Регламент Второй Лиги Болгарии

Число участников: 16
Выход в Первую Лигу: 1 место
Переходные матчи за выход в Первую Лигу: 2 и 3 места
Вылет из Лиги: 15 и 16 места.
Чемпионат проводится в 2 круга по системе каждый с каждым.
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей в гостях (в случае, если равенство только у двух команд));
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- очки фэйр-плей;
- жеребьевка.