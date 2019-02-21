Жара в Гельзенкирхене. «Ман Сити» сыграл в кошки-мышки

сегодня, 13:00

Можно было ожидать, что матч в Гельзенкирхене станет самым результативным среди первых встреч 1/8, но «Шальке» и «Ман Сити» удивили «Соккер.ру» распределением голов.

Самый результативный и интригующий

Если бы некий пророк с проходимостью прогнозов в 99% до старта стадии 1/8 финала Лиги чемпионов изрек: «Вижу, что самым результативным будет матч между „Шальке“ и „Манчестер Сити“, отчетливо вижу пять забитых голов», - каким образом вы бы распределили эти пять голов в собственной трактовке прогноза? Скорее всего, поставили бы на победу команды Гвардиолы 5:0, в лучшем для «Шальке» случае – 4:1 в пользу «горожан». Пять голов в Гельзенкирхене не удивили, а вот их распределение между командами и сюжет поединка стали сюрпризом. Приятным, чего уж греха таить, ведь это гораздо интереснее игры в одну калитку, которая предполагалась.

Три из восьми первых матчей 1/8 финала порадовали тремя забитыми голами, еще в двух играх был зафиксирован счет 2:0, а встречи во вторник на этой недели и вовсе завершились «нулевками». А тут сразу пять! Да еще с двумя пенальти, удалением, драматичным развитием событий и ярчайшей концовкой с шикарным голом воспитанника «Шальке» Лероя Сане в ворота «горожан». «Ман Сити» быстро открыл счет, воспользовавшись грубой ошибкой имени Сане, но еще до конца первого тайма «кобальтовые» вышли вперед. Набиль Бенталеб реализовал два пенальти, причем в первом случае очевидную игру рукой Николаса Отаменди очень долго проверяли с помощью VAR (хорошо, что не на полиграфе!)

Шансы грядущей сенсации укрепились после перерыва, когда «Шальке» отдал мяч гостям, но не позволял себя «возить», лидер чемпионата Англии вынужден был завершать свои затяжные атаки дальними ударами. А в середине второго тайма «Ман Сити» остался в вдесятером после удаления Николаса Отаменди, который нашел повод для получения второй желтой карточки. Оставшись в меньшинстве «Сити», вопреки ожиданиям, стал еще опаснее, хотя понятно, почему так произошло: «Шальке» банально устал, а Гвардиола провел судьбоносную перестановку, выпустив Сане вместо Агуэро. Именно Лерой вонзил мяч в ворота бывшего клуба, идеально исполнив стандарт на 85-й минуте, а еще пять минут спустя Стерлинг вырвал победу, причем «ассист» записан на вратаря Эдерсона. 3:2 в пользу фаворита и никаких гвоздей.

Статистический экскурс. «Шальке» vs «Манчестер Сити»

Удары по воротам: 7 (2) – 21 (6)

Троекратное преимущество фаворита по общему количеству ударов и очень хороший процент реализации – 50% попаданий в створ ворот Ферманна обернулись взятием ворот. Да что там 50%, у «Шальке» все 100%, но ведь «кобальтовые» дважды попали в створ ворот «Манчестер Сити» с пенальти, получается, с игры хозяева вовсе не угрожали спокойствию Эдерсона, который проиграл две дуэли Бенталебу, зато отметился результативным действием в эпизоде с победным голом.

Владение мячом: 33.6% - 66.4%

Тот показатель, который прогнозировался заранее вообще без риска ошибиться, естественно, иначе просто и быть не могло. Команда Гвардиолы владела мячом в два раза больше противника. При этом «Манчестер Сити» не на первом месте по контролю мяча в Лиге чемпионов. После групповой стадии «горожане» уступали по этому показателю «Реалу», «Барселоне» и дортмундской «Боруссии», после игры в Гельзенкирхене впереди остались только два испанских гранда.

Статус «Манчестер Сити» не пошатнулся

После такой игры обязательно приобретет популярность мнение о том, что амбиции «Манчестер Сити» раздуты. «Если уж 14-я команда Бундеслиги доставила им такие проблемы, то „Барселона“ или „Атлетико“ их живьем зароет». Может быть, и зароет, но не по тем причинам, которые помешали «Ман Сити» убедительно сыграть в Гельзенкирхене. Во-первых, у команды Гвардиолы иногда возникают проблемы с настроем на слабых соперников. Если «асфальтоукладчик» не включен на полную мощность, когда планируют выиграть «на оле», тогда приходят они – трудности. Впрочем, даже не сказал бы, что это случай из матча против «Шальке», где хозяевам нечем похвастаться, кроме двух пенальти, благодаря которым и родилась интрига.

В паре с «Шальке» расклад сил перед ответной игрой в Манчестере не изменился, даже проиграй «горожане» на выезде со счетом 1:2, но они еще и вырвать победу умудрились вдесятером, а с учетом случившихся приключений в домашней встрече должны сыграть эффективно и прагматично. У «Ман Сити» огромный потенциал, который в Гельзенкирхене был продемонстрирован максимум на 60%, но даже этого хватило, чтобы в три раза превзойти соперника по количеству ударов и одержать волевую победу, действуя 10 на 11. На самом деле, после такой игры нужно не изъяны искать в команде Гвардиолы, а радоваться, что фаворит не включил режим серьезности и подарил шоу, которое стало глотком свежего воздуха после четырех нулей во вторник.

Магия бывших: Сане ярче всех «эксов»

Примечательный факт: в минувшую среду в составе каждой из четырех команд, игравших в Лиге чемпионов, был футболист, на чью долю выпало испытание сыграть против бывшей команды. В Мадриде это были Мората и Манджукич, которых объединяют забитые голы за «Ювентус» в проигранных финалах Лиги чемпионов. Вчера Альваро забил в ворота «Старой Синьоры», но VAR помог отменить этот гол, так как форвард толкнул Кьеллини перед ударом. Хорват провел в «Атлетико» сезон 2014/2015.