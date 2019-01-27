Верим или нет( или почему вторая часть сезона ничего не значит для Спартака )?

вчера, 23:52

Вот уже скоро относительно возобновится сезон в России ,и тут же все скажут ,или,вернее выразиться, спросят ,а кто же будет чемпионом то ?

Вроде бы все ставят на Зенит ,Красно-белых и ,пускай таких и немного ,но все ,но есть и те,кто верит в успех подопечных Мурада Олеговича Мусаева,ну а также армейцах,которые по весне очень уж резво набирают очки причем чаще всего и лучше всех играют весной именно красно-синие.Так в чем же основные каждого из претендента на титул:

1)Зенит

2)Краснодар

3)Цска

4)Спартак

Клуб с берегов сейчас явно переживает нелегкий период (построение новой игры ,которая тесно или напрямую связана с отсутствием трансферов,которые судя по всему все же нужны больше чем нет)

Клуб Галицкого вот уже который год все ближе и ближе к цели (Чемпионству или даже,правильнее было бы сначала подумать о Лиге чемпионов.)

Цска-тут результаты последних сезонов говорят сами за себя. Для статистики за последние 10 лет клуб не опускался ниже 3 места.Так что у армейцев есть своеобразный козырь в рукаве

Спартак в свою очередь в который раз подает надежды на вот все же успешную весеннюю часть чемпионата.И вроде бы сейчас все располагает к тому чтобы побороться за титул( незначительное отставание от лидеров ,омолаживание состава,новый тренер .Но опять же зная ,что это все -таки Спартак...нельзя быть быть ни в чем уверенным...И все же хочется чтобы не смотря ни на что чемпионом оказался клуб заслуживающий это ... надеемся на интересную концовку розыгрыша внутреннего чемпионата .