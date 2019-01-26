мнение по итогу матча с Зенитом

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вальядолид -:-  Сельта - - -
18:15 сегодня  Жирона -:-  Барселона - - -
20:30 сегодня  Атлетик Б -:-  Бетис - - -
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Уэска - - -
22:45 сегодня  Эспаньол -:-  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Кьево -:-  Фиорентина - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  СПАЛ - - -
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Рома - - -
17:00 сегодня  Болонья -:-  Фрозиноне - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Интер - - -
22:30 сегодня  Лацио -:-  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Бавария -:-  Штутгарт - - -
20:00 сегодня  Фортуна -:-  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Кан - - -
19:00 сегодня  Амьен -:-  Лион - - -
22:00 сегодня  Тулуза -:-  Анже - - -
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Ренн - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:35 Матч отменен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УРТУРТ -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 89’ Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГресияГресия -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АстанаАстана -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса -:- Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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мнение по итогу матча с Зенитом

вчера, 17:27

Спартак во втором матче  подряд на кубке «фонбет матч премьер» одерживает победу над одним из участников данного соревнования (на этот раз им оказался Зенит)

Многие скажут, мол, клуб с берегов Невы был под нагрузками (хотя разве кто-то сейчас отдыхает то?), сказываются отсутствие мотивации или еще что-то, но сам матч выдался - не вполне уж таким и товарищеским, откровенно говоря.

Также стоит обратить внимание на то, что многих футболистов, спрашивали опять же о значимости и, в целом о значении, для них прежде всего в отношении кубка.

Одни сказали, что значения турнир, как такового, не имеет,другие о том, что это отличный турнир ,который можно было бы проводить и на постоянной основе,но в пределах нашей страны.

В итоге же спортивная составляющая пускай и не совсем впечатляющая, но интерес определенный к играм на сборах, все же привлек.
   

мнение по итогу матча с Зенитом


«Незабитый пенальти, контратака, пенальти и победа Спартака » - вот такая, вот победа на неком завуалированном  клубном «чемпионате мира»

ps:В общем скоро уже возобновится и главное первенство ,так что не долго осталось ждать )
Вперед Спартак!!!

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