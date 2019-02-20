Регламент Серии B Бразилии

Число участников: 20
Стандартный двухкруговой турнир.
Выход в Серию А: 1, 2, 3, 4 места
Вылет в Серию С: 17, 18, 19 и 20 места
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- количество побед
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);
- по наименьшему числу красных карточек;
- по наименьшему числу желтых карточек;
- жеребьевка.