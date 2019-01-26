мнение по итогу матча с Зенитом

вчера, 17:27

Спартак во втором матче подряд на кубке «фонбет матч премьер» одерживает победу над одним из участников данного соревнования (на этот раз им оказался Зенит)



Многие скажут, мол, клуб с берегов Невы был под нагрузками (хотя разве кто-то сейчас отдыхает то?), сказываются отсутствие мотивации или еще что-то, но сам матч выдался - не вполне уж таким и товарищеским, откровенно говоря.



Также стоит обратить внимание на то, что многих футболистов, спрашивали опять же о значимости и, в целом о значении, для них прежде всего в отношении кубка.



Одни сказали, что значения турнир, как такового, не имеет,другие о том, что это отличный турнир ,который можно было бы проводить и на постоянной основе,но в пределах нашей страны.



В итоге же спортивная составляющая пускай и не совсем впечатляющая, но интерес определенный к играм на сборах, все же привлек.





«Незабитый пенальти, контратака, пенальти и победа Спартака » - вот такая, вот победа на неком завуалированном клубном «чемпионате мира»



ps:В общем скоро уже возобновится и главное первенство ,так что не долго осталось ждать )

Вперед Спартак!!!