов на «Золотой мяч», когда они играли в Премьер-лиге. Иногда полезно покинуть Премьер-Лигу, доказательства есть.

Но возникает вопрос: если бы Олисе, Диас и Рафинья вернулись бы сейчас в АПЛ – даже в топ-команды – выглядели бы они столь же мощно, как в «Баварии» и «Барселоне»? Сложный период адаптации Флориана Виртца — живое тому доказательство. Каким бы был этот плеймейкер, если бы перешел в «Баварию» Венсана Компани, а не в «Ливерпуль»? Ответов, к сожалению, не получим.

В последнее время «Арсенал» связывают с Хвичей Кварацхелией. Но слабо верится. Грузин отлично чувствует себя в Париже, его спутница сдружилась с женой Сафонова, Хвича там звезда, его обожают. Да и денег у парижан куча, смысл им продавать лидера? Контракт у бывшего футболиста «Рубина» и «Локомотива» с ПСЖ рассчитан до лета 2029 года. Может, это вбросы агентов, чтобы выбить новый договор и получить солидные комиссионные?

Конечно, есть исключения. Бруно Фернандеш стабилен в нестабильном МЮ . У «Брентфорда» есть бразильский нападающий Тьяго, который может даже попасть на чемпионат мира, что само по себе необычно, когда селесао берут форварда из середняка АПЛ . Райан Шерки — прирожденный артист, который хорошо проявляет себя в нынешнем сезоне.