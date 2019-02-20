Регламент Второй Лиги Болгарии

20 февраля 2019, 16:10

Число участников: 16

Выход в Первую Лигу: 1 место

Переходные матчи за выход в Первую Лигу: 2 и 3 места

Вылет из Лиги: 15 и 16 места.

Чемпионат проводится в 2 круга по системе каждый с каждым.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей в гостях (в случае, если равенство только у двух команд));

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- очки фэйр-плей;

- жеребьевка.