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Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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19:00 сегодня  Индия -:-  ОАЭ - - -
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Пиджак(или почему у Олега Георгиевича Кононова не получится в Спартаке) ?

вчера, 17:52

Уже вот близятся сборы.Работа вся впереди,но многие (не уду скрывать в том числе и я) вообще равнодушно относятся к последним  новостям из стана команды(начиная от увольнения этой осенью Массимо и вплоть до покупки бразильца Аиртона )

К  тому же сразу после отставки всеми (не будем говорить об отдельных личностях ,так как большинство ,думаю  поддерживало итальянца) началось действительно нечто непонятное(сначала веселого испанца,затем  бойкот и ненависть к руководству и  №8 )

А впрочем-то ,если взять  так поразмыслить ,то в чем ,собственно говоря,заключается смысл отставки Массимо Карреры?

тут не все так однозначно ,как может показаться на первый взгляд:

1)После чемпионского сезона началось что-то странное(сначала тренера ,который сделал команду чемпионом впервые за целые 16 лет ,за это время кто-то женился,кто -то  закончил учебу и начал работать ,некоторые и вовсе успели и то и другое) и тут Каррере летом привозят якобы «юного Неймара» ,хотя после некоторого стечения времени у  всех возникли сомнения ,а точнее вопросы : «а кто это?,и откуда его привезли?»

2) И тут после нескольких поражений кряду тренера,принесшего 2 трофея за 2,5 года увольняют ,не  заморачиваясь даже в прощальном письме на официальном сайте вставить фото тренера и просто опубликовав изображение  стадиона 

Я же считаю,что Олег Кононов ничего серьезного в Спартаке не добьется по двум простым причинам :

1) Отсутствие характера( его интервью после поражений,после всей эпопеи с Глушаковым ,поддакивание  русскому костяку ,советы с Олегом Ивановичем,который уже бог знает ,сколько не тренировал )

2) Полное согласие  с мнением руководства( трансферов глобальных не будет ,состав укомплектован мастеровитыми игроками(ага которым 30+ давно)

3) Отсутствие работы в больших клубах( Краснодар при всем уважении к нему пока что ,только становится крупной командой),а также значимых результатов(

Так что  мое личное мнение ,что клуб будет летом искать нового рулевого....

увы...

Кирилл Лука
АВТОР
Кирилл Лука
Спартак-наша семья
БЛОГ
Спартак-наша семья
Источник: Soccer.RuФото: google
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Все комментарии
Сергей Беленко
Сергей Беленко
вчера в 22:48
Кононов-такая же сжатая амбициозная пружина, как Массимо, просто он скрытен!В отличии от итальянца, который только мотиватор, Кононов прошагал все тренерские ступени и логично попал в команду, о которой мечтал, за ним опыт и мысль!Если плсторонние не будут лезть в его кухню, успехи будут!
Кирилл Лука
Кирилл Лука ответил борька
   676 / 677
вчера в 21:39
Клановая команда, а значит порядка еще долго не будет. То бугор, то яма! Нет вв команде сильного, волевого хозяина!
спасибо за коммент ) подписывайся ,порекомендуй еще кому то блог пожалуйста) а то на бомбардире вообще все заглохло после того как убрали КП) СПАСИБО)
борька
борька
   68 / 677
вчера в 18:34
Клановая команда, а значит порядка еще долго не будет. То бугор, то яма! Нет вв команде сильного, волевого хозяина!
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