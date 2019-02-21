Регламент Высшей Лиги Финляндии

21 февраля 2019, 01:08

Число участников: 12

Чемпионат состоит из двух этапов. После стандартного турнира в два круга команды делятся на две группы по 6 команд, после чего проводят между собой в рамках групп еще по 5 матчей.

Чемпионская группа разыгрывает титул и места в еврокубках, группа борьбы за выживание определяет неудачников чемпионата.

Лига чемпионов (квалификация): 1 место

Лига Европы (квалификация): 2 и 3 места

Вылет в Первый дивизион: 12 место

Переходные матчи: 11 место против 2 места Первого дивизиона

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- плей-офф.