Жара в Гельзенкирхене. «Ман Сити» сыграл в кошки-мышки

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.9 3.5 4.2
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.95 3.4 4.1
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.95 5.75
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.95 3.75 3.65
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.19 7 14.5
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.5 4.3 6.5
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.65 3.7 5.7
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.12 9.1 20
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.7 3.95 4.8
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.15 3.33 3.5
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.23 6.3 12.5
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.43 4.8 6.9
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2 3.4 3.9
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.25 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлендМидленд 3:3 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.7 3.7 4.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет -:- Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 5’ Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 4.4 3.5 1.75
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт -:- Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 3:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль - - -
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Жара в Гельзенкирхене. «Ман Сити» сыграл в кошки-мышки

сегодня, 13:00

Можно было ожидать, что матч в Гельзенкирхене станет самым результативным среди первых встреч 1/8, но «Шальке» и «Ман Сити» удивили «Соккер.ру» распределением голов.

Самый результативный и интригующий

Если бы некий пророк с проходимостью прогнозов в 99% до старта стадии 1/8 финала Лиги чемпионов изрек: «Вижу, что самым результативным будет матч между „Шальке“ и „Манчестер Сити“, отчетливо вижу пять забитых голов», - каким образом вы бы распределили эти пять голов в собственной трактовке прогноза? Скорее всего, поставили бы на победу команды Гвардиолы 5:0, в лучшем для «Шальке» случае – 4:1 в пользу «горожан». Пять голов в Гельзенкирхене не удивили, а вот их распределение между командами и сюжет поединка стали сюрпризом. Приятным, чего уж греха таить, ведь это гораздо интереснее игры в одну калитку, которая предполагалась. 

Три из восьми первых матчей 1/8 финала порадовали тремя забитыми голами, еще в двух играх был зафиксирован счет 2:0, а встречи во вторник на этой недели и вовсе завершились «нулевками». А тут сразу пять! Да еще с двумя пенальти, удалением, драматичным развитием событий и ярчайшей концовкой с шикарным голом воспитанника «Шальке» Лероя Сане в ворота «горожан». «Ман Сити» быстро открыл счет, воспользовавшись грубой ошибкой имени Сане, но еще до конца первого тайма «кобальтовые» вышли вперед. Набиль Бенталеб реализовал два пенальти, причем в первом случае очевидную игру рукой Николаса Отаменди очень долго проверяли с помощью VAR (хорошо, что не на полиграфе!) 

Шансы грядущей сенсации укрепились после перерыва, когда «Шальке» отдал мяч гостям, но не позволял себя «возить», лидер чемпионата Англии вынужден был завершать свои затяжные атаки дальними ударами. А в середине второго тайма «Ман Сити» остался в вдесятером после удаления Николаса Отаменди, который нашел повод для получения второй желтой карточки. Оставшись в меньшинстве «Сити», вопреки ожиданиям, стал еще опаснее, хотя понятно, почему так произошло: «Шальке» банально устал, а Гвардиола провел судьбоносную перестановку, выпустив Сане вместо Агуэро. Именно Лерой вонзил мяч в ворота бывшего клуба, идеально исполнив стандарт на 85-й минуте, а еще пять минут спустя Стерлинг вырвал победу, причем «ассист» записан на вратаря Эдерсона. 3:2 в пользу фаворита и никаких гвоздей.

Статистический экскурс. «Шальке» vs «Манчестер Сити»

Удары по воротам: 7 (2) – 21 (6)

Троекратное преимущество фаворита по общему количеству ударов и очень хороший процент реализации – 50% попаданий в створ ворот Ферманна обернулись взятием ворот. Да что там 50%, у «Шальке» все 100%, но ведь «кобальтовые» дважды попали в створ ворот «Манчестер Сити» с пенальти, получается, с игры хозяева вовсе не угрожали спокойствию Эдерсона, который проиграл две дуэли Бенталебу, зато отметился результативным действием в эпизоде с победным голом. 

Владение мячом: 33.6% - 66.4%

Тот показатель, который прогнозировался заранее вообще без риска ошибиться, естественно, иначе просто и быть не могло. Команда Гвардиолы владела мячом в два раза больше противника. При этом «Манчестер Сити» не на первом месте по контролю мяча в Лиге чемпионов. После групповой стадии «горожане» уступали по этому показателю «Реалу», «Барселоне» и дортмундской «Боруссии», после игры в Гельзенкирхене впереди остались только два испанских гранда. 

Статус «Манчестер Сити» не пошатнулся

После такой игры обязательно приобретет популярность мнение о том, что амбиции «Манчестер Сити» раздуты. «Если уж 14-я команда Бундеслиги доставила им такие проблемы, то „Барселона“ или „Атлетико“ их живьем зароет». Может быть, и зароет, но не по тем причинам, которые помешали «Ман Сити» убедительно сыграть в Гельзенкирхене. Во-первых, у команды Гвардиолы иногда возникают проблемы с настроем на слабых соперников. Если «асфальтоукладчик» не включен на полную мощность, когда планируют выиграть «на оле», тогда приходят они – трудности. Впрочем, даже не сказал бы, что это случай из матча против «Шальке», где хозяевам нечем похвастаться, кроме двух пенальти, благодаря которым и родилась интрига. 

В паре с «Шальке» расклад сил перед ответной игрой в Манчестере не изменился, даже проиграй «горожане» на выезде со счетом 1:2, но они еще и вырвать победу умудрились вдесятером, а с учетом случившихся приключений в домашней встрече должны сыграть эффективно и прагматично. У «Ман Сити» огромный потенциал, который в Гельзенкирхене был продемонстрирован максимум на 60%, но даже этого хватило, чтобы в три раза превзойти соперника по количеству ударов и одержать волевую победу, действуя 10 на 11. На самом деле, после такой игры нужно не изъяны искать в команде Гвардиолы, а радоваться, что фаворит не включил режим серьезности и подарил шоу, которое стало глотком свежего воздуха после четырех нулей во вторник.

Магия бывших: Сане ярче всех «эксов»

Примечательный факт: в минувшую среду в составе каждой из четырех команд, игравших в Лиге чемпионов, был футболист, на чью долю выпало испытание сыграть против бывшей команды. В Мадриде это были Мората и Манджукич, которых объединяют забитые голы за «Ювентус» в проигранных финалах Лиги чемпионов. Вчера Альваро забил в ворота «Старой Синьоры», но VAR помог отменить этот гол, так как форвард толкнул Кьеллини перед ударом. Хорват провел в «Атлетико» сезон 2014/2015. 

В составе «Шальке» против «Ман Сити» играл Матия Настасич. Сербский защитник выигрывал с «горожанами» АПЛ в сезоне 2013/2014, но вскоре ушел к «кобальтовым» - сначала в аренду, а потом и на полноценный контракт. Но самый примечательный персонаж – Сане, который является воспитанником «Шальке». Лерой провел на поле меньше всех «бывших» (около 15 минут), зато отметился шикарным голом со штрафного. Праздновать свой успех не стал, а после игры признался, что ему «немножко грустно за „Шальке“».

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Аллах Гурбанов ManCity
Аллах Гурбанов ManCity
   203 / 821
сегодня в 12:59
Аллах Гурбанов ManCity
Сегодня 16:13
ДАЙ МНЕ ПОБЕДУ!!

После матча можете проверить мою силу. Смотрите как меня любит и слушается Всевышний!
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