Регламент Высшей Лиги Финляндии

Число участников: 12
Чемпионат состоит из двух этапов. После стандартного турнира в два круга команды делятся на две группы по 6 команд, после чего проводят между собой в рамках групп еще по 5 матчей.
Чемпионская группа разыгрывает титул и места в еврокубках, группа борьбы за выживание определяет неудачников чемпионата.
Лига чемпионов (квалификация): 1 место
Лига Европы (квалификация): 2 и 3 места
Вылет в Первый дивизион: 12 место
Переходные матчи: 11 место против 2 места Первого дивизиона
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);
- плей-офф.